Mieszkańcy Burgenlandu żyją po słonecznej stronie: to zasługa łagodnego klimatu, który ma wpływ na kuchnię, wino i gości.

Kuchnia Burgenlandu

Mówiąc o kuchni Burgenlandu, nie można pominąć terminu „panońska”. Menu często zawiera „panońską zupę rybną”, danie z papryką oraz sandaczem lub sumem z Jeziora Nezyderskiego. Odnosi się to do klimatu Niziny Panońskiej, który jest ciepły, suchy, łagodny i charakteryzuje się niewielkimi opadami deszczu. W tym regionie rośnie bydło stepowe, świnie Mangalitza i pasące się gęsi, a także warzywa takie jak papryka, pomidory i chili, które dojrzewają pod intensywnym słońcem. To idealne środowisko dla kreatywnych szefów kuchni, którzy łączą tradycyjne potrawy z lokalnymi składnikami.

W środkowym Burgenlandzie dojrzewają czerwone wina, takie jak Blaufränkisch, które dzięki wiedzy i umiejętnościom winiarzy przechowują słońce w kieliszku. W wiejskich gospodach i tawernach gospodarze serwują regionalne specjały. Bez względu na to, czy jesteś na północy, w centrum, czy na południu: Burgenland to miejsce, gdzie życie i przyjemność płyną z pełnym słońcem.