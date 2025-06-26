Żeglowanie w Austrii
Jako kraj bez dostępu do morza Austria może nie być najbardziej oczywistym wyborem na wakacje pod żaglami. Mimo to ma do zaoferowania kilka fajnych alternatyw.
W Austrii znajduje się ponad 25 000 jezior o powierzchni większej niż 250 m2. 62 z nich uznaje się za „duże jeziora” o powierzchni ponad 50 akrów, z czego 43 są uznawane za „naturalne”, a 19 za „sztuczne”. W sumie w Austrii znajduje się około 400 jezior kąpielowych, a na większości z nich można uprawiać żeglarstwo. Zapraszamy do zapoznania się z kilkoma propozycjami.
Zeller See
Otoczone majestatycznymi szczytami, krystalicznie czyste jezioro Zell jest jednym z najpiękniejszych jezior w Austrii. A dzięki temperaturze wody sięgającej 23°C zapewnia przyjemne orzeźwienie podczas letnich wakacji. Możesz doskonalić swoje umiejętności lub wyruszyć na swoją pierwszą żeglarską przygodę wraz z profesjonalistami w jednej z dwóch szkół żeglarskich.
Wysokość: 750 m n.p.m.
Powierzchnia: 4,55 km2
Maksymalna głębokość: 73 m
Wolfgangsee
Położone na granicy Górnej Austrii i Ziemi Salzburskiej jezioro Wolfgangsee otoczone jest lasami, łąkami i górami, a jego brzegi usiane są uroczymi wioskami. Zarówno początkujący, jak i zaawansowani żeglarze znajdą tu idealne warunki do uprawiania swojego sportu.
Wysokość: 538 m n.p.m.
Powierzchnia: 12,4 km2
Średnia głębokość: 52 m
Maksymalna głębokość: 114 m
Mattsee
Jezioro Mattsee, jedno z najcieplejszych jezior Ziemi Salzburskiej, szczyci się krystalicznie czystą wodą. Szkoła surfingu i żeglarstwa oferuje kursy przez cały rok, a rodzina Steiner od ponad 100 lat buduje tu łodzie, oferując nawet kursy budowy własnej łodzi.
Wysokość: 502,9 m n.p.m.
Powierzchnia: 3,6 km2
Średnia głębokość: 17 m
Maksymalna głębokość: 42 m
Wallersee
Jezioro Wallersee, największe w regionie jezior Ziemi Salzburskiej, nie dopuszcza łodzi motorowych, ale jest bardzo popularne wśród żeglarzy, windsurferów i pływaków.
Wschodnia zatoka w Seekirchen jest ulubionym miejscem miłośników sportów wodnych, zwłaszcza wiosną i jesienią.
Wysokość: 505 m n.p.m.
Powierzchnia: 6,1 km2
Średnia głębokość: 13,3 m
Maksymalna głębokość: 23,3 m
Stubenbergsee
Jezioro Stubenberg jest jednym z największych i najcieplejszych jezior w Styrii na południu Austrii. Swoje doskonałe warunki do żeglowania zawdzięcza lekkim wiatrom termicznym. Można zapisać się na kurs w lokalnej szkole żeglarskiej lub wynająć łódź i wybrać się na samodzielną wycieczkę, jeśli posiada się już odpowiednie uprawnienia.
Wysokość: 380 m n.p.m.
Powierzchnia: 0,16 km2
Średnia głębokość: 3 m
Maksymalna głębokość: 8 m
Attersee
Jezioro Attersee, położone w austriackim regionie jezior, znane jest z turkusowych wód i malowniczych wzgórz wokół niego.
Zapisz się na kurs żeglarski lub wypożycz łódź, jeśli masz uprawnienia, i odśwież zasady żeglowania po jeziorze.
Wysokość: 469 m n.p.n.
Powierzchnia: 46,2 km2
Maksymalna głębokość: 169 m
Traunsee
Jezioro Traunsee słynie z wymagających warunków wiatrowych, co czyni je rajem dla żeglarzy. Szkoły żeglarskie i przystanie wzdłuż jego brzegów oferują kursy dla początkujących i doświadczonych, a także wypożyczalnie sprzętu. Jest to najgłębsze jezioro Austrii, a średnia temperatura wody wynosi 16°C.
