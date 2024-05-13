Two adults and two children are hiking along the Panoramaweg trail to the Wiedersberger Horn in Alpbach, surrounded by blooming alpine roses, with the Alpine panorama in the background.
  1. Homepage
  2. Zomer in Oostenrijk
  3. Alpbachtal

Alpbachtal in Tirol
Zomer uit een sprookjesboek

Ontdek het Alpbachtal. Dat is natuur, avontuur en ontspanning in Tirol!

Beleef een onvergetelijke vakantie in het Alpbachtal! Wandelen, zwemmen in de warmste meren van Tirol, indrukwekkende kloven en sfeervolle dorpjes – hier vind je het allemaal. Gelegen tussen de Kitzbüheler Alpen, de Brandenberger Alpen en het Rofangebergte, ligt deze groene oase op slechts 40 minuten van Innsbruck en 20 minuten van Kufstein.

Geniet van gezinsvriendelijke wandelroutes, kristalheldere meren en charmante dorpen vol traditie. Ook cultuur vind je hier: slenter door het schilderachtige Rattenberg of ontdek het vroegere alpenleven in het Museum Tiroler Bauernhöfe.

Of je nu kiest voor een relaxte wandeling, een spannend bergavontuur of een dag aan het water – het Alpbachtal staat garant voor quality time in een adembenemend decor. Kom langs en laat je verrassen!

Aankomst
Activiteiten
Bergbanen
Gastenkaart
Accommodaties
Evenementen

Wat de regio zo bijzonder maakt

De coolste speeltuinen op 1.800m

Ontdek de familie-avonturenbergen Wiedersberger Horn en Reither Kogel! Neem de kabelbaan omhoog naar speeltuinen en panoramawandelingen vol plezier en verrassingen.

Voor de hele familie

Idyllische Tiroolse dorpjes

Met schattige houten dorpjes, waaronder Alpbach, uitgeroepen tot het mooiste dorp van Oostenrijk, is het Alpbachtal het toonbeeld van Tiroolse authenticiteit.

10 authentieke dorpen

Ongerepte natuur

Verscholen tussen het Rofangebergte en de Kitzbüheler Alpen biedt het Alpbachtal talloze wandelpaden, idyllische meren en indrukwekkende kloven.

Ongerepte natuur

Gastronomie van topklasse

Je vindt hier een voortreffelijk aanbod aan gerechten, waarbij de rustieke keuken van almhutten wordt gecombineerd met een sterrenkeuken op basis van regionale producten.

Tiroolse culinaire hoogstandjes
3 nachten inclusief extra’s

Herfstgenot in het Alpbachtal

Wandel, ontdek en geniet: de gouden herfst in het Alpbachtal wacht op je.

Boekbaar van 1 september tot 2 november 2025

Laat je betoveren door kleurrijke bossen, frisse berglucht en authentieke Tiroolse gastvrijheid. Met het Alpbachtaler Herbstgenuss-arrangement beleef je de herfst op z’n mooist: actief en ontspannen tegelijk.

Inbegrepen in het arrangement:

– 3 overnachtingen in het Alpbachtal inclusief halfpension
– Gedetailleerde XL-wandelkaart op schaal 1:25.000
– Georganiseerd herfstwandelprogramma
– Alpbachtal Card met toegang tot zomerbergbanen, musea, busverbindingen en meer
– De zomerbergbanen zijn geopend tot en met 2 november 2025

Het arrangement is beschikbaar vanaf €360 per persoon.

Boek nu je herfstverblijf

Geniet van een onbezorgde vakantie met de Alpbachtal Card

Alle voordelen in één oogopslag

Ontdek alle kanten van deze unieke regio

Geniet van de natuur en het meer

Kamperen in Kramsach

’s Ochtends een verfrissende duik in de Reintalersee, ’s avonds ontspannen onder een sterrenhemel: kamperen in Kramsach is de perfecte mix van vrijheid, natuur en comfort.

Drie premium campings – Seeblick Toni, Seehof en Stadlerhof – bieden topkwaliteit, waarvan twee direct aan het meer liggen. Of je nu wilt wandelen, fietsen of gewoon genieten: hier begint jouw zomeravontuur!

En extra handig, de Alpbachtal Card is ook geldig bij campings.

Meer informatie

Met het hele gezin

Lauserland & Lauser-Sauser op de Wiedersbergerhorn

Spelen in de vrije natuur en duizelingwekkend rodelen in de zomer: Lauserland belooft ontspanning en sensatie in een uitzonderlijke alpine omgeving.

Lauserland

Het magische Juppiwoud op de Reither Kogel

Het Juppiwoud met kinderwagenvriendelijke route combineert avontuur, natuur en mysterie, met magische stations en een mysterieuze rally.

Juppi Zauberwald

Schatkaart Alpbachtal

Postzegels verzamelen, het dal verkennen en verschillende activiteiten: het Alpbachtal biedt gezinnen unieke avonturen!

Schatkaart van het Alpbachtal

Familieprogramma

Van juli tot augustus biedt het Alpbachtal een rijk en gratis familieprogramma met creatieve workshops, zwemmen en spannende uitstapjes.

Familie programma

Ontdek de regio

Wandeltochten door kloven

Maak de mooiste wandelingen door indrukwekkende kloven. Veel routes zijn ook goed te doen met kinderwagen, en leuk voor alle leeftijden.

