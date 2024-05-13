Kochał sztukę, życie i kobiety. Gustav Klimt był jednym z najwybitniejszych austriackich malarzy i współzałożyciel Secesji Wiedeńskiej.

Życiorys Gustava Klimta

Dzieciństwo i młodość Gustava Klimta, drugiego z siedmiorga dzieci, urodzonego 14 lipca 1862 roku w rodzinie rzemieślniczej z Baumgarten, wówczas jeszcze wiejskich przedmieści Wiednia, dziś jednej z jego dzielnic, przypadają na okres dynamicznego rozwoju miasta, gdy wzdłuż reprezentacyjnej Ringstraße wznoszono najokazalsze budowle.

Mimo trudnej sytuacji ekonomicznej życie rodzinne Klimtów układało się szczęśliwie. Także w późniejszych latach rodzeństwo pozostawało ze sobą mocno związane.

Talent młodego Gustava był widoczny od najmłodszych lat, dlatego dzięki ogromnemu poświęceniu rodziny umożliwiono mu naukę w Szkole Rzemiosła Artystycznego, późniejszej Wyższej Szkole Sztuki Stosowanej.

Klimt wkrótce znalazł się w gronie artystów współtworzących wystrój architektoniczny monumentalnych gmachów przy Ringstraße. Wspólnie z bratem Ernstem i Franzem Matschem założył „Towarzystwo Artystyczne”, które przez dekadę zajmowało się dekoracją wnętrz wiedeńskich pałaców, teatrów i muzeów oraz prestiżowych budowli w Wiedniu i w całej monarchii naddunajskiej. Po śmierci Ernsta wspólnota artystyczna zaczęła się rozpadać, a Klimt, który wyrósł z historyczno-dekoracyjnego stylu wnętrz, zaczął poszukiwać dla siebie nowych form wyrazu.

Pod koniec XIX wieku Wiedeń stał się miejscem rewolucyjnych zmian w sztuce i nauce. Podobnie jak Zygmunt Freud, który badał głębiny ludzkiej psychiki, Klimt w swojej sztuce starał się uchwycić duchowe krajobrazy, pełne mrocznych emocji i onirycznych wizji. Inspirując się symbolizmem, poszukiwał własnego języka artystycznego.

Przełom nastąpił w 1897 roku, gdy Gustav Klimt stanął na czele Stowarzyszenia Artystów Austriackich – ruchu, który dążył do odnowy sztuki i dał początek wiedeńskiej Secesji. Nowo wybudowany Pawilon Secesji przy wiedeńskim Placu Karola stał się główną przestrzenią wystawienniczą nowego nurtu.

Klimt zdobywał coraz większy rozgłos, ale jego twórczość budziła również kontrowersje. Największy skandal artystyczny wybuchł w 1900 roku, gdy malarz Klimt zaprezentował obrazy przedstawiające alegorie wydziałów Uniwersytetu Wiedeńskiego, które zostały uznane za zbyt śmiałe i niekonwencjonalne.

Jedną z najważniejszych postaci w życiu Klimta była Emilia Flöge – właścicielka salonu mody, muza i wieloletnia przyjaciółka artysty. To ona pokazała mu malowniczy region Salzkammergut i jezioro Attersee, gdzie Klimt, z kilkoma wyjątkami, spędzał niemal każde lato. Powstały tam niezwykłe pejzaże, ukazujące jego zamiłowanie do intensywnych barw, bogatej ornamentyki natury oraz słabość do kwiatowej kolorystyki.

W 1902 roku Klimt stworzył słynny „Fryz Beethovena” dla XIV wystawy Secesji, który zapoczątkował nowy etap w jego twórczości, tzw. „złoty okres”. Dominacja ornamentyki, śmiałe kompozycje i intensywne wykorzystywanie złota osiągnęły szczyt w arcydziele Gustava Klimta „Pocałunek” (1907/1908), które stało się ikoną wiedeńskiej Secesji i jednym z najsłynniejszych obrazów w historii sztuki.

Po trzech dekadach intensywnej pracy, pełnych triumfów, ale i konfliktów oraz kontrowersji, Klimt doznał udaru. Gustav Klimt zmarł 6 lutego 1918 roku w wieku niespełna 56 lat. Został pochowany na cmentarzu w wiedeńskiej dzielnicy Hietzing.

Jego ostatnie zachowane atelier w wiedeńskiej dzielnicy Hietzing pozwala poczuć ducha twórczości mistrza.