Wysokość: 423 m n.p.m.
Powierzchnia: 24,5 km2
Maksymalna głębokość: 191 m
Mondsee-Irrsee
Region Mondsee-Irrsee jest ulubionym miejscem surferów i żeglarzy ze względu na zmienne wiatry. Termika z zachodu na północ może powodować zmiany kierunku wiatru o 30-50 stopni, podczas gdy trudne wiatry wschodnie mogą powodować zmiany o 120-150 stopni. Starzy żeglarze twierdzą nawet, że można wykonać obrót o 180° bez dotykania żagli.
Wysokość: 493 m n.p.m.
Powierzchnia: 14,2 km2
Maksymalna głębokość: 68 m
Rezerwuar Ottenstein w Waldviertel
Zbiornik Ottenstein jest największym z trzech jezior tworzących fiordopodobne zbiorniki Kamp w regionie Waldviertel na północy Dolnej Austrii. Pierwotnie powstały w wyniku zalania, obszar ten w dolinie Kamptal był wykorzystywany do produkcji energii, ale obecnie stanowi ogromny obszar rekreacyjny zarówno dla mieszkańców, jak i turystów.
Żeglowanie jest dozwolone na jeziorze, ale możliwe tylko z własną łodzią.
Powierzchnia: 4,5 km2
Maksymalna głębokość: 69 m
Faaker See
Jezioro Faaker See z turkusową wodą i idylliczną wyspą pośrodku wygląda jak raj. Aktywni urlopowicze mogą liczyć na różnorodne atrakcje w wodzie i na wodzie. Dzięki słabemu lub umiarkowanemu wiatrowi i przyjemnej temperaturze wody jest to idealne miejsce dla żeglarzy o każdym poziomie umiejętności.
Wysokość: 565 m n.p.m.
Powierzchnia: 2,2 km2
Średnia głębokość: 16,1 m
Maksymalna głębokość: 29,5 m
Ossiacher See
Jezioro Ossiacher See również oferuje łagodny klimat i przyjemną temperaturę wody, co stanowi idealne warunki do żeglowania. Nauka poprzez praktykę to motto szkół żeglarskich działających nad obydwoma jeziorami, które oferują regularne kursy oraz odpowiedni sprzęt zarówno dla początkujących, jak i profesjonalistów.
Wysokość: 501 m n.p.m.
Powierzchnia: 10,38 km2
Średnia głębokość: 19,6 m
Maksymalna głębokość: 52,6 m
Millstätter See
Jezioro Millstätter See słynie jako klejnot Karyntii. Jest to drugie co do wielkości jezioro w kraju związkowym, a dzięki temperaturze 27°C w lecie stanowi idealne miejsce dla wszystkich miłośników aktywności wodnych. Lokalna szkoła żeglarska oferuje kursy dla początkujących i zaawansowanych żeglarzy, a także wypożyczalnię sprzętu.
Wysokość: 588 m n.p.m.
Powierzchnia: 13,3 km2
Średnia głębokość: 89 m
Maksymalna głębokość: 142 m
Wörthersee
Jezioro Wörthersee jest jednym z największych i najcieplejszych jezior alpejskich w Europie, a jego temperatura wody osiąga nawet 27°C. Stały wiatr sprawia, że jest to doskonałe miejsce do uprawiania żeglarstwa i sportów wodnych. Wzdłuż brzegów jeziora znajduje się wiele szkół żeglarskich (dla osób na każdym poziomie zaawansowania) oraz wypożyczalni łodzi.
Wysokość: 450 m n.p.m.
Powierzchnia: 19,4 km2
Średnia głębokość: 42,1 m
Maksymalna głębokość: 85,2 m
Weissensee
Jezioro Weissensee jest w większości spokojne i oferuje ukryte zatoki - ukształtowanie jego linii brzegowej przypomina fiord, jest otoczone bujnymi łąkami i zalesionymi górami. Latem temperatura wody dochodzi do około 25°C, co sprawia, że jest to idealne miejsce do uprawiania sportów wodnych. A jeśli kiedykolwiek wpadniesz do wody i niechcący ją wypijesz – nie martw się – ma ona jakość wody pitnej!
Wysokość: 930 m n.p.m.
