Bad Ischl łączy w sobie imperialną historię, kulturalną przyjemność i naturalną idyllę - miejsce, które wypełnia Salzkammergut urokiem, stylem i swobodą.

Bad Ischl nie jest miejscem, które po prostu się odwiedza. To sposób na życie - zakorzeniony w epoce imperialnej, otwarty na teraźniejszość. Tutaj, gdzie niegdyś Franciszek Józef spędzał swoje letnie wakacje, nadal panuje lekkość. Pomiędzy wspaniałą architekturą, kwitnącymi parkami i łagodnym szmerem rzeki Traun Salzkammergut pokazuje swoją kulturalną stronę.

Koncerty operetkowe w historycznym Centrum Kongresowym ożywiają muzyczne dziedzictwo, a wystawy w cesarskich stajniach otwierają współczesne perspektywy. Połączenie tradycji i awangardy charakteryzuje krajobraz miasta - i sprawia, że Bad Ischl jest kulturalną potęgą.

Ale Bad Ischl to coś więcej niż tylko scena. To także ruch. Lokalna góra Katrin przyciąga turystów panoramicznymi szlakami, alpejskim spokojem i niezapomnianym widokiem na Salzkammergut. Ci, którzy lubią sport, odkryją naturę w jej najbardziej dziewiczej formie na szlakach pieszych i rowerowych wokół miasta - cichych, pachnących, rozległych.

Cesarska willa opowiada historię z charakterem: letnia rezydencja, miejsce odosobnienia, światowa polityka w miniaturze. Ponadto budynki z okresu biedermeieru, secesyjne fasady, kręte alejki, miejsca, w których można się zatrzymać.

Bad Ischl pokazuje, ile siły może tkwić w miejscu, które nie musi być głośne, by zrobić wrażenie. To miejsce dla ludzi, którzy szukają autentyczności i dostrzegają piękno w szczegółach.