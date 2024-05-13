Zwiedzanie zamków i pałaców z dziećmi
Spotkanie z historią i wyobraźnią

Wspinanie po schodach średniowiecznych zamków, przebieranki lub poszukiwanie duchów – w austriackich zamkach i pałacach historia staje się dla dzieci magiczną podróżą

Mali szlachcice mogą przemierzać okazałe sale w historycznych strojach, rozwiązywać skomplikowane zagadki lub wypróbować dawne rzemiosła podczas warsztatów. W niektórych miejscach można nawet spotkać ducha „ostatniego rycerza”, cesarza Maksymiliana I, lub ducha uciekającej cesarzowej Elżbiety, która przemyka za rogiem...

Wycieczki z udziałem zwiedzających: poznaj historię z bliska

Austriackie zamki i pałace ożywiają historię – nie nudno i monotonnie, ale poprzez dotyk, zrozumienie i doświadczenie. Młodzi zwiedzający wcielają się w rolę rycerzy lub dam dworu, odkrywają sekretne korytarze i fascynujące historie kryjące się za grubymi murami. W zaczarowanych ogrodach pałacowych i potężnych murach zamkowych rozgrywają się sceny z minionych czasów. Aktorzy ożywiają postacie historyczne, a nowoczesne audioprzewodniki snują fascynujące opowieści o przeszłości.

Czy to poszukiwanie skarbów, pokoje zagadek w starych murach, czy nocne wycieczki z latarniami lub latarkami – w wielu zamkach i pałacach młodzi odkrywcy sami stają się częścią historii. Ci, którzy wyruszają na poszukiwanie śladów, mogą odkrywać nieoczekiwane tajemnice i zanurzyć się w świecie pełnym przygód.

Zamki i pałace w Austrii

Podróż do dawnych czasów w Burgenlandzie

Zamek Lackenbach

Bitwa pod Lackenbach ożywa w opowieściach, a rajd z zagadkami zabiera dzieci w ekscytującą podróż w czasie do przeszłości.

Zamek Lackenbach

Ruiny zamku Landsee

Wycieczki z przewodnikiem pozwalają poczuć atmosferę dawnych czasów. Duch rozbójnika Maguscha towarzyszy zwiedzającym jedną z największych ruin zamkowych w Europie.

Ruiny zamku Landsee

Zamek Forchtenstein

Późnośredniowieczny zamek wraz z myszą zamkową Forfel otwiera bramy dla młodych łowców wampirów i poszukiwaczy skarbów.

Zamek Forchtenstein

Zamek Esterházy

Jak wyglądało wychowanie dzieci książęcych? Jaki personel zatrudniano? Program dla dzieci od 6 roku życia to brama do innej epoki.

Zamek Esterházy

Zamek Lockenhaus

Szkolenie dla giermków, zwiedzanie zamku i jaskini nietoperzy, rajd z zagadkami - tu zarówno mali, jak i duzi odkrywcy mogą zajrzeć za kulisy istorii.

Zamek Lockenhaus

Turnieje rycerskie w Karyntii

Burgbau Friesach

We Friesach powstaje średniowieczny zamek. Koparki i dźwigi nie mają tu wstępu. Maskotka FrizzY zapewnia rozrywkę dla całej rodziny.

Burgbau Friesach

Zamek Sommeregg

Średniowieczny jarmark, turnieje rycerskie lub muzeum tortur: szlachta będzie zachwycona! Ponadto w zamkowej gospodzie można zjeść solidny posiłek, jak za czasów rycerzy.

Zamek Sommeregg

Ruiny zamku Landskron

Renesansowy zamek zachwyca swoją wspaniałą restauracją oraz pokazem ptaków drapieżnych, który fascynuje zarówno małych, jak i dużych gości.

Ruiny zamku Landskron

Wycieczka do średniowiecza w Dolnej Austrii

Ruiny zamku Falkenstein

Pisanie piórem gęsim, samodzielne plombowanie listów – po degustacji burgerów na dziedzińcu turniejowym czekają zabawne gry.

Ruiny zamku Falkenstein

Zamek Liechtenstein

Zamek oferuje wycieczki z przewodnikiem dla dzieci poświęcone różnym tematom, a latem organizowany jest program wakacyjny.

Zamek Liechtenstein

Ruiny zamku Aggstein

Podczas bajkowej wycieczki dzieci zanurzają się w świecie księżniczek i szlachetnych rycerzy – czeka kilka przerażających momentów!

Ruiny zamku Aggstein

Zamek Hof

Odkryj okazałe sale, rozwiązuj zagadki i poznaj zwierzęta w gospodarstwie – interaktywne wycieczki z przewodnikiem i warsztaty pozwalają przeżyć historyczną przygodę..

