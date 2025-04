Zrównoważony zimowy urlop

Region narciarski Katschberg znajduje się w centrum Parku Biosfery UNESCO Salzburger Lungau & Kärntner Nockberge i został wyróżniony austriackim znakiem ekologicznym. W Zell am See kolejki linowe zasilane są w 100% energią elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych. W Kaprun sztucznie wytworzony śnieg szczelnie pokrywa jęzor lodowca, co zapewnia mu ochronę. Region Schladming-Dachstein stawia na przyjazne dla klimatu podróżowanie pociągiem, a także skibusy i stacje e-tankowania. W Wilder Kaiser każdy gość, który przyjedzie pociągiem, jest nagradzany bezpłatnym transferem do miejsca zakwaterowania, bezpłatną mobilnością na miejscu i zniżką 10% na wypożyczenie sprzętu narciarskiego. W regionach narciarskich Silvretta Montafon, Golm i Brandnertal goście mogą rezerwować online tzw. zielony bilet, czyli: 1-dniowy karnet, bilet na transfer autobusem i pociągiem, zniżkę 10% na wypożyczenie sprzętu i 1 bezpłatne woskowanie nart.