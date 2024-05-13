Wspinanie po schodach średniowiecznych zamków, przebieranki lub poszukiwanie duchów – w austriackich zamkach i pałacach historia staje się dla dzieci magiczną podróżą

Mali szlachcice mogą przemierzać okazałe sale w historycznych strojach, rozwiązywać skomplikowane zagadki lub wypróbować dawne rzemiosła podczas warsztatów. W niektórych miejscach można nawet spotkać ducha „ostatniego rycerza”, cesarza Maksymiliana I, lub ducha uciekającej cesarzowej Elżbiety, która przemyka za rogiem...

Wycieczki z udziałem zwiedzających: poznaj historię z bliska

Austriackie zamki i pałace ożywiają historię – nie nudno i monotonnie, ale poprzez dotyk, zrozumienie i doświadczenie. Młodzi zwiedzający wcielają się w rolę rycerzy lub dam dworu, odkrywają sekretne korytarze i fascynujące historie kryjące się za grubymi murami. W zaczarowanych ogrodach pałacowych i potężnych murach zamkowych rozgrywają się sceny z minionych czasów. Aktorzy ożywiają postacie historyczne, a nowoczesne audioprzewodniki snują fascynujące opowieści o przeszłości.

Czy to poszukiwanie skarbów, pokoje zagadek w starych murach, czy nocne wycieczki z latarniami lub latarkami – w wielu zamkach i pałacach młodzi odkrywcy sami stają się częścią historii. Ci, którzy wyruszają na poszukiwanie śladów, mogą odkrywać nieoczekiwane tajemnice i zanurzyć się w świecie pełnym przygód.