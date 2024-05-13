Two laughing women in ski outfits taking a selfie on a snow-covered mountain peak, blue sky.
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Nauka jazdy na nartach w Austrii
Od zera do narciarskiego bohatera!

Uwaga, początkujący! Może już najwyższy czas, aby spróbować czegoś nowego? Poniżej wszystko o kursach narciarskich, sprzęcie i nauce jazdy na nartach w Austrii.

Jazda na nartach jest sexy – potwierdza to nawet badanie. Ale nie chodzi tu o gogle narciarskie ani kurtkę softshellową. Chodzi o to niezwykłe uczucie, jakie daje próbowanie czegoś nowego. Kto uczy się jeździć na nartach, czuje odwagę, ciekawość i własną moc – na łagodnych stokach, oddychając czystym górskim powietrzem i z uśmiechem na twarzy. W Austrii łatwo jest zacząć: doświadczeni instruktorzy narciarstwa, swobodna atmosfera i brak presji już czekają na Ciebie!

Pierwszy zjazd to małe zwycięstwo, drugi to czysta radość. A potem? Słońce, Kaiserschmarren, bajeczna panorama górska, impreza – czyli to wszystko, co towarzyszy narciarstwu. Próbowanie nowych rzeczy, zaskakiwanie samych siebie i wspaniałe uczucie – nauka jazdy na nartach sprawia tak wiele radości.

„Travel Tinder"

Badanie dowodzi: narciarstwo jest sexy!

Międzynarodowe badanie pokazuje czarno na białym: zdjęcia narciarskie należą do najpopularniejszych zdjęć w aplikacjach randkowych. Więcej dopasowań, więcej przesunięć w prawo – śnieg najwyraźniej ociepla wizerunek!

Dlaczego? Ponieważ zdjęcia narciarskie emanują przygodą, zabawą i energią „dam radę”. I właśnie to jest atrakcyjne: ludzie, którzy próbują czegoś nowego, śmieją się, upadają, podnoszą się i przy tym... całkiem dobrze wyglądają!

Krótko mówiąc: jazda na nartach jest fajna. I owszem - sexy!

Aby robić zdjęcia, nie trzeba być profesjonalistą. Austria to idealne miejsce dla wszystkich, którzy chcą po prostu zacząć. Nowa zima, nowe wrażenia – a może nawet nowa miłość.

Przejdź do wyników badania

Jazda na nartach oznacza wolność – a wolność jest po prostu najlepsza.

Narty, kijki, kask, gogle...

Sprzęt: tego potrzebujesz na narciarski urlop

W niemal każdym ośrodku narciarskim w Austrii znajdują się sklepy sportowe, które wypożyczają sprzęt narciarski: narty, buty, kijki i kaski – wszystko jest indywidualnie dopasowywane. Wiele większych miejscowości oferuje również wypożyczanie odzieży narciarskiej – kurtek, spodni, rękawiczek lub gogli. Dzięki temu można wypróbować zimowe sporty bez konieczności kupowania całego sprzętu – jest to tańsze i bardziej ekologiczne rozwiązanie. Jeśli chcesz, możesz zorganizować wypożyczenie online przed przyjazdem – wtedy po przyjeździe wszystko będzie już na ciebie czekać.

Wskazówka: sprzęt można też wypożyczyć w niekórych hotelach. A kto woli przyjechać z własnym, znajdzie ekologiczne alternatywy w sklepach z używanymi rzeczami lub na platformach wypożyczających sprzęt. Dzięki temu pierwszy dzień na nartach rozpocznie się bez stresu – bezpiecznie i w gotowości do jazdy.

Zasady, znaki, oznaczenia 

Bezpiecznie na stoku: radość bez ryzyka

Podczas jazdy na nartach bezpieczeństwo jest najważniejsze – zwłaszcza jeśli dopiero zaczynasz przygodę na stoku. W Austrii ośrodki narciarskie są doskonale zorganizowane: oznakowane trasy, wyraźne znaki i doświadczeni instruktorzy, którzy wyjaśniają wszystko krok po kroku. Osoby uczestniczące w kursie narciarskim automatycznie uczą się najważniejszych zasad – np. zawsze jeździć w sposób kontrolowany, zwracać uwagę na osoby wolniejsze i zatrzymywać się na skraju stoku, a nie na jego środku.

