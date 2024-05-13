Alpine charme ontmoet internationale lifestyle: Verken de Arlberg regio, de geboorteplaats van het skiën.

De Arlberg is geen gewone berg – het is een begrip. Hier, tussen de Tiroolse en Vorarlbergse Alpen, ligt het grootste aaneengesloten skigebied van Oostenrijk. Meer dan 300 kilometer perfect geprepareerde pistes, 200 kilometer off-piste afdalingen en 85 liften wachten op skiërs van elk niveau. Maar de regio Arlberg is meer dan cijfers: het is de bakermat van het alpineskiën en de plek waar traditie en pioniersgeest hand in hand gaan.

Van het sportieve St. Anton, het gezellige Stuben, tot het stijlvolle Lech: ieder van de vijf Arlberg-dorpen heeft een eigen karakter, maar allemaal delen ze dezelfde liefde voor sneeuw, gastvrijheid en kwaliteit. En die kwaliteit proef je niet alleen op de piste, maar ook in de keuken: nergens anders vind je zo veel bekroonde restaurants in zo’n compacte regio. Tel daar de uitstekende bereikbaarheid, de gezellige sfeer en de legendarische skicultuur bij op – en je snapt waarom de Arlberg voor velen dé wintersportbestemming is.