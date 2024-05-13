Alpbachtal in Tirol
Zomer uit een sprookjesboek
Introduction
Beleef een onvergetelijke vakantie in het Alpbachtal! Wandelen, zwemmen in de warmste meren van Tirol, indrukwekkende kloven en sfeervolle dorpjes – hier vind je het allemaal. Gelegen tussen de Kitzbüheler Alpen, de Brandenberger Alpen en het Rofangebergte, ligt deze groene oase op slechts 40 minuten van Innsbruck en 20 minuten van Kufstein.
Geniet van gezinsvriendelijke wandelroutes, kristalheldere meren en charmante dorpen vol traditie. Ook cultuur vind je hier: slenter door het schilderachtige Rattenberg of ontdek het vroegere alpenleven in het Museum Tiroler Bauernhöfe.
Of je nu kiest voor een relaxte wandeling, een spannend bergavontuur of een dag aan het water – het Alpbachtal staat garant voor quality time in een adembenemend decor. Kom langs en laat je verrassen!
Wat de regio zo bijzonder maakt
De coolste speeltuinen op 1.800m
Ontdek de familie-avonturenbergen Wiedersberger Horn en Reither Kogel! Neem de kabelbaan omhoog naar speeltuinen en panoramawandelingen vol plezier en verrassingen.
Idyllische Tiroolse dorpjes
Met schattige houten dorpjes, waaronder Alpbach, uitgeroepen tot het mooiste dorp van Oostenrijk, is het Alpbachtal het toonbeeld van Tiroolse authenticiteit.
Ongerepte natuur
Verscholen tussen het Rofangebergte en de Kitzbüheler Alpen biedt het Alpbachtal talloze wandelpaden, idyllische meren en indrukwekkende kloven.
Herfstgenot in het Alpbachtal
Wandel, ontdek en geniet: de gouden herfst in het Alpbachtal wacht op je.
Boekbaar van 1 september tot 2 november 2025
Laat je betoveren door kleurrijke bossen, frisse berglucht en authentieke Tiroolse gastvrijheid. Met het Alpbachtaler Herbstgenuss-arrangement beleef je de herfst op z’n mooist: actief en ontspannen tegelijk.
Inbegrepen in het arrangement:
– 3 overnachtingen in het Alpbachtal inclusief halfpension
– Gedetailleerde XL-wandelkaart op schaal 1:25.000
– Georganiseerd herfstwandelprogramma
– Alpbachtal Card met toegang tot zomerbergbanen, musea, busverbindingen en meer
– De zomerbergbanen zijn geopend tot en met 2 november 2025
Het arrangement is beschikbaar vanaf €360 per persoon.
Geniet van een onbezorgde vakantie met de Alpbachtal Card
Ontdek alle kanten van deze unieke regio
Kamperen in Kramsach
’s Ochtends een verfrissende duik in de Reintalersee, ’s avonds ontspannen onder een sterrenhemel: kamperen in Kramsach is de perfecte mix van vrijheid, natuur en comfort.
Drie premium campings – Seeblick Toni, Seehof en Stadlerhof – bieden topkwaliteit, waarvan twee direct aan het meer liggen. Of je nu wilt wandelen, fietsen of gewoon genieten: hier begint jouw zomeravontuur!
En extra handig, de Alpbachtal Card is ook geldig bij campings.
Met het hele gezin
Lauserland & Lauser-Sauser op de Wiedersbergerhorn
Spelen in de vrije natuur en duizelingwekkend rodelen in de zomer: Lauserland belooft ontspanning en sensatie in een uitzonderlijke alpine omgeving.
Het magische Juppiwoud op de Reither Kogel
Het Juppiwoud met kinderwagenvriendelijke route combineert avontuur, natuur en mysterie, met magische stations en een mysterieuze rally.
Schatkaart Alpbachtal
Postzegels verzamelen, het dal verkennen en verschillende activiteiten: het Alpbachtal biedt gezinnen unieke avonturen!
Ontdek de regio
Wandeltochten door kloven
Maak de mooiste wandelingen door indrukwekkende kloven. Veel routes zijn ook goed te doen met kinderwagen, en leuk voor alle leeftijden.
Wandelen met een stop in een berghut
Op een hoogte van 1.712 m is de Steinbergalm een genot voor wandelaars en mountainbikers, met zijn traditionele kazen en toegang tot de Sonnjoch-top (2.287 m).
Meer Berglstein
Omgeven door bossen biedt het mystieke meer van Berglstein rust en sereniteit, perfect voor een picknick of een pauze in de nabijgelegen snackbar.
Rattenberg - glasblazers en middeleeuwse sfeer
Wandel door het kleinste stadje van Oostenrijk: geschiedenis, glasblazen en wijn in een betoverende omgeving met charmante gevels.
Tirools Boerderijmuseum in Kramsach
Authentieke boerderijen en levende tradities: dit openluchtmuseum biedt een culturele onderdompeling in de Tiroolse geschiedenis, ongeacht het weer.
Top 5 bergbelevenissen
Wandel door de mooiste kloven - ook met kinderwagen
De mooiste wandelingen
Niet te missen evenementen
Transhumance festival en boerenmarkt in Reith
In september vindt in Reith een spectaculair festival plaats: versierde koeien, lokale ambachten en Tiroolse specialiteiten trekken bezoekers van over de hele wereld.
Strawanzer Nacht in Reith im Alpbachtal
De Strawanzer Nachten in Reith beloven onvergetelijke zomeravonden: gezellige kraampjes en gedeelde momenten in een unieke sfeer.
Gastronomie in het Alpbachtal
Het Alpbachtal heeft niet alleen een indrukwekkende natuurlijke schoonheid, maar ook een breed scala aan culinaire hoogstandjes. Hier worden authentieke Tiroolse tradities gecombineerd met lokale producten van hoge kwaliteit om zelfs de meest veeleisende fijnproever te bekoren.
De regio is beroemd om zijn vele regionale producentendie met passie en deskundigheid echte schatten creëren. Verse kaas van hooimelk uit het Alpbachtal, aromatische honing uit de dalen en knapperige groenten van lokale boerderijen vormen de basis van de heerlijke gerechten uit de regio. Bezoek Prügeltorteeen traditioneel dessert gemaakt van lagen fijn gestapeld gebak en gebakken boven een houtvuur, is een originele specialiteit van het Alpbachtal.
Fietsen & mountainbiken
De gezelligste berghutten
Bischofer Käsalm
De Bischofer Käsalm ligt op een hoogte van 1.351 meter en biedt huisgemaakte kaasspecialiteiten die ter plaatse worden geproduceerd.
Farmkehralm
Met meer dan 400 jaar geschiedenis belichaamt de Farmkehralm authentiek Tirol. Op een hoogte van 1.521 meter en biedt een prachtig uitzicht op verschillende bergtoppen.
Kaiserhuis Brandenberg
Dit historische keizerlijke huis was ooit de jachtresidentie van keizer Frans Jozef I. Tegenwoordig serveert het originele Tiroolse gerechten.
Steinbergalm
de uit de 16e eeuw daterende Steinbergalm ligt op een hoogte van 1.712 meter en is een prachtige bestemming voor mountainbiketochten.
Tourismusverband Alpbachtal & Tiroler Seenland
Zentrum 1
6233 Kramsach/Tirol
Telefoon: +43 5337 21200