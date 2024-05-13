Austriacka scena modowa
kreatywna i zrównoważona

Austriacka scena modowa jest kreatywna, różnorodna i zrównoważona: utalentowani i uznani projektanci mody wyznaczają trendy i przyciągają uwagę międzynarodowych klientów.

Co sprawia, że austriacka moda jest wyjątkowa? Łączy w sobie swobodną elegancję z kreatywną pewnością siebie – i odzwierciedla otwartość, radość z eksperymentowania i przywiązanie do lokalności, które charakteryzują Austrię. Tutaj tradycyjne, wysokiej jakości rzemiosło krawieckie spotyka się z nowoczesnymi krojami, regionalne materiały z nowymi technologiami, nostalgiczne wzory z radykalnie nowymi formami. Jest to scena dla nieoczekiwanego – zawsze z przymrużeniem oka i dużym wyczuciem szczegółów.

Wielu projektantów świadomie stawia na zrównoważony rozwój: uczciwą produkcję, materiały oszczędzające zasoby i trwałe wzornictwo. Zamiast krótkotrwałych trendów powstają kolekcje z charakterem – oparte na wartościach, a nie tylko na materiałach. Spacerując po austriackich miastach, szybko można zauważyć, że scena modowa się rozwija. Młode marki otwierają salony wystawowe, pracownie zapraszają do przeglądania kolekcji – a pomiędzy nimi nie pojawiają się już tylko nazwiska takie jak Helmut Lang, Lena Hoschek czy Arthur Arbesser, które na arenie międzynarodowej symbolizują kreatywną różnorodność Austrii.

To, co ich łączy, to chęć podążania nowymi ścieżkami i wyczucie jakości. Austriacka moda jest świadoma, zmienna i zachęca do odkrywania jej. Podczas spacerów po concept store'ach, festiwalach mody lub przypadkowych znaleziskach w małych pracowniach. Bo moda z Austrii nie tylko dobrze się nosi. Pozostaje w pamięci, a czasem nawet w sercu.

Moda spotyka Lebensgefühl

Kreatywna, oryginalna i pełen życia

Austriacka moda

Austriacka scena modowa rozwija się i zaskakuje swoją różnorodnością. W miastach takich jak Wiedeń, Graz czy Linz nieustannie powstają nowe marki, pracownie i sklepy pop-up. Młodzi projektanci stawiają na oryginalne koncepcje, zrównoważone materiały i styl, który pokazuje charakter.

Przykładem jest Arthur Arbesser – urodzony w Wiedniu, obecnie mieszkający w Mediolanie. Jego kreacje inspirowane są takimi sławami jak Klimt, Schiele, Koloman Moser czy Otto Wagner. Lena Hoschek, znana ze swoich sukienek w stylu retro, ubiera takie gwiazdy jak Dita Von Teese i łączy w swoich projektach nostalgię z duchem czasu. Marina Hörmanseder łączy skórę z wyrazistą formą – jej gorsety nosiła już Lady Gaga. Równie znany na arenie międzynarodowej jest Peter Pilotto, którego efektowne nadruki przekonały takie ikony popu jak Beyoncé. Jednak poza wielkimi nazwiskami rozwija się również ekscytująca scena. Susanne Bisovsky inscenizuje wiedeński szyk z teatralną opulencją, Emil Gampe tworzy niezwykłą modę o artystycznym charakterze. Romana Zöchling łączy w FERRARI ZÖCHLING modę ze sztuką – jej kolekcje powstają we współpracy z artystami wizualnymi i są produkowane w Wiedniu.

Co łączy wszystkich tych projektantów? Kreatywny styl, odwaga do wprowadzania nowości – oraz głębokie zakorzenienie w austriackim stylu życia. Połączenie rzemiosła, indywidualności i międzynarodowego stylu tworzy modę, która nie tylko dobrze wygląda, ale także ma swoją historię.

Projektowanie mody made in Austria

Od prostych krojów po odważny styl uliczny: austriacka scena modowa jest różnorodna i kreatywna. Projektanci i marki pokazują, jak ekscytujące może być projektowanie mody w Austrii.