Niebieskie tabliczki oznaczają łatwe trasy zjazdowe, czerwone są przeznaczone dla zaawansowanych narciarzy. Na stokach dla początkujących panuje spokój, nie ma pośpiechu ani „chuliganów”. Personel wyciągów i instruktorzy narciarstwa dbają o to, aby wszyscy czuli się bezpiecznie. W ten sposób niepewność zamienia się w zaufanie, a nerwowość w prawdziwą radość z jazdy. Bez stresu!

A propos: w Austrii w niektórych krajach związkowych obowiązuje nakaz noszenia kasku przez osoby poniżej 15 roku życia. Niemniej jednak zdecydowanie zaleca się noszenie kasku w każdym wieku.

Profesjonaliści po Twojej stronie  

Kurs narciarski: tak zaczynają się pierwsze dni na stoku

Pierwszego dnia zapoznasz się z materiałem, nauczysz się prawidłowo stać, ślizgać i bezpiecznie hamować – małe kroki, które szybko zapewniają bezpieczeństwo. Na początku wiele rzeczy wydaje się nieznanych, ale po kilku godzinach jazda zazwyczaj już dobrze wychodzi. Dowiesz się również, co się dzieje, gdy traci się równowagę, jak prawidłowo reagować i jak ponownie wstać.

Drugiego dnia dochodzą zakręty i nieco dłuższe zjazdy. Po trzech do pięciu dniach można już z reguły samodzielnie jeździć na łatwych trasach w towarzystwie instruktora. To, czy potrzebujesz dodatkowych lekcji, zależy od indywidualnych potrzeb. Po tygodniu zazwyczaj jesteś gotowa/-y, aby samodzielnie podbijać stoki.

Nie liczy się perfekcja – najważniejsza jest dobra zabawa. Kurs narciarski to okazja do próbowania, śmiechu i powolnego nabierania pewności siebie. I nagle to się dzieje: coś zaskakuje – i po prostu suniesz po stoku.

Pakiety kursów narciarskich dla początkujących

Brak doświadczenia? Chcesz nauczyć się jeździć na nartach w kilka dni? To proste. Dzięki specjalnym kursom w połączeniu z wypożyczeniem sprzętu w ciągu kilku dni będziesz gotowa/-y do wyjścia na stok.

Ski amadé

„Learn2Ski” w 2 dni dla każdego od 18 roku życia: z profecjonalnym instruktorem i gwarancją pierwszych samodzielnych zjazdów na łatwych trasach.

Ski amadé

Pass Thurn w Mittersill

W małych grupach do profesjonalizmu: dzięki organizatorowi Snow Experts 3-dniowy kurs dla początkujących zapewnia bezpieczny start.

Pass Thurn w Mittersill

St. Christoph am Arlberg

Nauka jazdy na nartach na smartfonie: platforma cyfrowa Ski Austria Academy przenosi wiedzę austriackich instruktorów narciarstwa bezpośrednio na smartfony.

St. Christoph am Arlberg

Mühlbach am Hochkönig

Kurs dla początkujących narciarzy: dzięki ograniczonej liczbie osób w grupach, kurs „Learn2Ski” pozwala w ciągu trzech dni opanować jazdę na nartach.

Mühlbach am Hochkönig

Alpbachtal / Wildschönau

3-dniowy kurs obejmuje trzy godziny nauki dziennie – w tym sprzęt i małe grupy, dla wszystkich, którzy po raz pierwszy stają na stoku.

Alpbachtal / Wildschönau

Saalbach Hinterglemm

Kurs dla dorosłych trwający od trzech do pięciu dni – łagodne wprowadzenie z trzema godzinami dziennie, sprzęt w cenie.

Saalbach Hinterglemm

Zell am See

Pakiety skierowany jest do wszystkich dorosłych początkujących – nauka jazdy na nartach w ciągu 3, 4 lub 5 dni wraz z wypożyczeniem sprzętu na 7 dni.

Zell am See

Sölden

Dla nastolatków i dorosłych: pakiet obejmuje kurs narciarski i wypożyczenie sprzętu na 3, 4 lub 5 dni oraz opiekę w małych grupach liczących maksymalnie 8 osób.

Sölden

Zillertal

Przez cały sezon w Hochfügen i Spieljoch organizowane są kursy trwające od trzech dni – dla wszystkich początkujących narciarzy w wieku od 15 lat.

