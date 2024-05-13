Person with backpack standing on rocky outcrop, arms outstretched, mountain lake and alpine panorama in background.
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Zillertal
Verliefd op de bergen

De Zillertaler levenshouding is een combinatie van levensvreugde in en met de natuur. Aankomen, je goed voelen, genieten.

Vier keer genieten in het Zillertal – het hele jaar door

In het Zillertal draait alles niet om drie, maar om vier! De vier vakantieregio’s Fügen-Kaltenbach, Zell-Gerlos, Mayrhofen-Hippach en Tux-Finkenberg bieden voor elk wat wils, in elk seizoen.

Wat deze regio’s uniek maakt, is de adembenemende bergomgeving die het decor vormt voor eindeloze alpine avonturen. In de lente en zomer lonken groene alpenweiden, sprookjesachtige bossen en indrukwekkende bergpanorama’s. Rond de bergstations van de zomerliften wachten avonturen voor het hele gezin. In de herfst kleurt de natuur prachtig en leiden talloze wandel- en fietspaden je door dit kleurrijke paradijs.

Met gemak de hoogte in

Met tien zomerkabelbanen is het makkelijker dan ooit om de bergen te verkennen. De Zillertal Activcard opent de poort naar een indrukwekkende bergwereld en biedt onbeperkte mobiliteit met kabelbanen en openbaar vervoer. Zo ontdek je moeiteloos de mooiste plekken en profiteer je als gezin van aantrekkelijke kortingen.

Waar anders dan in het Zillertal wordt een uitstapje de bergen in een echte belevenis?

Handige feitjes en cijfers
Aantal km wandelpadenmeer dan 1.400
Wandeltochtenop 72 bergtoppen van 3.000 m
Aantal fietspaden en -routesmeer dan 1.300 km en 2.773 hoogtemeters
Aantal bergbanen10 zomerbergliften, waarvan 7 met fietstransport
Aantal hutten150
Aantal buitenzwembaden6
Aantal via ferrata/klim- en bouldergebieden15/13
Aantal hardloop-, wandel- en nordic walking routes69 met een totale lengte van ca. 400 km
Golf18-holes golfbaan Zillertal-Uderns
Aantal campings6
Hoogste berg in de regioHintertuxer gletsjer, 3.250 m
Zillertal Activcard
Zillertal:Puur natuur

Daarom is het Zillertal uniek

  • Dal van de drieduizend meter hoge bergtoppen

  • Natuurbelevenissen Puur natuur

  • Culinair genieten, op de berg en in het dal

  • Golfen tussen de drieduizend meter hoge bergtoppen

  • Traditie vind je hier op iedere hoek

  • meer dan 1.400 km wandelpaden voor actievelingen en natuurliefhebbers

  • Toptochten op 72 drieduizenders, huttentochten, thema- en avonturenroutes op de berg en in het dal

  • 68 gemarkeerde hardloop-, trail- en nordic-walking-routes met een totale lengte van ca. 400 km

  • Meer dan 20 actieaanbieders zorgen voor adrenalinekicks in het water, in de lucht en op de grond

  • 32 spannende klimmogelijkheden voor kinderen, beginners en echte profs

  • Alles met één kaart: de Zillertal Activcard is de sleutel tot buitengewone belevenissen. Voor een zomer om nooit te vergeten.

Meer over de regioZillertal Activcard

Voor een onvergetelijke zomer

Het natuurpark Hochgebirgs Zillertaler Alpen

Dompel je onder in de wonderen der natuur en beleef een fabelachtige soortenrijkdom - dat is precies wat je kunt doen in het natuurpark Hochgebirgs Zillertaler Alpen.

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Beleef Zillertaler gebruiken en traditie

Ervaar de charme van het Zillertal tijdens authentieke evenementen. Van culturele feesten tot eeuwenoude tradities – hier komt het verleden tot leven!

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Golfen te midden van drieduizend meter hoge bergtoppen

De 18-holes golfbaan Zillertal-Uderns is een van de "Leading Golf Courses of Austria", omgeven door zandbunkers en waterhindernissen.

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Landhaus Alpenherz

Een sfeervol hotel, waar de traditionele Oostenrijkse charme en persoonlijkheid voorop staan. Dompel jezelf onder in het adembenemende natuurlandschap, en ontspan.

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Pachmair 1453 apart resort

Alpine luxe herontdekt: het PACHMAIR 1453 apart resort combineert traditie, wellness en moderne elegantie in de Zillertaler Alpen. Pure ontspanning voor je zomervakantie!

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TOP belevenissen in de regio

Culinaire hoogstandjes

Niet alleen op de berg, maar ook in de gezellige restaurants in het dal wordt de Zillertaler keuken op een eigentijdse manier heruitgevonden. Hier gaan traditie en vernieuwing hand in hand, met klassieke streekgerechten én verrassende internationale creaties op het menu.

Met meer dan 150 berghutten waar je kunt genieten van heerlijke gerechten én adembenemende uitzichten, is het Zillertal een paradijs voor fijnproevers. Daarnaast wachten tien culinaire showrestaurants op je om ontdekt te worden – een echte smaakbeleving in het hart van Tirol!

Traditie met een moderne twist
Voor fijnproeversProef lokale specialiteiten

TOP evenementen

Culturele, traditionele, sportieve en muziekevenementen

Als je op zoek bent naar entertainment, plezier en actie, dan ben je in het Zillertal aan het juiste adres. Naast een breed aanbod aan vrijetijds- en sportactiviteiten kun je hier ook je hart ophalen bij verschillende evenementen en festivals.

Niet te missen
Goed om te weten

Praktische informatie

Hoe kom je er? Je kunt er per trein, auto of bus komen.

Waar kun je overnachten? Of je nu op zoek bent naar een hotel, pension of privéaccommodatie - het Zillertal heeft voor iedereen de juiste accommodatie!

Kortingen en voordelen: De Zillertal Activcard is de sleutel tot buitengewone bergervaringen, geselecteerde hoogtepunten in de natuur, geweldige culinaire werelden en veel plezier voor kinderen.

Welke berghutten kun je bezoeken? Meer dan 150 Zillertaler hutten en bergherbergen nodigen vakantiegangers uit voor een pauze onderweg, inclusief panoramische uitzichten op de Zillertaler bergen met hun besneeuwde toppen van drieduizend meter.

Welke evenementen vinden er plaats? Hier vind je een overzicht van de culturele en sportieve evenementen in de regio.

Contactgegevens

Zillertal Tourismus GmbH

Gewerbegebiet Nord 1

6262 Schlitters

Telefoon: +43528887187

info@zillertal.at
www.zillertal.at

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