Zamek Hof

Średniowieczne trio w Ziemi Salzburskiej

Twierdza Hohensalzburg

Wspinaj się na wieże, odkrywaj ciemne korytarze, szukaj mitycznych stworzeń – dzięki zwiedzaniu z przewodnikiem twierdza staje się sceną ekscytujących przygód.

Twierdza Hohensalzburg

Zamek Mauterndorf

Podczas wycieczki zamek budzi się ze swojego długiego snu. Oprócz przymierzania zbroi rycerskiej, naturalnej wielkości postaci pozwalają zapoznać się z codziennym życiem.

Zamek Mauterndorf

Zamek Hohenwerfen

Wycieczki tematyczne, konkursy zagadek dla dzieci, turnieje rycerskie dla dzieci i wystawy specjalne ożywiają tę 900-letnią twierdzę.

Zamek Hohenwerfen

Bajkowe kulisy w Styrii

Zamek Oberkapfenberg

Dzieci spacerują wraz z zamkową damą po komnatach i słuchają ciekawych i zabawnych opowieści z codziennego życia dawnych mieszkańców zamku.

Zamek Oberkapfenberg

Zamek Herberstein

Wraz z rycerzem Schlotternichtem i hrabią Rundumdieweltem zwiedzający wyruszają w fantastyczną podróż przez czasy dawnych rycerzy.

Zamek Herberstein

Riegersburg

Odważni odkrywają potężne mury, zbroje rycerskie i uczestniczą w wycieczkach z duchem zamkowym Rüdigerem oraz poznają tajemnicze legendy związane z zamkiem.

Riegersburg

Przygody za kamiennymi murami i blankami w Tyrolu

Zamek Landeck

Ekscytujące wycieczki z przewodnikiem, poszukiwanie skarbów i festyn rycerski przenoszą małych poszukiwaczy przygód do świata tajemnic i historycznych zagadek.

Zamek Landeck

Twierdza Kufstein

Fort z XIII wieku jest przygotowany na przyjęcie ciekawskich i żądnych wiedzy gości w każdym wieku.

Twierdza Kufstein

Zamek Tratzberg

Prawdziwy rycerz, poszukiwanie ducha zamkowego i bajkowe oprowadzanie sprawiają, że historia ożywa – na zakończenie czeka ekscytujący quiz.

Zamek Tratzberg

Zamek Ambras

Szlachetne zbroje, fascynujące opowieści o zwierzętach i ogromna wanna – ekscytujące wycieczki z przewodnikiem pozwalają zanurzyć się w życiu sprzed 450 lat.

Zamek Ambras

Zamki i pałace dla młodych odkrywców w Vorarlbergu

Schattenburg

Odkrywanie skarbów, poznawanie rzemiosła lub podróż w czasie z hrabiną – wycieczki z przewodnikiem sprawiają, że historia zamku staje się dla dzieci żywa i ekscytująca.

Schattenburg

Wieża Martinsturm

Po drewnianych schodach w górę, do cennych malowideł ściennych, ekscytujących wystaw i zapierających dech w piersiach widoków – przygoda dla całej rodziny.

Wieża Martinsturm

Cesarska para oczekuje młodych gości w Wiedniu

Zamek Schönbrunn

Historia w nieco innym wydaniu! Dzięki historycznym strojom, zabawkom i potrawom dzieci mogą zanurzyć się w przeszłości.

Zamek Schönbrunn

Poszukuj cesarskiego skarbu w Muzeum Sisi, podziwiaj konie lipicańskie w szkole jeździeckiej Hofreitschule i odkrywaj świat książek w Bibliotece Narodowej.

Odkryj austriackie zamki i pałace

FAQ

Jeden zamek (zamek to po niemiecku "Burg") nie tworzy jeszcze kraju, ale czy wiele zamków tworzy Burgenland ("kraj zamów")? Nie do końca. Nazwa kraju związkowego Burgenland pochodzi w rzeczywistości od trzech dawnych węgierskich jednostek administracyjnych z czasów monarchii austro-węgierskiej, a mianowicie Wieselburg, Ödenburg i Eisenburg. W 1921 roku, za rządów Karla Rennera, nazwa „Dreiburgenland” ("kraj trzech zamków") została zastąpiona nazwą „Burgenland”, a region ten stał się równoprawnym krajem związkowym Austrii.

Chociaż nie znamy dokładnej liczby, często mówi się o około 100 do 120 różnych zamkach i pałacach. Te historyczne miejsca różnią się od siebie: od dobrze zachowanych fortec po romantyczne ruiny, i reprezentują szerokie spektrum stylów architektonicznych i epok historycznych. Niektóre z najbardziej znanych przykładów to zamek Forchtenstein, zamek Bernstein, zamek Friedensburg Schlaining, zamek Güssing i zamek Lockenhaus, które odgrywają ważną rolę w regionalnej historii Burgenlandu.

