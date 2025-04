Zamek Ambras nadal prezentuje cenne artefakty z kolekcji arcyksięcia Ferdynanda II, a także był schronieniem jego sekretnej żony Philippine Welser.

Zamek Ambras: bajkowy zamek

Zamek Ambras wznosi się na wzgórzu nad Innsbruckiem niczym coś z bajki, otoczony rozległym parkiem. Renesansowy zamek to tętniące życiem miejsce, które inspiruje odwiedzających swoją historyczną przeszłością oraz połączeniem sztuki, historii i stylu życia.

Zamek Ambras był ważną rezydencją już w średniowieczu. Jednak arcyksiążę Ferdynand II nadał posiadłości obecny blask dopiero wtedy, gdy w 1564 roku przekształcił oryginalny średniowieczny zamek w swoją wspaniałą rezydencję. Kazał zbudować Dolny Zamek dla swoich wspaniałych kolekcji Ambras - kamień milowy, który jest uważany za pierwsze muzeum na świecie.

Odkrycia z innych czasów

W czasach Ferdynanda zamek wysoki mieścił pomieszczenia mieszkalne. Dziś mieści się tu Galeria Portretów Habsburgów, z arcydziełami Velázqueza, van Dycka i Rubensa. Izba Sztuki i Osobliwości oraz Zbrojownia również ożywiają renesans. Sala Hiszpańska, jedna z najpiękniejszych sal bankietowych, służy latem jako imponująca scena koncertowa. A na zewnątrz, w ogrodach pałacowych, między starymi drzewami i ukrytymi miejscami, rajskie i lecznicze ogrody zapraszają do odpoczynku.

Philippine Welser: kobieta, która inspiruje

Philippine Welser, sekretna żona Ferdynanda, była kimś więcej niż tylko "panią zamku". Żyła dla swoich pasji: roślinami leczniczymi, ogrodami ziołowymi i sztuką gotowania. Jej słynna "Książka Kucharska Philippine Welser", najstarszy znany rękopis kulinarny autorstwa kobiety w niemieckojęzycznym świecie, oraz oryginalne, zachowane do dziś pokoje kąpielowe Philippine są cennymi świadectwami dawnych zwyczajów. Mówią one o jej talencie do dbania o zdrowie i dobre samopoczucie. Jednocześnie była filantropką, która poświęciła się pomaganiu ludziom - podejście do życia, które można poczuć w każdym zakątku zamku Ambras.

Czy to w historycznych pokojach, czy na świeżym powietrzu, zamek Ambras to miejsce, w którym opowiadane są wielkie i małe historie. To tutaj kosmopolityzm i tradycja, innowacja i historia spotykają się - i dodają odrobinę magii do każdej wizyty.