Five people on an alpine meadow gazing at an expansive mountain landscape with green slopes.
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Bregenzerwald
Perfecte combi van natuur en cultuur

Vakantie in het Bregenzerwald belooft veelzijdigheid! Hier vind je een heerlijke mix van natuur, sportiviteit, cultuur, architectuur en lekker tafelen.

Wat deze bosrijke streek ook bijzonder maakt is de combinatie van traditie en innovatie. Die combinatie van oud en nieuw zie je meteen terug in de 23 knusse dorpjes van het Bregenzerwald; je vindt er zowel traditionele huizen met leistenen gevels als verrassend moderne gebouwen. Oude en moderne houtbouw gaan er perfect samen. Wandelend verken je de dorpen het beste via de Umgang Bregenzerwald oftewel 12 rondwandelingen waarbij je kennis maakt met de regionale architectuur. Ook het Werkraum Haus in Andelsbuch, ontworpen door de Zwitserse architect Peter Zumthor, is een bezoek meer dan waard. Je leert er alles over de ambachten, handwerk en architectuur van het Bregenzerwald.

In deze streek is er veel aandacht voor het behoud van kleinschalige landbouw. Mooi om te zien hoe landbouw, toerisme en commercie hier samenwerken. Daardoor staan regionale producten als kaas, yoghurt, brandewijn, vlees- en spekspecialiteiten overal in the spotlight.

Fijn is ook de gratis Gäste-Card Bregenzerwald & Großes Walsertal voor het hele gezin, waarmee je onbeperkt met alle kabelbanen en streekbus reist, naar het zwembad kan en geniet je van allerlei uitstapjes en bezienswaardigheden. Wie lekker sportief op pad wil gaan, treft het hier ook. Er wachten maar liefst 1.500 km aan wandelpaden, 60 km aan fietspaden en 460 km mountainbike-routes.

Feiten en cijfers
Aantal kilometers wandelpaden1.500
Aantal kilometers fietspaden60
Aantal kilometers MTB routes460
Aantal bergbanen5
Aantal berghutten26
Aantal hotels / hotelbeddenca. 110 / ca. 18.000
Hoe kom je er?
Accommodaties
Events
Wandelkaart
Gastenkaart
Bergbanen

Daarom naar Bregenzerwald

Gratis voordelige gastenpas

De Gäste-Card Bregenzerwald & Großes Walsertal is jouw ticket tot veel voordeel zoals gratis met de kabelbanen en regiobus.

Info over gastenpas

Bijzondere natuur- en cultuurmix

Wandel mee over gemarkeerde routes naar de alpenweiden, bergtoppen, frisse bossen en door dorpen vol architectuur.

Ontdek het zelf

23 mooie traditionele dorpen

Dat de inwoners bijzonder trots zijn op hun cultuur en tradities zie je terug in de gastvrije dorpen en proef je terug in het (h)eerlijke eten.

Ontdek de dorpen

Onze wandeltips

Damüls rondwandeling

Beklim verschillende bergtoppen rondom Damüls. Deze wandeling van bijna 11 km start bij de Uga-stoeltjeslift.ö

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Wandeling naar de Braunarlspitze

Tijdens deze heen en weer wandeling van ruim 15 km ga je in 8.30 uur naar de hoogste top van het Bregenzerwald (2.636 m.).

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Alpgang in Au-Schoppernau

Rondje van bijna 12 km met onderweg 14 informatieplateaus die je alles vertellen over de veeteelt en de boeren uit deze streek.

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Wandelen met de kinderwagen naar de Körbersee

Dit heldere bergmeer is prima te bereiken met de wandelwagen. Onderweg geniet je van de indrukwekkende Hochtannberge.

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Highlights voor de kinderen

8 bijzondere bestemmingen voor gezinnen in het Bregenzerwald

Klimmen, spelen, zwemmen en ontdekken: in het Bregenzerwald geniet het hele gezin van avontuurlijke speeltuinen, themapaden en nostalgische treinritten. Én ontspannen!

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Zwembaden en speelplaatsen

De zwembaden in het Bregenzerwald bieden plezier voor jong en oud. Met kristalhelder water, ligweides en adembenemend uitzicht is het de perfecte plek om af te koelen.

