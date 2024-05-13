11 pomysłów na wycieczki objazdowe
Introduction
Wyruszając w samodzielnie zorganizowaną podróż po Austrii, odkryjesz mniej znane oblicze tego kraju. Między majestatycznymi szczytami Alp w Vorarlbergu a łagodnymi wzgórzami Burgenlandu na podróżnych czekają zaskakujące odkrycia – idealne dla tych, którzy pragną czegoś więcej niż typowe miejsca wypoczynku.
Jedenaście ukrytych zakątków skrywa własne historie – autentyczne, nienaruszone i często znane tylko miejscowym. To prawdziwe wskazówki dla wtajemniczonych, idealne dla tych, którzy chcą samodzielnie odkrywać i poznawać prawdziwą Austrię.
Villgratental
Villgratental w Tyrolu Wschodnim ma jeden z najbardziej dziewiczych krajobrazów naturalnych i kulturowych w Alpach. Wspaniałe drewniane domy stoją na stromo wznoszących się górskich łąkach, malownicze zespoły alpejskich chat wtulają się w krajobraz. Górscy rolnicy nadal prowadzą tu swoje gospodarstwa tak, jak robili to przed wiekami - z dużym nakładem pracy fizycznej i w harmonii z naturą.
Jako jedna z 21 austriackich wiosek alpinistycznych dolina oferuje wyjątkowe wrażenia przyrodnicze: ze szczytów gór Villgrater rozciąga się widok na potężne giganty Großglockner i Großvenediger aż do Dolomitów. Uprawiając turystykę pieszą, wspinaczkę górską czy narciarstwo skitourowe, tutaj nadal można znaleźć spokój i dziewiczą przyrodę, która dawno została utracona gdzie indziej.
Czy wiesz, że ...
... możesz spróbować regionalnych produktów prosto z gór w rodzinnych kwaterach i od górskich rolników - od domowych pierogów po aromatyczne alpejskie sery.
Rattenberg: miasto szkła
Kręte uliczki, średniowieczny urok, fantastyczne widoki: Rattenberg w Tyrolu to najmniejsze miasto w Austrii, liczące zaledwie 460 mieszkańców i jest prawdziwym klejnotem. Spacerując obok historycznych fasad, automatycznie dotrzesz do Fabryki szkła, dzięki której Rattenberg zyskał przydomek "szklanego miasta". Wykwalifikowani dmuchacze, szlifierze, malarze i grawerzy szkła produkują tutaj unikalne przedmioty - można nawet obserwować ich przy pracy. Wieczorem czeka kolejna kulturalna gratka: scena Schlossbergspiele od 60 lat oferuje latem znakomity teatr amatorski.
Czy wiesz, że ...
... nazwa "Rattenberg" nie ma absolutnie nic wspólnego z bezczelnymi gryzoniami (Ratte to po niemiecku szczur)? Pochodzi od bawarskiego rodu Rapotonów, którzy rządzili tu we wczesnym średniowieczu.
Wodospad Golling
To właśnie mieszanka chłodnego strumienia, świeżego powietrza i wspaniałego życia leśnego i roślinnego sprawia, że alpejskie wodospady są tak fascynujące. Można się przy nich zatrzymać, odetchnąć i naładować baterie.
Jeśli chcesz odwiedzić imponujący wodospad nieco poza utartymi szlakami, polecamy Wodospad Golling w regionie Ziemi Salzburskiej. Jest to jeden z najwyższych wodospadów w Austrii. Rwące wody potoku Schwarzenbach spadają ponad 76 metrów w głąb, tworząc imponujący spektakl. Można go oglądać pod różnymi kątami na schodach prowadzących na szczyt. Jeśli dobrze trzymasz się na nogach, nie zechcesz przegapić rozległej leśnej wędrówki do źródła Schwarzenbach.
Wskazówka: z Tęczowego Mostu roztacza się wspaniały widok na wodospad Gollinger i fantastyczne naturalne otoczenie - w tym delikatny prysznic.
Czy wiesz, że ...
... wodospady mają działanie lecznicze? Badania pokazują, że spędzanie czasu w pobliżu wodospadu może złagodzić alergie, a w szczególności astmę.
