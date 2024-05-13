Sztuka ziemi: sztuka w naturze
Introduction
Tam, gdzie sztuka w górach otwiera nowe perspektywy
Austriackie Alpy stanowią imponującą scenerię dla dzieł sztuki, które w wyjątkowy sposób łączą naturę i kulturę. Rzeźby i instalacje harmonijnie wpisują się w krajobraz, oferując nowe spojrzenie na otoczenie i zachęcając do odkrywania go na nowo. To zaproszenie do zatrzymania się, refleksji i dostrzeżenia subtelnych relacji między sztuką a naturą.
Sztuka ziemi– inspiracja pod gołym niebem
Idea prezentowania sztuki w otwartej przestrzeni wywodzi się z amerykańskiej sztuki ziemi lat 60. XX wieku i od lat 90. ma swoje stałe miejsce również w Austrii. Dziś to właśnie śmiałe projekty artystyczne kształtują alpejski krajobraz, prezentując wartości estetyczne i ekologiczne. Twórcy sięgają po naturalne materiały, takie jak drewno, kamień czy metal, tworząc dzieła, które szanują otoczenie i wzbogacają je, nie naruszając delikatnej równowagi górskiej przyrody.
Sztuka i natura jako przestrzeń doświadczeń
Połączenie sztuki z naturą tworzy przestrzeń do refleksji i inspiracji – często poruszając ważne tematy, takie jak zmiany klimatyczne, ochrona środowiska czy relacje człowieka z przyrodą. Projekty zachęcają nie tylko do podziwiania, ale i do interakcji z dziełami. Dzięki temu odwiedzający mogą głębiej doświadczyć przekazu sztuki i poczuć jej znaczenie bezpośrednio.
Kulturalny duch życia w Alpach
Sztuka w Alpach łączy tradycję z nowoczesnością. Zaskakuje w niezwykłych miejscach i czyni kulturę dostępną – autentycznie i w przystępny sposób. Każde dzieło opowiada historię, splatającą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, zachęcając do refleksji i dialogu.
Dzięki projektom, które ożywiają i przekształcają krajobraz, Austria umacnia swoją pozycję jako kulturalny lider. Te doświadczenia zapadają w pamięć i budzą pragnienie, by wrócić po więcej.
Sztuka w górach na Schmittenhöhe w Zell am See
Największa w Europie galeria sztuki na świeżym powietrzu rozciąga się na 18 hektarach na Schmittenhöhe o wysokości 1 965 metrów. Odwiedzający mogą odkryć ponad 20 unikalnych rzeźb i instalacji stworzonych przez znanych artystów z Europy. Wykonane z naturalnych materiałów, takich jak drewno, kamień i glina, prace łączą się z alpejskim krajobrazem i otwierają nowe perspektywy na naturę.
Dzieła sztuki zachęcają odwiedzających do świadomego postrzegania otoczenia i poruszają tematy takie jak środowisko i zrównoważony rozwój. Zaskakują kreatywnymi formami, od gigantycznych kolorowych kubków na drzewach po rzeźby drzew stworzone z drewnianych dysków, a także inspirują do refleksji i wymiany. Harmonijne rozmieszczenie wzdłuż szlaków turystycznych i stoków narciarskich sprawia, że można z nich korzystać przez cały rok.
Od 1995 roku projekt "Kunst am Berg" w wyjątkowy sposób łączy sztukę, naturę i relaks, oferując niezapomniane wrażenia wszystkim tym, którzy chcą cieszyć się kulturą pośród zapierających dech w piersiach górskich krajobrazów.
Po drodze znajduje się kilka miejsc odpoczynku, placów zabaw i górskich karczm.
summer.fresh.art. i szlak sztuki w Bad Gastein
Latem Bad Gastein staje się sceną dla jednego z najważniejszych austriackich festiwali sztuki i kultury: festiwalu sommer.frische.kunst. Każdego roku w lipcu i sierpniu międzynarodowi artyści, miłośnicy sztuki i ciekawi goście spotykają się tutaj, aby doświadczyć sztuki w wyjątkowym otoczeniu. Pod hasłem "Dziedzictwo spotyka przyszłość" festiwal łączy historyczne znaczenie Bad Gastein ze współczesnymi wpływami, takimi jak wykorzystanie sztucznej inteligencji w sztuce.
