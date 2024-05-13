Montafon
Van rustige meren en ruisende beekjes
Introduction
In Montafon speelt water de hoofdrol: van borrelende bronnen en ruisende watervallen tot glinsterende bergmeren. Wist je dat Montafon een van de waterrijkste gebieden van Europa is? De Lederquelle, een van de grootste bronnen van het continent, voorziet de regio van kristalhelder water en vormt de basis van een duurzaam energieconcept.
Beleef water in al zijn vormen
Ontdek de magie van water op de Aquaweg, maak een panoramische wandeling rond de Silvrettasee of geniet van de rust bij de schilderachtige Herzsee. Overal waar je kijkt, is water een natuurlijke metgezel.
Puur natuur, pure beleving
Wandelen, klimmen, fietsen of gewoon genieten – in Montafon smelten avontuur en ontspanning samen. De combinatie van indrukwekkende bergen, heldere bergmeren en een warme, gastvrije sfeer maakt je verblijf hier onvergetelijk.
Laat je betoveren door Montafon
Kom en ervaar de kracht van water, de grootsheid van de bergen en de rust van de natuur. Montafon raakt je – en laat je met herinneringen achter die blijven.
Hartelijk welkom: Traditie, dialect en Montafonse charme van dichtbij beleven
3 dingen die Montafon zo bijzonder makenHier beleef je je zomerdroom te midden van schilderachtige landschappen, waar groene bergweiden bloeien, heldere beekjes ruisen en de rust van de natuur je omringt.
Authentiek en warm
Ervaar echte gastvrijheid en traditie in Montafon. De plaatselijke bevolking vertelt enthousiast de verhalen en mythen die het dal hebben gevormd.
Ontdek het alpenmozaïek van Montafon
Vier avontuurlijke gebieden - Verwall, Silvretta, Rätikon en Tal - maken van Montafon een uniek mozaïek van geologie, geschiedenis en cultuur.
Top bergbelevenissenIn Montafon ontdek je de natuur op z’n best! Verken themapaden, geniet van adembenemende uitzichten en kies uit wandel- en mountainbikeroutes voor elk niveau. Hier is altijd iets te beleven.
Zon balkon e-mountainbike tocht
Geniet van de Kristberg en het Wasserstuben dal op goed onderhouden paden.
Golmer Seenweg - tussen hemel en bergmeren
Parcours op grote hoogte met adembenemende uitzichten en glinsterende meren.
Zomer genieten bij de mooiste berghutten
Wormser Hütte
Midden in het wandelgebied Hochjoch gelegen, nodigt uit tot een pauze met een prachtig uitzicht en regionale lekkernijen.
Hut Lindauer
In het hart van Montafon en Rätikon, ideaal uitgangspunt voor wandelingen - probeer de heerlijke Brettljause!
Saarbrücker Hütte
De hoogste berghut in de Silvretta biedt onvergetelijke panorama's en gezellige plekjes voor een verfrissing.
Neue Heilbronner Hütte
Gelegen in een rustig zijdal van het Verwall-gebergte, omgeven door alpine landschap - perfect voor natuurliefhebbers.
Wiesbadener Hut
Deze hut ligt aan de voet van de Piz Buin en biedt een indrukwekkend uitzicht en een gezellige sfeer.
Het culinaire hart van Montafon
In Montafon draait veel om Sura Kees - een kaastraditie die al eeuwenlang kenmerkend is voor het dal. De magere zure kaas met zijn unieke smaak was bijna vergeten tot hij een comeback maakte dankzij toegewijde zuivelfabrieken en de vereniging "bewusstmontafon". Tegenwoordig is Sura Kees niet meer weg te denken uit de regionale keuken en maakt hij indruk met zijn lage vetgehalte, hoge eiwitgehalte en onvergelijkbare smaak.
Leuk weetje: Voor een brood Sura Kees is ongeveer 10 liter melk nodig - geproduceerd op 12 almboerderijen in Montafon.
Montafon Keesknöpfli met Sura Kees
Top evenementenIn Montafon staan je allerlei evenementen te wachten - van sportieve en culturele evenementen tot traditionele feesten. Verheug je op onvergetelijke momenten!
Raiffeisen Montafon Arlberg Marathon
De Montafon Arlberg Marathon is een marathon door twee landen die lopers door adembenemende berglandschappen voert - een must voor sportliefhebbers!
Midzomervuren in Montafon
Laat je betoveren door de traditionele midzomer vreugdevuren! Vuurdansen, bergpanorama's en een gezellige sfeer maken deze zomeravond onvergetelijk.
Diverse locaties,
aansluitend bij de muziekstijl
M³ Montafon Mountainbike Marathon
De M³ Mountainbike Marathon biedt routes voor vrijetijdsfietsers en professionals. Ontdek de mooiste trails en de pure mountainbike-ervaring in Montafon.
De PIZ Montafon als pionier
Met het in 2022 opgerichte "PIZ - toekomstlaboratorium voor duurzaam toerisme" geeft Montafon actief vorm aan een duurzame toekomst. De focus ligt op thema's als energie, mobiliteit, biodiversiteit en sociale verantwoordelijkheid. Het doel: een modelregio worden voor duurzaam toerisme. Met de Ökoprofit-certificering en het beoogde ecolabel voor toeristische regio's geeft de regio een duidelijk signaal af voor milieubescherming en levenskwaliteit - voor vandaag en morgen.
Meer informatie over de toekomstgerichte toeristische ontwikkeling in Montafon
Montafon Tourismus
Montafonerstrasse 21
6780 Schruns
Telefoon: +43 506 686