De Zillertaler levenshouding is een combinatie van levensvreugde in en met de natuur. Aankomen, je goed voelen, genieten.

Vier keer genieten in het Zillertal – het hele jaar door

In het Zillertal draait alles niet om drie, maar om vier! De vier vakantieregio’s Fügen-Kaltenbach, Zell-Gerlos, Mayrhofen-Hippach en Tux-Finkenberg bieden voor elk wat wils, in elk seizoen.

Wat deze regio’s uniek maakt, is de adembenemende bergomgeving die het decor vormt voor eindeloze alpine avonturen. In de lente en zomer lonken groene alpenweiden, sprookjesachtige bossen en indrukwekkende bergpanorama’s. Rond de bergstations van de zomerliften wachten avonturen voor het hele gezin. In de herfst kleurt de natuur prachtig en leiden talloze wandel- en fietspaden je door dit kleurrijke paradijs.

Met gemak de hoogte in

Met tien zomerkabelbanen is het makkelijker dan ooit om de bergen te verkennen. De Zillertal Activcard opent de poort naar een indrukwekkende bergwereld en biedt onbeperkte mobiliteit met kabelbanen en openbaar vervoer. Zo ontdek je moeiteloos de mooiste plekken en profiteer je als gezin van aantrekkelijke kortingen.

Waar anders dan in het Zillertal wordt een uitstapje de bergen in een echte belevenis?