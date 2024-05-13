Nauka jazdy na nartach w Austrii
Od zera do narciarskiego bohatera!
Introduction
Jazda na nartach jest sexy – potwierdza to nawet badanie. Ale nie chodzi tu o gogle narciarskie ani kurtkę softshellową. Chodzi o to niezwykłe uczucie, jakie daje próbowanie czegoś nowego. Kto uczy się jeździć na nartach, czuje odwagę, ciekawość i własną moc – na łagodnych stokach, oddychając czystym górskim powietrzem i z uśmiechem na twarzy. W Austrii łatwo jest zacząć: doświadczeni instruktorzy narciarstwa, swobodna atmosfera i brak presji już czekają na Ciebie!
Pierwszy zjazd to małe zwycięstwo, drugi to czysta radość. A potem? Słońce, Kaiserschmarren, bajeczna panorama górska, impreza – czyli to wszystko, co towarzyszy narciarstwu. Próbowanie nowych rzeczy, zaskakiwanie samych siebie i wspaniałe uczucie – nauka jazdy na nartach sprawia tak wiele radości.
Badanie dowodzi: narciarstwo jest sexy!
Międzynarodowe badanie pokazuje czarno na białym: zdjęcia narciarskie należą do najpopularniejszych zdjęć w aplikacjach randkowych. Więcej dopasowań, więcej przesunięć w prawo – śnieg najwyraźniej ociepla wizerunek!
Dlaczego? Ponieważ zdjęcia narciarskie emanują przygodą, zabawą i energią „dam radę”. I właśnie to jest atrakcyjne: ludzie, którzy próbują czegoś nowego, śmieją się, upadają, podnoszą się i przy tym... całkiem dobrze wyglądają!
Krótko mówiąc: jazda na nartach jest fajna. I owszem - sexy!
Aby robić zdjęcia, nie trzeba być profesjonalistą. Austria to idealne miejsce dla wszystkich, którzy chcą po prostu zacząć. Nowa zima, nowe wrażenia – a może nawet nowa miłość.
Jazda na nartach oznacza wolność – a wolność jest po prostu najlepsza.
Sprzęt: tego potrzebujesz na narciarski urlop
W niemal każdym ośrodku narciarskim w Austrii znajdują się sklepy sportowe, które wypożyczają sprzęt narciarski: narty, buty, kijki i kaski – wszystko jest indywidualnie dopasowywane. Wiele większych miejscowości oferuje również wypożyczanie odzieży narciarskiej – kurtek, spodni, rękawiczek lub gogli. Dzięki temu można wypróbować zimowe sporty bez konieczności kupowania całego sprzętu – jest to tańsze i bardziej ekologiczne rozwiązanie. Jeśli chcesz, możesz zorganizować wypożyczenie online przed przyjazdem – wtedy po przyjeździe wszystko będzie już na ciebie czekać.
Wskazówka: sprzęt można też wypożyczyć w niekórych hotelach. A kto woli przyjechać z własnym, znajdzie ekologiczne alternatywy w sklepach z używanymi rzeczami lub na platformach wypożyczających sprzęt. Dzięki temu pierwszy dzień na nartach rozpocznie się bez stresu – bezpiecznie i w gotowości do jazdy.
Bezpiecznie na stoku: radość bez ryzyka
Podczas jazdy na nartach bezpieczeństwo jest najważniejsze – zwłaszcza jeśli dopiero zaczynasz przygodę na stoku. W Austrii ośrodki narciarskie są doskonale zorganizowane: oznakowane trasy, wyraźne znaki i doświadczeni instruktorzy, którzy wyjaśniają wszystko krok po kroku. Osoby uczestniczące w kursie narciarskim automatycznie uczą się najważniejszych zasad – np. zawsze jeździć w sposób kontrolowany, zwracać uwagę na osoby wolniejsze i zatrzymywać się na skraju stoku, a nie na jego środku.