Podczas festiwalu wystawy i wydarzenia odbywają się w specjalnych lokalizacjach. Odwiedzający mogą obserwować artystów z całego świata przy pracy. Pod hasłem "Sztuka sprawia, że widzisz. Odkryj swoją drogę" festiwal wysyła swoich gości w podróż: Szlak Sztuki prowadzi przez 15 stacji rozmieszczonych w otoczeniu natury i da się go przemierzyć w ciągu około dwóch godzin. Od interaktywnych instalacji po monumentalne rzeźby - prace prowokują do myślenia i harmonijnie łączą się z otoczeniem. Jedną z głównych atrakcji Szlaku jest spektakularna rzeźba z muru pruskiego "Harfen" autorstwa niemieckiego artysty Olafa Holzapfela.
Połączenie imponującej architektury Belle Époque, grzmiącego wodospadu i sztuki współczesnej sprawia, że festiwal jest wyjątkowym doświadczeniem, które podkreśla charakter Bad Gastein jako miejsca inspiracji i kreatywności.
Szlak perspektywiczny na Nordkette Innsbruck
Wysoko nad Innsbruckiem, na Seegrube, na wysokości 1 905 metrów, Perspectives Trail oferuje spektakularne widoki. Panoramiczny szlak zaprojektowany przez firmę architektoniczną Snøhetta łączy innowacyjną architekturę z imponującym alpejskim krajobrazem. Ponad 2,8-kilometrowa ścieżka pokonuje różnicę wysokości 142 metrów i otwiera wyjątkowe perspektywy na miasto, dolinę Inn i otaczające góry.
Dziesięć instalacji wykonanych ze stali Corten i drewna modrzewiowego tworzy po drodze miejsca spokoju i inspiracji. Platformy zapraszają do zatrzymania się na chwilę, podczas gdy schodkowe drewniane powierzchnie są zaprojektowane jak mały amfiteatr. Filozofia spotyka się z designem: cytaty z Ludwiga Wittgensteina, takie jak "Rzeczy dzieją się na naszych oczach...", zwracają uwagę na to, co najważniejsze, uzupełniają doświadczenie i zachęcają do refleksji.
Szlak Perspektyw sprawia, że związek między naturą a architekturą staje się namacalny. Jest łatwo dostępny i przemawia do ludzi w każdym wieku. Udane osadzenie w krajobrazie tworzy inspirujące miejsce, które zachęca do zachwytu i refleksji.
Skyspace Lech
James Turrell, słynny amerykański artysta znany ze swojej pracy ze światłem i przestrzenią, stworzył imponujące dzieło sztuki Skyspace w Lech. To architektoniczne arcydzieło zmienia i intensyfikuje postrzeganie nieba i oferuje odwiedzającym wyjątkowe doświadczenie światła i przestrzeni pośród alpejskiego krajobrazu.
Jeśli chcesz doświadczyć fascynacji tym dziełem sztuki, musisz do niego wejść, ponieważ Skyspace Lech jest ledwo widoczny z zewnątrz. Ścieżka prowadzi przez 15-metrowy tunel do wnętrza okrągłego pomieszczenia, które jest ukryte na wzgórzu. Ruchoma kopuła zapewnia widok na zewnątrz, niebo i warunki pogodowe. Przy dobrej pogodzie kopuła jest otwarta. Przy złej pogodzie odwiedzający doświadczają programu oświetleniowego zaprojektowanego przez Jamesa Turrella, a tym samym postrzegają przestrzeń w nowy sposób.
