Swarovski Kristallwelten, Wattens

Kryształy, sztuka i zachwyt: w Kryształowych Światach Swarovskiego w Wattens design, natura i fantazja łączą się w lśniące doświadczenie dla wszystkich zmysłów.

Z okazji 100-lecia firmy Swarovski rodzina założycielska zleciła artyście André Hellerowi stworzenie świata doznań, który wykracza daleko poza klasyczne muzeum. Heller tchnął życie w swoją wizję – i tak powstała przestrzeń do zwiedzania, w której sztuka i technika łączą się w zaskakujący sposób.

Jego motyw przewodni – 17-metrowy olbrzym – stał się ikonicznym strażnikiem komnat osobliwości. Olbrzym to postać wymyślona przez André Hellera - mityczna figura, która wędrowała po świecie, by gromadzić skarby wiedzy i sztuki. Osiedlił się w Wattens, a swoje cuda przechowuje w podziemnych komnatach. Stanowi symbol ciekawości, fantazji i zachwytu nad pięknem. Inspiracją dla twórcy tego miejsca była historyczna sztuka tworzenia gabinetów osobliwości na zamku Ambras niedaleko Innsbrucku. Arcyksiążę Ferdynand II, Habsburg o wyjątkowej pasji kolekcjonerskiej, stworzył tam w XVI wieku unikatową kolekcję, uznawaną dziś za pierwsze muzeum świata. Ambrasowska komnata osobliwości łączyła to, co egzotyczne, cenne, naukowe i dziwaczne: od cudów natury i aparatów technicznych po misterną snycerkę – odzwierciedlenie świata w całej jego różnorodności, osobliwości i pięknie.

Heller interpretuje ten renesansowy koncept na nowo. Komnaty osobliwości stają się sceną dla międzynarodowych artystów, takich jak Salvador Dalí, Yayoi Kusama czy Brian Eno. Czasem poetyckie, czasem fantazyjne, ale zawsze zaskakujące – zamieniają kryształ w żywe medium.

Odwiedzając to miejsce, spotykacie nie tylko kryształy Swarovskiego, ale także wyjątkowe podejście do sztuki i natury. Kryształowe Światy Swarovskiego to przestrzeń, w której ożywa idea założycielska Daniela Swarovskiego: kryształ nie tylko jako materiał, lecz jako impuls do twórczego rozwoju. Tutaj tyrolska solidność spotyka się z międzynarodową awangardą.