Artystyczne centrum miasta Gmünd
Małe miasteczko, które całym sercem poświęciło się sztuce: w pięknie odrestaurowanych średniowiecznych domach Gmünd w Karyntii lokalni artyści mają otwarte drzwi do swoich pracowni i galerii przez cały rok. Najlepiej podążać za przewodnikiem artystycznym, który wiele wie o historii i kulturze miasta. I na pewno natkniesz się na City Tower Gallery, gdzie regularnie prezentowane są wystawy wysokiej rangi artystów o międzynarodowej sławie. Turner i Matisse to tylko dwa z wielu wielkich nazwisk. Ekscytujący kontrast: ogród rzeźb Fritza Russa. Nie można go przegapić.
Czy wiesz, że ...
... co roku w sierpniu w Gmünd 100 ważnych artystów prezentuje swoje prace na dwudniowych targach sztuki i rzemiosła? Jury złożone z ekspertów zatwierdza je i zapewnia, że oferowane są tylko profesjonalne rękodzieła własnej produkcji.
Stadnina koni lipicańskich Piber
Piaffe, pasaż, capriole - pokazy w Hiszpańskiej Szkole Jazdy w Wiedniu doskonale zaznajamiają z wysokiej jakości klasycznym jeździectwem, przentowanym przez szlachetne ogiery lipicańskie. Zanim jednak "cesarskie siwe konie" rozpoczną swój wymagający trening, pierwsze kilka lat życia spędzają w Zachodniej Styrii. W Stadninie koni lipicańskich w Piber w otoczeniu zieleni konie rodzą się i są przygotowywane do występów w Hiszpańskiej Szkole Jazdy. Każdy, kto obserwuje młode zwierzęta biegające po pagórkowatych letnich pastwiskach, będzie zdumiony: gdy są młode, ich późniejsza śnieżnobiała sierść jest nadal czarna, szara lub brązowa.
Piber jest również "domem spokojnej starości" dla ogierów, które wcześniej zachwycały tysiące odwiedzających Hiszpańską Szkołę Jazdy w Wiedniu.
Czy wiesz, że...
... lipicany ze stadniny Piber można rozpoznać po specjalnym oznakowaniu "P" na lewym udzie?
Meandry Dunaju Schlögener Schlinge
To prawdziwy spektakl natury: Dunaj meandruje w Schlögen w Górnej Austrii. Rzeka, która przez wieki omijała granitowe podłoże, utworzyła tu dwa duże cyple. Dziś opływa je w dużej pętli, dwukrotnie zmieniając kierunek. Zjawisko to można naprawdę dobrze obserwować z góry: wspaniały widok na Schlögen otwiera się po krótkiej wędrówce.
Czy wiesz, że...
... Schlögener Schlinge leży na szlaku turystycznym Donausteig? Popularna trasa biegnie między Pasawą i Grein i pozwala nawet mniej wytrenowanym wędrowcom zapomnieć o wysiłku: różnorodne widoki na Dunaj są po prostu zachwycające.
Wieża miejska w Enns
Enns nad Dunajem w Górnej Austrii może pochwalić się mianem najstarszego miasta w Austrii - prawa miejskie otrzymało w 1212 roku. Jego punktem orientacyjnym jest 60-metrowa wieża miejska, na którą wprawdzie trzeba się wspiąć, ale trud wynagradza spektakularny widok. Z galerii wieży strażniczej i przeciwpożarowej, zbudowanej w XVI wieku, roztacza się widok na malownicze centrum miasta: dobrze chronione przez średniowieczne mury miejskie, pięknie odrestaurowane renesansowe i barokowe domy lśnią pięknymi fasadami i przestronnymi dziedzińcami.
W drodze na szczyt wieży można zobaczyć nie tylko zabytkowy mechanizm zegarowy i dzwonnicę: jeśli potrzebujesz dłuższego przystanku po pierwszych 71 stopniach, możesz to zrobić w wyjątkowej atmosferze - urządzono tu niezwykły pokój hotelowy z gigantycznym kwadratowym łóżkiem.
Czy wiesz, że...
... strażnik wieży miejskiej musiał krzyczeć "Ho!" trzy razy co kwadrans ze wszystkich czterech stron wieży? W ten sposób mieszkańcy wiedzieli, że nigdzie nie widać ognia.
