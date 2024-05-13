Two skiers wearing helmets and goggles in front of a wooden frame with '#bergemitwow', snow-covered mountains in the background.
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Montafon
Waar elke sneeuwvlok zijn eigen verhaal vertelt

Hier vind je sportieve afdalingen, rustige winterwandelingen en ongeëvenaarde panorama's.

Te voet, op ski’s of met je snowboard: in de vijf skigebieden van Montafon beleef je elke dag iets anders. De bergen van de Verwall, Silvretta en Rätikon bieden alles: van relaxte panorama-afdalingen tot uitdagende World Cup-pistes en spannende snowparks. Onder de toppen van drieduizenders vind je eindeloze sneeuw, adembenemende uitzichten en puur wintersportgeluk.

Maar Montafon is meer dan sport alleen. Ontdek de stille kracht van eeuwenoude tradities zoals het indrukwekkende vonkengebruik, voel de rust tijdens een winterwandeling en proef het leven in de gezellige dorpen.

Een vakantie in Montafon is jouw persoonlijke time-out voor lichaam, geest en ziel. Hier kom je tot rust, ademt de heldere berglucht in en geniet met volle teugen van de schoonheid van de natuur. Of je nu actief bent in de natuur, je wilt onderdompelen in de cultuur en tradities van Montafon of gewoon wilt genieten van de rust en stilte van de winterse bergwereld – Montafon verheugt zich op jouw komst.

De voorpret in Montafon is al duidelijk voelbaar: in 2027 is de regio gastheer van de FIS Snowboard, Freestyle en Freeski Wereldkampioenschappen. Daarmee wordt Montafon het internationale podium voor de beste atleten ter wereld – met spectaculaire wedstrijden, adembenemende sprongen en een echte kippenvelsfeer.

Feiten & Cijfers
Skigebieden5
Pistekilometers291,5 km
Kilometers langlaufloipes89,5 km
Winter wandelpaden290 km
Skiliften73
Skischolen7
Hoogste bergPiz Buin op 3312 m
Hoe kom je er?
Evenementen
Skigebieden
Accommodatie

3 dingen die Montafon zo bijzonder maken

Hier beleef je de winter zoals je ‘m voorstelt: omringd door besneeuwde bergtoppen, rust en ongerepte natuur.

etschas bsondrix

Montafon is in veel opzichten "etschas bsondrix". Ontdek wat het zo bijzonder maakt in de podcast "Echte bergen. Echt erleben."

Naar de podcast - luister hier

Gemakkelijk naar boven met de kabellift

Maar liefst 297 pistekilometers op besneeuwde hoogtes van 650 tot 2400 meter zorgen in de vijf skigebieden van Montafon voor een onvergelijkbare afwisseling.

Op elk moment de hoogte in

Gemakkelijk met de trein naar Montafon

Hier vindt je informatie over reizen naar Montafon. Reis comfortabel met de trein of bus en maak gebruik van het ÖBB bagagetransport direct naar je accommodatie.

Instappen en wegwezen
Je gastheer en gastvrouw in Montafon

De warmte van Montafon voelen

De geur van Zwitserse pijnbomen in de lucht, de vriendelijke mensen die je met een glimlach om de lippen verwelkomen. Je wordt begroet met een hartelijk "Grüass Di" in het unieke Montafon dialect en voelt de Montafon warmte van dichtbij.

De traditionele Montafon klederdracht, die de tradities en cultuur weerspiegelt, of een Montafon tafel, modern aangepast of origineel historisch in de typisch ingerichte kamers, laten je de traditie beleven en voelen. Leer de mensen kennen die hier al generaties lang wonen en luister naar hun verhalen - misschien vertellen een of twee van hen je wel hun favoriete plek.

Creëer authentieke ervaringen, luister naar het dialect en ervaar de authenticiteit van de inwoners van Montafon aan den lijve. Hun vriendelijkheid en openheid maken van je vakantie een heel bijzondere ervaring.

Ontdek bijzondere gastvrijheid..

Top wintersportgebieden

Met zijn talrijke toppen van 3000 meter is Montafon een prachtig wintersportgebied. De plezierberg Kristberg, de avonturenberg Golm, het sportieve skigebied Silvretta Montafon, de besneeuwde Gargellen en het hoogalpine Silvretta-Bielerhöhe wachten op je.

Het sportieve Silvretta Montafon

140 pistekilometers vol afwisseling, de langste dalafdaling van Vorarlberg, steile pistes, een racegebied, een snowpark, een uitgestrekte backcountry en meer.