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Vakantie op de boerderij

Het Bregenzerwald heeft een uitzonderlijk groot aantal boerderijvakanties, waar je kunt genieten van rust, natuur en het dagelijks leven op de boerderij. Leuk en leerzaam

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Perfecte combivan natuur en cultuur
Een perfecte tussenstop op de berg

Onze berghutten top-5

5 doe-tips in het Bregenzerwald

Maak een culinaire wandeling

Sportief én culinair genieten. Heerlijk als je het wandelen in een prachtige omgeving kunt combineren met ontbijt, lunch en diner.

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Dagje cultuur snuiven

Geniet van vele ambachten in het Werkraum Haus in Andelsbuch, bezoek het Frauenmuseum en ontdek het Angelika Kauffmann Museum.

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Wandel de zon op

Vroeg uit de veren, verzamelen tussen 3.30 en 5.00 uur verzamelen, om vervolgens de zon tegemoet te wandelen. Prachtige tocht met gids.

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Bike & Hike-tour

Deze regio kent prachtige combinatietochten van fietsen en wandelen, zoals naar de Körbersee of de Widdersteinhütte.

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Culinair fietsen

(E)-mountainbike door het indrukwekkende cultuurlandschap en geniet onderweg van een regionaal ontbijt, lunch en dessert in verschillende bergherbergen.

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Top culinaire tip: Bregenzer kaassoep

Naar het receptOntdek meer culinaire tips
De mooiste fotomomentjes

Wat een uitzicht!

Top evenementen in het Bregenzerwald

FAQ Bregenzerwald

Een forum met festivalkarakter en culinaire aanspraak, dat belooft veel goeds.

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Schubertiade in Schwarzenberg

De meest prominente reeks evenementen in juni en augustus is de internationaal bekende Schubertiade.

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into the wold

“into the wold” is een weekend in het Bregenzerwald dat in het teken staat van gravelbiken. Een combinatie van sportieve uitdaging en plezier.

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Bregenzer Festspiele

Tijdens de Bregenzer Festspiele, van 16 juli tot 17 augustus 2025, staat de opera De Vrijschutter van Carl Maria vom Weber op het grote drijvende podium van de Bodensee.

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de Bregenzerwald Juppe

Tradities in het Bregenzerwald

De feestelijke dames-Juppe uit het Bregenzerwald is een van de meest opvallende Oostenrijkse klederdrachten. Deze mouwloze, geplooide jurk van glanzend zwart linnen wordt gecombineerd met een rijk geborduurde slab, gekleurde mouwen en een goudgesp aan de riem. De bijpassende hoofdtooien variëren van een zwarte strohoed tot een gouden meisjeskroon, de “Schappale”.

Sinds 2021 is de Juppe erkend als immaterieel cultureel erfgoed van Oostenrijk. In de Juppe-werkplaats in Riefensberg kunnen bezoekers ontdekken hoe deze unieke dracht wordt gemaakt. Met zorg worden de 500 plooien geperst en werken ambachtslieden zoals borduursters, wevers en goudsmeden aan de verfijnde details. Het atelier, gevestigd in een gerenoveerde boerderij met een indrukwekkende glazen gevel, is bovendien een architectonisch hoogtepunt.

Leer meer hierover
Goed om te weten

Praktische info

Zo kom je er: Het Bregenzerwald is zowel met de auto als de trein (Bregenz) goed bereikbaar.  

Waar ga je slapen? Vind jouw ideale vakantieplek in een van de 23 dorpen of daarbuiten met de handige zoek&boek functie.  

Wat is er te doen? Schuberttiade, Bezau Beatz Bregenzer Festival, into the wold; het wordt een gezellige zomer vol evenementen.

Alles over de bergbanen Check alvast thuis welke gondels en stoeltjesliften wanneer draaien. Met de Gastenkaart stap je er gratis in.   

Ontdek de gastenkaart Ontdek de vele voordelen van de gratis Gäste-Card Bregenzerwald & Großes Walsertal zoals gratis met de bus en naar het zwembad.

Contactgegevens

Bregenzerwald Tourismus GmbH

Gerbe 1135

6863 Egg

Telefoon: +43 551 223 65

info@bregenzerwald.at
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