Powierzchnia: 6,5 km2
Maksymalna głębokość: 99 m
Jezioro Nezyderskie
Stepowe Jezioro Nezyderskie w Burgenlandzie, najbardziej na wschód wysuniętym kraju związkowym Austrii, jest dobrze znane żeglarzom. Fale są krótkie i strome ze względu na stały wiatr i płytką wodę – idealne warunki do uprawiania sportów wodnych. Wokół jeziora znajduje się wiele szkół żeglarskich oferujących kursy zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych żeglarzy. Jeśli posiadasz już uprawnienia żeglarskie, możesz po prostu wynająć łódź na kilka godzin i wyruszyć w rejs. Należy jednak uważać na pogodę, ponieważ może ona bardzo szybko się zmienić!
Wysokość: 115 m
Powierzchnia: 320 km2
Średnia głębokość: 1 m
Maksymalna głębokość: 2 m
Achensee
Jezioro Achensee jest największym jeziorem Tyrolu i najlepiej przystosowanym do żeglowania. Rano można spodziewać się lekkiego południowego wiatru, a po południu silnego północnego. Jezioro jest odpowiednie dla żeglarzy na każdym poziomie zaawansowania – od początkujących do profesjonalistów. Na jeziorze Achensee odbywają się międzynarodowe regaty.
Wysokość: 929 m n.p.m.
Powierzchnia: 6,8 km2
Średnia głębokość: 67 m
Maksymalna głębokość: 133 m
Plansee i Heiterwanger See
Jezioro Plansee jest drugim co do wielkości naturalnym jeziorem w Tyrolu, zasilanym przez jezioro Heiterwanger, z którym łączy je wąski kanał. Jezioro przypominające fiord położone jest pomiędzy pokrytymi lasami grzbietami gór Zwiesel i Spießberg. Cesarz Maksymilian I Austriacki zachwycał się jego gęstością i ogromną różnorodnością populacji ryb.
Wysokość: 976 m n.p.m.
Powierzchnia: 2,87 km2
Maksymalna głębokość: 76,5 m
Jezioro Bodeńskie
Jezioro Bodeńskie jest trzecim co do wielkości jeziorem śródlądowym w Europie. Otoczone pięknymi krajobrazami, stanowi raj dla żeglarzy, zarówno początkujących, jak i profesjonalistów. Lekkie bryzy sprzyjają osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z żeglarstwem, natomiast silne wiatry i dobre fale są idealne dla tych, którzy szukają wyzwań. Dla szczęśliwców, którzy posiadają już certyfikat żeglarski, dostępnych jest wiele wypożyczalni sprzętu.
Wysokość: 395 m
Powierzchnia: 536 km2
Maksymalna głębokość: 251 m
Tak, to nie pomyłka: w Wiedniu można żeglować!
Żegluga jest dozwolona na Górnym Starym Dunaju, Dolnym Starym Dunaju i Nowym Dunaju.
W Wiedniu znajduje się 7 klubów żeglarskich i 3 szkoły żeglarskie, które oferują kursy dla początkujących i profesjonalistów, a także wypożyczalnię sprzętu. Połącz swój pobyt w Wiedniu z dniem spędzonym nad rzeką lub zarezerwuj 3-dniowy kurs żeglarski dla początkujących.
Zasady obowiązujące na austriackich jeziorach
Zawsze sprawdzaj prognozę pogody: burze i silne wiatry mogą pojawić się nagle w obszarach górskich i mogą być niebezpieczne.
Upewnij się, że masz odpowiedni sprzęt.
Pozostań w wyznaczonych obszarach dla danego rodzaju sportów wodnych.
Zapoznaj się z zasadami nawigacji.
Szanuj hierarchię użytkowników jeziora: napędzanych wiatrem, napędzanych siłą ludzkich mięśni, napędzanych silnikiem.
Zachowaj dystans i szanuj bezpieczeństwo wszystkich osób, które dzielą z Tobą jezioro.
Sygnały drogowe na wodzie: boje, puszki, znaczniki.
Przed wypłynięciem na wodę należy uzyskać informacje na temat poziomu wody i prądów.
Dbaj o środowisko i zawsze zabieraj ze sobą śmieci lub wyrzucaj ich do przeznaczonych do tego pojemników.
