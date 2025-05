GO-Box dla ciężarówek, autobusów i samochodów kempingowych

Wszystkie pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t muszą być wyposażone w dodatkowe urządzenia, tzw. GO-Box. GO-Box wykorzystuje sygnał mikrofalowy do rejestrowania każdego przejazdu pod bramownicą poboru opłat. Na stawki opłat drogowych wpływają następujące czynniki: klasa emisji EURO lub CO₂, liczba przejechanych kilometrów i liczba osi pojazdu. Opłaty te można uiścić wyłącznie za pomocą GO-Box. Jest on dostępny w punktach sprzedaży ASFINAG. Opłatę można uiścić z góry lub później, koszty można również rozliczyć bezpośrednio z ASFINAG za pośrednictwem GO Direkt.