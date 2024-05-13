Schladming-Dachstein
Negen skibergen. Eén beleving. Oneindig veel mogelijkheden.
Introduction
Skiën tussen het Dachsteinmassief en de Schladminger Tauern
In het hart van de Steiermark, tussen de imposante Dachstein in het noorden en de markante Schladminger Tauern in het zuiden, ligt de veelzijdige vakantieregio Schladming-Dachstein. Hier vind je winterpret voor elk niveau: 230 kilometer aan pistes, langlaufloipes van wereldklasse, gletsjeravonturen én authentieke Oostenrijkse gastvrijheid.
De 4-Berge-Skischaukel Schladming verbindt vier topgebieden met elkaar: Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen en Reiteralm. Samen vormen ze het kloppende hart van Ski amadé – een van de grootste skiregio’s van Europa. Met één skipas heb je hier toegang tot 123 perfect geprepareerde pistekilometers, moderne liften én talloze berghutten. Je vindt hier brede carvingpistes en sportieve afdalingen, met sneeuwzekerheid en gezellige almterrassen.
Van de beroemde 4-Berge-Skischaukel Schladming en kindvriendelijke gebieden zoals de Galsterberg en Riesneralm tot winterwandelingen, ski-yoga en culinaire belevingen op grote hoogte: Schladming-Dachstein is een regio voor sportievelingen, gezinnen én genieters.
Daarom naar Schladming-DachsteinIn Schladming-Dachstein - onderdeel van het grote Ski amadé - verdwijnt de dagelijkse sleur als sneeuw voor de zon. Verheug je op eindeloos veel pistekilometers, speciale skipistes voor de kinderen, supermoderne kabelbanen, en wandelen in de ongerepte natuur.
Beweging & rust
Ga naar beneden op je latten, of komt tot rust tijdens wandelen, langlaufen of ski-yoga: tussen bergen, bossen en uitzichten.
Kunst & cultuur
Advent, kerstmarkten en de spectaculaire Nightrace: cultuur en sport gaan hier hand in hand.
Vier bergen. Eén belevenis. Eindeloos veel skiplezier
In Schladming-Dachstein ski je van berg tot berg – zonder ooit je ski’s uit te doen. De 4-Berge-Skischaukel verbindt Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen en Reiteralm tot één groot pisteparadijs. Sneeuwzeker, sportief én met uitzichten om stil van te worden. Modern comfort, korte wachttijden en eindeloze afwisseling: welkom in het hart van Ski amadé!
Wat een sneeuw plezierIn Schladming-Dachstein - onderdeel van het grote Ski amadé - verdwijnt de dagelijkse sleur als sneeuw voor de zon. Verheug je op eindeloos veel pistekilometers, speciale skipistes voor de kinderen, supermoderne kabelbanen, loipes op hoogte, en nog zo veel meer!
Uitzicht om stil van te worden
Op 2.700 meter wacht je panorama, ijspaleis, hangbrug én een gletsjerrestaurant met streekgerechten en uitzicht om van te watertanden.
Avontuur in het donker
’s Avonds skiën, rodelen, toeren of langlaufen onder de sterren: winter in Schladming-Dachstein stopt nooit echt.
Langlaufen op hoogte
Op de Rittisberg in Ramsau wacht een hoogteloipen-netwerk met panoramisch uitzicht en loipes voor elk niveau – stil, sportief en sneeuwzeker.
Mee op skitour
Of het nu gaat om een skitocht op of buiten de piste, in het uitgestrekte, besneeuwde winterlandschap is voor elk wat wils.
Dag en nacht rodelen
Naast skiën is rodelen een topactiviteit in de regio, dag en nacht! De 7 km lange rodelbaan op de Hochwurzen is een van de langste in de Alpen.
De mooiste accommodaties
Natuur- en Wellnesshotel Höflehner **** Superior
Wellness, natuur & skiën – 4 nachten in Hotel Höflehner vanaf € 1.450 p.p. incl. skipas, massage, natuur-bad en luxe alpin wellness op toplocatie.
Almwelt Austria
Luxe chalets aan de piste met privéspa, haardvuur, ontbijtmand en ski-in/ski-out. Boekbaar vanaf € 550 per nacht, 4.12.25–5.4.26.
Off-piste pret
Geniet van Almkulinarik
Chef-kok Richard Rauch werkt intensief samen met verschillende bergrestaurants, waardoor er unieke lokale almgerechten op de kaart staan.
Nachtrodelen & spare ribs
Geniet van kruidige spare ribs in de Hochwurzenhütte en zoef daarna 7 km naar beneden over de verlichte rodelbaan. Alles inbegrepen in het combipakket.
Start je dag met ski-yoga
De 30 minuten durende ski-yoga sessie is direct aan de skipiste omringd door de bergen. Zo start je jouw dag lekker ontspannen.
