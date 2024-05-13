Romantycznych meld Schuberta można posłuchać dziś w Wiedniu, podczas letnich wakacji lub w miejscach związanych z kompozytorem. Jego dzieła wypełniają głębokie emocje.

Franz Schubert był wiedeńczykiem z krwi i kości - chłopcem z miasta, wolnym duchem, geniuszem. Urodzony 31 stycznia 1797 roku w Himmelpfortgrund, na przedmieściach Wiednia, spędził w mieście niemal całe swoje życie. To tutaj ukształtował nowy język muzyczny: taki, który nie tylko wyrażał uczucia, ale sprawiał, że były one słyszalne.

Swoje pierwsze utwory pisał jako nastolatek. Stworzył ponad 600 pieśni, siedem ukończonych symfonii, muzykę kameralną, utwory fortepianowe, muzykę chóralną i opery. Często pracował w niesprzyjających okolicznościach: bez stałej pracy, pozbawiony środków do życia i w słabym zdrowiu. Muzyka była jego siłą napędową. Jak kiedyś powiedział: "Urodziłem się po to, by komponować".

Schubert słuchał uważnie, odnajdując poezję w codzienności. W pieśniach takich jak "Pstrąg", "Król olch" czy w ponurym cyklu "Winterreise" oddał głos najgłębszemu wnętrzu - nawiedzonemu, czystemu, ponadczasowemu. Jego słynna "Niedokończona Symfonia", podobnie jak wiele innych jego dzieł, została odkryta dopiero po jego śmierci. Schubert wyprzedzał swoje czasy.

Podczas gdy inni kompozytorzy aspirowali do kariery dworskiej, Franz Schubert pielęgnował bliskie przyjaźnie. W salonach, jadalniach i gospodach brał udział w kameralnych spotkaniach muzycznych, które później zasłynęły jako "Schubertiady". Wiedeń zawsze stanowił centrum jego twórczości. Tutaj pisał, śmiał się i cierpiał.

Dopiero po śmierci w listopadzie 1828 roku - gdy Schubert miał zaledwie 31 lat - został doczekał się uznania na arenie międzynarodowej. Jego muzykę odkryli i rozpowszechniali inni kompozytorzy: Robert Schumann, Felix Mendelssohn Bartholdy i Franciszek Liszt. Dziś Schuberta uważa się za jednego z najważniejszych kompozytorów wczesnego okresu romantyzmu, który miał znaczący wpływ na rozwój muzyki klasycznej.

Wpływ ten wykracza zresztą daleko poza granice Wiednia. A jednak serce jego muzyki leży właśnie tam - w podejściu do życia pomiędzy melancholią, lekkością i cichą wielkością.