Niebieskie tabliczki oznaczają łatwe trasy zjazdowe, czerwone są przeznaczone dla zaawansowanych narciarzy. Na stokach dla początkujących panuje spokój, nie ma pośpiechu ani „chuliganów”. Personel wyciągów i instruktorzy narciarstwa dbają o to, aby wszyscy czuli się bezpiecznie. W ten sposób niepewność zamienia się w zaufanie, a nerwowość w prawdziwą radość z jazdy. Bez stresu!
A propos: w Austrii w niektórych krajach związkowych obowiązuje nakaz noszenia kasku przez osoby poniżej 15 roku życia. Niemniej jednak zdecydowanie zaleca się noszenie kasku w każdym wieku.
Kurs narciarski: tak zaczynają się pierwsze dni na stoku
Pierwszego dnia zapoznasz się z materiałem, nauczysz się prawidłowo stać, ślizgać i bezpiecznie hamować – małe kroki, które szybko zapewniają bezpieczeństwo. Na początku wiele rzeczy wydaje się nieznanych, ale po kilku godzinach jazda zazwyczaj już dobrze wychodzi. Dowiesz się również, co się dzieje, gdy traci się równowagę, jak prawidłowo reagować i jak ponownie wstać.
Drugiego dnia dochodzą zakręty i nieco dłuższe zjazdy. Po trzech do pięciu dniach można już z reguły samodzielnie jeździć na łatwych trasach w towarzystwie instruktora. To, czy potrzebujesz dodatkowych lekcji, zależy od indywidualnych potrzeb. Po tygodniu zazwyczaj jesteś gotowa/-y, aby samodzielnie podbijać stoki.
Nie liczy się perfekcja – najważniejsza jest dobra zabawa. Kurs narciarski to okazja do próbowania, śmiechu i powolnego nabierania pewności siebie. I nagle to się dzieje: coś zaskakuje – i po prostu suniesz po stoku.
Pakiety kursów narciarskich dla początkującychBrak doświadczenia? Chcesz nauczyć się jeździć na nartach w kilka dni? To proste. Dzięki specjalnym kursom w połączeniu z wypożyczeniem sprzętu w ciągu kilku dni będziesz gotowa/-y do wyjścia na stok.
Ski amadé
„Learn2Ski” w 2 dni dla każdego od 18 roku życia: z profecjonalnym instruktorem i gwarancją pierwszych samodzielnych zjazdów na łatwych trasach.
Pass Thurn w Mittersill
W małych grupach do profesjonalizmu: dzięki organizatorowi Snow Experts 3-dniowy kurs dla początkujących zapewnia bezpieczny start.
St. Christoph am Arlberg
Nauka jazdy na nartach na smartfonie: platforma cyfrowa Ski Austria Academy przenosi wiedzę austriackich instruktorów narciarstwa bezpośrednio na smartfony.
Mühlbach am Hochkönig
Kurs dla początkujących narciarzy: dzięki ograniczonej liczbie osób w grupach, kurs „Learn2Ski” pozwala w ciągu trzech dni opanować jazdę na nartach.
Alpbachtal / Wildschönau
3-dniowy kurs obejmuje trzy godziny nauki dziennie – w tym sprzęt i małe grupy, dla wszystkich, którzy po raz pierwszy stają na stoku.
Saalbach Hinterglemm
Kurs dla dorosłych trwający od trzech do pięciu dni – łagodne wprowadzenie z trzema godzinami dziennie, sprzęt w cenie.
Zell am See
Pakiety skierowany jest do wszystkich dorosłych początkujących – nauka jazdy na nartach w ciągu 3, 4 lub 5 dni wraz z wypożyczeniem sprzętu na 7 dni.
Sölden
Dla nastolatków i dorosłych: pakiet obejmuje kurs narciarski i wypożyczenie sprzętu na 3, 4 lub 5 dni oraz opiekę w małych grupach liczących maksymalnie 8 osób.
Kursy dla nastolatków i dorosłychDuże czy małe ośrodki narciarskie – prawie wszystkie szkoły narciarskie w Austrii oferują kursy dla nastolatków i dorosłych. Oto wybór miejsc, w których możesz zdobyć pierwsze doświadczenia.