Zillertal

Kursy dla nastolatków i dorosłych

Duże czy małe ośrodki narciarskie – prawie wszystkie szkoły narciarskie w Austrii oferują kursy dla nastolatków i dorosłych. Oto wybór miejsc, w których możesz zdobyć pierwsze doświadczenia.

Lech am Arlberg: Skischule Lech

Ischgl: Skischule Ischgl

Katschberg: Skischule Krabath

Nassfeld: Skischule Nassfeld

Bad Kleinkirchheim/St. Oswald: Skischule Bad Kleinkirchheim

Dachstein West: Skischule Dachstein

Semmering – Hirschenkogel: Skischule Semmering

Narciarska huśtawka 4 szczytów Dachstein: Skischule Hopl

Serfaus-Fiss-Ladis: Skischule Fiss-Ladis

Arlberg: Skischule Arlberg

10 mitów, o których możesz śmiało zapomnieć

Fałszywe wyobrażenia i stereotypy często przesłaniają prawdziwe piękno zimy. Nadszedł czas, aby obalić następujące mity: Narciarstwo...

1. ... to sport dla zamożnych?

Jazda na nartach w Austrii jest dostępna dla każdego budżetu. Wiele mniejszych ośrodków narciarskich oferuje tańsze karnety, niedrogie zakwaterowanie i doskonały stosunek ceny do jakości. Kompletne pakiety, oferty rodzinne lub promocje dla osób powracających do narciarstwa sprawiają, że pierwsze skręty są łatwiejsze niż się wydaje – również dla portfela.  

2. ... bez drogiego sprżetu jest niemożliwe?

W austriackich ośrodkach narciarskich można bez problemu wypożyczyć wszystko – od kasku po kurtkę narciarską. Nowoczesne wypożyczalnie oferują najwyższej klasy sprzęt na kilka dni lub cały tydzień. Chętni mogą nawet zarezerwować sprzęt online z wyprzedzeniem – bez ponoszenia kosztów zakupu. 

3. ... jest dość niebezpieczne?

W Austrii bezpieczeństwo ma najwyższy priorytet. Profesjonalne szkoły narciarskie, dobrze przygotowane stoki i nowoczesne wyciągi zapewniają relaksujące zjazdy. Kto zna przepisy FIS i przechodzi kurs, jeździ z dobrym samopoczuciem – i szerokim uśmiechem na twarzy. 

4. ... jest tylko dla odważnych?

Jazda na nartach może być bardzo łagodna. Wiele regionów posiada własne trasy dla początkujących, wyciągi szkoleniowe i łagodne stoki, na których można spokojnie wykonać pierwsze skręty. Tu cale nie chodzi o rekordy prędkości, ale o poczucie, że próbuje się czegoś nowego.

5. ... jest zimne, mokre i nieprzyjemne? 

Śnieg lśni, powietrze jest czyste – a po kilku zjazdach i tak robi się ciepło. Ponadto w schronisku czekają przytulne noclegi, zapach omleta Kaiserschmarren i rozgrzewające sauny. Zimno? Tylko w bezruchu!

6. ... jest możliwe tylko w środku zimy?

W Austrii sezon zaczyna się wcześnie i często trwa do wiosny. Wiele lodowców oferuje najlepsze warunki od późnej jesieni do maja. Jeśli więc kochasz słońce i śnieg, znajdziesz tu najdłuższą zimę w Alpach.

7. ... jest szkodliwe dla środowiska?

Coraz więcej ośrodków narciarskich w Austrii stawia na zrównoważony rozwój: energooszczędne wyciągi, regionalną kuchnię i publiczne środki transportu. Turystyka zimowa rozwija się – zgodnie z zasadami ekologii. 

8. ... jest męczące i pozbawione chwil relaksu?

Narciarstwo to aktywność fizyczna z widokiem – i przerwą na smakołyki. Pomiędzy zjazdami czeka najpiękniejsza część: słońce, śnieg, dobre jedzenie i towarzystwo. Aktywność fizyczna i relaks dla duszy – czyż może być lepiej?

9. ... jest tylko dla dzieci lub profesjonalistów? 

W Austrii każdy znajdzie odpowiedni teren dla siebie – od pierwszych zjazdów, przez powrót na stok, aż po doskonalenie techniki carvingowej. Instruktorzy narciarstwa towarzyszą uczniom cierpliwie, z humorem i bez presji. Narciarstwo jest dla wszystkich, którzy mają ochotę na coś nowego.

10. ... to tłumy i wieczne kolejki?