Skyspace Lech, który jest dostępny przez cały rok, znajduje się na wysokości 1780 metrów w pobliżu Oberlech. Wędrówka ze stacji kolejki linowej Oberlech zajmuje latem około 30-40 minut. Zimą do wioski można dotrzeć na nartach. W Oberlech znajdują się punkty gastronomiczne.
Szlak artystyczny Serfaus-Fiss-Ladis
Przeżyj "Art on the Mountain" w Serfaus-Fiss-Ladis, gdzie region na wysokości 2 440 metrów nad poziomem morza przekształca się w wysokogórską scenę dla ponad 15 artystów i ich dzieł. Każdego roku we wrześniu artyści spotykają się, aby tworzyć swoje dzieła bezpośrednio na Schönjoch. Na stacji górskiej Schönjochbahn można na żywo zobaczyć, jak drewno, kamień i stal są na miejscu przekształcane w imponujące rzeźby.
Kreatywne instalacje inspirowane górską przyrodą czekają na Ciebie wzdłuż kilometrowego szlaku sztuki. Od gigantycznej niebieskiej goryczki wykonanej z drewna po ponadwymiarowe rogi koziorożca - galeria na świeżym powietrzu pokazuje różnorodne efekty corocznego wydarzenia "Art on the Mountain". Nowe eksponaty są dodawane do szlaku sztuki, podczas gdy inne prace są zwracane ich twórcom lub kupowane przez zainteresowanych koneserów sztuki.
Spacer szlakiem sztuki zajmuje około 20 minut w każdą stronę. Na końcu czeka na Ciebie restauracja panoramiczna BergDiamant na stacji górskiej Schönjochbahn - idealne miejsce, aby delektować się wyjątkowym połączeniem sztuki i natury i być może kupić dzieło sztuki do domu.
BUS:STOP Krumbach
Czekanie na autobus w Krumbach w Bregenzerwald to czysta przyjemność. Szklany pawilon, stos drewna, las patyków ze schodkami: przystanki autobusowe w Krumbach, społeczności liczącej 1000 osób, stanowią zachwycające niespodzianki, które zabierają Cię w podróż dookoła świata. Siedmiu architektów z siedmiu krajów zaprojektowało "Buswartehüsle" (w dialekcie Vorarlberg zadaszony przystanek autobusowy) i stworzyło architektoniczne perełki. Pomysł na projekt zrodził się, gdy Stowarzyszenie Kulturalne Krumbach chciało czegoś więcej niż zwykłych przystanków autobusowych.
Zaproszenie do udziału w projekcie przyjęły zespoły architektów z Rosji, Hiszpanii, Belgii, Norwegii, Japonii, Chin i Chile. Zainspirował ich krajobraz i lokalna kultura. Budynki nawiązują do lokalizacji w bardzo różny sposób. Niektóre wykorzystują typowe cechy Bregenzerwald, takie jak salon ze stołem i krzesłami, stos drewna lub stylizowany las. Inne oferują nowe widoki na okolicę.
Zwiedzanie wszystkich siedmiu wiat przystankowych BUS:STOP-Krumbach zajmuje od dwóch do trzech godzin. Można do nich dotrzeć również autobusem: z Bregencji regionalnymi liniami 820 i 890.
Trzy restauracji w Krumbach to idealne miejsca, aby zatrzymać się na przekąskę. Uszlachetniają one jedzenie i napoje roślinami i ziołami z okolic Krumbach.
Spędź noc w regionie: nocleg w regionie pozwala odkryć dzieła sztuki i alpejski krajobraz Bregenzerwald w całej jego różnorodności w relaksujący sposób.
Więcej projektów artystycznych związanych z naturą
Leo's Gang Art w Saalfelden Leogang
Rzeźby w Leogang ożywiają sposób, w jaki artyści interpretują tematy domu, natury i tradycji. Znajdują się one u podnóża Asitz wzdłuż trzykilometrowego okrężnego szlaku turystycznego "Leo's Gang Art". Wśród eksponatów znajduje się kamienna rzeźba przypominająca maskę oraz gigantyczny owad z ogromnymi skrzydłami. Tablice informacyjne informują odwiedzających o artystach i znaczeniu każdego dzieła.
