Ekologiczne podróże pociągiem i autobusem

Wsiądź do pociągu i zrelaksuj się. Wakacyjne podróżowanie koleją może być niezwykle komfortowe, w przeciwieństwie do podróży samochodem, podczas której wiele osób czuje się o wiele bardziej zmęczona. Dlatego nowa linia kolejowa między Wiedniem a Eisenstadt to doskonała wiadomość. W zaledwie godzinę możesz dotrzeć do celu nie tylko wygodnie, ale także w sposób przyjazny dla środowiska. Rezygnując z samochodu, znacznie ograniczasz emisję CO₂ i zaoszczędzasz energię. Elastyczność transportową w miejscu docelowym zapewniają cztery linie autobusów miejskich, sprawnie dowożące gości do wszystkich uroczych zakątków Eisenstadt. Jest to inicjatywa, która podkreśla zaangażowanie w zrównoważony transport oraz wspiera rozwój regionalnej sieci komunikacyjnej. To także idealny wybór dla tych, którzy pragną odkrywać kulturę, historię i przyrodę.