Bregenzerwald
Perfecte combi van natuur en cultuur
Introduction
Wat deze bosrijke streek ook bijzonder maakt is de combinatie van traditie en innovatie. Die combinatie van oud en nieuw zie je meteen terug in de 23 knusse dorpjes van het Bregenzerwald; je vindt er zowel traditionele huizen met leistenen gevels als verrassend moderne gebouwen. Oude en moderne houtbouw gaan er perfect samen. Wandelend verken je de dorpen het beste via de Umgang Bregenzerwald oftewel 12 rondwandelingen waarbij je kennis maakt met de regionale architectuur. Ook het Werkraum Haus in Andelsbuch, ontworpen door de Zwitserse architect Peter Zumthor, is een bezoek meer dan waard. Je leert er alles over de ambachten, handwerk en architectuur van het Bregenzerwald.
In deze streek is er veel aandacht voor het behoud van kleinschalige landbouw. Mooi om te zien hoe landbouw, toerisme en commercie hier samenwerken. Daardoor staan regionale producten als kaas, yoghurt, brandewijn, vlees- en spekspecialiteiten overal in the spotlight.
Fijn is ook de gratis Gäste-Card Bregenzerwald & Großes Walsertal voor het hele gezin, waarmee je onbeperkt met alle kabelbanen en streekbus reist, naar het zwembad kan en geniet je van allerlei uitstapjes en bezienswaardigheden. Wie lekker sportief op pad wil gaan, treft het hier ook. Er wachten maar liefst 1.500 km aan wandelpaden, 60 km aan fietspaden en 460 km mountainbike-routes.
Daarom naar Bregenzerwald
Gratis voordelige gastenpas
De Gäste-Card Bregenzerwald & Großes Walsertal is jouw ticket tot veel voordeel zoals gratis met de kabelbanen en regiobus.
Bijzondere natuur- en cultuurmix
Wandel mee over gemarkeerde routes naar de alpenweiden, bergtoppen, frisse bossen en door dorpen vol architectuur.
Onze wandeltips
Damüls rondwandeling
Beklim verschillende bergtoppen rondom Damüls. Deze wandeling van bijna 11 km start bij de Uga-stoeltjeslift.ö
Wandeling naar de Braunarlspitze
Tijdens deze heen en weer wandeling van ruim 15 km ga je in 8.30 uur naar de hoogste top van het Bregenzerwald (2.636 m.).
Alpgang in Au-Schoppernau
Rondje van bijna 12 km met onderweg 14 informatieplateaus die je alles vertellen over de veeteelt en de boeren uit deze streek.
Highlights voor de kinderen
8 bijzondere bestemmingen voor gezinnen in het Bregenzerwald
Klimmen, spelen, zwemmen en ontdekken: in het Bregenzerwald geniet het hele gezin van avontuurlijke speeltuinen, themapaden en nostalgische treinritten. Én ontspannen!
Zwembaden en speelplaatsen
De zwembaden in het Bregenzerwald bieden plezier voor jong en oud. Met kristalhelder water, ligweides en adembenemend uitzicht is het de perfecte plek om af te koelen.
Onze berghutten top-5
Berghotel Körbersee: hotel aan een meer midden in de bergen dat je alleen wandelend kunt bereiken.
Edelweiß am Öberle: deze Alpenherberg vol houten details ligt er aan de voet van de Kanisfluh indrukwekkend bij.
Berggasthaus Hochhäderich: knus Gasthaus midden in de bergen bij de top van de Hochhäderich.
Jagdgasthaus Egender: berghotel in Schönenbach waar je zeker de käsknöpfle moet proberen.
Bergrestaurant Niedere: omhoog met de gondel in Bezau, waarna je in 15 minuten naar deze hut wandelt.
5 doe-tips in het Bregenzerwald
Maak een culinaire wandeling
Sportief én culinair genieten. Heerlijk als je het wandelen in een prachtige omgeving kunt combineren met ontbijt, lunch en diner.
Dagje cultuur snuiven
Geniet van vele ambachten in het Werkraum Haus in Andelsbuch, bezoek het Frauenmuseum en ontdek het Angelika Kauffmann Museum.
Wandel de zon op
Vroeg uit de veren, verzamelen tussen 3.30 en 5.00 uur verzamelen, om vervolgens de zon tegemoet te wandelen. Prachtige tocht met gids.
Bike & Hike-tour
Deze regio kent prachtige combinatietochten van fietsen en wandelen, zoals naar de Körbersee of de Widdersteinhütte.
Top culinaire tip: Bregenzer kaassoep
Top evenementen in het Bregenzerwald
Schubertiade in Schwarzenberg
De meest prominente reeks evenementen in juni en augustus is de internationaal bekende Schubertiade.
into the wold
“into the wold” is een weekend in het Bregenzerwald dat in het teken staat van gravelbiken. Een combinatie van sportieve uitdaging en plezier.
Tradities in het Bregenzerwald
De feestelijke dames-Juppe uit het Bregenzerwald is een van de meest opvallende Oostenrijkse klederdrachten. Deze mouwloze, geplooide jurk van glanzend zwart linnen wordt gecombineerd met een rijk geborduurde slab, gekleurde mouwen en een goudgesp aan de riem. De bijpassende hoofdtooien variëren van een zwarte strohoed tot een gouden meisjeskroon, de “Schappale”.
Sinds 2021 is de Juppe erkend als immaterieel cultureel erfgoed van Oostenrijk. In de Juppe-werkplaats in Riefensberg kunnen bezoekers ontdekken hoe deze unieke dracht wordt gemaakt. Met zorg worden de 500 plooien geperst en werken ambachtslieden zoals borduursters, wevers en goudsmeden aan de verfijnde details. Het atelier, gevestigd in een gerenoveerde boerderij met een indrukwekkende glazen gevel, is bovendien een architectonisch hoogtepunt.
Praktische info
Zo kom je er: Het Bregenzerwald is zowel met de auto als de trein (Bregenz) goed bereikbaar.
Waar ga je slapen? Vind jouw ideale vakantieplek in een van de 23 dorpen of daarbuiten met de handige zoek&boek functie.
Wat is er te doen? Schuberttiade, Bezau Beatz Bregenzer Festival, into the wold; het wordt een gezellige zomer vol evenementen.
Alles over de bergbanen Check alvast thuis welke gondels en stoeltjesliften wanneer draaien. Met de Gastenkaart stap je er gratis in.
Ontdek de gastenkaart Ontdek de vele voordelen van de gratis Gäste-Card Bregenzerwald & Großes Walsertal zoals gratis met de bus en naar het zwembad.
Bregenzerwald Tourismus GmbH
Gerbe 1135
6863 Egg
Telefoon: +43 551 223 65