Dźwięki muzyki

Rodzina Trappów to nieodłączna legenda Salzburga - ale wiele faktów jest mało znanych. Czy wiesz, że stracili fortunę w 1933 roku, a Maria von Trapp zwolniła służbę, aby przenieść rodzinę do mieszkania dla służby? Jej stary dom został wynajęty. Kiedy jeden z gości usłyszał śpiew jej dzieci, zaproponował im udział w konkursie muzyki ludowej. Tak rozpoczęła się legendarna podróż, która stała się "Dźwięki muzyki", jednym z najbardziej udanych musicali wszech czasów.

"The Sound of Music" dało nam "Edelweiss", "Do-Re-Mi" i "My Favourite Things", klasyki, które są nadal przekazywane z pokolenia na pokolenie. Odwiedzający z całego świata podążają śladami filmu przez Salzburg - od rokokowego Pałacu Leopoldskron po Ogrody Mirabell.

Wizyta w Salzburgu staje się podróżą w czasie podczas spaceru po mieście i odkrywania lokacji z filmu. Wskazówka: Zarezerwuj wycieczkę "Dźwięki muzyki" i zanurz się w historii rodziny Trapp.