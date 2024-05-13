Vakantie in het Bregenzerwald belooft veelzijdigheid! Hier vind je een heerlijke mix van natuur, sportiviteit, cultuur, architectuur en lekker tafelen.

Wat deze bosrijke streek ook bijzonder maakt is de combinatie van traditie en innovatie. Die combinatie van oud en nieuw zie je meteen terug in de 23 knusse dorpjes van het Bregenzerwald; je vindt er zowel traditionele huizen met leistenen gevels als verrassend moderne gebouwen. Oude en moderne houtbouw gaan er perfect samen. Wandelend verken je de dorpen het beste via de Umgang Bregenzerwald oftewel 12 rondwandelingen waarbij je kennis maakt met de regionale architectuur. Ook het Werkraum Haus in Andelsbuch, ontworpen door de Zwitserse architect Peter Zumthor, is een bezoek meer dan waard. Je leert er alles over de ambachten, handwerk en architectuur van het Bregenzerwald.

In deze streek is er veel aandacht voor het behoud van kleinschalige landbouw. Mooi om te zien hoe landbouw, toerisme en commercie hier samenwerken. Daardoor staan regionale producten als kaas, yoghurt, brandewijn, vlees- en spekspecialiteiten overal in the spotlight.

Fijn is ook de gratis Gäste-Card Bregenzerwald & Großes Walsertal voor het hele gezin, waarmee je onbeperkt met alle kabelbanen en streekbus reist, naar het zwembad kan en geniet je van allerlei uitstapjes en bezienswaardigheden. Wie lekker sportief op pad wil gaan, treft het hier ook. Er wachten maar liefst 1.500 km aan wandelpaden, 60 km aan fietspaden en 460 km mountainbike-routes.