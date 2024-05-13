Hier vind je sportieve afdalingen, rustige winterwandelingen en ongeëvenaarde panorama's.

Te voet, op ski’s of met je snowboard: in de vijf skigebieden van Montafon beleef je elke dag iets anders. De bergen van de Verwall, Silvretta en Rätikon bieden alles: van relaxte panorama-afdalingen tot uitdagende World Cup-pistes en spannende snowparks. Onder de toppen van drieduizenders vind je eindeloze sneeuw, adembenemende uitzichten en puur wintersportgeluk.

Maar Montafon is meer dan sport alleen. Ontdek de stille kracht van eeuwenoude tradities zoals het indrukwekkende vonkengebruik, voel de rust tijdens een winterwandeling en proef het leven in de gezellige dorpen.

Een vakantie in Montafon is jouw persoonlijke time-out voor lichaam, geest en ziel. Hier kom je tot rust, ademt de heldere berglucht in en geniet met volle teugen van de schoonheid van de natuur. Of je nu actief bent in de natuur, je wilt onderdompelen in de cultuur en tradities van Montafon of gewoon wilt genieten van de rust en stilte van de winterse bergwereld – Montafon verheugt zich op jouw komst.

De voorpret in Montafon is al duidelijk voelbaar: in 2027 is de regio gastheer van de FIS Snowboard, Freestyle en Freeski Wereldkampioenschappen. Daarmee wordt Montafon het internationale podium voor de beste atleten ter wereld – met spectaculaire wedstrijden, adembenemende sprongen en een echte kippenvelsfeer.