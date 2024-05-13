Arlberg
Wintersport vol allure
Introduction
De Arlberg is geen gewone berg – het is een begrip. Hier, tussen de Tiroolse en Vorarlbergse Alpen, ligt het grootste aaneengesloten skigebied van Oostenrijk. Meer dan 300 kilometer perfect geprepareerde pistes, 200 kilometer off-piste afdalingen en 85 liften wachten op skiërs van elk niveau. Maar de regio Arlberg is meer dan cijfers: het is de bakermat van het alpineskiën en de plek waar traditie en pioniersgeest hand in hand gaan.
Van het sportieve St. Anton, het gezellige Stuben, tot het stijlvolle Lech: ieder van de vijf Arlberg-dorpen heeft een eigen karakter, maar allemaal delen ze dezelfde liefde voor sneeuw, gastvrijheid en kwaliteit. En die kwaliteit proef je niet alleen op de piste, maar ook in de keuken: nergens anders vind je zo veel bekroonde restaurants in zo’n compacte regio. Tel daar de uitstekende bereikbaarheid, de gezellige sfeer en de legendarische skicultuur bij op – en je snapt waarom de Arlberg voor velen dé wintersportbestemming is.
Daarom naar de Arlberg regio
Culinair op hoog niveau
Met skischoenen aan naar een lunch met meerdere gangen? Aan de Arlberg is dat heel normaal. Hier vind je de hoogste dichtheid aan Gault&Millau-restaurants in Europa, plus wijnkelders die zelfs fijnproevers verrassen.
🔗 Meer over gastronomie in Lech Zürs | en in St. Anton
Off-piste paradijs
200 km aan hoogalpiene diepsneeuw-afdalingen maken de Arlberg tot een droomplek voor freeriders. Met bosrijke passages, veiligheid en die unieke 'first line'-garantie.
🔗 Freeriden in Lech Zürs | en in St. Anton
Karaktervol & stijlvol overnachten
Of je nu kiest voor een knusse berghut, designhotel of boerderijappartement: gastvrijheid en liefde voor lokaal vakmanschap zijn hier overal voelbaar.
🔗 Verblijven aan de Arlberg
De piste is van jou!
Der Weiße Ring - Ski ronde
Vijf dorpen van de Arlbergregio met elkaar verbonden: een ski uitdaging van een halve dag met ongeveer 22 km aan pistes en 5.000 m aan stijgingen en afdalingen.
Mohnenfluh Runs
Maak je keuze uit ontspannende tot uitdagende pistes op de Mohnenfluh, die allemaal beginnen bij het bergstation Steinmähder.
Doen: run of fame
Ga op avontuur op deze 85 km lange skironde over de Arlbergpas, Flexenpas en Hochtannbergpass: met 18.000 hoogtemeters.
Pret naast de piste
Uitkijken over 5 landen
Wauw! Op het Valluga uitkijkpunt zie je zowel Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland, Italië én Liechtenstein liggen.
Skyspace-Lech
Maak een rondleiding bij zonsopgang of zonsondergang door de spectaculaire sfeervolle installaties van James Turrell.
Lekker winterwandelen
Heerlijk om in alle rust en stilte, ver van de pistes, door de sneeuw te wandelen. Er zijn routes van 2 tot 22 km.
Relaxen in de wellness
In Arlberg Wellcom kun je je van 8 tot 20 uur helemaal onderdompelen in zwembad, sauna en massage.
Culinaire hoogstandjesArlberg is een hotspot voor fijnproevers met meer dan 30 bekroonde Gault Millau restaurants en talloze traditionele hutten - kies maar uit!
Van fine dining tot alpiene verfijning: geniet bij de exclusieve Rote Wand Chef's Table in Lech of in de hooggelegen Verwallstube in St. Anton.
De leukste evenementen deze winter
Der Weisse Ring
Legendarische skironde in Lech Zürs met schitterende uitzichten, sportieve afdalingen en een jaarlijks race-evenement in januari.
Stanton Ski Open
Vier van 6 tot 8 december 2024 de opening van het skiseizoen.
Tanzcafe Arlberg Music Festival
Muzikanten van alle genres spelen op podia in de bergen rond het skioord - après-ski in stijl!
Longboard Classic
Snowboardwedstrijden voor alle leeftijden en niveaus, gevolgd door een prijsuitreiking en afterparty.
Wekelijkse skishow Snow Drift
Elke woensdag een feestje van 30 december ’25 tot half maart ’26.
