Golec z Bluntau w Golling

W najczystszej źródlanej wodzie i z wielkim talentem, Sigi Schatteiner od dziesięcioleci łowi swoje słodkowodne ryby w dolinie Bluntautal w Golling: karasie, pstrągi i jesiotry. Tutejszą specjalnością jest golec z Bluntau, z którego przyrządzania słynie wielokrotnie nagradzany szefa kuchni Andreas Döllerer, pionier kreatywnej kuchni alpejskiej. Za hodowlę ryb odpowiada teraz kolejne pokolenie - duet Franz Rettenbacher i Alexander Gruber. To, co sprawia, że mięso lokalnych ryb jest tak unikatowe, to połączenie zimnej wody (maksymalnie 10 stopni!) i dużej prędkości prądów. Aby móc przemierzać tutejsze wody, ryby potrzebują dobrych mięśni. A one mają kluczowy wpływ na jakość mięsa.