W Obertauern to śnieg jest głównym sprawcą zimowej magii.

Goście mogą cieszyć się idealnymi warunkami narciarskimi w Obertauern, korzystając z naturalnego śniegu, który zapewnia wspaniałe doznania przez niemal cały sezon.

Już od połowy listopada gruba czapa białego puchu pokrywa stoki i trasy. Spektakularna okrężna trasa Tauernrunde prowadzi niemal pod sam szczyt Gamsleitenspitze, a hotele w Obertauern od pokoleń prowadzone są przez te same rodziny. Tutaj luksus łączy się z przytulnością i elegancją, a najbliższa stacja dolna jest na tyle blisko, że można do niej łatwo dojść pieszo.

Góry wokół Obertauern tworzą formę miski, co oznacza, że można tu znaleźć stoki o różnej ekspozycji. Stoki południowe są niezwykle słoneczne, a trasy północne niemal nie otrzymują słońca, dzięki czemu warunki pozostają tu stabilne przez cały dzień.

Obertauern jest jednym z najśnieżniejszych ośrodków narciarskich w Austrii. Badania przeprowadzone przez tyrolskiego badacza turystyki narciarskiej Günthera Aignera potwierdzają tę śnieżną pewność.

Od centrum miejscowości, położonej na wysokości 1740 m, trasy narciarskie w Obertauern rozciągają się aż do wysokości 2313 m. Kolejki linowe zostały zaprojektowane tak, by wszystkie trasy można było pokonać zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie, co pozwala łatwo wrócić do punktu wyjścia. Legendarną trasę Tauernrunde obsługuje 26 nowoczesnych kolejek linowych i wyciągów, które łączą około 100 kilometrów tras narciarskich. Ponadto w całym regionie znajdują się 11 punktów startowych, które zapewniają wygodną podróż windą o każdej porze dnia.