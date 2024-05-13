Obertauern w Ziemi Salzburskiej
Najbardziej śnieżny ośrodek sportów zimowych w Ziemi Salzburskiej oczekuje gwarantowanego śniegu od listopada do maja.
Introduction
Goście mogą cieszyć się idealnymi warunkami narciarskimi w Obertauern, korzystając z naturalnego śniegu, który zapewnia wspaniałe doznania przez niemal cały sezon.
Już od połowy listopada gruba czapa białego puchu pokrywa stoki i trasy. Spektakularna okrężna trasa Tauernrunde prowadzi niemal pod sam szczyt Gamsleitenspitze, a hotele w Obertauern od pokoleń prowadzone są przez te same rodziny. Tutaj luksus łączy się z przytulnością i elegancją, a najbliższa stacja dolna jest na tyle blisko, że można do niej łatwo dojść pieszo.
Góry wokół Obertauern tworzą formę miski, co oznacza, że można tu znaleźć stoki o różnej ekspozycji. Stoki południowe są niezwykle słoneczne, a trasy północne niemal nie otrzymują słońca, dzięki czemu warunki pozostają tu stabilne przez cały dzień.
Obertauern jest jednym z najśnieżniejszych ośrodków narciarskich w Austrii. Badania przeprowadzone przez tyrolskiego badacza turystyki narciarskiej Günthera Aignera potwierdzają tę śnieżną pewność.
Od centrum miejscowości, położonej na wysokości 1740 m, trasy narciarskie w Obertauern rozciągają się aż do wysokości 2313 m. Kolejki linowe zostały zaprojektowane tak, by wszystkie trasy można było pokonać zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie, co pozwala łatwo wrócić do punktu wyjścia. Legendarną trasę Tauernrunde obsługuje 26 nowoczesnych kolejek linowych i wyciągów, które łączą około 100 kilometrów tras narciarskich. Ponadto w całym regionie znajdują się 11 punktów startowych, które zapewniają wygodną podróż windą o każdej porze dnia.
Oto dlaczego warto zaplanować urlop w Obertauern
Najbogatszy w śnieg ośrodek narciarski w Austrii: średnią maksymalną wysokość pokrywy śnieżnej wynosi tu aż 264 cm.
Ski In Ski Out: większość obiektów noclegowych w Obertauern oferuje bezpośredni dostęp do stoku, więc podczas pobytu możesz zrezygnować z samochodu.
11 punktów wejścia na teren narciarski w Obertauern zapewnia minimalne kolejki do wyciągów.
Trasy dla każdego: 61% tras niebieskich, 35% czerwonych i 4% czarnych.
Trasa Gamsleiten 2 o nachyleniu miejscami 100% (45°) na wysokości 2313 m n.p.m. to jedna z najbardziej stromych tras narciarskich w Alpach.
Śniadanie może poczekać: wykorzystaj unikalną lokalizację Ski-in & Ski-out i ruszaj na narty w Obertauern jeszcze przed śniadaniem, korzystając z perfekcyjnie przygotowanych tras. Gdy tylko stoki zaczną się zapełniać, możesz zdjąć narty i delektować się pełnowartościowym śniadaniem w schronisku tuż przy stoku.
Tauernrunde: pozwala nie odpinać nart od rana do wieczora
Obertauern: narty i aktywności sportowe
Obertauern jest jednym z najbardziej popularnych i wszechstronnych ośrodków sportów zimowych w Ziemi Salzburskiej. Oto najciekawsze propozycje aktywności i sportowych atrakcji w Obertauern:
Narty po zmroku: w każdy poniedziałek i czwartek trasa Edelweissbahn jest czynna do 22:00.
Snowkiting to sport, który zdobywa coraz większą popularność. W Obertauern znajdziesz idealne warunki do jego uprawiania podczas zimowych ferii. Warto spróbować!
Skituring: doświadczony przewodnik pokaże Ci najpiękniejsze tereny do skituringu w Obertauern i okolicy.
Narciarstwo biegowe: czeka tu na Ciebie aż 70 km doskonale przygotowanych tras biegowych.
Wędrówki zimowe i na rakietach śnieżnych: zimowe szlaki piesze w Obertauern są łatwo dostępne wyciągami.