Nieuwe liften zorgen voor meer comfort én minder wachttijd.
Deze winter zijn er drie gloednieuwe liften in gebruik: een 10-persoons gondel op de Hauser Kaibling, een moderne 8-persoons stoeltjeslift op de Planai én een nieuwe gondel op de Fageralm. Zo ben je sneller boven en begint het pisteplezier nog vlotter – met volop uitzicht op de bergen.
"Almkulinarik" - hoogstandjes en gezellige alpenhuttenNa een dag in de sneeuw is er niets beter dan ontspannen in een van de gezellige alpenhutten. Geniet van lokale specialiteiten, kwaliteit en gastvrijheid, zoals bij het ´Almkulinarik´ project van Richard Rauch, waarbij je zijn unieke gerechten kan proeven deze winter.
Onze tips voor...
Berghutten
Hut in Schladming met mogelijkheid voor rodelen en snowtubing.
Boven op de Planai vanaf het grote terras genieten van Ripperl, Kaiserschmarrn en Gröstlpfanne.
Kleine, gezellige hut op 1.852 m. direct aan de piste en rodelnbaaal, alleen ´s winters open.
Hut bij Hauser Kaibling met geweldig uitzicht.
Authentieke hut met traditionele houtkachel
Ideaal voor het hele gezin, bereikbaar te voet, per langlaufski, of auto.
Fotospots - als je het perfecte uitzicht zoekt.
Dachstein Himmelsleiter en Treppe ins Nichts
Adembenemende uitzichten op meer dan 2.700 meter hoogte.
Prachtig uitzicht op het Dachsteinmassief.
Het hoogstgelegen skidorp van Steiermark met schilderachtige uitzichten en ongerepte natuur.
De top biedt adembenemende uitzichten op een wit winterwonderland.
Indrukwekkende uitzichten op het Dachsteinmassief en ideaal voor winter fotoshoots.
Zoveel te beleven in de sneeuw
Ski Opening 2025 met de Backstreet Boys
Op 5, 6 & 7 december openen de Backstreet Boys de winter met een knallende liveshow in het Planai Stadion, samen met...jou?
The Nightrace 2026
Elk jaar wordt Schladming het toneel van de meest spectaculaire skiwedstrijd: het onvergetelijke Nightrace, een hoogtepunt in de Wereldbeker.
Kerstmarkten
Sneeuw, lampjes, hapjes en drankjes: echte Oostenrijkse gezelligheid in de wintermaanden
Op eigen kracht omhoog
Een pistenskitour op de Planai is een bijzondere winterervaring: stap voor stap door het bos omhoog naar de top, met uitzicht op het Dachsteinmassief. Boven wacht niet alleen het panorama, maar ook een relaxte afdaling over de wereldcuppistes én een welverdiende pauze in een gezellige hut.
Praktische infoGoed om te weten
Hoe kom je er?
Reis duurzaam met de trein via München naar Schladming of kom met de auto richting het Ennstal.
Waar ga je slapen?
Een hotel in Schladming, appartement in Haus im Ennstal of een chalet in Ramsau am Dachstein; het kan allemaal.
Skigebied
Met het 4-bergen-skigebied, speciale pistes voor de kids en als onderdeel van het grote Ski amadé zit je hier uitstekend.
Skischolen
In het totale skigebied van Schladming-Dachstein vind je 20 ski- en langlaufscholen.
Wat is er te doen?
Wil je geen evenement missen tijdens jouw vakantie? Check alvast de kalender voor deze winter.
Hoe kom je er?
Reis duurzaam met de trein via München naar Schladming of kom met de auto richting het Ennstal.
Waar ga je slapen?
Een hotel in Schladming, appartement in Haus im Ennstal of een chalet in Ramsau am Dachstein; het kan allemaal.
Skigebied
Met het 4-bergen-skigebied, speciale pistes voor de kids en als onderdeel van het grote Ski amadé zit je hier uitstekend.
Skischolen
In het totale skigebied van Schladming-Dachstein vind je 20 ski- en langlaufscholen.
Wat is er te doen?
Wil je geen evenement missen tijdens jouw vakantie? Check alvast de kalender voor deze winter.
Het groene hart tijdens de wintervakantie
Steiermark combineert natuur, cultuur en culinaire hoogstandjes tot een bijzondere winterervaring. In het noorden lokken de afwisselende ski- en langlaufgebieden rond Schladming, Kreischberg en Stuhleck, in het midden straalt Graz met zijn sfeervolle adventstemming en in het zuiden betoveren de rustige wijngaarden. Of je nu actief bent op de pistes of geniet van ontspannen rust, Steiermark heet zijn gasten van harte welkom.
Tourismusverband Schlamding-Dachstein
Ramsauerstraße 756
8970 Schladming
Telefoon: +43 3687 23 310