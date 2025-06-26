Austria ma wiele ogromnych i pięknych jezior, które zapewniają idealne warunki do żeglowania zarówno dla początkujących, jak i profesjonalistów!

Jako kraj bez dostępu do morza Austria może nie być najbardziej oczywistym wyborem na wakacje pod żaglami. Mimo to ma do zaoferowania kilka fajnych alternatyw.

W Austrii znajduje się ponad 25 000 jezior o powierzchni większej niż 250 m2. 62 z nich uznaje się za „duże jeziora” o powierzchni ponad 50 akrów, z czego 43 są uznawane za „naturalne”, a 19 za „sztuczne”. W sumie w Austrii znajduje się około 400 jezior kąpielowych, a na większości z nich można uprawiać żeglarstwo. Zapraszamy do zapoznania się z kilkoma propozycjami.