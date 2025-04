Klagenfurt nad jeziorem Wörthersee

Wakacje bez samochodu - mobilność na miejscu

Klagenfurt oferuje wiele ekologicznych rozwiązań w zakresie transportu. Na krótkie dystanse w obrębie miasta dostępne są rowery w ramach systemu Nextbike, z dziesięcioma stacjami wypożyczania. Rowery można wygodnie wypożyczyć przez aplikację. Dla tych, którzy chcą odkrywać okolicę, dostępne są rowery tradycyjne i elektryczne, z licznymi stacjami wokół jeziora Wörthersee, a ich zwrot jest elastyczny.

Na dłuższe trasy idealnym rozwiązaniem jest Karta Wörthersee Plus, która umożliwia bezpłatne korzystanie z lokalnych pociągów i autobusów. To świetna opcja dla tych, którzy pragną zwiedzać malownicze okolice, jezioro Wörthersee lub pobliskie góry w sposób zrównoważony. Dla podróżujących bez samochodu dostępne są także usługi transferowe, które dowiozą gości bezpośrednio do miejsca zakwaterowania.