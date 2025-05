Kto się boi "Dzikich Łowów"?

Przez długi czas noce w okresie Dwunastu świętych nocy były postrzegane jako groźne i niebezpieczne. Według mitologii germańskiej podczas Rauhnächte, czyli Dwunastu świętych wieczorów, można natknąć się na Dzikie Łowy, czyli zastęp demonów, które polują i przynoszą ze sobą nieszczęście. W wielu regionach Austrii nadal uważa się, że nie należy rozwieszać prania między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem, ponieważ Dziki Gon może się w nie zaplątać.

Nie mniejszy strach budzi "Habergoaß", kozopodobny demon, którego podczas parad Perchtów w Ziemi Salzburskiej przedstawia się zwykle z koszem. Mówi się, że rogaty stwór lubi porywać ze sobą dzieci.

Kwitnące gałęzie szczęścia

Oczywiście okres okołoświąteczny to nie tylko czas grozy - nie brakuje też pięknych, dających nadzieję zwyczajów. Ich ważnym elementem jest jemioła, która pojawia się nie tylko w komiksach o Asteriksie jako podstawowy składnik magicznego eliksiru. W mitologii germańskiej była ona ważnym symbolem szczęścia.

To właśnie dlatego gałązki jemioły są wieszane pod framugą drzwi w Boże Narodzenie. To właśnie w tym miejscu pary lubią się całować, by wyczarować sobie pomyślną przyszłość.

4 grudnia, w dniu imienin świętej Barbary, ścina się gałązki z owocami i umieszcza je w wazonie. Jeśli wszystkie "gałązki Barbary" zakwitną w Wigilię, w nowym roku można spodziewać się wielkiego szczęścia.