Przyroda, która pozwala odetchnąć Altaussee i Grundlsee w Styrii

W regionie Ausseerland Salzkammergut powietrze jest nie tylko świeże – ma również działanie lecznicze. Wśród styryjskich gór znajduje się kilka miejscowości, które przekonują wyjątkową jakością powietrza i naturalnym klimatem sprzyjającym zdrowiu.

Od 1989 roku Altaussee jest uznawane za uzdrowisko klimatyczne – nic dziwnego, biorąc pod uwagę jego położenie między szczytami Loser i Trisselwand, na wysokości ponad 700 m n.p.m. Czyste górskie powietrze, krystalicznie czyste jeziora i pachnące alpejskie ścieżki tworzą idealne warunki do aktywności fizycznej i wypoczynku. Instalacja Kneippa i tężnia solankowa dodatkowo pobudzają krążenie.

Również Grundlsee stawia na zdrowe powietrze: od 2017 roku oficjalnie uznana za uzdrowisko klimatyczne, gmina ta zachwyca jeziorem wolnym od łodzi motorowych, cichymi leśnymi ścieżkami i klimatem, który uspokaja ciało i umysł. Oferta medycyny komplementarnej uzupełnia kontakt z naturą - jest kojąca i nowoczesna.