Ontdek de tochten

Wandelen met een stop in een berghut

Op een hoogte van 1.712 m is de Steinbergalm een genot voor wandelaars en mountainbikers, met zijn traditionele kazen en toegang tot de Sonnjoch-top (2.287 m).

Wandelen op hoogte

Meer Berglstein

Omgeven door bossen biedt het mystieke meer van Berglstein rust en sereniteit, perfect voor een picknick of een pauze in de nabijgelegen snackbar.

Berglstein meer

Rattenberg - glasblazers en middeleeuwse sfeer

Wandel door het kleinste stadje van Oostenrijk: geschiedenis, glasblazen en wijn in een betoverende omgeving met charmante gevels.

Bezoek Rattenberg

Tirools Boerderijmuseum in Kramsach

Authentieke boerderijen en levende tradities: dit openluchtmuseum biedt een culturele onderdompeling in de Tiroolse geschiedenis, ongeacht het weer.

Openluchtmuseum

Architectuur en bloemdecoratie in Alpbach

Wandel door Alpbach, beroemd om zijn houten chalets en weelderige bloemen, een Oostenrijks juweel met een schilderachtige, authentieke charme.

Het mooiste dorp van Oostenrijk

Top 5 bergbelevenissen

Zonsopgang wandeling naar Gratlspitze (1.899 m)

Genussgondel: ontbijt met de kabelbaan

Wandeling naar de alm Farmkehralm

Wandeling rond de Zireiner See

Tour van de Standkopf top

Wandel door de mooiste kloven - ook met kinderwagen

Ontdek alle tochten

De mooiste wandelingen

Wandelen op de Wiedersberger Horn

3-daagse familietocht

Wandeling op de panoramaberg Gratlspitze

De Tiefenbachklamm verkennen

Niet te missen evenementen

Transhumance festival en boerenmarkt in Reith

20-9-2025 – 27-9-2025
6237 Reith im Alpbachtal

In september vindt in Reith een spectaculair festival plaats: versierde koeien, lokale ambachten en Tiroolse specialiteiten trekken bezoekers van over de hele wereld.

Transhumance in Reith

Strawanzer Nacht in Reith im Alpbachtal

7-7-2025 – 1-9-2025
6235 Reith im Alpbachtal

De Strawanzer Nachten in Reith beloven onvergetelijke zomeravonden: gezellige kraampjes en gedeelde momenten in een unieke sfeer.

Alpbachtaler Strawanzer Nacht

24-uurs wandeling in het Alpbachtal

12-7-2025

Ga in 2025 de uitdaging aan: 24 uur, 49 km, 3.000 m stijgen, een gegidst avontuur door het Tiroolse landschap, voorbehouden aan de moedigsten.

24-uurs wandeling
Regionale kwaliteitsproducten

Gastronomie in het Alpbachtal

Het Alpbachtal heeft niet alleen een indrukwekkende natuurlijke schoonheid, maar ook een breed scala aan culinaire hoogstandjes. Hier worden authentieke Tiroolse tradities gecombineerd met lokale producten van hoge kwaliteit om zelfs de meest veeleisende fijnproever te bekoren.

De regio is beroemd om zijn vele regionale producentendie met passie en deskundigheid echte schatten creëren. Verse kaas van hooimelk uit het Alpbachtal, aromatische honing uit de dalen en knapperige groenten van lokale boerderijen vormen de basis van de heerlijke gerechten uit de regio. Bezoek Prügeltorteeen traditioneel dessert gemaakt van lagen fijn gestapeld gebak en gebakken boven een houtvuur, is een originele specialiteit van het Alpbachtal.

Gastronomie in het Alpbachtal

Fietsen & mountainbiken

Schatzberg tour vanuit Alpbach met de elektrische fiets

Tocht over de Kerschbaumerpas

Mountainbiketocht naar de alm Farmkehralm

De gezelligste berghutten

Bischofer Käsalm

De Bischofer Käsalm ligt op een hoogte van 1.351 meter en biedt huisgemaakte kaasspecialiteiten die ter plaatse worden geproduceerd.

Bischofer Käsalm

Farmkehralm

Met meer dan 400 jaar geschiedenis belichaamt de Farmkehralm authentiek Tirol. Op een hoogte van 1.521 meter en biedt een prachtig uitzicht op verschillende bergtoppen.

Farmkehralm

Kaiserhuis Brandenberg

Dit historische keizerlijke huis was ooit de jachtresidentie van keizer Frans Jozef I. Tegenwoordig serveert het originele Tiroolse gerechten.

Kaiserhuis Brandenberg

Steinbergalm

de uit de 16e eeuw daterende Steinbergalm ligt op een hoogte van 1.712 meter en is een prachtige bestemming voor mountainbiketochten.

Steinbergalm

Holzalm

De Holzalm, op 1.450 meter hoogte, is een must voor fijnproevers! De hut staat bekend om zijn enorme, vers bereide escalopes.

Holzalm
Contactgegevens

Tourismusverband Alpbachtal & Tiroler Seenland

Zentrum 1

6233 Kramsach/Tirol

Telefoon: +43 5337 21200

info@alpbachtal.at
www.alpbachtal.at
Ontdek het beste van Oostenrijk

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen en tips:

  • Insider tips voor jouw volgende vakantie

  • Culinaire hoogtepuntjes en recepten

  • Op de hoogte van de meest unieke evenementen

  • Actueel reisaanbod en specials