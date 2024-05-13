Bergen, meren, wandelpaden, Bike-Tours en spannende Escape-Trails – in de Tiroler Zugspitz Arena beleef je de natuur op z’n best!

Omringd door de Wetterstein, Mieminger Kette, Ammergauer en Lechtaler Alpen, is dit een paradijs voor wandelaars en klimmers. Van relaxte tochten door bloeiende alpenweiden tot uitdagende via ferrata’s en klimtuinen: er is voor elk niveau wat wils.

Fietsliefhebbers genieten van 14 Bike-Trails, ontspannen routes langs de Loisach en Via Claudia Augusta, de mooiste mountainbiketochten, of spectaculaire gravelbike-trails. De Blindsee Trail, in het verleden bekroond als een van de Great Trails van Tirol, biedt adembenemende uitzichten en uitdagende secties. E-bikers profiteren van een uitgebreid netwerk van oplaadpunten en verhuur.

Ook gezinnen komen aan hun trekken met digitale avonturenpaden en Escape-Trails vol raadsels en ontdekkingen. Na een actieve dag geniet je van Tiroolse specialiteiten in knusse berghutten.

Met zijn mix van bergen, water en gastvrijheid belooft de Tiroler Zugspitz Arena een onvergetelijke zomervakantie!