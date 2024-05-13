Ekskluzywna oaza relaksu: prywatne spa w Austrii
Introduction
Relaks dla wszystkich zmysłów
Prywatne spa w austriackich hotelach to holistyczna podróż, która angażuje wszystkie zmysły w precyzyjnie dopracowanych światach wellness. Każdy element i każdy zabieg są starannie zaprojektowane, by oferować łagodną regenerację i zmysłowy relaks. To idealny czas na wspólne chwile rozpieszczania, leczniczą odnowę, romantyczne rytuały poprawiające samopoczucie lub zdrowotne rekolekcje – w tych prywatnych oazach czas płynie inaczej.
Zanurz się w błogości, odpocznij i naładuj energię: unosząc się w grocie solankowej, relaksując w dźwiękowej saunie czy fińskiej saunie leśnej, albo w łagodnym sanarium w otoczeniu natury. Niezależnie od preferencji, przyroda jest nieodłącznym elementem tej głębokiej regeneracji.
Prywatne spa najwyższej klasy można znaleźć także w sercu miast, a dzień pełen relaksu zwieńczy wykwintna kolacja przy świątecznym stole. Zapraszamy do zanurzenia się w świecie głębokiego odprężenia!
The Ritz-Carlton Spa Vienna: troska o siebie w mieście
W The Ritz-Carlton Spa Vienna goście mogą zrelaksować się w prywatnej atmosferze. Oprócz wanny z hydromasażem i prywatnej łaźni parowej, goście mają możliwość ułożenia własnego spersonalizowanego planu leczenia i rozkoszowania się kulinarnymi przysmakami podczas zdrowego lunchu.
Biohotel Daberer: ekologiczny styl życia
Otoczona drzewami posiadłość o powierzchni 24 000 metrów kwadratowych w karynckiej dolinie Gailtal to leśna sauna Biohotelu. Podczas gdy spa jest otwarte dla wszystkich odwiedzających w ciągu dnia, wieczorem mały domek przekształca się w przytulne schronienie, które może być zarezerwowane wyłącznie dla gości hotelowych. Górska woda chłodzi w basenie z hydromasażem. Świeże leśne powietrze wypełnia płuca na tarasie na świeżym powietrzu.
Linsberg Asia Private Spa: wellness w dalekowschodnim stylu
W romantycznym prywatnym spa w termalnym spa Linsberg Asia w Bad Erlach można doświadczyć dalekowschodniego spokoju. Intymną oazę wellness można zarezerwować zarówno dla par, jak i dla maksymalnie sześciu osób - od jednej godziny do jednego dnia. Z łaźnią parową, saunarium i delikatnymi elementami kolorystycznymi i dźwiękowymi. Odosobniona strefa wypoczynkowa i relaksacyjna oraz oddzielne prysznice i szatnie zapewniają dodatkową prywatność.
Spa Resort Therme Geinberg: prywatność w willi spa
Wellness w termalnym spa, całkowicie prywatnie: każda z nowoczesnych willi Geinberg5 Private SPA oferuje strefę wellness z wanną, sauną fińską, prysznicem parowym, zewnętrznym jacuzzi z ciepłą wodą termalną i otwartym kominkiem. Latem dostępny jest również prywatny pomost kąpielowy bezpośrednio przy naturalnym stawie kąpielowym. W "orientalnym świecie" spa termalnego, z łaźnią turecką, łaźnią seraju i ogrzewaną grotą, mistrz łaźni tureckiej może na życzenie zorganizować spersonalizowany rytuał odnowy biologicznej.
Das.Goldberg: apartamenty spa z widokiem na Alpy
Ten designerski hotel z widokiem na Wysokie Taury oferuje wszystkie udogodnienia wellness, jakich można sobie życzyć w luksusowo urządzonych prywatnych apartamentach: od jacuzzi na świeżym powietrzu, przytulnego kominka i tarasu po wysokiej jakości naturalne materiały i duże panoramiczne okna.
Hotel Kristall: wspólne spędzanie czasu w "Wellness Alm"
Niezależnie od tego, czy pływasz dla dwojga w grocie solankowej, czy przy stole z menu dla smakoszy: W Verwöhnhotel Kristall w Pertisau pary przeżywają wyjątkowe chwile przyjemności. Prywatny apartament spa w "Wellness-Alm", zaledwie 300 metrów od jeziora Achensee, można zarezerwować jako idylliczne schronienie. Zakochani i romantycy mogą cieszyć się przyjemnie urzekającymi zapachami i miłosnymi kąpielami w podwójnej luksusowej wannie, zabiegami dla dwojga i przytulaniem się w łóżku z baldachimem.
Imlauer Hotel Schloss Pichlarn: prywatny apartament spa
Imlauer Hotel Schloss Pichlarn jest znany jako miejsce siły i odosobnienia dla ludzi, którzy kochają odpust. Hotelowa oaza spa oferuje imponujący widok z balkonu na masyw Grimming, prywatną saunę, wannę, prysznic wrażeń, podgrzewane leżaki i przytulną alkowę. Wysokiej jakości łóżka zapewniają najlepszą jakość snu, a podłoga z naturalnego drewna modrzewiowego i naturalne materiały tworzą przytulną atmosferę.
Sporthotel Silvretta Montafon: relaks w apartamencie
Apartament dla nowożeńców z luksusową atmosferą i nowoczesnymi udogodnieniami dla par, które chcą zafundować sobie ekskluzywny wypoczynek we dwoje. Wyposażony w łóżko typu king-size, prywatną saunę, wannę z hydromasażem i panoramiczne okna z widokiem na górski krajobraz. Starannie dobrane elementy wystroju i materiały tworzą ciepłą, relaksującą atmosferę.
Więcej informacji: Prywatne spa w Austrii
Zrównoważony rozwój w hotelach wellness - co jest ważne?
Austriackie oznakowanie ekologiczne
regionalna żywność
Naturalne materiały z Austrii
Ochrona fauny, flory i bioróżnorodności
Koncepcje energetyczne (fotowoltaika, ogrzewanie miejskie, odzysk ciepła)
Koncepcje segregacji odpadów
Cele zrównoważonego rozwoju dla zakupów, utylizacji, energii, mobilności