10 mitów, o których możesz śmiało zapomniećFałszywe wyobrażenia i stereotypy często przesłaniają prawdziwe piękno zimy. Nadszedł czas, aby obalić następujące mity: Narciarstwo...
1. ... to sport dla zamożnych?
Jazda na nartach w Austrii jest dostępna dla każdego budżetu. Wiele mniejszych ośrodków narciarskich oferuje tańsze karnety, niedrogie zakwaterowanie i doskonały stosunek ceny do jakości. Kompletne pakiety, oferty rodzinne lub promocje dla osób powracających do narciarstwa sprawiają, że pierwsze skręty są łatwiejsze niż się wydaje – również dla portfela.
2. ... bez drogiego sprżetu jest niemożliwe?
W austriackich ośrodkach narciarskich można bez problemu wypożyczyć wszystko – od kasku po kurtkę narciarską. Nowoczesne wypożyczalnie oferują najwyższej klasy sprzęt na kilka dni lub cały tydzień. Chętni mogą nawet zarezerwować sprzęt online z wyprzedzeniem – bez ponoszenia kosztów zakupu.
3. ... jest dość niebezpieczne?
W Austrii bezpieczeństwo ma najwyższy priorytet. Profesjonalne szkoły narciarskie, dobrze przygotowane stoki i nowoczesne wyciągi zapewniają relaksujące zjazdy. Kto zna przepisy FIS i przechodzi kurs, jeździ z dobrym samopoczuciem – i szerokim uśmiechem na twarzy.
4. ... jest tylko dla odważnych?
Jazda na nartach może być bardzo łagodna. Wiele regionów posiada własne trasy dla początkujących, wyciągi szkoleniowe i łagodne stoki, na których można spokojnie wykonać pierwsze skręty. Tu cale nie chodzi o rekordy prędkości, ale o poczucie, że próbuje się czegoś nowego.
5. ... jest zimne, mokre i nieprzyjemne?
Śnieg lśni, powietrze jest czyste – a po kilku zjazdach i tak robi się ciepło. Ponadto w schronisku czekają przytulne noclegi, zapach omleta Kaiserschmarren i rozgrzewające sauny. Zimno? Tylko w bezruchu!
6. ... jest możliwe tylko w środku zimy?
W Austrii sezon zaczyna się wcześnie i często trwa do wiosny. Wiele lodowców oferuje najlepsze warunki od późnej jesieni do maja. Jeśli więc kochasz słońce i śnieg, znajdziesz tu najdłuższą zimę w Alpach.
7. ... jest szkodliwe dla środowiska?
Coraz więcej ośrodków narciarskich w Austrii stawia na zrównoważony rozwój: energooszczędne wyciągi, regionalną kuchnię i publiczne środki transportu. Turystyka zimowa rozwija się – zgodnie z zasadami ekologii.
8. ... jest męczące i pozbawione chwil relaksu?
Narciarstwo to aktywność fizyczna z widokiem – i przerwą na smakołyki. Pomiędzy zjazdami czeka najpiękniejsza część: słońce, śnieg, dobre jedzenie i towarzystwo. Aktywność fizyczna i relaks dla duszy – czyż może być lepiej?
9. ... jest tylko dla dzieci lub profesjonalistów?
W Austrii każdy znajdzie odpowiedni teren dla siebie – od pierwszych zjazdów, przez powrót na stok, aż po doskonalenie techniki carvingowej. Instruktorzy narciarstwa towarzyszą uczniom cierpliwie, z humorem i bez presji. Narciarstwo jest dla wszystkich, którzy mają ochotę na coś nowego.
10. ... to tłumy i wieczne kolejki?
Oprócz znanych ośrodków narciarskich istnieje wiele mniejszych, ale równie atrakcyjnych miejsc, które oferują przestrzeń, spokój i urok. Krótkie odległości, brak kolejek, a za to austriacka gościnność. Tak naprawdę wygląda przytulna zima.