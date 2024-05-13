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Urlop wellness z widokiem: oaza spokoju z alpejską panoramą
Introduction
Austriacka natura jako źródło energii
Zanurzeni w krystalicznie czystym jeziorze, otoczeni bogactwem zieleni leśnej, rozkoszując się ciepłem porannego słońca w górach oraz relaksując się w luksusowym ośrodku wellness z zapierającym dech w piersiach widokiem, odnajdujemy prawdziwy spokój i regenerację. Austriacka przyroda sprzyja głębokiemu relaksowi – jej spokojne krajobrazy stymulują nasze zmysły, jak zapach letniego deszczu unoszący się w powietrzu, melodia ptaków śpiewających w lesie, czy kolorowy dywan wiosennych kwiatów rozkwitających na górskich łąkach. Kiedy zanurzymy się w tym naturalnym otoczeniu, odnajdujemy własny rytm, odprężamy się i stajemy się bardziej wrażliwi na piękno świata wokół nas.
Ośrodki wellness z panoramicznym widokiem
Alpy, które zajmują dwie trzecie powierzchni Austrii, oferują niezwykłe bogactwo krajobrazów – od wodnych, przez leśne, aż po górskie. Te malownicze scenerie stanowią doskonałe tło dla licznych ośrodków wellness, gdzie panoramiczne widoki zapierają dech w piersiach. W takich chwilach troska o siebie staje się naturalna i łatwa, a bliskość z przyrodą budzi w nas prawdziwą radość życia. Wakacje w Austrii przekształcają się w wszechstronne doświadczenie, które nie tylko wzmacnia ciało, ale także koi umysł.
Mountain Resort Feuerberg: relaks w Wolke 7
Poczuj pełnię energii górskiej w panoramicznym ośrodku wellness Feuerberg Mountain Resort, usytuowanym na wysokości 1766 metrów w malowniczym regionie Gerlitzen Alpe, z widokiem na północną Karyntię. Zanurz się w basenie bez krawędzi, podziwiając majestatyczne szczyty Karawanken, lub wybierz panoramiczny basen w szklanym pawilonie, gdzie widok na doliny uzupełnia kąpiel. Latem alpejskie jezioro przed hotelem zaprasza do odświeżającej kąpieli w krystalicznie czystej wodzie.
Dla pełnego oczyszczenia i relaksu, skorzystaj z sauny skalnej wkomponowanej w skałę Gerlitzen, himalajskiej sauny solnej, sauny na podczerwień lub sauny koncertowej z panoramicznym widokiem. Ci, którzy pragną odprężenia przy odległym widoku, mogą zrelaksować się w "W 7" – pokoju relaksacyjnym oferującym zapierający dech widok na karynckie jeziora.
Schronisko Kristallhütte w Zillertalu: styl życia z widokiem
Schronisko Kristallhütte, usytuowane na wysokości 2147 metrów w ośrodku narciarskim Hochzillertal Kaltenbach, jest jednym z najbardziej pożądanych miejsc w Alpach. Luksusowe apartamenty Alpine Lodge, wykończone lokalnym modrzewiem, eleganckimi tkaninami i szlachetnym marmurem, oferują nie tylko niezwykły komfort, ale także zachwycające widoki z samego szczytu.
Powyżej apartamentów znajduje się strefa wellness, która jest prawdziwym rajem dla zmysłów. Przestronna sauna wykonana z szwajcarskiej sosny oferuje panoramiczne widoki, aromatyczna łaźnia parowa zaprasza do relaksu z widokiem, a strefa relaksu z barem herbacianym, sokami i owocami zapewnia chwilę odprężenia. Dla najbardziej romantycznych chwil dostępne jest przytulne gniazdo dla dwojga z łóżkiem wodnym, gwarantujące długotrwałe dobre samopoczucie.
AQUA DOME: Wellness w Alpach Ötztalskich
W ciemności zewnętrzne baseny hotelu AQUA DOME Tirol Therme Längenfeld mienią się jak świecące statki kosmiczne, a przeszklone spa termalne oferuje oszałamiający widok na otaczające Alpy Ötztalskie. Ta przestrzeń na nowo definiuje wellness, harmonijnie wkomponowując się w naturalne otoczenie Ötztal.
Czterogwiazdkowy AQUA DOME to oaza spokoju i regeneracji. Jego wyjątkowe spa i strefa saun są połączone futurystycznym korytarzem szlafrokowym, który prowadzi bezpośrednio do hotelu. Pokoje i apartamenty, urządzone z użyciem naturalnych materiałów, obfitujące w drewno i ciepłe odcienie, emanują alpejskim komfortem i elegancją.
Hotel Fernblick w Montafon: Panorama na palach
Położony wysoko nad Schruns, na szczycie Bartholomäberg na wysokości 1100 metrów, hotel wakacyjny Fernblick w pełni zasługuje na swoją nazwę. Pływanie w panoramicznym basenie unoszącym się 20 metrów nad zboczem to wyjątkowy sposób na podziwianie zapierających dech w piersiach widoków, gdyż basen oparty jest na solidnych palach.
Tuż obok podniebnego basenu, goście mogą zanurzyć się w przyjemnie ciepłej wodzie panoramicznego jacuzzi. W "Feingefühl-Badehaus", znajdującym się wewnątrz hotelu, ciało i umysł odnajdują równowagę w harmonijnym otoczeniu. Pokoje relaksacyjne wypełnia przyjemne zapachy i aromaty, które stymulują zmysły i sprzyjają głębokiemu odprężeniu.
Seewirt Mattsee: Hotel nad wodą
Miłośnicy romantyzmu i błogiego relaksu znajdą swoje miejsce w uroczej wiosce Mattsee. Malowniczo położona między jeziorem Mattsee a jeziorem Obertrum, oferuje wspaniałe chwile odprężenia w spa "Himmelreich". To wyjątkowe miejsce rozciąga się na trzech piętrach i zapewnia szereg luksusowych udogodnień, w tym saunę fińską, ziołową łaźnię parową, grotę solankową oraz przytulną strefę relaksacyjną z dużymi podwójnymi leżakami.
Zrelaksuj się w panoramicznym basenie, który daje poczucie kąpieli w jeziorze, lub skorzystaj z letniego tarasu na dachu, idealnego do opalania. Dla zakochanych i par w podróży poślubnej Seewirt Mattsee oferuje wyjątkowe romantyczne przeżycia – na życzenie można wznieść się w siódmym niebie podczas niezapomnianego lotu balonem na gorące powietrze.
Weißes Rössl nad Wolfgangsee: ośrodek w Salzkammergut
Jezioro Wolfgangsee w regionie Salzkammergut to prawdziwa perła, pełna krystalicznie czystej wody pitnej, otoczona majestatycznymi górami. Z romantycznego hotelu Weißes Rössl w St. Wolfgang, nawet w zimie, możesz cieszyć się 30-stopniową wodą w spa nad jeziorem i basenie Rössl.
Hotel oferuje strefę wellness o powierzchni 1500 m², gdzie poza basenami i jeziorem, znajdziesz panoramiczną saunę oraz przestronny pokój relaksacyjny z zachwycającym widokiem na jezioro i okoliczne góry. Dla pełnego odnowienia i regeneracji, warto odwiedzić łaźnię parową Sool, a Spa & Beauty zapewnia luksusowe zabiegi przy użyciu najwyższej jakości produktów, które rozpieszczą ciało i umysł.
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