Cztery różne style

Wyrazisty look

Od elegancji do eksperymentu

Do przymierzenia: moda od projektantów

W modnych sklepach koncepcyjnych od Wiednia po Salzburg, a także w uroczych butikach w Grazu, Linzu czy Vorarlbergu projektanci pokazują swoje umiejętności. Sieć młodych sklepów jest szczególnie gęsta w okolicach 6. i 7. dzielnicy Wiednia. Tutaj moda wykracza poza mains

Kitsch Bitch Sight Store

Znajdziesz tu współczesną, minimalistyczną modę o czystych liniach, zaprojektowaną przez międzynarodowych i lokalnych projektantów.

Kitsch Bitch Sight Store

Meshit

Marka łączy proste kroje z miejskim stylem i elegancką klasyką – ubrania wytwarza uczciwie, z myślą o zrównoważonym rozwoju i zakorzenione w lokalnej scenie kreatywnej.

Meshit

Park

Concept store Markusa Strassera i Helmuta Ruthnera oferuje na dwóch piętrach produkty z zakresu wzornictwa przemysłowego, awangardowej mody i współczesnego street wearu..

Park

DU

Design, wybrane marki i kosmetyki naturalne – w tym sklepie w 4. dzielnicy Wiednia dużą wagę przywiązuje się do jakości i indywidualnego doradztwa.

DU

A/T Store

Ponadczasowy look, wysokiej jakości materiały i przemyślany styl – w tym sklepie w Linzu znajdziesz minimalistyczną modę, która jest trwała i starannie dobrana.

A/T Store

Mothwurf Shop

Tradycja spotyka się z duchem czasu: w Grazu powstaje moda, która na nowo definiuje strój ludowy – dzięki prostym krojom, delikatnym tkaninom i zrównoważonej produkcji.

Mothwurf Shop

One

Street wear produkowany "fair" i interpretowany w stylu miejskim – w Innsbrucku znajdziesz proste linie, trwałą jakość i modę dla wszystkich, którzy wybierają świadomie.

One

Masi

Proste kroje, delikatne naturalne włókna i lokalna produkcja – w atelier w Linzu powstają ręcznie robione dzianiny, które wyróżnia styl, wygoda i zrównoważone podejście.

Masi

Nachbarin

Indywidualny styl, kreatywne kroje i europejscy projektanci – w tym sklepie w 6. dzielnicy Wiednia moda jest wyselekcjonowana, przemyślana na nowo i z osobowością.

Nachbarin

TARA B

W Vorarlbergu powstają ręcznie wykonane, niepowtarzalne produkty – od kobiecej mody codziennej po haute couture. Styl: klarowny, elegancki i inspirowany naturą.

TARA B

Kayiko

Na pierwszym planie znajduje się tutaj sztuka rzemiosła, ponieważ wszystkie ekskluzywne kolekcje awangardowej mody są wytwarzane we własnym atelier.

Kayiko

Wydarzenia modowe

Edelstoff

Mai
Marx Halle, Wiedeń

Na „Targach młodego designu” w Wiedniu można znaleźć modę, akcesoria i biżuterię od zrównoważonych marek i producentów.

Edelstoff

Designmonat Graz

maj-czerwiec
Festivalzentrum Hornig Areal, Graz

Maj ponownie upływa pod znakiem miesiąca designu w Grazu. Bogaty program pozwala zapoznać się z różnymi dziedzinami twórczości i nawiązać kontakty z różnorodnymi projektantami. Tematem przewodnim roku 2025 jest „The New Real”.

Designmonat Graz

Mode mit gutem Gewissen

Nachhaltigkeit ist auch in der Mode im Fokus: Viele Labels setzen auf fair produzierte Kleidung aus hochwertigen, umweltfreundlichen Materialien – oft im Upcycling-Stil. Dabei entstehen aus alten Textilien oder Materialien neue, individuelle Lieblingsstücke.

Klar

Die minimalistischen Kreationen von Klara Neuber werden aus hochwertigen Naturmaterialien hergestellt, die von kleinen regionalen Manufakturen stammen. Die Designerin arbeitet nach dem „made-to-order“ Prinzip, was bedeutet, dass jedes Kleidungsstück erst nach Bestellung angefertigt wird – ressourcenschonend, individuell und ohne Überproduktion.

Klar

Rudolf

Das Wiener Label Rudolf verkauft langlebige Slow-Fashion-Strickwaren aus organischen Materialien. Die Stücke sind meistens unisex und werden in einem Umkreis von 150 Kilometern hergestellt. Jedes Teil erzählt von Reduktion, Qualität und einem kompromisslosen Anspruch an Transparenz – vom Garn bis zum letzten Arbeitsschritt.

