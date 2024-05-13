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CoolCation: najpiękniejsze miejsca na ochłodę w Austrii

Wooden dock on a calm mountain lake, village and forested mountain with mist reflected in water
"CoolCation" to termin oznaczający urlop z dala od upałów. W austriackich regionach alpejskich i nad orzeźwiającymi jeziorami znajdziesz ochłodę i orzeźwienie.

Średnie temperatury latem rosną. To, co jedni uważają za spełnienie marzeń - upał i skwar - innym sprawia kłopot i odbiera przyjemność z letniego urlopu. Szukają więc na wakacje alternatywnych kierunków. Orzeźwiające chwile nad wodą, relaks w chłodniejszych alpejskich regionach, niskie temperatury w jaskini lodowcowej i aktywności na świeżym powietrzu bez pocenia się to coś, co wielu osobom niezbędne do komfortowego wypoczynku.

Austria jest idealnym miejscem na "cool wakacje", czyli zgodnie z nowym trendem: "CoolCation". Właśnie tutaj, w krainie krystalicznie czystych jezior i wodospadów, wysokich gór i alpejskich pastwisk, szumiących lasów i łąk, znajdziesz wytchnienie i odpocznek od gorąca.

Idealna miejsca na CoolCation: zachowaj zimną krew

Kąpiel w rzece: ochłoda w najczystszych rzekach w Europie

Wąwóz Gragger i kaskadowy wodospad: poczuj bryzę

Rafting i canyoning: akcja na wodzie lodowcowej

Wycieczka po lesie w Bregenzerwald: oddychaj naturą

Nature Ice Palace: wiosłowanie na jeziorze polodowcowym

Kopalnie soli: pod górą między 8 a 12 stopni Celsjusza

Fontanny Hellbrunn: mokry i wesoły klejnot kultury

Eisriesenwelt: poniżej punktu zamarzania

Korzyści z CoolCation: dobra wiadomość dla ciała i umysłu

Dobre samopoczucie dla ciała i umysłu

Chłodne temperatury odciążają krążenie, "zielona" i "niebieska" natura sprzyja relaksacji i może mieć pozytywny wpływ na redukcję stresu i dobre samopoczucie psychiczne.

Czyste górskie powietrze

Chłodniejsze regiony na większych wysokościach często charakteryzują się szczególnie dobrą jakością powietrza, z dala od smogu i miejskich upałów.

Aktywności pełne przygód

Wiosłowanie na desce do SUP w polodowcowym jeziorze, pływanie w rzece i wiele innych orzeźwiających aktywności na świeżym powietrzu sprawiają, że CoolCation może być naprawdę fascynujące.

Dobry sen

Świeże, chłodne górskie powietrze przyczynia się do spokojnego snu i głębokiego relaksu.

Niespieszne podróżowanie

Mniej pośpiechu to bardziej świadome doświadczenia. Bliski kontakt z naturą zwiększa koncentrację i pozwala bardziej cieszyć się chwilą.

Przeżywanie natury wśród wody

Lodowce, górskie jeziora i wodospady oferują spektakularne doświadczenia w otoczeniu dziewiczej przyrody.

Mniej owadów

Niższe temperatury często oznaczają mniej komarów i innych irytujących owadów - przyjemny efekt uboczny dla fanów spędzania czasu na świeżym powietrzu.

CoolCation w górach

W wysokich górach, na lodowcach i na platformach widokowych

Kiedy letnie upały stają się zbyt uciążliwe, Austriacy tradycyjnie udają się w góry. Chłodna bryza i zapierające dech w piersiach widoki oczyszczają głowę. Przyjemnie chłodne chwile czekają Cię na oznakowanych szlakach pieszych wysoko w górach, Bez problemu możesz do nich dojechać kolejką.

Orzeźwiające doświadczenia w górach

Platformy widokowe: góry i jeziora u Twoich stóp

Wildspitze: kolejką do wysokogórskiej kawiarni

Zell am See-Kaprun: wycieczka górska na Schmittenhöhe

Piz Buin: wysokogórski szlak na najwyższy szczyt Vorarlbergu

Großgockner Hochalpenstraße: samochodem na wysokość 2 369 m

CoolCation w kąpieliskach i jeziorach alpejskich

Krystalicznie czysta woda, lasy i łąki

Gdy głęboki błękit spotyka się z chłodzącą zielenią: austriackie jeziora słyną z czystej wody, położonej w leśnych i łąkowych krajobrazach. Chłodzenie się podczas pływania, wiosłowania i relaksu jest tutaj na porządku dziennym. A jeśli pociągają Cię góry, możesz ochłodzić się podczas wędrówki po jednym z krystalicznie czystych i lodowatych jezior alpejskich. Nawet jeśli są to tylko stopy dyndające z pomostu.

