Przewóz nart

"W Austrii nadal nie ma specjalnych przepisów dotyczących transportu nart i podobnego sprzętu sportowego. Istnieje jednak ogólny obowiązek dla kierowców, aby ładunek – niezależnie od tego, z czego się składa – był zabezpieczony w lub na pojeździe. Nowością jest jedynie to, że maksymalna kara za brak lub nieprawidłowe zabezpieczenie ładunku została podwyższona z dotychczasowych 5000 do 10 000 euro. Nie dotyczy to jednak wyłącznie sprzętu do uprawiania sportów zimowych, ale wszystkiego, co można przewozić w samochodzie" - mówi Verena Pronebner, prawniczka z ÖAMTC, czyli austriackiego automobilklubu, na www.oeamtc.at.

Najwygodniejszym i najbezpieczniejszym sposobem przewożenia samochodem sprzętu narciarskiego jest skorzystanie z boxa dachowego – jak wynika z testów przeprowadzonych przez niemiecki automobilklub ADAC.

Eksperci wskazują, że alternatywą może być także specjalny uchwyt do przewozu nart/snowboardu na dachu.