Tiroler Zugspitz Arena
Echte winter, echte vrijheid
Introduction
Vlak over de Duitse grens – op iets meer dan 750 km van Utrecht – ligt het winterparadijs Tiroler Zugspitz Arena. Zeven skigebieden vormen hier samen een verrassend veelzijdige regio met 143 pistekilometers. Ideaal voor gezinnen, want Ehrwalder Alm, Ehrwalder Wettersteinbahnen en Berwang-Bichlbach zijn zelfs gecertificeerde familieskigebieden. En wie meer wil, haalt alles uit z’n skipas met de Top Snow Card: goed voor maar liefst 214 kilometer aan afwisselende pistes aan zowel de Tiroolse als Duitse kant van de Zugspitze (2.962 m).
Maar ook buiten de piste is er volop avontuur te vinden. Van begeleide sneeuwschoentochten en digitale winterroutes voor nieuwsgierige gezinnen – waarvan drie van de zes routes ook in de winter begaanbaar zijn – tot avondlijke fakkelwandelingen en schaatsen onder de sterren op de ijsbaan van Ehrwald. In totaal zijn er 60 km goed onderhouden winterwandelpaden. Uniek voor deze regio: een winterse lama-wandeling langs besneeuwde bospaden. Of warm op bij een gezellige hut, voor glühwein of Tiroler specialiteiten.
Spectaculaire skishows in Lermoos en Berwang, waar je onder het licht van de schijnwerpers geniet van sprongen, stunts en een gezellige avond. Of je nu reist met je gezin, vrienden of als stel: in de Tiroler Zugspitz Arena beleef je een winter die alles in zich heeft.
Daarom naar de Tiroler Zugspitz Arena:
Top Snow Card maakt jouw wintersport gemakkelijk
Met de Top Snow Card ski je in Tirol én Beieren. Gecertificeerde gezinsskigebieden & de nieuwe Obere Karbahn II in Berwang zorgen voor extra voordeel en comfort.
Langlaufen & winterwandelen
Langlaufen & winterwandelen met stempelpas in de Tiroler Zugspitz Arena: 60 km winterwandelpaden, afwisselende loipes, panorama en plezier voor het gezin.
De winter is van jou!Beleef de bergen van dichtbij: adembenemende panorama's, spannende avonturen en onvergetelijke momenten.
Langlaufen
Geniet van 130 km gratis loipes door schilderachtige winterlandschappen - perfect voor zowel beginners als gevorderden, met onvergetelijke uitzichten.
Zeven skigebieden
7 skigebieden in de Tiroler Zugspitz Arena bieden afwisseling. Snowparks, skischolen, en met de Top Snow Card voor nog meer pistekilometers.
Tiroler Zugspitzbahn
Letterlijk en figuurlijk een hoogtepunt! Vanuit Ehrwald brengt de Tiroler Zugspitzbahn je bijna geruisloos naar de hoogste top van Duitsland.
Haal het meeste uit je tijd in de sneeuwIn de Tiroler Zugspitz Arena vind je vrijwel overal winterpret: glijd over de vers geprepareerde langlaufloipe. Kruip knus met je geliefden in dekens gewikkeld op een paardenslee of geniet van de prachtige natuur tijdens een sneeuwschoenwandeling.
Pret naast de piste
Schaatsplezier
Bind je ijzers onder op de Kunsteisbahn Ehrwald en glijd door het sprookjesachtige winterlandschap.
Romantische fakkelwandeling
Ga samen in het donker op pad met verlichte fakkels. Om je heen zie je de schaduwen van de bergen. Een onvergetelijke ervaring.
Mee met de arrenslee
Besneeuwde bergen, sneeuw in de weilanden, zon en kou; pure romantiek vanonder een dekentje in de arrenslee. Ook leuk met je gezin.
Lama wandelen
Lama-wandelen in de Tiroler Zugspitz Arena is een bijzonder winteravontuur: rustig, ontspannen en verrassend leuk. Samen met deze mensvriendelijke dieren wandel je door besneeuwde bossen en over glooiende paden, altijd met het indrukwekkende Zugspitze-panorama op de achtergrond. De begeleide tochten zijn een perfecte activiteit voor gezinnen, vriendengroepen of stellen die houden van natuur, rust en een tikkeltje magie. Extra fijn: deelname is inbegrepen bij de gratis gastenkaart.
Culinaire tip: kook je eigen Speckknödel!
Snel, duurzaam en zonder stress naar de Tiroler Zugspitz Arena
Tiroler Zugspitz Arena
Schmiede 15
6632 Ehrwald
Telefoon: +43 567 320 000