Opactwo Altenburg
Opactwo Benedyktynów w Altenburgu w Dolnej Austrii bywa nazywane "barokowym klejnotem Waldviertel". Nic dziwnego, ponieważ fantastyczna barokowa fasada jest faktycznie niczym skarb. Freski na licznych ścianach wewnątrz są autorstwa słynnego austriackiego malarza barokowego Paula Trogera. Po zejściu kamiennymi schodami do podziemi na zwiedzających czeka drugi kompleks klasztorny - tym razem z okresu średniowiecza, wraz z kapitularzem i krużgankami. Wyjątkowa okazja do bezpośredniego porównania dwóch kompleksów klasztornych z różnych epok.
Czy wiesz, że...
... Opactwo Altenburg pielęgnuje swoje winnice w regionie Weinviertel od ponad 250 lat? Wytwarza się tu wyśmienite wina z białych odmian Grüner Veltliner i Chardonnay oraz czerwonych odmian Blauer Zweigelt i Merlot.
Kościół św. Michała z kryptą
Jest to jeden z najstarszych kościołów w Wiedniu, a mimo to kryje w sobie wiele tajemnic: kościół św. Michała, którego późnoromańskie elementy pochodzą z XIII wieku, stoi majestatycznie na placu o tej samej nazwie tuż obok Pałacu Hofburg. Kiedyś mieszkali tutaj rzymscy osadnicy, a kościół został zbudowany w 1791 roku. To tu miało premierę słynne Requiem Mozarta - w ramach jego uroczystości pogrzebowych.
Ale naprawdę niezwykła rzecz kryje się pod ziemią: katakumby kościoła są domem dla około 4000 zmarłych, którzy zostali tu pochowani w latach 1631-1784. Nawet dziś setki pomalowanych trumien i zmumifikowanych zwłok świadczą o życiu i śmierci w dawnym Wiedniu.
Czy wiesz, że...
... zmarli byli naturalnie mumifikowani w krypcie kościoła św. Michała? Stała temperatura i cyrkulacja powietrza w katakumbach sprawiły, że niektórzy zmarli nadal noszą swoje oryginalne barokowe ubrania, a nawet peruki - zapewniając wyjątkowy wgląd w modę XVII i XVIII wieku.
Pałac Laxenburg
Wspaniały pałac myśliwski, wspaniałe miejsce na relaks i odpoczynek: niedaleko od Wiednia otoczony rozległymi łąkami i lasami Zamek Laxenburg. Zbudowany jako średniowieczny zamek z fosą, władcom z dynastii Habsburgów służył jako miejsce odosobnienia. Również cesarzowa Maria Teresa lubiła spędzać tu czasi. Okazały park pałacowy z sękatymi, wiekowymi drzewami jest jednym z najważniejszych ogrodów krajobrazowych w Europie. Warto również odwiedzić ogromny pałacowy staw, na którym zimą, gdy temperatury spadają poniżej zera, bawią się łyżwiarze.
Czy wiesz, że...
... Zamek Laxenburg był miejscem, w którym cesarz Franciszek Józef i Sisi spędzili swój miesiąc miodowy? Nowożeńcy cieszyli się wspólnymi wycieczkami łodzią po pałacowym stawie i długimi spacerami po parku.
Park przyrody Geschriebenstein-Írottkö
W najwyższym punkcie Burgenlandu na Geschriebenstein na wysokości 884 m n.p.m. spotykają się dwa kraje i dwie kultury. Park przyrody Geschriebenstein-Írottkö łączy austriackie i węgierskie dziedzictwo przyrodnicze, tworząc wyjątkowy raj dla miłośników pieszych wędrówek. Rozległe lasy bukowe, bogate w gatunki górskie łąki i ukryte leśne torfowiska charakteryzują krajobraz, który przekształca się w żywe morze kolorów, szczególnie jesienią.
Punktem orientacyjnym parku jest imponująca wieża widokowa na Geschriebenstein. Z jej platformy rozciąga się widok na pofałdowane wzgórza Burgenlandu aż po Nizinę Węgierską. Jeśli zwiedzasz region pieszo, możesz wędrować dobrze oznakowanymi ścieżkami przez krajobraz kulturowy charakteryzujący się wielowiekową tradycją - obok zabytkowych piwnic, tradycyjnych sadów i idyllicznych winnic.
Czy wiesz, że...
... Geschriebenstein jest nie tylko najwyższą górą w Burgenlandzie, ale także jedną z niewielu gór w Europie z granicą państwową biegnącą wzdłuż jej szczytu? Wieża widokowa stoi dokładnie na granicy między Austrią i Węgrami - dzięki czemu oba kraje dzieli dosłownie jeden krok.