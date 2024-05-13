Zillertal
Verliefd op de bergen
Introduction
Vier keer genieten in het Zillertal – het hele jaar door
In het Zillertal draait alles niet om drie, maar om vier! De vier vakantieregio’s Fügen-Kaltenbach, Zell-Gerlos, Mayrhofen-Hippach en Tux-Finkenberg bieden voor elk wat wils, in elk seizoen.
Wat deze regio’s uniek maakt, is de adembenemende bergomgeving die het decor vormt voor eindeloze alpine avonturen. In de lente en zomer lonken groene alpenweiden, sprookjesachtige bossen en indrukwekkende bergpanorama’s. Rond de bergstations van de zomerliften wachten avonturen voor het hele gezin. In de herfst kleurt de natuur prachtig en leiden talloze wandel- en fietspaden je door dit kleurrijke paradijs.
Met gemak de hoogte in
Met tien zomerkabelbanen is het makkelijker dan ooit om de bergen te verkennen. De Zillertal Activcard opent de poort naar een indrukwekkende bergwereld en biedt onbeperkte mobiliteit met kabelbanen en openbaar vervoer. Zo ontdek je moeiteloos de mooiste plekken en profiteer je als gezin van aantrekkelijke kortingen.
Waar anders dan in het Zillertal wordt een uitstapje de bergen in een echte belevenis?
Daarom is het Zillertal uniek
Dal van de drieduizend meter hoge bergtoppen
Natuurbelevenissen Puur natuur
Culinair genieten, op de berg en in het dal
Golfen tussen de drieduizend meter hoge bergtoppen
Traditie vind je hier op iedere hoek
meer dan 1.400 km wandelpaden voor actievelingen en natuurliefhebbers
Toptochten op 72 drieduizenders, huttentochten, thema- en avonturenroutes op de berg en in het dal
68 gemarkeerde hardloop-, trail- en nordic-walking-routes met een totale lengte van ca. 400 km
Meer dan 20 actieaanbieders zorgen voor adrenalinekicks in het water, in de lucht en op de grond
32 spannende klimmogelijkheden voor kinderen, beginners en echte profs
Alles met één kaart: de Zillertal Activcard is de sleutel tot buitengewone belevenissen. Voor een zomer om nooit te vergeten.
Voor een onvergetelijke zomer
Het natuurpark Hochgebirgs Zillertaler Alpen
Dompel je onder in de wonderen der natuur en beleef een fabelachtige soortenrijkdom - dat is precies wat je kunt doen in het natuurpark Hochgebirgs Zillertaler Alpen.
Beleef Zillertaler gebruiken en traditie
Ervaar de charme van het Zillertal tijdens authentieke evenementen. Van culturele feesten tot eeuwenoude tradities – hier komt het verleden tot leven!
Mooie aanbiedingen
Landhaus Alpenherz
Een sfeervol hotel, waar de traditionele Oostenrijkse charme en persoonlijkheid voorop staan. Dompel jezelf onder in het adembenemende natuurlandschap, en ontspan.
Introduction
Niet alleen op de berg, maar ook in de gezellige restaurants in het dal wordt de Zillertaler keuken op een eigentijdse manier heruitgevonden. Hier gaan traditie en vernieuwing hand in hand, met klassieke streekgerechten én verrassende internationale creaties op het menu.
Met meer dan 150 berghutten waar je kunt genieten van heerlijke gerechten én adembenemende uitzichten, is het Zillertal een paradijs voor fijnproevers. Daarnaast wachten tien culinaire showrestaurants op je om ontdekt te worden – een echte smaakbeleving in het hart van Tirol!
TOP evenementen
Culturele, traditionele, sportieve en muziekevenementen
Als je op zoek bent naar entertainment, plezier en actie, dan ben je in het Zillertal aan het juiste adres. Naast een breed aanbod aan vrijetijds- en sportactiviteiten kun je hier ook je hart ophalen bij verschillende evenementen en festivals.
Praktische informatie
Hoe kom je er? Je kunt er per trein, auto of bus komen.
Waar kun je overnachten? Of je nu op zoek bent naar een hotel, pension of privéaccommodatie - het Zillertal heeft voor iedereen de juiste accommodatie!
Kortingen en voordelen: De Zillertal Activcard is de sleutel tot buitengewone bergervaringen, geselecteerde hoogtepunten in de natuur, geweldige culinaire werelden en veel plezier voor kinderen.
Welke berghutten kun je bezoeken? Meer dan 150 Zillertaler hutten en bergherbergen nodigen vakantiegangers uit voor een pauze onderweg, inclusief panoramische uitzichten op de Zillertaler bergen met hun besneeuwde toppen van drieduizend meter.
Welke evenementen vinden er plaats? Hier vind je een overzicht van de culturele en sportieve evenementen in de regio.
Zillertal Tourismus GmbH
Gewerbegebiet Nord 1
6262 Schlitters
Telefoon: +43528887187