Skigebied en avonturenspeeltuin

De familieberg Golm

Vooral gezinnen waarderen de brede pistes en leuke aanbiedingen speciaal voor kinderen, zoals het Golmi bos, de skischolen, het heksenbos en nog veel meer.

Skiplezier voor het hele gezin

Besneeuwde Gargellen

Op 1.423 meter boven de zeespiegel belooft het hoogstgelegen bergdorp van Montafon besneeuwde wintermomenten met ongerepte hellingen met diepe sneeuw en pisteplezier.

Droomsneeuw tot aan het dalstation

De Kristberg

"Naar de zon" is het motto van het kleine plezierskige skigebied, dat ideaal is voor beginners en ook schilderachtige winterwandelingen biedt.

De plezierberg in Montafon

De hoogalpiene Silvretta-Bielerhöhe

Een geheime tip ver weg van de drukte: sneeuwschoenwandelingen, skitochten of langlaufen te midden van het hoogalpiene berglandschap op meer dan 2000 m boven zeeniveau.

Genieten van ongerepte natuur
Montafon Momenten die je raken

Buiten de piste

Laat je verrassen door alles wat Montafon buiten de piste te bieden heeft: van sfeervolle winterwandelingen en avontuurlijke toerskitochten tot culinaire genietmomenten in knusse berghutten. Hier beleef je de winter op jouw manier, ook zonder ski’s aan je voeten.
Onze favoriete berghutten

Tijd voor een tussenstop in een knusse berghut

  • Wormser Hütte: Midden in het skigebied Hochjoch. De warme apfelstrudel met romige vanillesaus moet je beslist proeven.

  • VINNOVA: Wijntaverne op meer dan 2.000 meter hoogte in het Silvretta Montafon.

  • Wiesbadener Hütte: Gelegen aan de voet van Piz Buin, de hoogste top van Vorarlberg. De zelfgemaakte Kaiserschmarren is een van de specialiteiten.

  • Lindauer Hütte: Gelegen in het hart van Montafon en Rätikon. De Brettljause met regionale specialiteiten is een echte aanrader.

Nog meer culinaire tips

Culinaire tip: kookboek "Zu Tisch im Muntafu" - Het kookboek voor bewuste fijnproevers

Typisch Montafon kokenTip 2: Specialiteit Sura Kees

Leuke winterse evenementen in Montafon

Funkenfeuer

Beleef een van de oudste gebruiken in Montafon: De traditionele Funkenfeuer op de eerste zondag na carnaval verdrijft de winterdemonen en verwelkomt de lente.

Naar de Funkenfeuer

Skiopening Montafon - 29 en 30 november 2025

Begin samen met de inwoners van Montafon aan een onvergetelijke winter in een droomachtige omgeving. Geniet van de tijd op de pistes en de glinsterende sneeuw.

Meer over de start van het seizoen

Test je snelheid op het raceparcours in Silvretta Montafon

Ontdek Race Area Silvretta Montafon

Duurzaamheid in de regio: verantwoordelijkheid voor het milieu

PIZ Montafon en groene bestemming

De PIZ Montafon is het eerste toekomstlab van Vorarlberg, met als missie: duurzaam toerisme in Montafon stimuleren. Hier werk je samen aan een groenere toekomst, waarbij natuurbescherming en culturele rijkdom voorop staan. Het doel? Montafon als groene bestemming op de kaart zetten, met slimme initiatieven zoals energie-efficiëntie, minder afval en regionale producten.

Dankzij hun inspanningen is Montafon nu een ÖKOPROFIT-gecertificeerde regio. Door samen te werken met de lokale bevolking, toeristische sector en gemeenten, worden innovatieve ideeën ontwikkeld om Montafon tot een voorbeeldregio voor regeneratief toerisme te maken.

Het resultaat? Een perfect evenwicht tussen natuur, lokale gemeenschap en gasten, zodat iedereen kan genieten van het prachtige Montafon, nu en in de toekomst.

PIZ Montafon wil een positieve bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkeling van de toeristische bestemming Montafon door innovatieve oplossingen en benaderingen en door samenwerking met verschillende belanghebbenden duurzame ontwikkeling van de toeristische bestemming Montafon toeristische bestemming.

Contactgegevens

Montafon Tourismus

Montafonerstrasse 21

6780 Schruns

Telefoon: +43 506 686

info@montafon.at
www.montafon.at
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