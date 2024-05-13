Uzdrowiska klimatyczne w Austrii
Introduction
Niektóre miejsca mają wyjątkową moc zmian - nie w spektakularny sposób, ale po cichu i powoli. Należą do nich uzdrowiska klimatyczne w Austrii. To, co je wyróżnia, jest mierzalne: czyste, rześkie powietrze, szczególne warunki klimatyczne i geograficzne. Kto tu przyjeżdża, znajduje idealne warunki do regeneracji. Efekty tego pobytu często odczuwa się dopiero po kilku dniach. Głowa staje się spokojniejsza. Sen głębszy. Oddech wolniejszy. Miejsca, które nie rozpraszają, ale przywracają równowagę i energię.
Tutaj znajdziesz siedem najpiękniejszych uzdrowisk klimatycznych Austrii.
Altaussee i Grundlsee w Styrii
W regionie Ausseerland Salzkammergut powietrze jest nie tylko świeże – ma również działanie lecznicze. Wśród styryjskich gór znajduje się kilka miejscowości, które przekonują wyjątkową jakością powietrza i naturalnym klimatem sprzyjającym zdrowiu.
Od 1989 roku Altaussee jest uznawane za uzdrowisko klimatyczne – nic dziwnego, biorąc pod uwagę jego położenie między szczytami Loser i Trisselwand, na wysokości ponad 700 m n.p.m. Czyste górskie powietrze, krystalicznie czyste jeziora i pachnące alpejskie ścieżki tworzą idealne warunki do aktywności fizycznej i wypoczynku. Instalacja Kneippa i tężnia solankowa dodatkowo pobudzają krążenie.
Również Grundlsee stawia na zdrowe powietrze: od 2017 roku oficjalnie uznana za uzdrowisko klimatyczne, gmina ta zachwyca jeziorem wolnym od łodzi motorowych, cichymi leśnymi ścieżkami i klimatem, który uspokaja ciało i umysł. Oferta medycyny komplementarnej uzupełnia kontakt z naturą - jest kojąca i nowoczesna.
Bad Eisenkappel w Karyntii
Bad Eisenkappel w Karyntii łączy w sobie dwa rzadkie tytuły: uzdrowisko i uzdrowisko klimatoterapeutyczne – co czyni je miejscem wyjątkowym na skalę całej Austrii. Położona w osłoniętej od wiatru dolinie u podnóża Karawanków miejscowość zachwyca słoneczną, wolną od mgły lokalizacją oraz otoczeniem, które dzięki gęstym lasom i chroniącym je górom jest wolna od emisji CO2.
Tutejsze powietrze należy do najczystszych w Karyntii: pyły zawieszone i dwutlenek siarki są tu praktycznie niewykrywalne. Burze i gradobicia również są rzadkością. Zrównoważone zaopatrzenie w energię, ogrzewanie przyjazne dla klimatu oraz tytuł gminy chroniącej środowisko podkreślają zdrowy mikroklimat – to naprawdę miejsce, w którym można odetchnąć.
Galtür w Tyrolu
Położona na wysokości 1600 metrów gmina w tyrolskiej dolinie Paznaun jest jednym z najlepszych miejsc dla alergików: wysokość nad poziomem morza zapewnia czyste powietrze o niskiej zawartości pyłków i tworzy naturalną barierę dla wielu alergenów, które często powodują dolegliwości w niżej położonych regionach.
Jako pierwszy uznany kurort klimatyczny w Tyrolu i posiadacz certyfikatu alergicznego ECARF, Galtür spełnia najwyższe standardy dotyczące wypoczynku dla osób o specjalnych potrzebach. Od zakwaterowania, przez supermarkety, po aktywności na łonie natury – wszystko jest dostosowane do potrzeb osób cierpiących na alergie. Szczególnie wiosną i latem, kiedy w innych miejscach powietrze wypełnia pyłek kwiatowy, Galtür umożliwia relaksujące wędrówki, wycieczki rowerowe lub po prostu głębokie oddychanie – zapewniając bezpieczeństwo, komfort i alpejski styl życia.
Ramsau am Dachstein w Styrii
Ramsau am Dachstein leży na słonecznym płaskowyżu między 1100 a 1700 m n.p.m. - bezpośrednio pod charakterystycznymi południowymi ścianami masywu Dachstein. Od 2004 roku ta styryjska gmina jest oficjalnie uznana za uzdrowisko klimatyczne. Czyste górskie powietrze, doskonała widoczność i nienaruszona przyroda z lasami, halami i górskim krajobrazem stwarzają najlepsze warunki do relaksującego wypoczynku.