Książę Giletus wyruszył na wojnę. Podczas nieobecności księcia jego żona Rosalia rządziła okolicą w sposób okrutny. Wrzucała więźniów do czarnej wieży i skazywała ich na śmierć głodową. Kiedy książę powrócił do domu, dowiedział się o mrocznych rządach swojej żony. Podczas wielkiej powitalnej uczty Giletus opowiedział, że poznał kiedyś złą kobietę, i wymienił wszystkie okrucieństwa, których dopuściła się jego małżonka. Następnie zapytał obecnych, na jaką karę zasługuje ta osoba. Wszyscy zebrani zgodnie opowiedzieli się za jej śmiercią. Także Rosalia. Wtedy Giletus zawołał: „Wypowiedziałaś swój własny wyrok!”. Rosalia została zamknięta w czarnej wieży, aż „po 8 dniach zamilkła”. Jej duch miał grasować po zamku aż do czasu budowy kaplicy Rosalii.

Odpowiedź pozostaje tajemnicą, ale nowo odkryte wskazówki potwierdzają jedną z teorii: historyczna mapa terenów uprawnych z klasztoru Zwettl pokazuje na północ od miasta wioskę o nazwie „Walthers” – wraz z dużym pastwiskiem dla ptaków domowych.

Od wieków trwają spekulacje na temat pochodzenia Waltera. Podczas gdy starsze teorie faworyzowały Południowy Tyrol lub Księstwo Austrii, najnowsze badania potwierdzają powiązania z regionem Waldviertel. Minstrel działał na dworze Babenbergów w Wiedniu, gdzie przebywał w latach 1195-1198. Ponadto przypuszcza się, że jego ojciec mógł założyć osadę „Walthers”, by umożliwić synowi edukację w opactwie Zwettl.

Nadal brakuje jednoznacznych dowodów, ale teoria o Waldviertel staje się coraz bardziej prawdopodobna – i być może ten „słowik średniowiecza” rzeczywiście pochodził z Dolnej Austrii.

Kronika

  • Imię i nazwisko: Walther von der Vogelweide

  • Żył w latach: 1170-1230

  • Zawód: poeta i minstrel

  • Dzieła: 90 pieśni, 150 pieśni religijnych

  • Słynne piosenki: Herzeliebez vrouwelin, Ich hân mîn lêhen, Under de linden

Jedna legenda, dwa punkty widzenia:

Salzburczyk myjący byki

W czasie powstań chłopskich, około 1525 roku, Salzburg został oblężony przez buntowników. Mury miejskie stanowiły jednak przeszkodę nie do pokonania, więc chłopi postanowili zablokować miasto. Wśród mieszkańców wprowadzono surowy post. Kiedy pozostał już tylko jeden byk, mieszkańcy Salzburga wpadli na podstępny pomysł: zaprowadzili go do murów twierdzy, aby okazać go wrogom jako żelazną rezerwę. W kolejnych dniach pomalowali byka na biało, czarno i w cętki. Powstańcy zrezygnowali i wycofali się – rezerwy miasta najwyraźniej nie miały się wyczerpać.

Mycie byków w Hallein

Mieszkańcy Hallein chcieli udowodnić mieszkańcom Salzburga ich wyniosłość: sprytni obywatele miasta soli przywiązali czarnego byka do płaskiej łodzi i puścili ją w dół rzeki Salzach. Mieszkańcy Salzburga byli zdumieni i wyciągnęli zwierzę na brzeg. Ponieważ mieszkańcy Salzburga znali tylko wielobarwne bydło, pomyśleli, że czarny byk został pomalowany i zaczęli go szorować. Nawet po intensywnym czyszczeniu musieli przyznać, że jest to jego naturalny kolor. Cały świat śmiał się teraz z głupoty mieszkańców arcybiskupiego miasta Salzburga.

Kultura i sztuka

Dziedzictwo dla naszych dzieci

Sztuka i kultura to coś więcej niż tylko doświadczenia estetyczne – kształtują one nasze myślenie, pobudzają kreatywność i wzmacniają spójność społeczną. Szczególnie dla dzieci są one kluczem do trwałej współpracy.

Dzięki edukacji kulturalnej dzieci rozwijają świadomość różnorodności. Poznają historię, tradycje i innowacje z bliska – czy to podczas wycieczek z przewodnikiem, projektów teatralnych, czy interaktywnych warsztatów. Doświadczenia te pogłębiają ich zrozumienie zmian społecznych i zachęcają do dzielenia się własnymi pomysłami.

Stworzenie trwałego dziedzictwa dla naszych dzieci oznacza zapewnienie im środowiska, w którym będą mogły aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu naszego świata. Sztuka sprawia, że stają się odważne, ciekawe świata i otwarte – na przyszłość opartą na dialogu, odpowiedzialności i kreatywności.