Spacer trwa około godziny. Po drodze można zatrzymać się w różnych hotelach.
Sztuka wśród krajobrazów Alp Wiedeńskich
Para artystów Charlotte i Johannes Siedl wykorzystuje łąkowy krajobraz wokół Gut Gasteil w Alpach Wiedeńskich na wystawy pod hasłem "Sztuka w krajobrazie" od 1992 roku. Co dwa lata około 30 artystów z Europy i zagranicy prezentuje rzeźby, obiekty i instalacje. Większość prac powstaje na miejscu i jest specjalnie projektowana na potrzeby danej wystawy.
Okrężny spacer do obiektów prowadzi przez skoszone łąki i zajmuje około półtorej godziny. Napoje i przekąski są dostępne w pobliskim food trucku "Päuschen".
SilvrettAtelier Montafon
Od 1998 roku co dwa lata Montafon staje się miejscem spotkań artystów z całego świata. Tworzą oni w górach dzieła inspirowane wysokogórską scenerią. Zainteresowanych zapraszamy do ich obejrzenia na przełomie sierpnia i września. W określonych terminach istnieje również możliwość porozmawiania z artystami w górskiej restauracji.
Na miejsce można dostać się z Partenen kolejką linową Versettla. Tuż obok stacji górskiej znajduje się restauracja. Kilka szlaków turystycznych prowadzi również na górę o wysokości 2000 metrów.
Georunde Rindberg Bregenzerwald
Georunde Rindberg w Sibratsgfäll w Bregenzerwald pokazuje siłę zmian tkwiącą w naturze. Okrężna wędrówka prowadzi do zbocza, które osunęło się kilka lat temu. na przykład "Dom Felbera" nagle stanął niemal bez szwanku kilka metrów w dół doliny. Dziś w pochylonym domu znajduje się wystawa poświęcona temu wydarzeniu. Instalacje wzdłuż ścieżki również są krzywe. Ławka, stół i sześcian zostały stworzone przez projektantów z Bregenzerwald.
Wędrówka do wszystkich 13 stacji zajmuje około godziny. W pobliskiej miejscowości Sibratsgfäll znajdują się punkty gastronomiczne.
Kultywowany zrównoważony rozwój
Zrównoważona sztuka i kultura odnosi się do praktyk artystycznych i działań kulturalnych, które są świadome ekologicznie i społecznie odpowiedzialne. Koncepcja ta obejmuje tworzenie sztuki w sposób minimalizujący wpływ na środowisko, wykorzystanie zrównoważonych materiałów oraz promowanie kwestii świadomości ekologicznej i sprawiedliwości społecznej. W sektorze kultury chodzi o zachowanie dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym zapewnieniu, że praktyki są przyjazne dla środowiska i dostępne dla wszystkich społeczności. Zrównoważona sztuka i kultura mają na celu inspirowanie i edukowanie w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz promowanie harmonijnego związku między działalnością człowieka, sztuką, dziedzictwem kulturowym i światem przyrody.
Około 750 muzeów w całej Austrii zapewnia spojrzenie na historyczną i współczesną sztukę, kulturę i przyrodę. Jak na mały kraj z populacją około 9 milionów, jest to niezwykle wysoka liczba. Muzea to nie tylko miejsca gromadzenia, przechowywania i prezentacji. Postrzegają siebie również jako przestrzenie spotkań i inspiracji dla wszystkich ludzi - w duchu integracji społecznej. Coraz więcej muzeów wdraża strategie zrównoważonego rozwoju, aby realizować swoją misję w dłuższej perspektywie. Wynika to z faktu, że Austriacy są z pasją zaangażowani w utrzymanie, ochronę i rewitalizację swoich skarbów kultury, aby odwiedzający mogli nadal cieszyć się nimi w przyszłości.