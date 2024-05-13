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Najpiękniejsze festiwale w Austrii

Concrete open-air theatre with distinctive geometric stage roof, stepped seating, trees backlit.
Entuzjazm dla muzyki szybko budzi szczególne podejście do życia. Magiczne miejsca oferują niepowtarzalne tło dla ekscytujących przeżyć. Przeżyj to sam!

Austriacka radość z kultury jako sposób na życie

Jeśli chodzi o entuzjazm dla muzyki, Austria jest krajem, w którym iskrzy. Odwiedzający cieszą się tu różnorodnością i lekkością i doświadczają jej jako sposobu na życie. Magiczne miejsca tworzą niepowtarzalne tło dla ekscytujących muzycznych doświadczeń podczas festiwali i wydarzeń.

Sztuka i kultura w Austrii znane są z najwyższych standardów artystycznych. A jednak występom nigdy nie brakuje poczucia lekkości. Festiwale i imprezy są tego ważną częścią. Bogactwo różnych kierunków - zarówno klasycznych, jak i nowoczesnych - oraz kreatywny duch miejsc są szczególną cechą austriackiej sceny festiwalowej. Mieszanka porywającej muzyki, interpretacji i imponującej scenerii jest równie poruszająca i pozostawia niemal euforyczne uczucie.

Goście mogą poczuć klimat minionych epok, jak i współczesności: czy to na Grafenegg Music Festival, światowej sławy Salzburg Festival czy Saalfelden Jazz Festival. Austriacka kreatywność i miłość do muzyki są wyczuwalne we wszystkich tych chwilach radości. Przywiązywanie dużej wagi do świata muzyki i wspólne omawianie występów - to prawdopodobnie to, co składa się na wyjątkowe podejście do życia ludzi ceniących sztukę i kulturę. Daj się zainspirować i ponieść tym emocjom i doświadcz austriackiej przyjemności kulturalnej!

Opera na tle Jeziora Bodeńskiego

Festiwal Operowy w Bregencji

Królowa festiwali. Kto nie słyszał o znanym na całym świecie festiwalu w Salzburgu? Produkcja "Jedermann" co roku przyciąga do miasta Mozarta gości z całego świata. Ale nie tylko fani muzyki klasycznej są rozpieszczani: program obejmuje również światowe premiery współczesnych autorów, nową muzykę i awangardowe eksperymenty. Nic dziwnego, że każdy, kto zajmuje się sztuką, przyjeżdża do Austrii każdego lata. Od St. Margareten po Salzburg i Bregenz: muzyka z efektem wow!

Czy to ze względu na spektakularne naturalne tła, wspaniałe produkcje światowej sławy oper czy zaskakujące i wyszukane scenografie, które są tworzone na nowo każdego roku? Tak czy inaczej, jest to zdecydowanie ogólne doświadczenie, które pozostanie z tobą przez długi czas.

Centralny punkt festiwalu

Plac Katedralny, teatry i kościoły tworzą wspaniałą scenerię dla opery, dramatu i koncertów wraz z Festspielhaus.

Festiwal w Salzburgu

Dźwięki opery w kamieniołomie

W jednej z najbardziej imponujących aren na świeżym powietrzu w Europie fani opery mogą z bliska doświadczyć arcydzieł muzyki klasycznej.

Festiwal operowy w St. Margareten

Opera na tle marzeń

Co za przeżycie: każdego lata przez cztery tygodnie goście mogą cieszyć się monumentalnymi produkcjami operowymi pod gwiazdami.

Festiwal w Bregencji
Kurtyna w górę dla wspaniałego tła

Letnie festiwale i festyny

Jazz, pop, folk lub muzyka świata w połączeniu z przyjemnością obcowania z naturą łączą się w najpiękniejszy sposób na coraz większej liczbie festiwali w Austrii. Co może być lepszego niż przeżywanie festiwalu na świeżym powietrzu, w otoczeniu przyrody i w imponującym otoczeniu? W Austrii masz wybór. Niezależnie od tego, czy jest to historyczna fosa zamkowa, barokowy park, spokojne leśne jezioro czy nieczynny kamieniołom: każda sceneria ma w sobie coś wyjątkowego.

Trendem jest organizowanie wydarzeń w wybranych lokalizacjach, a czasem w ustronnych miejscach. Natura staje się sceną, która pozwala muzyce na jeszcze bardziej intensywny efekt i oferuje odwiedzającym cenny relaks i kulinarne przysmaki oprócz kulturalnej przyjemności.

Scena plenerowa w fosie zamkowej

Scena na świeżym powietrzu z różnicą. Warto zobaczyć i usłyszeć!

Steyr Music Festival

Festiwal muzyczny dla wszystkich zmysłów

Zarówno program artystyczny, jak i kulinarne przysmaki są najwyższej jakości.

Festiwal Grafenegg

Festiwal na zamku Clam

Gwiazdy spotykają się pod nastrojowo oświetlonym zamkiem.

Clam Festival

Kolorowa mieszanka festiwalowa w Karyntii

Mieszanka nieznanego, innowacyjnego i tradycyjnego w różnych miejscach w Karyntii.

Karynckie lato

Teatr muzyczny nad Jeziorem Nezyderskim

Od 1957 r. program festiwalu w Mörbisch zachwycaj gości na jednej z największych scen pod gołym niebem w Europie.

Musicale nad Jeziorem Nezyderskim

Muzyka Schrammel na najwyższym poziomie

Przez sześć dni muzyka świata - czasem klasyczna, czasem dziwaczna - rozbrzmiewa wokół jeziora Herrensee.

