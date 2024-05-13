Żaden inny członek dynastii Habsburgów nie zdobył takiej popularności jak cesarzowa Austrii Elżbieta Bawarska. Fascynacja jej życiem trwa nieprzerwanie od 125 lat.

Śladami cesarzowej - ulubione miejsca Sisi

Obecność cesarzowej wciąż można wyczuć w wielu zakątkach Austrii, zwłaszcza tam, gdzie lubiła przebywać, czyli w apartamentach wielu austriackich zamków i willi.

Choć była cesarzową Austrii, Sisi unikała życia publicznego. Zamiast uczestniczyć w oficjalnych ceremoniach, wolała podróżować.

Nikogo więc nie dziwiło, że Elżbieta Bawarsk stale przemieszczała się między Hofburgiem w Wiedniu a Pałacem Schönbrunn, między Hofburgiem w Innsbrucku a Pałacem Leopoldskron w Salzburgu oraz miedzy Zamkiem w Laxenburgu a cesarską willą w Bad Ischl. Często zatrzymywała się tam tylko na chwilę, w drodze do kolejnych odległych krajów.

W tych ważnych dla siebie miejscach księżniczka Sisi nie tylko znajdowała odrobinę wytęsknionej wolności, ale także mogła oddawać się wspomnieniom o chwili, gdy w Bad Ischl poznała swojego przyszłego męża, cesarza Franciszka Józefa, o hucznym przyjęciu w Pałacu Leopoldskron, które król Ludwik II wyprawił na jej cześć, o miodowym miesiącu i narodzinach jej dwóch córek w Laxenburgu, czy też o cichej przystani, jaką byłą dla niej Willa Hermesa, którą cesarz Franciszek Józef zlecił zbudować, próbując zatrzymać Sisi na dłużej w Wiedniu.

Jeśli ktoś chciałby podążyć śladami cesarzowej, warto odwiedzić Zamek Fuschl na Ziemi Salzburskiej, gdzie kręcono trylogię „Sissi” z Romy Schneider w roli głównej, która dla aktorki i Karla Heinza Böhma stała się przepustką do międzynarodowej sławy.