Verscholen tussen de bergen Rätikon, Verwall en Silvretta ligt Montafon. Ontdek de bronnen, heldere beekjes en glinsterende bergmeren in het zuiden van Vorarlberg.

In Montafon speelt water de hoofdrol: van borrelende bronnen en ruisende watervallen tot glinsterende bergmeren. Wist je dat Montafon een van de waterrijkste gebieden van Europa is? De Lederquelle, een van de grootste bronnen van het continent, voorziet de regio van kristalhelder water en vormt de basis van een duurzaam energieconcept.

Beleef water in al zijn vormen

Ontdek de magie van water op de Aquaweg, maak een panoramische wandeling rond de Silvrettasee of geniet van de rust bij de schilderachtige Herzsee. Overal waar je kijkt, is water een natuurlijke metgezel.

Puur natuur, pure beleving

Wandelen, klimmen, fietsen of gewoon genieten – in Montafon smelten avontuur en ontspanning samen. De combinatie van indrukwekkende bergen, heldere bergmeren en een warme, gastvrije sfeer maakt je verblijf hier onvergetelijk.

Laat je betoveren door Montafon

Kom en ervaar de kracht van water, de grootsheid van de bergen en de rust van de natuur. Montafon raakt je – en laat je met herinneringen achter die blijven.