Paragliden
Vanuit vogelperspectief zijn de bergen nog veel mooier! In Arlberg kan je via Arlberg Air het hele jaar door paragliden en een tandemsprong maken. Er is zelfs een mogelijkheid om tegelijk met vier piloten - en dus met z’n vieren als vrienden - te springen. Een onvergetelijke ervaring.
Onze tips voor ...
Berghutten
Arlberg Thaja: gezellige skihut in St. Christoph am Arlberg met topuitzicht.
Sennhütte: geniet van versgebakken brood uit de houtoven en zelfgemaakte schnaps.
Verwallstube: bekroond restaurant op 2.085 m. Op donderdag is er een candlelight dinner.
Wagner Hütte: midden in de natuur van het Verwalltal geniet je van traditionele Tiroler kost.
Hospiz Alm: de wijnkelder is hier wereldberoemd.
Serveert zowel Tiroolse delicatessen als internationale crowdpleasers zoals burgers en curry's.
Een tot skihut omgebouwde hooiberg die populair is om zijn pan- en grillgerechten.
Fotomomentjes
Spectaculair uitzicht op de bergen Trittkopf, Galzig en Wirt.
Een panoramisch restaurant met 360 uitzichten op Lech Zürs en de omliggende bergen.
Rendl Mountain Station & Beach Bar
Geniet van het perfecte uitzicht op St. Anton am Arlberg en de berglandschappen.
Berghutten
Arlberg Thaja: gezellige skihut in St. Christoph am Arlberg met topuitzicht.
Sennhütte: geniet van versgebakken brood uit de houtoven en zelfgemaakte schnaps.
Verwallstube: bekroond restaurant op 2.085 m. Op donderdag is er een candlelight dinner.
Wagner Hütte: midden in de natuur van het Verwalltal geniet je van traditionele Tiroler kost.
Hospiz Alm: de wijnkelder is hier wereldberoemd.
Serveert zowel Tiroolse delicatessen als internationale crowdpleasers zoals burgers en curry's.
Een tot skihut omgebouwde hooiberg die populair is om zijn pan- en grillgerechten.
Fotomomentjes
Spectaculair uitzicht op de bergen Trittkopf, Galzig en Wirt.
Een panoramisch restaurant met 360 uitzichten op Lech Zürs en de omliggende bergen.
Rendl Mountain Station & Beach Bar
Geniet van het perfecte uitzicht op St. Anton am Arlberg en de berglandschappen.
Oberlech: wintersport zonder auto
In Oberlech zijn auto's ’s winters niet welkom. En dat is precies de charme. Je bereikt je hotel per bergbaan en bagage komt via een tunnelsysteem. Stil, schoon en uniek in Europa.
Praktische info
Hoe kom je er?
Stippel thuis alvast jouw ideale reisroute uit. St. Anton am Arlberg is ook via Wenen met de trein bereikbaar.
Waar ga je slapen?
Welk dorp wordt jouw favoriet? St. Anton of een van de buurdorpen Pettneu, Flirch en Strengen?
Skigebied
Met 300 pistekilometers en 200 km off piste is dit echt een topgebied voor skifanaten.
Skischolen
In SkiArlberg vind je 37 skischolen waar zowel beginnende skiërs en snowboarders als gevorderden op les kunnen.
Skipas
Voor de skipassen gelden er gunstigere tarieven voor kinderen, jongeren en senioren.
Gondels en liften
Bestudeer thuis alvast de skikaart, routes en 85 verschillende skiliften.
Wat is er te doen?
an gezellige skishow op woensdagavond tot muziekfestival. Check hier alle events.
Hoe kom je er?
Stippel thuis alvast jouw ideale reisroute uit. St. Anton am Arlberg is ook via Wenen met de trein bereikbaar.
Waar ga je slapen?
Welk dorp wordt jouw favoriet? St. Anton of een van de buurdorpen Pettneu, Flirch en Strengen?
Skigebied
Met 300 pistekilometers en 200 km off piste is dit echt een topgebied voor skifanaten.
Skischolen
In SkiArlberg vind je 37 skischolen waar zowel beginnende skiërs en snowboarders als gevorderden op les kunnen.
Skipas
Voor de skipassen gelden er gunstigere tarieven voor kinderen, jongeren en senioren.
Gondels en liften
Bestudeer thuis alvast de skikaart, routes en 85 verschillende skiliften.
Wat is er te doen?
an gezellige skishow op woensdagavond tot muziekfestival. Check hier alle events.
Arlberg Marketing GmbH
Dorfstraße 8
6580 St. Anton am Arlberg
Telefoon: +43 544622690