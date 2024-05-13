Franz Schubert
Mistrz melancholii
Introduction
Franz Schubert był wiedeńczykiem z krwi i kości - chłopcem z miasta, wolnym duchem, geniuszem. Urodzony 31 stycznia 1797 roku w Himmelpfortgrund, na przedmieściach Wiednia, spędził w mieście niemal całe swoje życie. To tutaj ukształtował nowy język muzyczny: taki, który nie tylko wyrażał uczucia, ale sprawiał, że były one słyszalne.
Swoje pierwsze utwory pisał jako nastolatek. Stworzył ponad 600 pieśni, siedem ukończonych symfonii, muzykę kameralną, utwory fortepianowe, muzykę chóralną i opery. Często pracował w niesprzyjających okolicznościach: bez stałej pracy, pozbawiony środków do życia i w słabym zdrowiu. Muzyka była jego siłą napędową. Jak kiedyś powiedział: "Urodziłem się po to, by komponować".
Schubert słuchał uważnie, odnajdując poezję w codzienności. W pieśniach takich jak "Pstrąg", "Król olch" czy w ponurym cyklu "Winterreise" oddał głos najgłębszemu wnętrzu - nawiedzonemu, czystemu, ponadczasowemu. Jego słynna "Niedokończona Symfonia", podobnie jak wiele innych jego dzieł, została odkryta dopiero po jego śmierci. Schubert wyprzedzał swoje czasy.
Podczas gdy inni kompozytorzy aspirowali do kariery dworskiej, Franz Schubert pielęgnował bliskie przyjaźnie. W salonach, jadalniach i gospodach brał udział w kameralnych spotkaniach muzycznych, które później zasłynęły jako "Schubertiady". Wiedeń zawsze stanowił centrum jego twórczości. Tutaj pisał, śmiał się i cierpiał.
Dopiero po śmierci w listopadzie 1828 roku - gdy Schubert miał zaledwie 31 lat - został doczekał się uznania na arenie międzynarodowej. Jego muzykę odkryli i rozpowszechniali inni kompozytorzy: Robert Schumann, Felix Mendelssohn Bartholdy i Franciszek Liszt. Dziś Schuberta uważa się za jednego z najważniejszych kompozytorów wczesnego okresu romantyzmu, który miał znaczący wpływ na rozwój muzyki klasycznej.
Wpływ ten wykracza zresztą daleko poza granice Wiednia. A jednak serce jego muzyki leży właśnie tam - w podejściu do życia pomiędzy melancholią, lekkością i cichą wielkością.
Mało znany za życia Franz Schubert został doceniony dopiero pośmiertnie. Choroba, bieda i brak premier spowolniły jego karierę. Dopiero kompozytorzy tacy jak Schumann i Mendelssohn zwrócili uwagę na jego muzykę.
Śladami Franza Schuberta
Śladami Schuberta w WiedniuFranz Schubert był kimś więcej niż tylko wiedeńskim kompozytorem - był mieszkańcem miasta z wyczuciem poezji, dźwięku i społeczeństwa. Wiedeń był jego domem, jego środowiskiem, jego muzą. Inspirację znajdował w kawiarniach, salach koncertowych i salonach.
Park miejski z pomnikiem Schuberta
Schubert siedzi pośrodku parku miejskiego - cichy, kontemplacyjny, całkowicie pochłonięty chwilą. Doskonały kontrapunkt dla pobliskiego złoconego pomnika J. Straussa.
Kościół Schuberta w Lichtental
Schubert został tu ochrzczony, śpiewał w chórze i grał na organach, które można oglądać do dziś. Dziś odbywają się tu koncerty i coroczny festiwal.
Wiedeński Cmentarz Centralny
Schubert spoczywa dziś w alejce wielkich kompozytorów, wraz z Bethovenem i Straussem. To ciche miejsce czyni historię muzyki niemalże namacalną.
Mieszkanie Schuberta, w którym zmarł
Franz Schubert zmarł w wieku 31 lat w mieszkaniu brata. Pukiel włosów, fortepian i "Die Taubenpost", jego ostatnia pieśń, pokazują, jak blisko były śmierć i dźwięk.
Dom narodzin Schuberta
To tutaj wszystko się zaczęło: Schubert urodził się w maleńkiej kuchni, dziś części Muzeum Domu Urodzenia Schuberta. Portrety i osobiste artefakty ożywiają jego świat.
