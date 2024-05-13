Freeride in Lech Zürs
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Arlberg
Wintersport vol allure

Alpine charme ontmoet internationale lifestyle: Verken de Arlberg regio, de geboorteplaats van het skiën.

De Arlberg is geen gewone berg – het is een begrip. Hier, tussen de Tiroolse en Vorarlbergse Alpen, ligt het grootste aaneengesloten skigebied van Oostenrijk. Meer dan 300 kilometer perfect geprepareerde pistes, 200 kilometer off-piste afdalingen en 85 liften wachten op skiërs van elk niveau. Maar de regio Arlberg is meer dan cijfers: het is de bakermat van het alpineskiën en de plek waar traditie en pioniersgeest hand in hand gaan.

Van het sportieve St. Anton, het gezellige Stuben, tot het stijlvolle Lech: ieder van de vijf Arlberg-dorpen heeft een eigen karakter, maar allemaal delen ze dezelfde liefde voor sneeuw, gastvrijheid en kwaliteit. En die kwaliteit proef je niet alleen op de piste, maar ook in de keuken: nergens anders vind je zo veel bekroonde restaurants in zo’n compacte regio. Tel daar de uitstekende bereikbaarheid, de gezellige sfeer en de legendarische skicultuur bij op – en je snapt waarom de Arlberg voor velen dé wintersportbestemming is.

Feiten en cijfers
Hoogte1.793 m
Hoogste puntValluga 2.811 m
Piste in kmmeer dan 300
Langlaufloipes in km70
Winter hiking trails in km120
Skischolen61
Aantal liften85
Hutten & restaurants223
Hoe kom je er?
Accommodaties
Webcams
Events
Skipas
Ski map
Ski liften
Wintersport vol allureSneeuwzeker en van wereldklasse

Daarom naar de Arlberg regio

Culinair op hoog niveau

Met skischoenen aan naar een lunch met meerdere gangen? Aan de Arlberg is dat heel normaal. Hier vind je de hoogste dichtheid aan Gault&Millau-restaurants in Europa, plus wijnkelders die zelfs fijnproevers verrassen.
🔗 Meer over gastronomie in Lech Zürs | en in St. Anton

Off-piste paradijs

200 km aan hoogalpiene diepsneeuw-afdalingen maken de Arlberg tot een droomplek voor freeriders. Met bosrijke passages, veiligheid en die unieke 'first line'-garantie.
🔗 Freeriden in Lech Zürs | en in St. Anton

Karaktervol & stijlvol overnachten

Of je nu kiest voor een knusse berghut, designhotel of boerderijappartement: gastvrijheid en liefde voor lokaal vakmanschap zijn hier overal voelbaar.
🔗 Verblijven aan de Arlberg

Ontdek de regio

De piste is van jou!

Der Weiße Ring - Ski ronde

Vijf dorpen van de Arlbergregio met elkaar verbonden: een ski uitdaging van een halve dag met ongeveer 22 km aan pistes en 5.000 m aan stijgingen en afdalingen.

Mohnenfluh Runs

Maak je keuze uit ontspannende tot uitdagende pistes op de Mohnenfluh, die allemaal beginnen bij het bergstation Steinmähder.

Doen: run of fame

Ga op avontuur op deze 85 km lange skironde over de Arlbergpas, Flexenpas en Hochtannbergpass: met 18.000 hoogtemeters.

Met ski’s op je rug omhoog

Eerst omhoog met de gondel, dan ski’s of board op je rug en dan te voet verder naar 2.732 m. Daarna wacht de ongerepte sneeuw!

Pret naast de piste

Uitkijken over 5 landen

Wauw! Op het Valluga uitkijkpunt zie je zowel Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland, Italië én Liechtenstein liggen.

Skyspace-Lech

Maak een rondleiding bij zonsopgang of zonsondergang door de spectaculaire sfeervolle installaties van James Turrell.

Lekker winterwandelen

Heerlijk om in alle rust en stilte, ver van de pistes, door de sneeuw te wandelen. Er zijn routes van 2 tot 22 km.

Relaxen in de wellness

In Arlberg Wellcom kun je je van 8 tot 20 uur helemaal onderdompelen in zwembad, sauna en massage.

Op stap met husky’s

Ervaar een fascinerende sledetocht met zo’n 6 tot 7 huskyhonden. Na afloop laten de honden zich graag knuffelen.

