Wakacje w austriackich bibliotekach

Wakacje w hotelu czytelniczym - tak zwanym Bibliotelu - to zaproszenie do zatrzymania się na chwilę. Wyłącz się, zanurz się, zatop się - w austriackich bibliotelach czytanie staje się celem wakacji.

Te specjalne hotele czytelnicze są schronieniem dla wszystkich, którzy szukają ciszy i kochają historie. Zamiast ciągłego cyfrowego dźwięku, jest tu szum stron, zamiast presji programu, jest przestrzeń osobista. Każdy hotel realizuje koncepcję literacką, często z własną biblioteką, przytulnymi zaciszami i wybranymi książkami. Niektóre oferują odczyty, warsztaty pisarskie lub programy tematyczne - zawsze z naciskiem na to, co najważniejsze: czas na czytanie, myślenie i relaks. Czy to w środku gór, nad jeziorem, czy w bogatym kulturowo mieście - bibliotele łączą inspirację z relaksem.

Pobyt w bibliotelu jest jak zmiana perspektywy. I kawałek austriackiego stylu życia. Motto brzmi: możesz wszystko, nic nie musisz. A czasem wystarczy dobra książka, by znów poczuć się w pełni sobą.