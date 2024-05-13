Tiroler Zugspitz Arena
Avontuur voor actieve wandelaars en gezinnen
Introduction
Omringd door de Wetterstein, Mieminger Kette, Ammergauer en Lechtaler Alpen, is dit een paradijs voor wandelaars en klimmers. Van relaxte tochten door bloeiende alpenweiden tot uitdagende via ferrata’s en klimtuinen: er is voor elk niveau wat wils.
Fietsliefhebbers genieten van 14 Bike-Trails, ontspannen routes langs de Loisach en Via Claudia Augusta, de mooiste mountainbiketochten, of spectaculaire gravelbike-trails. De Blindsee Trail, in het verleden bekroond als een van de Great Trails van Tirol, biedt adembenemende uitzichten en uitdagende secties. E-bikers profiteren van een uitgebreid netwerk van oplaadpunten en verhuur.
Ook gezinnen komen aan hun trekken met digitale avonturenpaden en Escape-Trails vol raadsels en ontdekkingen. Na een actieve dag geniet je van Tiroolse specialiteiten in knusse berghutten.
Met zijn mix van bergen, water en gastvrijheid belooft de Tiroler Zugspitz Arena een onvergetelijke zomervakantie!
Daarom Tiroler Zugspitz Arena
Een prachtig natuurspektakel
Op iets minder dan 3.000 hoogte vind je de Zugspitz: een panoramisch uitzicht, een wereld vol avontuur en unieke activiteiten zoals kabelbaanritten bij zonsopgang.
Bergen, meren en een wereld vol avontuur
Wandelpaden, digitale avonturenroutes en natuurlijke juweeltjes zoals de Seebensee en de Heiterwanger See. De regio biedt volop natuurbelevenissen voor iedereen.
Voor gezinnenDe Tiroler Zugspitz Arena biedt jouw gezin alles wat je hart begeert: avontuur, contact met de natuur, spannende activiteiten en individuele aanbiedingen voor onvergetelijke momenten.
WaterpretLekker genieten van het water wordt gecombineerd met de magie van de bergen: kristalheldere meren, watervallen en zwembaden... je vindt het er allemaal.
De beste bergervaringenVoor gezinnen, avonturiers en natuurliefhebbers: één groot zomers avontuur!
Canyoning: puur plezier en adrenaline
Avontuur tussen indrukwekkende bergkloven en watervallen: canyoning biedt actievolle en onvergetelijke momenten voor alle adrenalineliefhebbers.
Klimmen: onvergetelijke verticale avonturen
Op de ferrata of in het touwcentrum - de rotsmassieven van de Tiroler Zugspitz Arena bieden indrukwekkende uitdagingen in een fantastische alpine omgeving.
Wandelen: vrijheid en unieke bergwerelden
Van rustige wandelpaden tot beklimmingen: ervaar de pure natuur, adembenemende uitzichten en het gevoel deel uit te maken van de bergen.
De beste fietsroutes en fietspadenBike-Trails, grindfietspaden en recreatieve fietspaden: ontdek de diverse mogelijkheden van ontspannende wandelingen tot de Zugspitz 8 - voor gezinnen, kenners en MTB-enthousiastelingen!
MTB-avonturen rond de Zugspitz
Meer dan 30 MTB-routes bieden alles, van ontspannen tochten tot uitdagende tochten. Ontdek de Tiroler Zugspitz Arena op twee wielen!
Gravelbike: vrijheid op elk terrein!
Een paradijs voor gravelbikes in Tirol: ontdek schilderachtige dalen, alpine routes en de perfecte combinatie van natuur en avontuur op de veelzijdige gravelbike routes!
Bergen in vlammen
In de Tiroler Zugspitz Arena speelt vuur een magische rol. Elk jaar tijdens de zomerzonnewende lichten de bergen op met duizenden bergvuren die mythische figuren vormen en de nachtelijke hemel verlichten.
Deze eeuwenoude traditie, ontstaan in de 14e eeuw om kwade geesten te verdrijven, fascineert tot op de dag van vandaag. Sinds 2010 staan de bergvuren zelfs op de UNESCO-lijst van immaterieel cultureel erfgoed.
Het is een adembenemend spektakel waarin Tiroolse traditie en pure bergmagie samenkomen. De flikkerende vlammen tegen de donkere hemel zorgen voor een ervaring die je nooit zult vergeten!
Levende tradities
In de Tiroler Zugspitz Arena speelt traditie een grote rol, vooral in de herfst. Het Almabtrieb, de feestelijke terugkeer van prachtig versierde koeien naar het dal, markeert het einde van de Alpenzomer. Begeleid door muziek en Tiroolse lekkernijen is dit een jaarlijks hoogtepunt.
Ook de Schafschoad, het scheren van schapen, is een levendige traditie die de gemeenschapszin versterkt. Samen met de magische bergvuren en andere eeuwenoude gebruiken biedt dit een unieke kans om de authentieke Tiroolse cultuur te beleven.
Hier, in het hart van de Alpen, worden tradities niet alleen gekoesterd, maar echt geleefd. Een ervaring die je meeneemt in de ziel van Tirol.
Praktische info
Je vakantie naar de Tiroler Zugspitz Arena begint zonder stress, dankzij een snelle en vlotte route door Duitsland – helemaal zonder tolwegen of bergpassen.
Voor een ontspannen en duurzame reis is de trein een perfect alternatief. Met de ÖBB Nightjet reis je comfortabel vanuit Nederland via Innsbruck, waar een gratis transfer je verder brengt naar zeven sfeervolle dorpen in de regio.
Extra voordeel? De gratis gastenkaart, waarmee je profiteert van gratis openbaar vervoer, begeleide wandelingen, korting op entreegelden en leuke activiteiten voor het hele gezin. Zo begint jouw avontuur in Tirol direct goed!
Tiroler Zugspitz Arena
Schmiede 15
6632 Ehrwald
Telefoon: +43 567 320 000