Czyste kąpieliska i jeziora alpejskie w Austrii

Achensee: orzeźwienie między górami

Attersee: góry, jezioro i kultura

Jeziora Langbath: orzeźwienie w naturalnych kąpieliskach

Mondsee i Irrsee: brama do Salzkammergut

Prebersee: ochłoda po wędrówce w alpejskim jeziorze

Tappenkarsee: wśród alpejskich pastwisk i skalnych ścian

Jezioro Gosau: górskie jeziora w rezerwacie przyrody

Jezioro Fuschl: zanurz się w turkusowym błękicie

Jezioro Weissensee: cud natury

Formarinsee: zanurzenie wśród wysokich gór

Jezioro Wörthersee: wspaniałość południa

CoolCation w chłodnych miejscach na dużych wysokościach

Regiony w Alpach

Austriackie Alpy oferują schronienie na wysokości od 1000 do 1600 metrów. Każdy z alpejskich regionów oferuje wyjątkowe przeżycia w duchu CoolCation: od lasów, alpejskich jezior i górskich pastwisk po lodowcowe powietrze, górskie potoki i jaskinie lodowe.

Najpiękniejsze regiony alpejskie od 1000 metrów w górę

Tannheimer Tal: dolina z naturalnym zbiornikiem zimna

Galtür: wysokogórska lokalizacja z lodowcem i jeziorami

Turracher Höhe: alpejskie pastwiska, lasy sosnowe i jeziora

Lungau: lasy, ponad 60 górskich jezior i alpejskie pastwiska

Seefeld: wodne światy na wysokim płaskowyżu

Rauris: dolina źródeł z naturalnymi basenami Kneippa

Ramsau am Dachstein: lodowiec z jaskiniami lodowymi

Zakwaterowanie wysoko nad doliną

Wakacje w schronisku alpejskim

Alpejskie wakacje w czystym górskim powietrzu i z niebem pełnym gwiazd. Rustykalne lub luksusowe - schronisko staje się miejscem odosobnienia.

Znajdź schroniska alpejskie
CoolCation z podejściem do życia jak za dawnych lat

Przyjemna świeżości jeziora i gór

Wyjedź z gorącego miasta na łono natury, naładuj baterie, pobądź z rodziną - każdy na swój sposób. "Letnie odosobnienie" to niemal instytucja w Austrii: nostalgiczna mieszanka relaksujących wakacji między jeziorami, górami i przyrodą, lekkości i typowego austriackiego podejścia do życia. Kąpiele, piknik nad jeziorem, wędrówka po alpejskich pastwiskach, spędzanie czasu z najbliższymi - wszystko to sprawia, że letni wypoczynek jest tak wyjątkowy.

Najpiękniejsze miejsca na letnie wakacje

Ausseerland: zielone górskie krajobrazy, chłodne jeziora

Wolfgangsee: spowolnienie w akwamarynowym błękicie

Salzkammergut: kolebka letnich wakacji w 8 regionach

Kamptal: nostalgia w tradycyjnej łaźni

CoolCation w austriackich miastach

Cool w mieście

Latem obszary miejskie pokazują swoją gorącą stronę. Istnieje jednak wiele miast w Austrii, które oferują chłodzenie ze względu na swoje położenie lub znalazły sposoby na zapewnienie przyjemnych temperatur. Obszary wodne zapewniają orzeźwienie, łąki parkowe i drzewa zapewniają przyjemny klimat, a tu i ówdzie są nawet dostępne fale surfingowe. Możesz cieszyć się świeżą bryzą na dużych wysokościach, a inteligentny projekt urbanistyczny tworzy miejsca, w których można wziąć głęboki oddech i poczuć się dobrze. Możesz więc cieszyć się słonecznym i relaksującym latem w mieście.

Miasta z czynnikiem CoolCation

Innsbruck: w Alpy w 20 minut

Kolejka linowa Innsbruck Nordkette zabierze Cię bezpośrednio z centrum miasta w góry na wysokość 2300 metrów nad poziomem morza.

CoolCation w Innsbrucku

Klagenfurt: kąpielowa rozkosz nad jeziorem Wörthersee

Niezliczone możliwości spędzania wolnego czasu w Lidos nad jeziorem Wörthersee zapewniają ochłodę w uwielbianej przez wszystkich wschodniej zatoce.

CoolCation w Klagenfurcie

Bregencja: głęboki oddech nad Pfänder i Jeziorem Bodeńskim

Pfänder, łatwo dostępny kolejką górską, oferuje przyjemne ochłodzenie. Ze szlakami turystycznymi i panoramicznymi widokami na Bregencję i Jezioro Bodeńskie.

CoolCation w Bregencji

Wiedeń: "wyspy świeżości" w kulturalnej metropolii

Wiedeń jest jednym z najbardziej zielonych miast na świecie! 50% jego powierzchni to tereny zielone. Parki i Stary Dunaj są popularnymi terenami rekreacyjnymi.

CoolCation w Wiedniu

Salzburg: ochłoda w mieście festiwalowym

Ciesz się chłodnym powietrzem w lasach miejskich gór, baw się na fali surfingowej i odkryj wiele zielonych oaz wokół miasta Mozarta.

CoolCation w mieście Salzburg
Informacje o ochronie klimatu

CoolCation: wypoczynek i odpowiedzialnością

CoolCation to coś więcej niż tylko podróżowanie do chłodniejszych regionów. Może to być również świadoma decyzja o letnich wakacjach w zrównoważonym kierunku. Natura zajmuje centralne miejsce, przygody na świeżym powietrzu, takie jak piesze wędrówki, jazda na rowerze lub spływy kajakowe, chronią środowisko, a zmniejszone zapotrzebowanie na klimatyzację zmniejsza ślad węglowy.

Dowiedz się więcej o zrównoważonym podróżowaniu tutaj:

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