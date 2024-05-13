Bregenzerwald
23 dorpen vol charme, sneeuw en winterpret
Introduction
In de 23 dorpen van het Bregenzerwald vind je rust, sfeer én verrassend veel wintersportmogelijkheden. Sommige liggen direct aan de piste, andere juist heerlijk rustig – maar met de 3Valleys-skipas reis je makkelijk tussen alle skigebieden én met de skibussen. Zo combineer je tijdens je vakantie de charmante dorpen, korte afstanden en heel veel sneeuwplezier. Populaire skigebieden als Damüls-Mellau, Diedamskopf bij Au-Schoppernau en Warth-Schröcken maken deel uit van grotere netwerken zoals Ski Arlberg – ideaal voor wie graag afwisseling zoekt.
Ook buiten de pistes is hier van alles te beleven: van begeleide winterwandelingen tot culinaire tochten van ontbijt tot zoete afsluiter, met regionale lekkernijen onderweg. Zin in cultuur en vakmanschap? Bezoek dan het Werkraum Haus in Andelsbuch – een architectonisch pareltje van Peter Zumthor, waar je kennismaakt met de unieke designcultuur en ambachten van de regio.
Daarom naar Bregenzerwald
Ideaal: de 3Valley skipas
De 3Valley skipas is geldig voor alle acht skigebieden in het Bregenzerwald en de skibus. Ook voordelige dagkaarten voor Ski Arlberg zijn mogelijk.
Veel skivoordeel voor kinderen
Gedurende 3 weken in januari en maart kunnen kinderen van 3 tot 6 jaar gratis een 4-daagse skiles volgen en is hun skipas gratis.
Jouw winter op de pisteBeleef de top, ook letterlijk, in het Bregenzerwald - waar adembenemende bergtoppen en ongeëvenaarde natuurbelevenissen op je wachten.
Wandelen door de kloof
Deze romantische wandeling van 15,5 km gaat door de kloof van Sibgratsgfäll naar Schönenbach en terug.
De langlaufloipes op
Met meer dan 300 km aan loipes - sommige zijn zelfs ’s avonds verlicht – is dit een waar langlaufparadijs.
Op pad op sneeuwschoenen
Huur eens een paar sneeuwschoenen en ga met of zonder gids de prachtige, ongerepte natuur in. Rust verzekerd.
Skitouren met een gids
Eerst in alle rust naar boven wandelen en daarna door de schitterende sneeuw weer richting dal. Een topervaring.
Pret naast de pisteOok buiten de piste is er zoveel te ontdekken, om te ontspannen of juist voor de avonturiers.
De mooiste berghutten
Hochalp Hütte
De sfeer is gezellig in deze kleine, maar fijne hut in het skigebied Warth-Schröcken.
Panoramarestaurant Baumgarten
Of je nu met of zonder ski’s per gondel naar dit restaurant gaat, het uitzicht is voor iedereen betoverend.
Alpstüble Moos
Hut op 1.200 m. waar de eigenaren hun paarden meenemen op sledetochten over speciaal geprepareerde paden.
Top culinaire tip: kwarkknoedels gevuld met sig en geroosterde abrikozen
Mooiste uitkijkpunten
Gratis skipas en skiles voor kinderen van 3–6 jaar in januari en maart.
Duurzaamheid in de regio: verantwoordelijkheid voor het milieu
In Vorarlberg en het Bregenzerwald staat zorgvuldig omgaan met de beschikbare grondstoffen hoog in het vaandel. Verwarmingsinstallaties op biomassa zorgen in bijna alle gemeenten voor warm water en warme kamers.
Hernieuwbare energie: in veel van de 23 gemeenten verwarmen biomassaverwarmingsinstallaties kamers en verwarmen ze het water. Veel accommodaties zijn ook aangesloten. Ze wekken energie op uit hout, dat in het Bregenzerwald in voldoende hoeveelheden beschikbaar is.
Energiebesparende maatregelen en een verdere uitbreiding van waterkracht moeten ertoe bijdragen dat Vorarlberg in 2050 zelfvoorzienend is op energiegebied.
Naast de gemeentelijke biomassaverwarmingsinstallaties zijn er ook privé-installaties bij enkele hotels. Talrijke andere accommodaties in het Bregenzerwald zetten zich ook in voor milieubewuste maatregelen. Het dorp Damüls laat zien hoe toegewijd de mensen zijn aan deze moderne manier van warmte opwekken. Ongeveer 95 procent van alle gebouwen in het gebied verwarmt met biomassa.
Au-Schoppernau biedt rondleidingen in de plaatselijke biomassaverwarmingsinstallatie als onderdeel van het weekprogramma. Leuk en leerzaam!
Oplaadstations voor elektrische auto's: Het aantal oplaadstations voor e-auto's groeit voortdurend. Ze bevinden zich bij VVV-kantoren, hotels en bij het dalstation van de Diedamskopfbahn in Schoppernau en de Bezau kabelbaan.
Rust en uitzicht
Verborgen in de stille natuur aan de voet van de Zitterklapfen ligt de sfeervolle Bergkristallhütte. Alleen te voet bereikbaar, midden in een authentieke Vorsäßnederzetting, is dit de plek om even helemaal tot rust te komen. Met uitzicht dat je bijblijft.
Praktische info
Hoe kom je er? Check de auto- en treinroutes. Nieuw is de directe treinverbinding van Frankfurt naar Bregenz en Dornbirn.
Waar ga je slapen? Welke van de 23 dorpen wordt jouw uitvalsbasis? Check de accommodaties met de zoek& boekfunctie.
Skigebied In totaal zijn er acht skigebieden. Leuk dus om welke dag iets nieuws te ontdekken.
Skipas: Met de 3Valleys skipas op zak gaan de poortjes open in 8 skigebieden, inclusief reizen met de skibus.
Skischolen: In de verschillende skigebieden vind je in totaal 9 skischolen. Zowel voor ski- als snowboardlessen.
Wat is er te doen? Benieuwd wat er in jouw vakantieweek op de evenementenkalender staat? Je checkt het hier.
Bregenzerwald Tourismus GmbH
Gerbe 1135
6863 Egg
Telefoon: +43 551 223 65