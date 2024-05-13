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Uzdrowiska klimatyczne w Austrii

Panoramic view of Bad Gastein with church, spa buildings, coniferous forests and snow-capped peaks in the background.
Odpoczynek na łonie natury - w Austrii wyjątkowo łatwo osiągnąć jego pełnię. Wysokości, czyste powietrze, dobroczynny klimat i siła wody pobudzają ducha życia.

Niektóre miejsca mają wyjątkową moc zmian - nie w spektakularny sposób, ale po cichu i powoli. Należą do nich uzdrowiska klimatyczne w Austrii. To, co je wyróżnia, jest mierzalne: czyste, rześkie powietrze, szczególne warunki klimatyczne i geograficzne. Kto tu przyjeżdża, znajduje idealne warunki do regeneracji. Efekty tego pobytu często odczuwa się dopiero po kilku dniach. Głowa staje się spokojniejsza. Sen głębszy. Oddech wolniejszy. Miejsca, które nie rozpraszają, ale przywracają równowagę i energię.

Tutaj znajdziesz siedem najpiękniejszych uzdrowisk klimatycznych Austrii.

Przyroda, która pozwala odetchnąć

Altaussee i Grundlsee w Styrii

W regionie Ausseerland Salzkammergut powietrze jest nie tylko świeże – ma również działanie lecznicze. Wśród styryjskich gór znajduje się kilka miejscowości, które przekonują wyjątkową jakością powietrza i naturalnym klimatem sprzyjającym zdrowiu.

Od 1989 roku Altaussee jest uznawane za uzdrowisko klimatyczne – nic dziwnego, biorąc pod uwagę jego położenie między szczytami Loser i Trisselwand, na wysokości ponad 700 m n.p.m. Czyste górskie powietrze, krystalicznie czyste jeziora i pachnące alpejskie ścieżki tworzą idealne warunki do aktywności fizycznej i wypoczynku. Instalacja Kneippa i tężnia solankowa dodatkowo pobudzają krążenie.

Również Grundlsee stawia na zdrowe powietrze: od 2017 roku oficjalnie uznana za uzdrowisko klimatyczne, gmina ta zachwyca jeziorem wolnym od łodzi motorowych, cichymi leśnymi ścieżkami i klimatem, który uspokaja ciało i umysł. Oferta medycyny komplementarnej uzupełnia kontakt z naturą - jest kojąca i nowoczesna.

Altaussee
Czyste powietrze w Karawankach

Bad Eisenkappel w Karyntii

Bad Eisenkappel w Karyntii łączy w sobie dwa rzadkie tytuły: uzdrowisko i uzdrowisko klimatoterapeutyczne – co czyni je miejscem wyjątkowym na skalę całej Austrii. Położona w osłoniętej od wiatru dolinie u podnóża Karawanków miejscowość zachwyca słoneczną, wolną od mgły lokalizacją oraz otoczeniem, które dzięki gęstym lasom i chroniącym je górom jest wolna od emisji CO2.

Tutejsze powietrze należy do najczystszych w Karyntii: pyły zawieszone i dwutlenek siarki są tu praktycznie niewykrywalne. Burze i gradobicia również są rzadkością. Zrównoważone zaopatrzenie w energię, ogrzewanie przyjazne dla klimatu oraz tytuł gminy chroniącej środowisko podkreślają zdrowy mikroklimat – to naprawdę miejsce, w którym można odetchnąć. 

Bad Eisenkappel
Oddech dla alergików

Galtür w Tyrolu

Położona na wysokości 1600 metrów gmina w tyrolskiej dolinie Paznaun jest jednym z najlepszych miejsc dla alergików: wysokość nad poziomem morza zapewnia czyste powietrze o niskiej zawartości pyłków i tworzy naturalną barierę dla wielu alergenów, które często powodują dolegliwości w niżej położonych regionach.

Jako pierwszy uznany kurort klimatyczny w Tyrolu i posiadacz certyfikatu alergicznego ECARF, Galtür spełnia najwyższe standardy dotyczące wypoczynku dla osób o specjalnych potrzebach. Od zakwaterowania, przez supermarkety, po aktywności na łonie natury – wszystko jest dostosowane do potrzeb osób cierpiących na alergie. Szczególnie wiosną i latem, kiedy w innych miejscach powietrze wypełnia pyłek kwiatowy, Galtür umożliwia relaksujące wędrówki, wycieczki rowerowe lub po prostu głębokie oddychanie – zapewniając bezpieczeństwo, komfort i alpejski styl życia.

Czyste powietrze, świetna widoczność

Ramsau am Dachstein w Styrii

Ramsau am Dachstein leży na słonecznym płaskowyżu między 1100 a 1700 m n.p.m. - bezpośrednio pod charakterystycznymi południowymi ścianami masywu Dachstein. Od 2004 roku ta styryjska gmina jest oficjalnie uznana za uzdrowisko klimatyczne. Czyste górskie powietrze, doskonała widoczność i nienaruszona przyroda z lasami, halami i górskim krajobrazem stwarzają najlepsze warunki do relaksującego wypoczynku.

Wędrówki, jazda na rowerze czy narciarstwo biegowe – aktywność fizyczna na tej wysokości ma pozytywny wpływ na układ krążenia i odpornościowy. Ramsau jest popularnym miejscem dla wszystkich, którzy chcą połączyć zdrowe górskie powietrze z aktywnym wypoczynkiem.