Schrammel.Klang.Festival

Festiwal muzyki crossover w Dolnej Austrii

Ten niewielki, wyjątkowy festiwal poświęcony jest muzyce crossover wszystkich stylów i gatunków.

wellenklӕnge

Festiwal w fajnym stylu w Styrii

Kultura i nieformalność nie są ze sobą sprzeczne. Festiwal jest tego dowodem.

styriarte

Ekskluzywny festiwal w Vorarlbergu

Intymność pierwotnie prywatnych koncertów domowych została zachowana do dziś.

Schubertiade Schwarzenberg Hohenems

Festiwal kultury w Dolnej Austrii

Rozkoszowanie się winem i kulturą w połączeniu z muzyką światową i ludową w Winzer Krems.

gładko i do góry nogami

Improwizacja na festiwalu jazzowym w SalzburgerLand

Z górskiego pastwiska do sali koncertowej: improwizacja sceny jazzowej w najlepszym wydaniu.

Jazz Festival Saalfelden

Wybitny festiwal muzyczny w Górnej Austrii

Spektakl światła i dźwięku łączy muzykę i niezwykłe show.

Klangwolke Linz

Legendarny festiwal na świeżym powietrzu w Wiedniu

Trzy dni muzyki, zabawy i słońca na 13 scenach największego festiwalu na świeżym powietrzu w Europie.

Festiwal na wyspie na Dunaju

Festiwal kulturalny w Styrii

Cyrk, muzyka i instalacje: Czarujący festiwal sztuki ulicznej.

La Strada

Festiwale zamkowe w Austrii

Różnorodność festiwali pałacowych jest wyjątkowa. A tła odgrywają swoją rolę w przyjemności.

Festiwale zamkowe
Muzyka, sztuka i tradycja wśród ośnieżonych krajobrazów

Festiwale zimą

W Austrii liczne festiwale i festyny zamieniają się zimą w magiczne przeżycia. Pośród ośnieżonych krajobrazów łączą one muzykę, sztukę i tradycję. Od klasycznych koncertów po nowoczesne występy, oferują zróżnicowany program, który doskonale uzupełnia zimową atmosferę. Wyjątkowe tło Alp i malownicze miasteczka czynią te wydarzenia niezapomnianymi atrakcjami, które przenoszą odwiedzających do magicznej zimowej krainy czarów.

Wydarzenia w Ziemi Salzburskiej

Biała Perła to obietnica słonecznej jazdy na nartach, muzyki, zabawy i niezapomnianych wrażeń w górach.

Dni Gór Białej Perły

Zimowy festiwal w Tyrolu

Magiczne zimowe dźwięki i czarująca muzyka w śnieżnej scenerii w Erl.

Tyrolski Festiwal Erl

Festiwal jazzowy w salzburskiej dolinie Gastein

Alpejski urok spotyka się z porywającą muzyką gwiazd świata jazzu na Snowjazz.

Snow Jazz Gastein
Środowisko też bije brawo

Zielone festiwale

Coraz więcej osób dostrzega znaczenie zdrowego, zrównoważonego stylu życia. Odkąd zmiany klimatyczne są na ustach wszystkich, coraz więcej organizatorów festiwali koncentruje się również na zrównoważonych koncepcjach: "Zielone Festiwale", na przykład, obywają się bez jednorazowej zastawy stołowej, a także zdobywają punkty dzięki zwiększonej ofercie ekologicznego cateringu z regionalną żywnością i napojami.

Ważne jest, aby odwiedzający festiwal również stosowali się do wytycznych i traktowali środowisko z jak największą troską. Wówczas nic nie stanie na przeszkodzie, by w przyszłości wzbogacać muzyczne doświadczenia w otoczeniu dziewiczej przyrody.

Festiwal dla wschodzących talentów w Wiedniu

Festiwal Buskers w Wiedniu oferuje wschodzącym talentom możliwość zaprezentowania się szerokiej publiczności.

Buskers Festival Vienna

Festiwal różnorodności kulturowej w Vorarlbergu

Festiwal, który oferuje różnorodność kulturową od niszowej po popową, co roku przyciąga wielu odwiedzających do Feldkirch.

Poolbar Festival
Tradycyjne dźwięki, nowoczesne melodie pop

Wspaniałe grupy z Austrii

Austriacka scena muzyczna jest zróżnicowana i kreatywna, a liczne utalentowane grupy podbijają międzynarodowe sceny. Niezależnie od tego, czy są to tradycyjne dźwięki, nowoczesne melodie pop czy eksperymentalne brzmienia - grupy muzyczne z Austrii inspirują swoją oryginalnością i pasją. Każdy zespół wnosi swój własny smak do świata muzyki, nadając mu niepowtarzalny austriacki urok. Od małych klubów po duże festiwale: austriacka scena muzyczna to doświadczenie, którego nie można przegapić!

Alpejska muzyka ludowa

Wirtuozerskie panie z zespołu Alma i ich męski zespół grają alpejską muzykę ludową z rozkoszą i zmiatają kurz z tradycji.

Alma

Muzyka wiedeńska odkryta na nowo

Klemens Lendl i David Müller pochodzą z Klosterneuburg pod Wiedniem i ożywili wiedeńską pieśń. Inspirują swoją publiczność szczerą emocjonalnością.

The Strottern

Tradycyjna muzyka ludowa w nowoczesnych brzmieniach

Muzyka orkiestry dętej? Kojarzy się ze staromodnymi marszami. Nie w przypadku Federspiel: młodzi muzycy są świeżym lekarstwem dla tradycyjnej muzyki ludowej.

Federspiel

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