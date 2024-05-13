Biografia Angeliki Kauffmann to gotowy przepis na ikonę: talent, blask, skandal, biznesowy spryt i życie na najwyższych obrotach.

„Cały świat oszalał na punkcie Angeliki!“

Gdy utalentowana malarka Angelika Kauffmann założyła atelier w Londynie, miała zaledwie dwadzieścia kilka lat – i szybko cały świat wpadał w „angelikomanię”.

Tak jak ojciec Mozarta rozpoznał talent syna, tak ojciec Angeliki – sam malarz – wcześnie odkrył jej zdolności i wspierał ją od najmłodszych lat. Już jako 16-latka Angelika Kauffmann malowała freski w kościele w Schwarzenbergu w Bregenzerwaldzie – wiosce rodzinnej ojca i miejscu, które zawsze uważała za swój dom.