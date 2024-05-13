Ontdek het Alpbachtal. Dat is natuur, avontuur en ontspanning in Tirol!

Beleef een onvergetelijke vakantie in het Alpbachtal! Wandelen, zwemmen in de warmste meren van Tirol, indrukwekkende kloven en sfeervolle dorpjes – hier vind je het allemaal. Gelegen tussen de Kitzbüheler Alpen, de Brandenberger Alpen en het Rofangebergte, ligt deze groene oase op slechts 40 minuten van Innsbruck en 20 minuten van Kufstein.

Geniet van gezinsvriendelijke wandelroutes, kristalheldere meren en charmante dorpen vol traditie. Ook cultuur vind je hier: slenter door het schilderachtige Rattenberg of ontdek het vroegere alpenleven in het Museum Tiroler Bauernhöfe.

Of je nu kiest voor een relaxte wandeling, een spannend bergavontuur of een dag aan het water – het Alpbachtal staat garant voor quality time in een adembenemend decor. Kom langs en laat je verrassen!