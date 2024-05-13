Duurzaamheid in de regio: verantwoordelijkheid voor het milieu

In Vorarlberg en het Bregenzerwald staat zorgvuldig omgaan met de beschikbare grondstoffen hoog in het vaandel. Verwarmingsinstallaties op biomassa zorgen in bijna alle gemeenten voor warm water en warme kamers.

Hernieuwbare energie: in veel van de 23 gemeenten verwarmen biomassaverwarmingsinstallaties kamers en verwarmen ze het water. Veel accommodaties zijn ook aangesloten. Ze wekken energie op uit hout, dat in het Bregenzerwald in voldoende hoeveelheden beschikbaar is.

Energiebesparende maatregelen en een verdere uitbreiding van waterkracht moeten ertoe bijdragen dat Vorarlberg in 2050 zelfvoorzienend is op energiegebied.

Naast de gemeentelijke biomassaverwarmingsinstallaties zijn er ook privé-installaties bij enkele hotels. Talrijke andere accommodaties in het Bregenzerwald zetten zich ook in voor milieubewuste maatregelen. Het dorp Damüls laat zien hoe toegewijd de mensen zijn aan deze moderne manier van warmte opwekken. Ongeveer 95 procent van alle gebouwen in het gebied verwarmt met biomassa.

Au-Schoppernau biedt rondleidingen in de plaatselijke biomassaverwarmingsinstallatie als onderdeel van het weekprogramma. Leuk en leerzaam!

Oplaadstations voor elektrische auto's: Het aantal oplaadstations voor e-auto's groeit voortdurend. Ze bevinden zich bij VVV-kantoren, hotels en bij het dalstation van de Diedamskopfbahn in Schoppernau en de Bezau kabelbaan.