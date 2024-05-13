Person jumping over an alpine pond, water reflection, green mountain meadows and rocky peaks in the background.
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Montafon
Van rustige meren en ruisende beekjes

Verscholen tussen de bergen Rätikon, Verwall en Silvretta ligt Montafon. Ontdek de bronnen, heldere beekjes en glinsterende bergmeren in het zuiden van Vorarlberg.

In Montafon speelt water de hoofdrol: van borrelende bronnen en ruisende watervallen tot glinsterende bergmeren. Wist je dat Montafon een van de waterrijkste gebieden van Europa is? De Lederquelle, een van de grootste bronnen van het continent, voorziet de regio van kristalhelder water en vormt de basis van een duurzaam energieconcept.

Beleef water in al zijn vormen
Ontdek de magie van water op de Aquaweg, maak een panoramische wandeling rond de Silvrettasee of geniet van de rust bij de schilderachtige Herzsee. Overal waar je kijkt, is water een natuurlijke metgezel.

Puur natuur, pure beleving
Wandelen, klimmen, fietsen of gewoon genieten – in Montafon smelten avontuur en ontspanning samen. De combinatie van indrukwekkende bergen, heldere bergmeren en een warme, gastvrije sfeer maakt je verblijf hier onvergetelijk.

Laat je betoveren door Montafon
Kom en ervaar de kracht van water, de grootsheid van de bergen en de rust van de natuur. Montafon raakt je – en laat je met herinneringen achter die blijven.

Feiten over de regio
Bergliften18
Alpenclubs en berghutten22
Thema routes34
Fietspaden/fietspaden251,9 km
Wandelpaden1197,80 km
Hoogste bergPiz Buin, 3.312 m
Hoe kom je hier
Evenementen
Magazine met meer verhalen
Accommodatie
Webcam
Contact

Hartelijk welkom: Traditie, dialect en Montafonse charme van dichtbij beleven

Een alpendal vol tradities

3 dingen die Montafon zo bijzonder maken

Hier beleef je je zomerdroom te midden van schilderachtige landschappen, waar groene bergweiden bloeien, heldere beekjes ruisen en de rust van de natuur je omringt.

Authentiek en warm

Ervaar echte gastvrijheid en traditie in Montafon. De plaatselijke bevolking vertelt enthousiast de verhalen en mythen die het dal hebben gevormd.

Meer informatie

Ontdek het alpenmozaïek van Montafon

Vier avontuurlijke gebieden - Verwall, Silvretta, Rätikon en Tal - maken van Montafon een uniek mozaïek van geologie, geschiedenis en cultuur.

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Comfortabel naar Montafon

Milieuvriendelijk reizen met de trein. Met slechts één overstap bereik je Bludenz, van waaruit je elk half uur naar je vakantieregio kunt reizen.

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Zo groen, zo dichtbij

Top bergbelevenissen

In Montafon ontdek je de natuur op z’n best! Verken themapaden, geniet van adembenemende uitzichten en kies uit wandel- en mountainbikeroutes voor elk niveau. Hier is altijd iets te beleven.

Aquaweg - water beleven

Gezinsvriendelijke route met speelse stations, beekjes en rustplaatsen.

Meer over de Aquaweg

Zon balkon e-mountainbike tocht

Geniet van de Kristberg en het Wasserstuben dal op goed onderhouden paden.

Meer over de e-mountainbiketocht

Golmer Seenweg - tussen hemel en bergmeren

Parcours op grote hoogte met adembenemende uitzichten en glinsterende meren.

Meer over de Golmer Seenweg

Seetalweg - Water als metgezel

Idyllische wandeling met bergmeren en natuurpad.

Meer over de Seetalweg

Silvrettasee rondwandeling - water en bergen in harmonie

Uniek hooggebergtelandschap met spiegelende bergtoppen en kennisstations.

