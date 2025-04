Jezioro Wolfgangsee w Salzkammergut

„Wczasy“ – jak za dawnych lat

Zwyczaj wyjeżdżania z domu na lato ma - jak się okazuje - długą tradycję. Już w starożytności wysokie rody przenosiły się na letnie miesiące z miast do swoich wiejskich posiadłości. Choć wtedy niekoniecznie chodziło o relaks, a raczej o to, by dopilnować majątków rolnych... Pod koniec XIX wieku w Austrii latem zaczęto dostrzegać zalety chłodniejszego powietrza, czystych jezior, gór i lasów. Arystokracja i bogata burżuazja przełomu wieków przenosiła się ze swoich pałaców w gorącym mieście do alpejskich letnich rezydencji. Przede wszystkim sam cesarz Franciszek Józef, który w swoim „drogim, kochanym Bad Ischl” (jak to ujął w liście do matki) odnalazł spokój i odprężenie, których nie mógł zaznać w Wiedniu z powodu ścisłego dworskiego ceremoniału. Najwyraźniej on też potrzebował wyłączenia się - do dziś ten letni kurort jest doskonałym miejscem, by to osiągnąć.