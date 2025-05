Dom austriackiej historii

Otwarty w 2018 roku Dom Historii pokazuje rozwój Austrii na przestrzeni ostatnich 100 lat. Od upadku imperium Habsburgów po drogę Austrii do stania się republiką, od katastrofalnych lat dyktatury narodowosocjalistycznej po demokratyczne odrodzenie po II wojnie światowej. Kraj o bogatej historii!

Interaktywne stacje audio i wideo badają tożsamość Austriaków i ich historię kulturową. Setki unikalnych przedmiotów pomagają zapewnić, że wspomnienia nie zostaną utracone: od upadłego dwugłowego orła monarchii naddunajskiej po sukienkę, w której Conchita Wurst wygrała Konkurs Piosenki Eurowizji w 2014 roku.

To, co pozostaje, to obraz kraju, który nieustannie wymyśla się na nowo.