Culinaire hoogstandjes

Arlberg is een hotspot voor fijnproevers met meer dan 30 bekroonde Gault Millau restaurants en talloze traditionele hutten - kies maar uit!

Van fine dining tot alpiene verfijning: geniet bij de exclusieve Rote Wand Chef's Table in Lech of in de hooggelegen Verwallstube in St. Anton.

De leukste evenementen deze winter

Der Weisse Ring

17-1-2026
Lech Zürs

Legendarische skironde in Lech Zürs met schitterende uitzichten, sportieve afdalingen en een jaarlijks race-evenement in januari.

Stanton Ski Open

5-12-2025 – 7-12-2025
St. Anton

Vier van 6 tot 8 december 2024 de opening van het skiseizoen.

Tanzcafe Arlberg Music Festival

April 2026
Lech Zürs

Muzikanten van alle genres spelen op podia in de bergen rond het skioord - après-ski in stijl!

Longboard Classic

April 2026
Stuben

Snowboardwedstrijden voor alle leeftijden en niveaus, gevolgd door een prijsuitreiking en afterparty.

Wekelijkse skishow Snow Drift

St. Anton

Elke woensdag een feestje van 30 december ’25 tot half maart ’26.

Der weiße Rausch

18-4-2026
St. Anton

Op 19 april 2025 sluiten ze hier het seizoen af met deze legendarische skiwedstrijd. Iedereen kan meedoen!

Insider Tip

Paragliden

Vanuit vogelperspectief zijn de bergen nog veel mooier! In Arlberg kan je via Arlberg Air het hele jaar door paragliden en een tandemsprong maken. Er is zelfs een mogelijkheid om tegelijk met vier piloten - en dus met z’n vieren als vrienden - te springen. Een onvergetelijke ervaring.

Wat een uitzicht

Onze tips voor ...

Berghutten

  • Arlberg Thaja: gezellige skihut in St. Christoph am Arlberg met topuitzicht.

  • Sennhütte: geniet van versgebakken brood uit de houtoven en zelfgemaakte schnaps.

  • Verwallstube: bekroond restaurant op 2.085 m. Op donderdag is er een candlelight dinner.

  • Wagner Hütte: midden in de natuur van het Verwalltal geniet je van traditionele Tiroler kost.

  • Hospiz Alm: de wijnkelder is hier wereldberoemd.   

  • De Wolf

    Serveert zowel Tiroolse delicatessen als internationale crowdpleasers zoals burgers en curry's.

  • Rud-Alpe

    Een tot skihut omgebouwde hooiberg die populair is om zijn pan- en grillgerechten.

Fotomomentjes

  • Zürser-Täli

    Spectaculair uitzicht op de bergen Trittkopf, Galzig en Wirt.

  • Rüfikopf

    Een panoramisch restaurant met 360 uitzichten op Lech Zürs en de omliggende bergen.

  • Rendl Mountain Station & Beach Bar

    Geniet van het perfecte uitzicht op St. Anton am Arlberg en de berglandschappen.

Oberlech: wintersport zonder auto

In Oberlech zijn auto's ’s winters niet welkom. En dat is precies de charme. Je bereikt je hotel per bergbaan en bagage komt via een tunnelsysteem. Stil, schoon en uniek in Europa.

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Praktische info

Hoe kom je er?

Stippel thuis alvast jouw ideale reisroute uit. St. Anton am Arlberg is ook via Wenen met de trein bereikbaar.

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Waar ga je slapen?

Welk dorp wordt jouw favoriet? St. Anton of een van de buurdorpen Pettneu, Flirch en Strengen?

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Skigebied

Met 300 pistekilometers en 200 km off piste is dit echt een topgebied voor skifanaten. 

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Skischolen

In SkiArlberg vind je 37 skischolen waar zowel beginnende skiërs en snowboarders als gevorderden op les kunnen.

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Skipas

Voor de skipassen gelden er gunstigere tarieven voor kinderen, jongeren en senioren.

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Gondels en liften

Bestudeer thuis alvast de skikaart, routes en 85 verschillende skiliften.   

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Wat is er te doen?

an gezellige skishow op woensdagavond tot muziekfestival. Check hier alle events.

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Contactgegevens

Arlberg Marketing GmbH

Dorfstraße 8

6580 St. Anton am Arlberg

Telefoon: +43 544622690

info@stantonamarlberg.com
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