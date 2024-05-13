Wandelen, fietsen, genieten - hier komen natuur, cultuur en culinaire hoogstandjes samen.

Karinthië ligt op het kruispunt van drie culturen en biedt een unieke mix van imposante bergtoppen, warme meren en een zonnige, mediterrane levensstijl. Hier ontmoet gastvrijheid pure natuurpracht. Of je nu wandelt over glooiende heuvels, fietst langs de Drau of geniet van culinaire verwennerijen – variatie staat hier centraal.

Van de majestueuze drieduizenders en de zacht golvende Nockbergen tot het kristalheldere water van de Wörthersee, Millstätter See en Weißensee: Karinthië is een paradijs voor natuurliefhebbers. Wandel- en fietspaden brengen je direct naar het water, waar ontspanning en avontuur samenkomen. Historische routes en sfeervolle festivals onder de sterren maken de beleving compleet.

Ook op culinair gebied is Karinthië een smeltkroes van smaken. Proef de Alpen-Adriatische keuken met verse vis uit het meer, romige alpenkaas en de beroemde Karinthische Kasnudeln. Geniet van lokale specialiteiten op zonnige terrassen aan het water, in knusse berghutten of bij een wijnboer tussen de wijngaarden.

In Karinthië voel je de natuur, proef je de lichtheid en beleef je het goede leven.