Sanki: świetnie zorganizowane tory na sanki, dostepne za dnia oraz wieczorem, urozmaicą Twój czas na urlopie.
Kuligi: przemierzanie saniami zaprzężonymi w konie tonących w śniegu okolic ma w sobie wiele magii.
Introduction
Dla dzieci i młodzieży stworzono dwie specjalne wersje popularnej Tauernrunde, dostosowane do ich umiejętności i kondycji. Młodsze dzieci mogą korzystać z „Bobby-Runde”, nazwanej na cześć maskotki miejscowości, podczas gdy bardziej zaawansowani młodzi narciarze mogą spróbować „My Track”, która jest odpowiednikiem Tauernrunde dla dorosłych. Na obu trasach znajdują się w Obertauern atrakcje takie jak funpark, pomiar czasu, kolejka-widmo, igloo dla dzieci i tor z muldami.
Bobby Land
Strefa przygód Bobby Land zachwyca dzieci i młodzież. W Bobby's Monster Park na najmlodszych czekają zagadki do rozwiązania, a na starszych tory przeszkód i muldy. Kolejną atrakcją jest igloo, w którym dzieci mogą się ogrzać. W Bobby's Slalom małe króliczki narciarskie ćwiczą łuki, a w Bobby's Ghost Train w bajkowym parku Schaidbergbahn przejeżdżają przez tajemniczą jaskinię.
Góra zwierząt Bobby'ego
Mały króliczek śnieżny Bobby i jego przyjaciele-zwierzęta mają misję. Głęboko w górach grasuje potwór, który pożera cały śnieg. Trzeba go przegonić. Dzieci poznają Bobby'ego i jego puszystych przyjaciół na trasie 7b, a na na polowanie na śnieżnego potwora mogą wybrać się na trasie 7a.
Obertauern w kadrze
Punkty widokowe i schroniska w Obertauern
Punkty widokowe
Schaidberg
Znajduje się tu punkt fotograficzny i najwyższa huśtawka panoramiczna w Ziemi Salzburskiej. Można stąd podziwiać spektakularny widok na najbardziej stromą trasę narciarską w Europie - G2.
Hundskogel
Oferuje platformę widokową 360° i teleskop.
Schroniska narciarskie
Schronisko w Obertauern oferuje szczególną atmosferę: alpejski styl i regionalne przysmaki.
Najstarsze schronisko narciarskie w Austrii
Punkty widokowe
Schaidberg
Znajduje się tu punkt fotograficzny i najwyższa huśtawka panoramiczna w Ziemi Salzburskiej. Można stąd podziwiać spektakularny widok na najbardziej stromą trasę narciarską w Europie - G2.
Hundskogel
Oferuje platformę widokową 360° i teleskop.
Schroniska narciarskie
Schronisko w Obertauern oferuje szczególną atmosferę: alpejski styl i regionalne przysmaki.
Najstarsze schronisko narciarskie w Austrii
Zrównoważony rozwój w Obertauern: redukujemy sztuczne naśnieżanie i ruch samochodowy
Ze względu na obfitość naturalnego śniegu wynikającą z położenia geograficznego - przede wszystkim z wysokości – odpowiednia pogoda w Obertauern sprawia, że nie ma potrzeby nadmiernego korzystania ze sztucznego naśnieżania. Armatki śnieżne są tu używane ok. 50% rzadziej niż w porównywalnych ośrodkach narciarskich. Zaawansowane technologie, np. wyposażenie maszyn naśnieżających w GPS, pozwalają skutecznie monitorować aktualne naśnieżenie i na bieżąco decydować, w których rejonach ośrodka narciarskiego w Obertauern dodatkowe naśnieżenie jest niezbędne.
Ponadto 100% obiektów noclegowych w Obertauern oferuje bezpośredni dostęp do stoków. Oznacza to, że ruch samochodowy w ośrodku narciarskim jest ograniczony do minimum, nawet w szczycie sezonu.
Zakwaterowanie
ok. 150 opcji noclegów w Obertauern, 100% z dostępem do tras narciarskich.
Zakwaterowanie
ok. 150 opcji noclegów w Obertauern, 100% z dostępem do tras narciarskich.
Tourist Office Obertauern
Pionierstraße 1
5562 Obertauern
Telefon: +43064567252