Rudolf

Glein

Glein steht für reduziertes Design und verantwortungsvolle Herstellung: Das Wiener Label entwirft zeitlose Kleidung, Geldbörsen und Accessoires aus hochwertigen, nachhaltigen Materialien. Produziert wird fair in Europa – mit Fokus auf Langlebigkeit, Transparenz und Qualität. Alles, was ihr hier findet, ist klar gedacht und konsequent umgesetzt.

Glein

Shakkei

Das 2009 gegründete Label Shakkei setzte von Anfang an auf nachhaltige Mode. Gefertigt wird aus biologisch und fair produzierten Materialien in Österreich oder der EU. Designer Gabriel Baradee nutzt auch Stoffreste für Upcycling-Accessoires wie Gürtel oder Kappen. Die Kollektionen sind urban und zeigen, wie zeitgemäß verantwortungsvolle Mode sein kann.

Shakkei

Dariadéh

Das Modelabel der Influencerin und Aktivistin Madeleine Darya Alizadeh entwirft zeitlose Kleidung aus zertifizierten Materialien – fair produziert in Familienbetrieben. Die Kollektionen setzen auf klare Schnitte, dezente Farben und bewussten Konsum statt schneller Trends. Transparenz und Verantwortung stehen dabei im Mittelpunkt.

Dariadéh

Disaster Clothing

Das Label zählt in Österreich zu den Pionieren fairer Kleidung. Seit 1991 entsteht stylishe Designermode aus Bio-Baumwolle und Upcycling-Stoffen – produziert in Österreich, Europa und einem kleinen Familienbetrieb in Thailand. Auf Wunsch werden Designs aus der eigenen Kollektion im 7. Bezirk in Wien auch maßgeschneidert gefertigt.

Disaster Clothing

The Slow Label

Wie der Name schon verrät, hat The Slow Label mit Fast Fashion nichts zu tun. Gründerin und Influencerin Anna-Laura Kummer setzt auf bewusstes Design, faire Produktion und einen achtsamen Umgang mit Ressourcen. Die minimalistischen Kollektionen bestehen aus zertifizierten Materialien und entstehen in kleinen europäischen Betrieben – transparent und zeitlos.

The Slow Label

Anja Lauermann

Bei Anja Lauermann trifft Nachhaltigkeit auf zeitloses Design. Die Designerin kombiniert ausgewählte Bio-Stoffe mit innovativen Schnitten, besonderen Farbakzenten und eleganter Schlichtheit. Ihre Kollektionen entstehen fair und lokal – mit dem Anspruch, langlebige Lieblingsstücke zu schaffen, die Minimalismus und Raffinesse stilvoll vereinen.

Anja Lauermann

meshit

meshit steht für klare Designs mit urbanem Twist. Gegründet von Ida Steixner und Lena Krampf, vereint es Retro-Elemente mit zeitgemäßem Streetstyle. Produziert wird in Wien und Budapest, oft in Kleinserien. meshit legt Wert auf faire Bedingungen, kreative Schnitte und eine Ästhetik, die sich zwischen Jugendkultur, Kunst und Alltag bewegt.

meshit

Stapf

Stapf steht für Mode mit Wurzeln und Weitblick. In der hauseigenen Manufaktur entstehen aus mulesingfreier Wolle und Bio-Baumwolle hochwertige Walk- und Strickstücke – direkt in Tirol gestrickt, gewalkt und verarbeitet. Die Schnitte sind modern, das Design zeitlos und die Qualität spürbar – nachhaltig gedacht, regional produziert.

Stapf

Wolfmich

Der Laden in der Gumpendorfer Straße gilt als Vintage-Paradies: Wolfgang Lindenhofer und Michael Pascher präsentieren Designermode aus den 70ern, 80ern und 90ern – von Gucci bis Comme des Garçons. Neben Kleidung findet ihr sorgfältig kuratierte Accessoires, Parfums und Interior-Schätze. Ein Hotspot für alle, die das Besondere suchen.

Wolfmich

Burggasse 24

Vintage-Mode und Café unter einem Dach: In hellen, hohen Räumen findet ihr sorgfältig ausgewählte Second-Hand-Stücke – von ausgefallenen Accessoires bis zu Designerteilen vergangener Jahrzehnte. Das angeschlossene Vintage-Café lädt mit Frühstück, Charme und Wohnzimmerflair zum Verweilen ein – lässig, kreativ und nachhaltig.

Burggasse 24