Park Schuberta w dzielnicy Währing
Schubert został pochowany na dawnym cmentarzu - ramię w ramię z Beethovenem. Jego oryginalny nagrobek do dziś przypomina o muzycznym dziedzictwie.
Kolekcja dawnych instrumentów muzycznych
Kwadratowy fortepian Schuberta pokazuje, jak kiedyś tworzono muzykę w salonie. Idealny instrument do kameralnych Schubertiad w towrzystwie przyjaciół.
Biblioteka wiedeńskiego ratusza
Największa kolekcja tego rodzaju: setki pierwodruków i wczesnych kopii prawie wszystkich jego dzieł oraz dokumenty osobiste opowiadają o życiu, pracy i wpływie Schuberta.
Augarten
W 1824 r. Schubert zagrał "Do słowika" w sali Augarten - dziś jest tam Muzeum Porcelany i tablica pamiątkowa. W sprzedaży dostępna jest porcelana poświęcona Schubertowi.
Przez Dzielnicę Schuberta w Wiedniu
Jeśli chcesz udać się śladem muzyki Franza Schuberta, najlepiej zacząć tutaj, w 9. dzielnicy, gdzie wszystko miało swój początek. Tzw. Schubertviertel wokół ulicy Nußdorfer Straße to coś więcej niż tylko dzielnica mieszkaniowa: to miejsce pełne historii, muzyki i codziennego wiedeńskiego życia.
Franz Schubert urodził się w domu z małą kuchnią w 1797 roku. Dziś dom jego narodzenia pełni rolę muzeum, które opowiada historię jego dzieciństwa i wczesnych kompozycji - ze stacjami audio, oryginalnymi portretami i słynnymi okularami. Kilka kroków dalej zewnętrzna klatka schodowa Himmelpfortstiege zaprasza do zmiany perspektywy: bruk, hala targowa, Grätzl flair ("Grätzl" to po wiedeńsku dzielnica).
Sercem dzielnicy jest Sobieskiplatz - ciche, niemal pomijane miejsce, które jednak wiele mówi: o dzielnicach, o historii miasta i o Wiedniu, który ukształtował Franz Schubert.
Pomiędzy starymi budynkami i rytmem codziennego życia tworzy się bardzo szczególne poczucie życia - ciche, urocze, autentyczne. Znajduje się tu kilka ławek i bulgocząca fontanna, dzięki czemu można łatwo wyobrazić sobie, jak Schubert i jego przyjaciele spacerowali po placu dwieście lat temu, siedząc i obserwując ludzi. A każdy, kto tu siedzi, patrzy lub spaceruje, szybko zdaje sobie sprawę, że w tej okolicy Schubert to nie tylko nazwisko - on nadal tu rezonuje.
Śladami Schuberta w Austrii
Mauzoleum Haydna
W 1828 r. Franz Schubert wraz z bratem Ferdinandem udał się do Eisenstadt, aby odwiedzić miejsce pochówku "ojca klasycznej symfonii" Josepha Haydna.
Schubertiada
Schubert dawał kameralne koncerty domowe dla swoich przyjaciół. Dziś termin ten odnosi się do Schubertiady i jest najważniejszym na świecie wydarzeniem na jego cześć.
Graz
W 1827 r. Schubert odwiedził rodzinę Pachlerów, w której domu odbyła się premiera jego "Króla olch". Wraz z nim do Wiednia wróciły "Grazer Walzer" i "Grazer Galopp".
Linz
Tutaj uformował się pierwszy ważny krąg przyjaciół Schuberta. Ludzie zainteresowani literaturą i filozofią organizowali spotkania, później znane jako Schubertiady.
Gmunden
Na krańcu jeziora Traun leży Gmunden, gdzie Schubert i jego przyjaciel Michael Vogl spędzili kilka tygodni w 1825 r.
Zamek Steyregg
"Trzecia pieśń Ellen", znana jako "Ave Maria", oparta na "Pani Jeziora" Scotta, podobno została wykonana w zamku hrabiny Weissenwolff i jej dedykowana.
Stalzerhaus
Tutaj powstał słynny "Kwintet pstrągowy". Utwór odzwierciedla letnie wakacje na wsi Schuberta, który większość swojego życia spędził w mieście.