Oprócz znanych ośrodków narciarskich istnieje wiele mniejszych, ale równie atrakcyjnych miejsc, które oferują przestrzeń, spokój i urok. Krótkie odległości, brak kolejek, a za to austriacka gościnność. Tak naprawdę wygląda przytulna zima. 

FAQs

Nie – jazdy na nartach można nauczyć się w każdym wieku. Dorośli i młodzież często uczą się bardziej świadomie, spokojniej i z większą cierpliwością. W Austrii istnieją specjalne kursy narciarskie dla początkujących w każdym wieku. 

Nie musisz być w doskonałej formie fizycznej. Najlepsze warunki mają osoby, które regularnie ćwiczą lub lubią spacery. Jazda na nartach wzmacnia mięśnie, poprawia równowagę i po prostu poprawia nastrój.

To kwestia indywidualna – ale wielu osobom udaje się po trzech do pięciu dniach samodzielnie zjeżdżać po łatwych stokach o niewielki nachyleniu. Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest ważniejsze od prędkości. Po ukończeniu kursu podstawowego zazwyczaj można samodzielnie orientować się w terenie, hamować, pokonywać zakręty i korzystać z wyciągów.

Mimo to warto podczas następnych ferii ponownie spędzić jeden lub dwa dni z instruktorem narciarstwa. W ten sposób utrwalisz zdobytą wiedzę, poprawisz technikę i poczujesz się pewniej, nawet na nowych stokach.

Wyposażenie:

  • Narty – można wypożyczyć 

  • Buty narciarskie – można wypożyczyć 

  • Kijki narciarskie – można wypożyczyć 

  • Kask – można wypożyczyć (często zawarty w pakiecie)

Odzież:

  • Kurtka narciarska – często można ją wypożyczyć, w przeciwnym razie kupić używaną lub nową

  • Spodnie narciarskie – można je wypożyczyć w większych sklepach sportowych lub kupić w przystępnej cenie 

  • Rękawiczki – ze względów higienicznych należy zazwyczaj przynieść własne 

  • Skarpety narciarskie – należy przynieść własne (najlepiej z materiału funkcjonalnego)

  • Funkcjonalna bielizna narciarska – ze względów higienicznych należy przywieźć własną

  • Gogle narciarskie lub okulary przeciwsłoneczne – często można je wypożyczyć, ale lepiej mieć własne 

  • Czapka lub opaska – należy przynieść własną, ale nie jest ona konieczna pod kaskiem.

  • Krem przeciwsłoneczny z wysokim filtrem – należy zabrać ze sobą 

Wskazówka: 
w dużych austriackich ośrodkach narciarskich można wypożyczyć kompletny sprzęt bezpośrednio w miejscu zakwaterowania lub przy stacji dolnej. Wszystko jest indywidualnie dopasowywane – nie musisz więc posiadać żadnego sprzętu, aby przeżyć swój pierwszy dzień na nartach. 

Tak, zdecydowanie. Jako nastolatek lub osoba dorosła nauczysz się znacznie szybciej i pewniej pod okiem profesjonalisty. Instruktorzy narciarstwa pokazują, jak prawidłowo hamować, wykonywać skręty i czerpać radość z ćwiczeń. A co najważniejsze: znają wszystkie sztuczki, dzięki którym nie zabraknie dobrej zabawy.

W Austrii jest to bardzo proste: wiele hoteli znajduje się bezpośrednio przy stokach lub oferuje własne autobusy wahadłowe. Alternatywnie, autobusy dla narciarzy kursują regularnie i bezpłatnie między miejscem zakwaterowania a stacją wyciągu. W większości przypadków podczas urlopu nie potrzebujesz samochodu ani razu.

Zakwaterowanie przy stokach

To zupełnie normalne – prawie każdy ma takie odczucia na początku. Podczas kursów narciarskich nauczysz się, jak bezpiecznie jeździć, prawidłowo hamować i zachować spokój. Instruktorzy narciarstwa pokazują również, jak prawidłowo wstać po upadku. Z każdym dniem Twoja pewność siebie rośnie, a strach maleje. 

Tak. W Austrii wielu instruktorów narciarstwa mówi po angielsku, często również po holendersku, francusku, a nawet po polsku. W dużych ośrodkach narciarskich, takich jak Saalbach, Sölden lub Kitzbühel, regularnie oferowane są kursy w kilku językach. Najlepiej zapytać o to podczas rezerwacji.

Szkółki z polskimi instruktorami

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