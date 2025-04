Kuchnia alpejska

Radzić sobie, mając do dyspozycji niewiele produktów, a do tego robić to po mistrzowsku - oto wyjątkowe cechy alpejskich szefów kuchni. Nowoczesna alpejska kuchnia jest pożywna jak dawniej, a także lekka i kreatywna, do tego idealnie prezentuje się na talerzu.