Meer over de Silvrettasee rondweg

Top gezinshoogtepunten

Mooie avonturen hoog in de bergen.
Verfrissingen met uitzicht

Zomer genieten bij de mooiste berghutten

  • Wormser Hütte
    Midden in het wandelgebied Hochjoch gelegen, nodigt uit tot een pauze met een prachtig uitzicht en regionale lekkernijen.

  • Hut Lindauer
    In het hart van Montafon en Rätikon, ideaal uitgangspunt voor wandelingen - probeer de heerlijke Brettljause!

  • Saarbrücker Hütte
    De hoogste berghut in de Silvretta biedt onvergetelijke panorama's en gezellige plekjes voor een verfrissing.

  • Neue Heilbronner Hütte
    Gelegen in een rustig zijdal van het Verwall-gebergte, omgeven door alpine landschap - perfect voor natuurliefhebbers.

  • Wiesbadener Hut
    Deze hut ligt aan de voet van de Piz Buin en biedt een indrukwekkend uitzicht en een gezellige sfeer.

Sura Kees Montafon

Het culinaire hart van Montafon

In Montafon draait veel om Sura Kees - een kaastraditie die al eeuwenlang kenmerkend is voor het dal. De magere zure kaas met zijn unieke smaak was bijna vergeten tot hij een comeback maakte dankzij toegewijde zuivelfabrieken en de vereniging "bewusstmontafon". Tegenwoordig is Sura Kees niet meer weg te denken uit de regionale keuken en maakt hij indruk met zijn lage vetgehalte, hoge eiwitgehalte en onvergelijkbare smaak.

Leuk weetje: Voor een brood Sura Kees is ongeveer 10 liter melk nodig - geproduceerd op 12 almboerderijen in Montafon.

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Montafon Keesknöpfli met Sura Kees

Naar het recept

Top evenementen

In Montafon staan je allerlei evenementen te wachten - van sportieve en culturele evenementen tot traditionele feesten. Verheug je op onvergetelijke momenten!

Raiffeisen Montafon Arlberg Marathon

21.06.2025
Start in St. Anton

De Montafon Arlberg Marathon is een marathon door twee landen die lopers door adembenemende berglandschappen voert - een must voor sportliefhebbers!

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Midzomervuren in Montafon

21.06.2025
Op de Hochjoch

Laat je betoveren door de traditionele midzomer vreugdevuren! Vuurdansen, bergpanorama's en een gezellige sfeer maken deze zomeravond onvergetelijk.

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Diverse locaties,

31-7-2025 – 6-9-2025
Alle Konzerte werden an besonderen, , der Musik entsprechend authentischen Orten aufgeführt.

aansluitend bij de muziekstijl

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M³ Montafon Mountainbike Marathon

26.07.2025
Start in Schruns

De M³ Mountainbike Marathon biedt routes voor vrijetijdsfietsers en professionals. Ontdek de mooiste trails en de pure mountainbike-ervaring in Montafon.

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FIS Wereldkampioenschappen 2027

7-3-2027 – 21-3-2027
In Montafon

Om alvast te plannen: In 2027 is Montafon het toneel voor de FIS-wereldkampioenschappen snowboarden, freestyle en freeskiën. Dat is adembenemende actie en groot talent!

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Duurzaam toerisme in Montafon

De PIZ Montafon als pionier

Met het in 2022 opgerichte "PIZ - toekomstlaboratorium voor duurzaam toerisme" geeft Montafon actief vorm aan een duurzame toekomst. De focus ligt op thema's als energie, mobiliteit, biodiversiteit en sociale verantwoordelijkheid. Het doel: een modelregio worden voor duurzaam toerisme. Met de Ökoprofit-certificering en het beoogde ecolabel voor toeristische regio's geeft de regio een duidelijk signaal af voor milieubescherming en levenskwaliteit - voor vandaag en morgen.

Meer informatie over de toekomstgerichte toeristische ontwikkeling in Montafon

Contactgegevens

Montafon Tourismus

Montafonerstrasse 21

6780 Schruns

Telefoon: +43 506 686

info@montafon.at
www.montafon.at
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