Wędrówki, jazda na rowerze czy narciarstwo biegowe – aktywność fizyczna na tej wysokości ma pozytywny wpływ na układ krążenia i odpornościowy. Ramsau jest popularnym miejscem dla wszystkich, którzy chcą połączyć zdrowe górskie powietrze z aktywnym wypoczynkiem.
Windischgarsten w Górnej Austrii
Windischgarsten, położone w górnoaustriackiej kotlinie Windischgarstner Becken, od 1964 roku jest oficjalnie uznane za uzdrowisko klimatyczne – i to nie bez powodu. Położone na wysokości 602 m n.p.m. i otoczone imponującymi pasmami górskimi, takimi jak Haller Mauern, Totes Gebirge i Sengsengebirge, panuje tu szczególnie atrakcyjny klimat.
Czyste górskie powietrze, duża powierzchnia lasów i położenie w Parku Narodowym Alp Wapiennych – wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO – tworzą idealne warunki do wypoczynku dla osób dbających o zdrowie. Wędrówki, jazda na rowerze, jazda na nartach lub po prostu głębokie oddychanie: otoczenie bliskie natury zapewnia relaks i nową energię przez cały rok.
Wolfgangsee w Górnej Austrii
Nad jeziorem Wolfgangsee w regionie Salzkammergut widać, jak bardzo klimat i krajobraz mogą wpływać na samopoczucie. Jako uzdrowisko klimatyczne ten region w Górnej Austrii już od 1964 roku wyróżnia się szczególnie zdrowym mikroklimatem: położony na południowym zboczu Alp Północnych, przez cały rok charakteryzuje się długim nasłonecznieniem i rzadką mgłą. Ciągła wymiana powietrza zapobiega powstawaniu warstw inwersyjnych – świeże, czyste powietrze jest tu gwarantowane.
Samo jezioro Wolfgangsee działa jak naturalna klimatyzacja: wyrównuje wahania temperatury, chłodzi latem, magazynuje ciepło w nocy, tworząc idealne warunki dla organizmu. A co najlepsze: kąpiel w czystej wodzie nie jest tu tylko obietnicą, ale codziennością. Natura, woda i powietrze tworzą harmonijną całość – idealną dla wszystkich, którzy chcą świadomie oddychać i czerpać nową energię.
Wskazówki
Stan: marzec 2025
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Uzdrowiska i uzdrowiska klimatyczne w AustriiJeśli chcesz nie tylko cieszyć się dobroczynnym wpływem klimatu uzdrowiskowego, ale także zadbać o swoje zdrowie, to jesteś we właściwym miejscu. Wody termalne, baseny solankowe i błoto lecznicze w termach mają udowodnione działanie.
Bad Tatzmannsdorf
Już w czasach monarchii austro-węgierskiej miejsce to uważano za modny kurort. Źródła lecznicze są tu wykorzystywane do dziś, przede wszystkim do kuracji pitnych.
Bad Ischl
Otoczone górami i lasami miasto cieszy się doskonałą jakością powietrza - i idealnymi warunkami do wypoczynku i regeneracji sił.
Bad Gastein
Uzdrowisko słynie z terapii radonowej, kuracji termalnych i zabiegów fizykalnych - opartych na wodach leczniczych, górskim położeniu i sile sztolni leczniczych w Gastein.
Reichenau an der Rax
Ta uzdrowiskowa gmina położona jest na płaskowyżu, co zapewnia czyste powietrze, zrównoważony klimat i doskonałe warunki do wypoczynku.
Bad Aussee
Bad Aussee w malowniczym Salzkammergut od 1911 r. jest uzdrowiskiem, które oprócz obiektów kuracyjnych oferuje również różnorodne akywności latem i zimą.
Bad Blumau
Ta malownicza miejscowość uzdrowiskowa słynie przede wszystkim z Rogner Bad Blumau, wyjątkowego kompleksu termalnego i wellness projektu Friedensreicha Hundertwassera.
Mariapfarr
300 słonecznych dni w roku i czyste, górskie powietrze na wys. 1119 m n.p.m. Jako oficjalnie uznane uzdrowisko klimatyczne, miejscowość ta spełnia najwyższe standardy.