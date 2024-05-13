Austriacka scena modowa
kreatywna i zrównoważona
Co sprawia, że austriacka moda jest wyjątkowa? Łączy w sobie swobodną elegancję z kreatywną pewnością siebie – i odzwierciedla otwartość, radość z eksperymentowania i przywiązanie do lokalności, które charakteryzują Austrię. Tutaj tradycyjne, wysokiej jakości rzemiosło krawieckie spotyka się z nowoczesnymi krojami, regionalne materiały z nowymi technologiami, nostalgiczne wzory z radykalnie nowymi formami. Jest to scena dla nieoczekiwanego – zawsze z przymrużeniem oka i dużym wyczuciem szczegółów.
Wielu projektantów świadomie stawia na zrównoważony rozwój: uczciwą produkcję, materiały oszczędzające zasoby i trwałe wzornictwo. Zamiast krótkotrwałych trendów powstają kolekcje z charakterem – oparte na wartościach, a nie tylko na materiałach. Spacerując po austriackich miastach, szybko można zauważyć, że scena modowa się rozwija. Młode marki otwierają salony wystawowe, pracownie zapraszają do przeglądania kolekcji – a pomiędzy nimi nie pojawiają się już tylko nazwiska takie jak Helmut Lang, Lena Hoschek czy Arthur Arbesser, które na arenie międzynarodowej symbolizują kreatywną różnorodność Austrii.
To, co ich łączy, to chęć podążania nowymi ścieżkami i wyczucie jakości. Austriacka moda jest świadoma, zmienna i zachęca do odkrywania jej. Podczas spacerów po concept store'ach, festiwalach mody lub przypadkowych znaleziskach w małych pracowniach. Bo moda z Austrii nie tylko dobrze się nosi. Pozostaje w pamięci, a czasem nawet w sercu.
Moda spotyka Lebensgefühl
Kreatywna, oryginalna i pełen życia
Austriacka moda
Austriacka scena modowa rozwija się i zaskakuje swoją różnorodnością. W miastach takich jak Wiedeń, Graz czy Linz nieustannie powstają nowe marki, pracownie i sklepy pop-up. Młodzi projektanci stawiają na oryginalne koncepcje, zrównoważone materiały i styl, który pokazuje charakter.
Przykładem jest Arthur Arbesser – urodzony w Wiedniu, obecnie mieszkający w Mediolanie. Jego kreacje inspirowane są takimi sławami jak Klimt, Schiele, Koloman Moser czy Otto Wagner. Lena Hoschek, znana ze swoich sukienek w stylu retro, ubiera takie gwiazdy jak Dita Von Teese i łączy w swoich projektach nostalgię z duchem czasu. Marina Hörmanseder łączy skórę z wyrazistą formą – jej gorsety nosiła już Lady Gaga. Równie znany na arenie międzynarodowej jest Peter Pilotto, którego efektowne nadruki przekonały takie ikony popu jak Beyoncé. Jednak poza wielkimi nazwiskami rozwija się również ekscytująca scena. Susanne Bisovsky inscenizuje wiedeński szyk z teatralną opulencją, Emil Gampe tworzy niezwykłą modę o artystycznym charakterze. Romana Zöchling łączy w FERRARI ZÖCHLING modę ze sztuką – jej kolekcje powstają we współpracy z artystami wizualnymi i są produkowane w Wiedniu.
Co łączy wszystkich tych projektantów? Kreatywny styl, odwaga do wprowadzania nowości – oraz głębokie zakorzenienie w austriackim stylu życia. Połączenie rzemiosła, indywidualności i międzynarodowego stylu tworzy modę, która nie tylko dobrze wygląda, ale także ma swoją historię.
Projektowanie mody made in Austria
Do przymierzenia: moda od projektantów
Kitsch Bitch Sight Store
Znajdziesz tu współczesną, minimalistyczną modę o czystych liniach, zaprojektowaną przez międzynarodowych i lokalnych projektantów.
Meshit
Marka łączy proste kroje z miejskim stylem i elegancką klasyką – ubrania wytwarza uczciwie, z myślą o zrównoważonym rozwoju i zakorzenione w lokalnej scenie kreatywnej.
Park
Concept store Markusa Strassera i Helmuta Ruthnera oferuje na dwóch piętrach produkty z zakresu wzornictwa przemysłowego, awangardowej mody i współczesnego street wearu..
DU
Design, wybrane marki i kosmetyki naturalne – w tym sklepie w 4. dzielnicy Wiednia dużą wagę przywiązuje się do jakości i indywidualnego doradztwa.
A/T Store
Ponadczasowy look, wysokiej jakości materiały i przemyślany styl – w tym sklepie w Linzu znajdziesz minimalistyczną modę, która jest trwała i starannie dobrana.
Mothwurf Shop
Tradycja spotyka się z duchem czasu: w Grazu powstaje moda, która na nowo definiuje strój ludowy – dzięki prostym krojom, delikatnym tkaninom i zrównoważonej produkcji.
One
Street wear produkowany "fair" i interpretowany w stylu miejskim – w Innsbrucku znajdziesz proste linie, trwałą jakość i modę dla wszystkich, którzy wybierają świadomie.
Masi
Proste kroje, delikatne naturalne włókna i lokalna produkcja – w atelier w Linzu powstają ręcznie robione dzianiny, które wyróżnia styl, wygoda i zrównoważone podejście.
Nachbarin
Indywidualny styl, kreatywne kroje i europejscy projektanci – w tym sklepie w 6. dzielnicy Wiednia moda jest wyselekcjonowana, przemyślana na nowo i z osobowością.
