"CoolCation" to termin oznaczający urlop z dala od upałów. W austriackich regionach alpejskich i nad orzeźwiającymi jeziorami znajdziesz ochłodę i orzeźwienie.

Średnie temperatury latem rosną. To, co jedni uważają za spełnienie marzeń - upał i skwar - innym sprawia kłopot i odbiera przyjemność z letniego urlopu. Szukają więc na wakacje alternatywnych kierunków. Orzeźwiające chwile nad wodą, relaks w chłodniejszych alpejskich regionach, niskie temperatury w jaskini lodowcowej i aktywności na świeżym powietrzu bez pocenia się to coś, co wielu osobom niezbędne do komfortowego wypoczynku.

Austria jest idealnym miejscem na "cool wakacje", czyli zgodnie z nowym trendem: "CoolCation". Właśnie tutaj, w krainie krystalicznie czystych jezior i wodospadów, wysokich gór i alpejskich pastwisk, szumiących lasów i łąk, znajdziesz wytchnienie i odpocznek od gorąca.