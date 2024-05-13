Badanie dowodzi: narciarstwo jest sexy!

Międzynarodowe badanie pokazuje czarno na białym: zdjęcia narciarskie należą do najpopularniejszych zdjęć w aplikacjach randkowych. Więcej dopasowań, więcej przesunięć w prawo – śnieg najwyraźniej ociepla wizerunek!

Dlaczego? Ponieważ zdjęcia narciarskie emanują przygodą, zabawą i energią „dam radę”. I właśnie to jest atrakcyjne: ludzie, którzy próbują czegoś nowego, śmieją się, upadają, podnoszą się i przy tym... całkiem dobrze wyglądają!

Krótko mówiąc: jazda na nartach jest fajna. I owszem - sexy!

Aby robić zdjęcia, nie trzeba być profesjonalistą. Austria to idealne miejsce dla wszystkich, którzy chcą po prostu zacząć. Nowa zima, nowe wrażenia – a może nawet nowa miłość.