Ramsau am Dachstein
Wyjątkowo atrakcyjne

Windischgarsten w Górnej Austrii

Windischgarsten, położone w górnoaustriackiej kotlinie Windischgarstner Becken, od 1964 roku jest oficjalnie uznane za uzdrowisko klimatyczne – i to nie bez powodu. Położone na wysokości 602 m n.p.m. i otoczone imponującymi pasmami górskimi, takimi jak Haller Mauern, Totes Gebirge i Sengsengebirge, panuje tu szczególnie atrakcyjny klimat.

Czyste górskie powietrze, duża powierzchnia lasów i położenie w Parku Narodowym Alp Wapiennych – wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO – tworzą idealne warunki do wypoczynku dla osób dbających o zdrowie. Wędrówki, jazda na rowerze, jazda na nartach lub po prostu głębokie oddychanie: otoczenie bliskie natury zapewnia relaks i nową energię przez cały rok.

Windischgarsten
Relaks unosi się w powietrzu

Wolfgangsee w Górnej Austrii

Nad jeziorem Wolfgangsee w regionie Salzkammergut widać, jak bardzo klimat i krajobraz mogą wpływać na samopoczucie. Jako uzdrowisko klimatyczne ten region w Górnej Austrii już od 1964 roku wyróżnia się szczególnie zdrowym mikroklimatem: położony na południowym zboczu Alp Północnych, przez cały rok charakteryzuje się długim nasłonecznieniem i rzadką mgłą. Ciągła wymiana powietrza zapobiega powstawaniu warstw inwersyjnych – świeże, czyste powietrze jest tu gwarantowane.

Samo jezioro Wolfgangsee działa jak naturalna klimatyzacja: wyrównuje wahania temperatury, chłodzi latem, magazynuje ciepło w nocy, tworząc idealne warunki dla organizmu. A co najlepsze: kąpiel w czystej wodzie nie jest tu tylko obietnicą, ale codziennością. Natura, woda i powietrze tworzą harmonijną całość – idealną dla wszystkich, którzy chcą świadomie oddychać i czerpać nową energię.

Wolfgangsee

Wskazówki

Stan: marzec 2025
Źródła:

Uzdrowiska i uzdrowiska klimatyczne w Austrii

Jeśli chcesz nie tylko cieszyć się dobroczynnym wpływem klimatu uzdrowiskowego, ale także zadbać o swoje zdrowie, to jesteś we właściwym miejscu. Wody termalne, baseny solankowe i błoto lecznicze w termach mają udowodnione działanie.

Bad Tatzmannsdorf

Już w czasach monarchii austro-węgierskiej miejsce to uważano za modny kurort. Źródła lecznicze są tu wykorzystywane do dziś, przede wszystkim do kuracji pitnych.

Bad Tatzmannsdorf

Bad Ischl

Otoczone górami i lasami miasto cieszy się doskonałą jakością powietrza - i idealnymi warunkami do wypoczynku i regeneracji sił.

Bad Ischl

Bad Gastein

Uzdrowisko słynie z terapii radonowej, kuracji termalnych i zabiegów fizykalnych - opartych na wodach leczniczych, górskim położeniu i sile sztolni leczniczych w Gastein.

Bad Gastein

Reichenau an der Rax

Ta uzdrowiskowa gmina położona jest na płaskowyżu, co zapewnia czyste powietrze, zrównoważony klimat i doskonałe warunki do wypoczynku.

Reichenau an der Rax

Bad Aussee

Bad Aussee w malowniczym Salzkammergut od 1911 r. jest uzdrowiskiem, które oprócz obiektów kuracyjnych oferuje również różnorodne akywności latem i zimą.

Bad Aussee

Bad Blumau

Ta malownicza miejscowość uzdrowiskowa słynie przede wszystkim z Rogner Bad Blumau, wyjątkowego kompleksu termalnego i wellness projektu Friedensreicha Hundertwassera.

Bad Blumau

Mariapfarr

300 słonecznych dni w roku i czyste, górskie powietrze na wys. 1119 m n.p.m. Jako oficjalnie uznane uzdrowisko klimatyczne, miejscowość ta spełnia najwyższe standardy.

Mariapfarr

Bad Bleiberg

Dwie sztolnie klimatyczne o stałej temperaturze 8°C i wilgotności powietrza 99% zapewniają idealne warunki dla dróg oddechowych i dobrego samopoczucia.

Bad Bleiberg

FAQs

W uzdrowisku klimatycznym główną rolę odgrywa natura: krystalicznie czyste powietrze, brak zanieczyszczeń, idealne warunki do głębokiego oddychania. Każdy, kto chce zadbać o swoje zdrowie – bez recepty lekarskiej – znajdzie tu spokój, świeże górskie powietrze i idealne warunki do regeneracji. Tutaj klimat staje się terapią. Wysokość nad poziomem morza, liczba godzin słonecznych, wilgotność powietrza i bodźce temperaturowe mają celowy wpływ na samopoczucie – sprawdzony naukowo i monitorowany medycznie. Lekarze z dodatkowymi kwalifikacjami w zakresie klimaterapii wspierają pacjentów w zabiegach takich jak kuracje terenowe lub umiarkowane programy aktywności na świeżym powietrzu.

Uzdrowiska to oficjalnie uznane miejsca, w których wykorzystuje się naturalne środki lecznicze i zapewnia niezbędne wyposażenie do kuracji oraz opiekę medyczną.

W Austrii znajduje się wiele uzdrowisk, ośrodków wypoczynkowych, kąpielisk leczniczych i term. Wszystkie one mają pozytywny wpływ na zdrowie – niektóre z nich skupiają się na innych aspektach. W niniejszym przeglądzie zostały one wymienione.

Uzdrowiska i ośrodki wypoczynkowe

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