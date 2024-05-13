Karinthië
De zonnige kant van Oostenrijk
Introduction
Karinthië ligt op het kruispunt van drie culturen en biedt een unieke mix van imposante bergtoppen, warme meren en een zonnige, mediterrane levensstijl. Hier ontmoet gastvrijheid pure natuurpracht. Of je nu wandelt over glooiende heuvels, fietst langs de Drau of geniet van culinaire verwennerijen – variatie staat hier centraal.
Van de majestueuze drieduizenders en de zacht golvende Nockbergen tot het kristalheldere water van de Wörthersee, Millstätter See en Weißensee: Karinthië is een paradijs voor natuurliefhebbers. Wandel- en fietspaden brengen je direct naar het water, waar ontspanning en avontuur samenkomen. Historische routes en sfeervolle festivals onder de sterren maken de beleving compleet.
Ook op culinair gebied is Karinthië een smeltkroes van smaken. Proef de Alpen-Adriatische keuken met verse vis uit het meer, romige alpenkaas en de beroemde Karinthische Kasnudeln. Geniet van lokale specialiteiten op zonnige terrassen aan het water, in knusse berghutten of bij een wijnboer tussen de wijngaarden.
In Karinthië voel je de natuur, proef je de lichtheid en beleef je het goede leven.
3 dingen die Karinthië zo bijzonder maken
Karinthië - water in al zijn facetten
Heldere bergmeren, bruisende rivieren en rustgevende thermale baden: Karinthië combineert zwemplezier met natuurplezier. Jouw perfecte vakantie aan het water wacht op je!
Ontspannen wandelen aan de zonnige zuidkant van de Alpen
Glooiende heuvels, schilderachtige bergpaden en majestueuze bergtoppen - in Karinthië kun je genieten van wandelervaringen met verre uitzichten en alpine gemak.
Hoogtepunten van de regioKarinthië is jouw zomerparadijs! Familieavonturen, ontspannende wandelingen of puur waterplezier - hier beleef je onvergetelijke momenten tussen de Alpen en de Adriatische Zee. Vind je perfecte vakantiebelevenis en geniet van de zomer!
FietsvakantiesKarinthië is een paradijs voor fietsliefhebbers. De Drau-fietsroute (220 km) en de Karinthische Merenlus (420 km) combineren natuur en plezier. Dankzij rent-e-bike en ÖBB Sprinter treinen ben je flexibel onderweg!
Fietsvakantie in Karinthië: Oefening met uitzicht
De Mölltaler Gletsjer is een van de meest sneeuwzekere skigebieden. Op meer dan 3000 meter kun je van oktober tot mei genieten van de beste omstandigheden en uitzichten
Fietsen langs Karinthische meren en rivieren
220 km langs de Drau of 420 km door het Karinthische merenlandschap - hier combineert fietsen genieten van de natuur, activiteit en culinaire hoogtepunten.
Adembenemend uitzicht zonder inspanning
Karinthië barst van de fotogenieke plekken en adembenemende uitzichten! Dankzij de mix van bergen en meren bereik je veel van deze panorama’s moeiteloos per auto, lift of een korte wandeling. Hier is jouw ultieme Karinthische bucketlist voor de mooiste vergezichten zonder al te veel inspanning.
Pyramidenkogel - De iconische uitkijktoren van Karinthië biedt een 360-graden uitzicht over de Wörthersee tot aan de Karawanken. Bereikbaar met een lift of 441 treden.
Kitzelberg Klopeiner See - Een gemakkelijke wandeling leidt 686 meter omhoog naar het platform met een fantastisch uitzicht over de Klopeiner See, de Turnersee en het Jauntal.
Midden in de Karnische Alpen opent zich een panorama met de Grossglockner, Dolomieten en Julische Alpen - een hotspot voor fotoliefhebbers.
Adelaarsnest Aineck - Na een ritje met de stoeltjeslift naar 2.222 meter wacht je op het zonneterras een ongelooflijk panoramisch uitzicht en regionale lekkernijen.
Ontdek de culinaire geneugten van Karinthië
Karinthië combineert traditie en innovatie: of het nu gaat om de Michelin-sterrenkeuken aan het meer, rustieke tavernes of slowfoodervaringen - genieten is hier een manier van leven. Terras aan het meer of alpenhut - Karinthië smaakt naar natuur, diversiteit en pure levensvreugde.
Slow Food in Karinthië - Beleef regionale specialiteiten: Van brood bakken tot de boskeuken.
Vis & wijn uit Karinthië - Vers gevangen vis en karaktervolle wijnen uit de Karinthische wijngaarden.
Festivals & markten - Dineren aan het meer, Alpen-Adriatische keuken en traditionele boerenmarkten.
Theaters & musea in Karinthië
Karinthië is de culturele hotspot van de Alpen-Adriatische regio. Tussen bergen en meren mixen musea, festivals en historie moeiteloos traditie met moderniteit – vaak op unieke plekken zoals kastelen, paleizen en sfeervolle binnenplaatsen.
Karinthië Museum - Multimediale inzichten in de geschiedenis, kunst en biodiversiteit van Karinthië.
Museum voor moderne kunst Karinthië - Hedendaagse kunst in wisselende tentoonstellingen.
Kunstenaarsstad Gmünd - Zomertentoonstelling over David Hockney (mei-oktober).
Taggenbrunn Festival - Muziek & cultuur te midden van wijngaarden (mei-oktober).
Karinthische zomer & Wörthersee klassiekers - Muziekfestivals van topklasse met een adembenemend decor.
Verdere hoogtepunten 2025:
Werner Berg Museum - De Karinthische schilder Werner Berg in het origineel (mei-oktober).
Museum Liaunig - Privéverzameling van hedendaagse kunst (april-oktober).
Kasteel Ebenau - Speciale tentoonstellingen (mei-november).
Of het nu gaat om moderne kunst, klassieke muziek of hedendaagse literatuur - Karinthië biedt in 2025 een verscheidenheid aan culturele hoogtepunten voor iedereen die inspiratie en geschiedenis live wil beleven.
Duurzaam reizen in Karinthië: Behoedzame mobiliteit voor uw vakantie
Duurzaamheid begint al bij je reis: Dankzij de vele directe treinverbindingen kun je Karinthië op een ontspannen en milieuvriendelijke manier bereiken. Ter plaatse zorgen innovatieve mobiliteitsopties voor klimaatvriendelijk vervoer - zonder dat je een eigen auto nodig hebt.
Laatste-mijl-service: stationsshuttle Karinthië - Meer dan 6.000 accommodaties en 250 excursiebestemmingen zijn gemakkelijk bereikbaar met de shuttle. Gewoon online boeken en duurzaam reizen.
In Karinthië is het eigenlijk heel makkelijk om duurzaam te reizen:
Openbaar vervoer: gratis gebruik van S-Bahn & Sprinter treinen met een gastenkaart.
Mobiliteit op aanvraag: nockmobil & LAVanttal ISTmobil voor flexibele reizen.
Scheepvaart met toekomst: hybride & elektrische boten zoals de MS Alpenperle op de Weissensee.
Natuurpark bussen: Ontdek de Dobratsch & andere beschermde gebieden op een duurzame manier.
E-car delen: klimaatvriendelijk reizen in St. Veit, Nassfeld & Weissensee.
LILA gedeelde taxiservice: flexibel en duurzaam vervoer door de regio Villach.
Met de trein, e-auto of hybride boot - Karinthië biedt vele manieren om op een zachte manier mobiel te zijn en van de natuur te genieten.
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