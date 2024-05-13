Oberösterreich
Jouw geheime tip voor een verrassende winter
Introduction
Op zoek naar een relaxte én afwisselende wintersportbestemming voor dit seizoen? In Oberösterreich ben je aan het juiste adres.
De zeven skigebieden zijn overzichtelijk, de pistes uitstekend geprepareerd en de sfeer in de hutten is warm en gemoedelijk. Of je nu met kinderen op pad gaat of juist op zoek bent naar rust of sportieve uitdaging – in Oberösterreich vind je altijd een regio die bij je past.
In het noorden lokt het winterwonderland van het Böhmerwald, waar het familieskigebied Hochficht uitblinkt in kindvriendelijkheid. In het Salzkammergut – waar meren en bergen een droomduo vormen – heb je keuze uit vier gebieden. De Feuerkogel bij Ebensee am Traunsee en de Kasberg zijn geliefd bij gezinnen. Freeriders en avonturiers halen hun hart op in de Freesports Arena Dachstein Krippenstein, terwijl je in Gosau aan de voet van het Dachsteinmassief zó de pistes van Dachstein-West op skiet.
Meer naar het zuidoosten vind je de vakantieregio Pyhrn-Priel met het World Cup-skigebied Hinterstoder en het familievriendelijke Wurzeralm. Samen vormen ze een verrassend veelzijdige bestemming.
Langlaufers zijn hier ook op hun plek. Het Šumava Nordic Centre biedt 78 kilometer loipes door de stille natuur. En wie het liever rustig aan doet, kan kiezen uit talloze winter- en sneeuwschoenwandelingen rond de Feuerkogel, Kasberg of in Hinterstoder.
Daarom naar Oberösterreich
overzichtelijke en ontspannen skigebieden
7 skigebieden
prachtige combinatie van bergen en meren in het Salzkammergut
perfect geprepareerde pistes
Dagelijkse verbinding met de ÖBB Nightjet of comfortabel met de auto via Neurenberg en Passau
goede prijs-kwaliteitverhouding
een breed scala aan winteractiviteiten voor jong en oud
goede keuken op de berg en in het dal
interessante evenementen
7 skigebieden in één regioIn Oberösterreich kun je kiezen uit 7 skigebieden, die verschillen in grootte en drukte. Ze hebben allemaal één ding gemeen: pisteplezier voor het hele gezin.
Wurzeralm Spital am Pyhrn
De snelste stoeltjeslift van Europa brengt je in slechts 7 minuten naar 1.400 m boven zeeniveau, waar een skiparadijs voor beginners en gevorderden op je wacht.
Feuerkogel
Het familie gerunde winterresort Feuerkogel in Ebensee am Traunsee biedt een gezellige sfeer en overzichtelijke pistes.
Hochficht
Een eersteklas skigebied in het magische landschap van Sumava: glooiende hellingen met een moeilijkheidsgraad die geschikt is voor gezinnen.
Hinterstoder
De imposante bergreuzen vormen de achtergrond van het enige World Cup skigebied in Oberösterreich, Höss in Hinterstoder.
Freesports Arena Dachstein Krippenstein
Heerlijk alpine sneeuwlandschap en off-piste freerideplezier.
Zoveel te beleven op én naast de pisteIn Oberösterreich staan je zowel op de piste als daarbuiten allerlei belevenissen te wachten. Of het nu gaat om langlaufen, rodelen, sneeuwschoenwandelen of begeleide wandelingen in het nationale park Kalkalpen: je zult altijd blijvende herinneringen meenemen.
4x winterpret met charme
Van sportieve afdalingen tot knusse familiebestemmingen: in Oberösterreich beleef je de winter op z’n best. Elk gebied heeft z’n eigen karakter, maar allemaal combineren ze rust, natuur en Oostenrijkse gastvrijheid.
❄️ Ferienregion Dachstein Salzkammergut
Wintersport tussen imposante bergen en UNESCO-erfgoed. Skiën, langlaufen en winterwandelen rond Hallstatt en Gosau.
⛷️ Ferienregion Traunsee-Almtal
Kleine maar fijne skigebieden, ideaal voor gezinnen. Combineer skiën op de Kasberg of Feuerkogel met winterwandelingen langs het meer of een bezoek aan Gmunden.
🏔️ Urlaubsregion Pyhrn-Priel
Sneeuwzeker, gevarieerd en geliefd bij gezinnen én sportieve skiërs. De twee skigebieden Hinterstoder en Wurzeralm zijn overzichtelijk én verrassend uitdagend.
🌨️ Ferienregion Böhmerwald
Rustig genieten vlak bij de grens met Tsjechië. Perfect voor langlaufers, families en iedereen die de drukte wil ontlopen.
Schitterende uitzichten
De mooiste berghutten
Lodge am Krippenstein: Neem plaats op het terras op 2.064 meter hoogte, bestel een koffie met strudel en geniet van het fantastische uitzicht op Dachstein.
Kranabethhütte - Feuerkogel: Wordt het de Kaiserschmarrn of de apfelstrudel? Alles smaakt heerlijk in deze gezellige berghut direct aan de piste.
Zeishofalm - Dachstein West: Een gezellig skichalet waar regionale producten zoals zelfgemaakte kaas en het beroemde lokale lamsvlees de specialiteiten zijn.
Lögerhütte - Hinterstoder: Hier moet je op het terras met uitzicht op het hooggebergte de beroemde kaasknödel “Kaspressknödel von Oma” proberen, die net zo smaakt als die van oma.
Gasthaus zum Überleben - Hochficht: Zin in een biertje aan het eind van de dag? Bestel het lokale tapbier Stifter van de Schlägl brouwerij.
De mooiste tijd van het jaar: Advent en kerstmarkten
Beleef het zelf: Kersttijd in Oberösterreich
Praktische info
Hoe kom je er? Reis comfortabel met de trein naar Wels of Linz. Ook met de auto is deze regio goed bereikbaar.
Waar ga je slapen? Met de handige zoek & boek functie vind je jouw ideale accommodatie. Van hotel tot B&B en van chalet tot slapen bij de boer.
Skigebied Met zes skigebieden, variërend van familievriendelijk tot freeride paradijs is er hier voor elk wat wils.
Liften en gondels: De voorpret begint thuis alvast met het bestuderen van de ski- en liftkaart.
Vakantietips? Kerstmarkten, muziekoptredens, musea, (bier)proeverij; het maakt jouw wintervakantie nog leuker.
Oberösterreich Tourismus Information
Freistädter Straße 119
4041 Linz
Telefoon: +43732221022