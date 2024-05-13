Kleinschalig, veelzijdig en verrassend betaalbaar: Oberösterreich is dé plek voor een onbezorgde en actieve wintervakantie.

Op zoek naar een relaxte én afwisselende wintersportbestemming voor dit seizoen? In Oberösterreich ben je aan het juiste adres.

De zeven skigebieden zijn overzichtelijk, de pistes uitstekend geprepareerd en de sfeer in de hutten is warm en gemoedelijk. Of je nu met kinderen op pad gaat of juist op zoek bent naar rust of sportieve uitdaging – in Oberösterreich vind je altijd een regio die bij je past.

In het noorden lokt het winterwonderland van het Böhmerwald, waar het familieskigebied Hochficht uitblinkt in kindvriendelijkheid. In het Salzkammergut – waar meren en bergen een droomduo vormen – heb je keuze uit vier gebieden. De Feuerkogel bij Ebensee am Traunsee en de Kasberg zijn geliefd bij gezinnen. Freeriders en avonturiers halen hun hart op in de Freesports Arena Dachstein Krippenstein, terwijl je in Gosau aan de voet van het Dachsteinmassief zó de pistes van Dachstein-West op skiet.

Meer naar het zuidoosten vind je de vakantieregio Pyhrn-Priel met het World Cup-skigebied Hinterstoder en het familievriendelijke Wurzeralm. Samen vormen ze een verrassend veelzijdige bestemming.

Langlaufers zijn hier ook op hun plek. Het Šumava Nordic Centre biedt 78 kilometer loipes door de stille natuur. En wie het liever rustig aan doet, kan kiezen uit talloze winter- en sneeuwschoenwandelingen rond de Feuerkogel, Kasberg of in Hinterstoder.