TARA B
W Vorarlbergu powstają ręcznie wykonane, niepowtarzalne produkty – od kobiecej mody codziennej po haute couture. Styl: klarowny, elegancki i inspirowany naturą.
Wydarzenia modowe
Edelstoff
Na „Targach młodego designu” w Wiedniu można znaleźć modę, akcesoria i biżuterię od zrównoważonych marek i producentów.
Designmonat Graz
Maj ponownie upływa pod znakiem miesiąca designu w Grazu. Bogaty program pozwala zapoznać się z różnymi dziedzinami twórczości i nawiązać kontakty z różnorodnymi projektantami. Tematem przewodnim roku 2025 jest „The New Real”.
Mode mit gutem Gewissen
Klar
Die minimalistischen Kreationen von Klara Neuber werden aus hochwertigen Naturmaterialien hergestellt, die von kleinen regionalen Manufakturen stammen. Die Designerin arbeitet nach dem „made-to-order“ Prinzip, was bedeutet, dass jedes Kleidungsstück erst nach Bestellung angefertigt wird – ressourcenschonend, individuell und ohne Überproduktion.
Rudolf
Das Wiener Label Rudolf verkauft langlebige Slow-Fashion-Strickwaren aus organischen Materialien. Die Stücke sind meistens unisex und werden in einem Umkreis von 150 Kilometern hergestellt. Jedes Teil erzählt von Reduktion, Qualität und einem kompromisslosen Anspruch an Transparenz – vom Garn bis zum letzten Arbeitsschritt.
Glein
Glein steht für reduziertes Design und verantwortungsvolle Herstellung: Das Wiener Label entwirft zeitlose Kleidung, Geldbörsen und Accessoires aus hochwertigen, nachhaltigen Materialien. Produziert wird fair in Europa – mit Fokus auf Langlebigkeit, Transparenz und Qualität. Alles, was ihr hier findet, ist klar gedacht und konsequent umgesetzt.
Shakkei
Das 2009 gegründete Label Shakkei setzte von Anfang an auf nachhaltige Mode. Gefertigt wird aus biologisch und fair produzierten Materialien in Österreich oder der EU. Designer Gabriel Baradee nutzt auch Stoffreste für Upcycling-Accessoires wie Gürtel oder Kappen. Die Kollektionen sind urban und zeigen, wie zeitgemäß verantwortungsvolle Mode sein kann.
Dariadéh
Das Modelabel der Influencerin und Aktivistin Madeleine Darya Alizadeh entwirft zeitlose Kleidung aus zertifizierten Materialien – fair produziert in Familienbetrieben. Die Kollektionen setzen auf klare Schnitte, dezente Farben und bewussten Konsum statt schneller Trends. Transparenz und Verantwortung stehen dabei im Mittelpunkt.
Disaster Clothing
Das Label zählt in Österreich zu den Pionieren fairer Kleidung. Seit 1991 entsteht stylishe Designermode aus Bio-Baumwolle und Upcycling-Stoffen – produziert in Österreich, Europa und einem kleinen Familienbetrieb in Thailand. Auf Wunsch werden Designs aus der eigenen Kollektion im 7. Bezirk in Wien auch maßgeschneidert gefertigt.
The Slow Label
Wie der Name schon verrät, hat The Slow Label mit Fast Fashion nichts zu tun. Gründerin und Influencerin Anna-Laura Kummer setzt auf bewusstes Design, faire Produktion und einen achtsamen Umgang mit Ressourcen. Die minimalistischen Kollektionen bestehen aus zertifizierten Materialien und entstehen in kleinen europäischen Betrieben – transparent und zeitlos.
Anja Lauermann
Bei Anja Lauermann trifft Nachhaltigkeit auf zeitloses Design. Die Designerin kombiniert ausgewählte Bio-Stoffe mit innovativen Schnitten, besonderen Farbakzenten und eleganter Schlichtheit. Ihre Kollektionen entstehen fair und lokal – mit dem Anspruch, langlebige Lieblingsstücke zu schaffen, die Minimalismus und Raffinesse stilvoll vereinen.
meshit
meshit steht für klare Designs mit urbanem Twist. Gegründet von Ida Steixner und Lena Krampf, vereint es Retro-Elemente mit zeitgemäßem Streetstyle. Produziert wird in Wien und Budapest, oft in Kleinserien. meshit legt Wert auf faire Bedingungen, kreative Schnitte und eine Ästhetik, die sich zwischen Jugendkultur, Kunst und Alltag bewegt.
Stapf
Stapf steht für Mode mit Wurzeln und Weitblick. In der hauseigenen Manufaktur entstehen aus mulesingfreier Wolle und Bio-Baumwolle hochwertige Walk- und Strickstücke – direkt in Tirol gestrickt, gewalkt und verarbeitet. Die Schnitte sind modern, das Design zeitlos und die Qualität spürbar – nachhaltig gedacht, regional produziert.
Wolfmich
Der Laden in der Gumpendorfer Straße gilt als Vintage-Paradies: Wolfgang Lindenhofer und Michael Pascher präsentieren Designermode aus den 70ern, 80ern und 90ern – von Gucci bis Comme des Garçons. Neben Kleidung findet ihr sorgfältig kuratierte Accessoires, Parfums und Interior-Schätze. Ein Hotspot für alle, die das Besondere suchen.
Burggasse 24
Vintage-Mode und Café unter einem Dach: In hellen, hohen Räumen findet ihr sorgfältig ausgewählte Second-Hand-Stücke – von ausgefallenen Accessoires bis zu Designerteilen vergangener Jahrzehnte. Das angeschlossene Vintage-Café lädt mit Frühstück, Charme und Wohnzimmerflair zum Verweilen ein – lässig, kreativ und nachhaltig.