Zwiedzanie zamków i pałaców z dziećmi
Spotkanie z historią i wyobraźnią
Mali szlachcice mogą przemierzać okazałe sale w historycznych strojach, rozwiązywać skomplikowane zagadki lub wypróbować dawne rzemiosła podczas warsztatów. W niektórych miejscach można nawet spotkać ducha „ostatniego rycerza”, cesarza Maksymiliana I, lub ducha uciekającej cesarzowej Elżbiety, która przemyka za rogiem...
Wycieczki z udziałem zwiedzających: poznaj historię z bliska
Austriackie zamki i pałace ożywiają historię – nie nudno i monotonnie, ale poprzez dotyk, zrozumienie i doświadczenie. Młodzi zwiedzający wcielają się w rolę rycerzy lub dam dworu, odkrywają sekretne korytarze i fascynujące historie kryjące się za grubymi murami. W zaczarowanych ogrodach pałacowych i potężnych murach zamkowych rozgrywają się sceny z minionych czasów. Aktorzy ożywiają postacie historyczne, a nowoczesne audioprzewodniki snują fascynujące opowieści o przeszłości.
Czy to poszukiwanie skarbów, pokoje zagadek w starych murach, czy nocne wycieczki z latarniami lub latarkami – w wielu zamkach i pałacach młodzi odkrywcy sami stają się częścią historii. Ci, którzy wyruszają na poszukiwanie śladów, mogą odkrywać nieoczekiwane tajemnice i zanurzyć się w świecie pełnym przygód.
Podróż do dawnych czasów w Burgenlandzie
Zamek Lackenbach
Bitwa pod Lackenbach ożywa w opowieściach, a rajd z zagadkami zabiera dzieci w ekscytującą podróż w czasie do przeszłości.
Ruiny zamku Landsee
Wycieczki z przewodnikiem pozwalają poczuć atmosferę dawnych czasów. Duch rozbójnika Maguscha towarzyszy zwiedzającym jedną z największych ruin zamkowych w Europie.
Zamek Forchtenstein
Późnośredniowieczny zamek wraz z myszą zamkową Forfel otwiera bramy dla młodych łowców wampirów i poszukiwaczy skarbów.
Zamek Esterházy
Jak wyglądało wychowanie dzieci książęcych? Jaki personel zatrudniano? Program dla dzieci od 6 roku życia to brama do innej epoki.
Turnieje rycerskie w Karyntii
Burgbau Friesach
We Friesach powstaje średniowieczny zamek. Koparki i dźwigi nie mają tu wstępu. Maskotka FrizzY zapewnia rozrywkę dla całej rodziny.
Zamek Sommeregg
Średniowieczny jarmark, turnieje rycerskie lub muzeum tortur: szlachta będzie zachwycona! Ponadto w zamkowej gospodzie można zjeść solidny posiłek, jak za czasów rycerzy.
Wycieczka do średniowiecza w Dolnej Austrii
Ruiny zamku Falkenstein
Pisanie piórem gęsim, samodzielne plombowanie listów – po degustacji burgerów na dziedzińcu turniejowym czekają zabawne gry.
Zamek Liechtenstein
Zamek oferuje wycieczki z przewodnikiem dla dzieci poświęcone różnym tematom, a latem organizowany jest program wakacyjny.
Ruiny zamku Aggstein
Podczas bajkowej wycieczki dzieci zanurzają się w świecie księżniczek i szlachetnych rycerzy – czeka kilka przerażających momentów!
Średniowieczne trio w Ziemi Salzburskiej
Twierdza Hohensalzburg
Wspinaj się na wieże, odkrywaj ciemne korytarze, szukaj mitycznych stworzeń – dzięki zwiedzaniu z przewodnikiem twierdza staje się sceną ekscytujących przygód.
Zamek Mauterndorf
Podczas wycieczki zamek budzi się ze swojego długiego snu. Oprócz przymierzania zbroi rycerskiej, naturalnej wielkości postaci pozwalają zapoznać się z codziennym życiem.
Bajkowe kulisy w Styrii
Zamek Oberkapfenberg
Dzieci spacerują wraz z zamkową damą po komnatach i słuchają ciekawych i zabawnych opowieści z codziennego życia dawnych mieszkańców zamku.
Zamek Herberstein
Wraz z rycerzem Schlotternichtem i hrabią Rundumdieweltem zwiedzający wyruszają w fantastyczną podróż przez czasy dawnych rycerzy.
Przygody za kamiennymi murami i blankami w Tyrolu
Zamek Landeck
Ekscytujące wycieczki z przewodnikiem, poszukiwanie skarbów i festyn rycerski przenoszą małych poszukiwaczy przygód do świata tajemnic i historycznych zagadek.
Twierdza Kufstein
Fort z XIII wieku jest przygotowany na przyjęcie ciekawskich i żądnych wiedzy gości w każdym wieku.
Zamek Tratzberg
Prawdziwy rycerz, poszukiwanie ducha zamkowego i bajkowe oprowadzanie sprawiają, że historia ożywa – na zakończenie czeka ekscytujący quiz.
Zamki i pałace dla młodych odkrywców w Vorarlbergu
Schattenburg
Odkrywanie skarbów, poznawanie rzemiosła lub podróż w czasie z hrabiną – wycieczki z przewodnikiem sprawiają, że historia zamku staje się dla dzieci żywa i ekscytująca.
Cesarska para oczekuje młodych gości w Wiedniu
Dziedzictwo dla naszych dzieci
Sztuka i kultura to coś więcej niż tylko doświadczenia estetyczne – kształtują one nasze myślenie, pobudzają kreatywność i wzmacniają spójność społeczną. Szczególnie dla dzieci są one kluczem do trwałej współpracy.
Dzięki edukacji kulturalnej dzieci rozwijają świadomość różnorodności. Poznają historię, tradycje i innowacje z bliska – czy to podczas wycieczek z przewodnikiem, projektów teatralnych, czy interaktywnych warsztatów. Doświadczenia te pogłębiają ich zrozumienie zmian społecznych i zachęcają do dzielenia się własnymi pomysłami.
Stworzenie trwałego dziedzictwa dla naszych dzieci oznacza zapewnienie im środowiska, w którym będą mogły aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu naszego świata. Sztuka sprawia, że stają się odważne, ciekawe świata i otwarte – na przyszłość opartą na dialogu, odpowiedzialności i kreatywności.