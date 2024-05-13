Z dala od przetartych szlaków w Austrii czeka wiele magicznych miejsc – zapraszamy w podróż pełną zaskakujących odkryć.

Wyruszając w samodzielnie zorganizowaną podróż po Austrii, odkryjesz mniej znane oblicze tego kraju. Między majestatycznymi szczytami Alp w Vorarlbergu a łagodnymi wzgórzami Burgenlandu na podróżnych czekają zaskakujące odkrycia – idealne dla tych, którzy pragną czegoś więcej niż typowe miejsca wypoczynku.

Jedenaście ukrytych zakątków skrywa własne historie – autentyczne, nienaruszone i często znane tylko miejscowym. To prawdziwe wskazówki dla wtajemniczonych, idealne dla tych, którzy chcą samodzielnie odkrywać i poznawać prawdziwą Austrię.