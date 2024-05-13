CoolCation: najpiękniejsze miejsca na ochłodę w Austrii
Introduction
Średnie temperatury latem rosną. To, co jedni uważają za spełnienie marzeń - upał i skwar - innym sprawia kłopot i odbiera przyjemność z letniego urlopu. Szukają więc na wakacje alternatywnych kierunków. Orzeźwiające chwile nad wodą, relaks w chłodniejszych alpejskich regionach, niskie temperatury w jaskini lodowcowej i aktywności na świeżym powietrzu bez pocenia się to coś, co wielu osobom niezbędne do komfortowego wypoczynku.
Austria jest idealnym miejscem na "cool wakacje", czyli zgodnie z nowym trendem: "CoolCation". Właśnie tutaj, w krainie krystalicznie czystych jezior i wodospadów, wysokich gór i alpejskich pastwisk, szumiących lasów i łąk, znajdziesz wytchnienie i odpocznek od gorąca.
Idealna miejsca na CoolCation: zachowaj zimną krew
Korzyści z CoolCation: dobra wiadomość dla ciała i umysłu
Dobre samopoczucie dla ciała i umysłu
Chłodne temperatury odciążają krążenie, "zielona" i "niebieska" natura sprzyja relaksacji i może mieć pozytywny wpływ na redukcję stresu i dobre samopoczucie psychiczne.
Czyste górskie powietrze
Chłodniejsze regiony na większych wysokościach często charakteryzują się szczególnie dobrą jakością powietrza, z dala od smogu i miejskich upałów.
Aktywności pełne przygód
Wiosłowanie na desce do SUP w polodowcowym jeziorze, pływanie w rzece i wiele innych orzeźwiających aktywności na świeżym powietrzu sprawiają, że CoolCation może być naprawdę fascynujące.
Dobry sen
Świeże, chłodne górskie powietrze przyczynia się do spokojnego snu i głębokiego relaksu.
Niespieszne podróżowanie
Mniej pośpiechu to bardziej świadome doświadczenia. Bliski kontakt z naturą zwiększa koncentrację i pozwala bardziej cieszyć się chwilą.
Przeżywanie natury wśród wody
Lodowce, górskie jeziora i wodospady oferują spektakularne doświadczenia w otoczeniu dziewiczej przyrody.
Mniej owadów
Niższe temperatury często oznaczają mniej komarów i innych irytujących owadów - przyjemny efekt uboczny dla fanów spędzania czasu na świeżym powietrzu.
W wysokich górach, na lodowcach i na platformach widokowych
Kiedy letnie upały stają się zbyt uciążliwe, Austriacy tradycyjnie udają się w góry. Chłodna bryza i zapierające dech w piersiach widoki oczyszczają głowę. Przyjemnie chłodne chwile czekają Cię na oznakowanych szlakach pieszych wysoko w górach, Bez problemu możesz do nich dojechać kolejką.
Orzeźwiające doświadczenia w górach
Krystalicznie czysta woda, lasy i łąki
Gdy głęboki błękit spotyka się z chłodzącą zielenią: austriackie jeziora słyną z czystej wody, położonej w leśnych i łąkowych krajobrazach. Chłodzenie się podczas pływania, wiosłowania i relaksu jest tutaj na porządku dziennym. A jeśli pociągają Cię góry, możesz ochłodzić się podczas wędrówki po jednym z krystalicznie czystych i lodowatych jezior alpejskich. Nawet jeśli są to tylko stopy dyndające z pomostu.
Czyste kąpieliska i jeziora alpejskie w Austrii
Regiony w Alpach
Austriackie Alpy oferują schronienie na wysokości od 1000 do 1600 metrów. Każdy z alpejskich regionów oferuje wyjątkowe przeżycia w duchu CoolCation: od lasów, alpejskich jezior i górskich pastwisk po lodowcowe powietrze, górskie potoki i jaskinie lodowe.
Najpiękniejsze regiony alpejskie od 1000 metrów w górę
Zakwaterowanie wysoko nad doliną
Przyjemna świeżości jeziora i gór
Wyjedź z gorącego miasta na łono natury, naładuj baterie, pobądź z rodziną - każdy na swój sposób. "Letnie odosobnienie" to niemal instytucja w Austrii: nostalgiczna mieszanka relaksujących wakacji między jeziorami, górami i przyrodą, lekkości i typowego austriackiego podejścia do życia. Kąpiele, piknik nad jeziorem, wędrówka po alpejskich pastwiskach, spędzanie czasu z najbliższymi - wszystko to sprawia, że letni wypoczynek jest tak wyjątkowy.
Najpiękniejsze miejsca na letnie wakacje
Cool w mieście
Latem obszary miejskie pokazują swoją gorącą stronę. Istnieje jednak wiele miast w Austrii, które oferują chłodzenie ze względu na swoje położenie lub znalazły sposoby na zapewnienie przyjemnych temperatur. Obszary wodne zapewniają orzeźwienie, łąki parkowe i drzewa zapewniają przyjemny klimat, a tu i ówdzie są nawet dostępne fale surfingowe. Możesz cieszyć się świeżą bryzą na dużych wysokościach, a inteligentny projekt urbanistyczny tworzy miejsca, w których można wziąć głęboki oddech i poczuć się dobrze. Możesz więc cieszyć się słonecznym i relaksującym latem w mieście.
Miasta z czynnikiem CoolCation
Innsbruck: w Alpy w 20 minut
Kolejka linowa Innsbruck Nordkette zabierze Cię bezpośrednio z centrum miasta w góry na wysokość 2300 metrów nad poziomem morza.
Klagenfurt: kąpielowa rozkosz nad jeziorem Wörthersee
Niezliczone możliwości spędzania wolnego czasu w Lidos nad jeziorem Wörthersee zapewniają ochłodę w uwielbianej przez wszystkich wschodniej zatoce.
Bregencja: głęboki oddech nad Pfänder i Jeziorem Bodeńskim
Pfänder, łatwo dostępny kolejką górską, oferuje przyjemne ochłodzenie. Ze szlakami turystycznymi i panoramicznymi widokami na Bregencję i Jezioro Bodeńskie.
Wiedeń: "wyspy świeżości" w kulturalnej metropolii
Wiedeń jest jednym z najbardziej zielonych miast na świecie! 50% jego powierzchni to tereny zielone. Parki i Stary Dunaj są popularnymi terenami rekreacyjnymi.
CoolCation: wypoczynek i odpowiedzialnością
CoolCation to coś więcej niż tylko podróżowanie do chłodniejszych regionów. Może to być również świadoma decyzja o letnich wakacjach w zrównoważonym kierunku. Natura zajmuje centralne miejsce, przygody na świeżym powietrzu, takie jak piesze wędrówki, jazda na rowerze lub spływy kajakowe, chronią środowisko, a zmniejszone zapotrzebowanie na klimatyzację zmniejsza ślad węglowy.
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