Opactwo Kremsmünster
Dwie podróże zaprowadziły Schuberta do klasztoru, gdzie tworzył muzykę z o. Heinrichem Hassakiem. W klasztorze zachowały się kopie pieśni, wczesne druki i autografy.
Posłuchaj Schuberta: koncerty i festiwale
Schubertiady
Schubert przez większość czasu był dość biedny. Mieszkał z przyjaciółmi i przez długi czas nie miał własnego fortepianu. Zamiast tego grał u przyjaciół - i często dla nich. Za życia Schuberta jego publiczność składała się głównie z bliskiego kręgu towarzyszy, którzy regularnie spotykali się na prywatnych koncertach domowych. Te muzyczne wieczory szybko stały się towarzyską wskazówką: pierwsza Schubertiada odbyła się w wiedeńskim mieszkaniu rodziny Schoberów w 1821 roku. Choć Schubert mógł być nieśmiały publicznie, w zaufanym gronie stawał się towarzyski. Podczas gdy Schubert siedział przy fortepianie i grał swoje najnowsze utwory, jego kompani tańczyli, śpiewali, grali w szarady, pili i czytali poezję. Sam Schubert prawdopodobnie nie był jednak imprezowym zwierzęciem.
Ten duch jest kontynuowany do dziś - na przykład na festiwalu Schubertiade w Vorarlbergu, który po raz pierwszy odbył się w 1976 r. w pałacu w Hohenems. Jego celem było zapewnienie Schubertowi miejsca w historii muzyki. Dziś Schubertiada w Hohenems i Schwarzenbergu jest największym festiwalem tego typu. Nigdzie indziej nie odbywa się tak wiele recitali najlepszych interpretatorów pieśni Schuberta w tak krótkim czasie. Niemniej jednak celem tego cyklu jest zachowanie kameralnego charakteru festiwalu i skoncentrowanie się na występach muzycznych najwyższej jakości.
Czy wiesz, że...?
Legenda głosi, że Schubert nosił okulary nawet podczas snu, aby móc zapisywać pomysły zaraz po przebudzeniu. Chociaż zmarł w wieku 31 lat, napisał prawie 1000 utworów.
Z ponad 600 pieśniami okazał się zdecydowanie najbardziej kreatywnym kompozytorem w historii muzyki, jeśli chodzi o piękne melodie. W muzykę przekształcił wiele wierszy, np. Król olch Goethego i czy Małgorzata przy kołowrotku. Utwory te mają potężny wydźwięk tajemnicy, światła i ciemności, którego nigdy wcześniej nie słyszano.
Dziś Franz Schubert jest uważany za kluczową postać muzyki klasycznej i romantycznej. Po jego śmierci w 1829 roku przyjaciele poświęcili mu grób z inskrypcją poety Franza Grillparzera: "Sztuka muzyczna pochowała tutaj bogaty majątek; ale jeszcze piękniejsze nadzieje"
Mówi się, że kiedy Schubert skomponował nową pieśń "Pstrąg", ktoś z publiczności powiedział, że przypomina mu ona uwerturę Coriolan Beethovena. Schubert chciał wtedy podrzeć kartkę z nutami. Na szczęście udało się go przekonać, by nie niszczył jednego ze swoich najsłynniejszych utworów.
Czy Schubert był homoseksualistą? "Za życia Schuberta biseksualność była powszechna. Nie było to ani nic niezwykłego, ani coś, na co ktokolwiek zwracał uwagę. Nie identyfikował się jako homoseksualista lub heteroseksualista - był po prostu seksualny." (Leon Botstein, amerykański dyrygent i muzykolog)
Cytaty autorstwa i o Franzu Schubercie:
"Przyszedłem na świat tylko po to, by komponować." (Franz Schubert)
"Mozart i Beethoven sięgają nieba - Schubert pochodzi stamtąd." (Oskar Werner, austriacki aktor)
Fraciszek Liszt opisał Schuberta jako "najbardziej poetyckiego muzyka, jaki kiedykolwiek żył"
"Najtrudniejszą rzeczą w muzyce jest napisanie wspaniałej melodii. A Schubert był jednym z najlepszych melodystów wszech czasów." (Leon Botstein, amerykański dyrygent i muzykolog)