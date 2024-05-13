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Josef Hoffmann
Architekt i projektant secesji oraz współzałożyciel Wiener Werkstätte

Biografia Josefa Hoffmanna w skrócie

W burzliwym okresie około 1900 roku w Wiedniu panowała atmosfera wielkiego artystycznego przełomu. Jednym z pionierów architektury i designu był wtedy Josef Hoffmann.

Josef Hoffmann był wizjonerskim architektem i projektantem, który w znaczym stopniu ukształtował koncepcję dzieła sztuki totalnej (Gesamtkunstwerk). Chodziło mu o połączenie różnych dziedzin sztuki — takich jak architektura, design, muzyka i rzemiosło artystyczne — w harmonijną i spójną całość, w której każdy detal jest projektowany w kontekście całego dzieła.

Hoffmann dążył do tego, by sztuka przenikała wszystkie sfery życia. Jako współzałożyciel Wiener Werkstätte realizował tę wizję, tworząc estetyczne i funkcjonalne przedmioty codziennego użytku. Jego projekty świadczą o wysokich standardach dbałości o szczegóły — od architektury i aranżacji ogrodów, przez modę, aż po zastawę stołową i sztućce. Zaangażowanie Hoffmanna w rzemiosło artystyczne oraz jego działalność dydaktyczna ukształtowały całe pokolenia i uczyniły go pionierem nowoczesnego designu w Austrii.

Josef Hoffmann - fakty
Data i miejsce urodzenia:15.12.1870 r. w Pirnitz (dawne Austro-Węgry)
Data i miejsce śmierci:7.05.1956 r. w Wiedniu
Zawód:architekt i projektant
Współzałożyciel: Wiener Werkstätte
Epoki:secesja (Art Nouveau), wiedeński modernizm, wczesna nowoczesność

Dzieła Josefa Hoffmanna

Josef Hoffmann - wykształcenie

Pionier idei dzieła sztuki wszechstronnej

Josef Hoffmann urodził się w 1870 roku w Pirnitz na Morawach (dzisiejsze Czechy). Był to okres rewolucji przemysłowej, która przyniosła zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki społeczne — takie jak brak mieszkań w miastach, praca dzieci, masowe ubóstwo oraz zanieczyszczenie środowiska.

W 1892 roku Hoffmann rozpoczął studia architektoniczne na Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu. Już na wczesnym etapie był pod silnym wpływem angielskiego i szkockiego ruchu Arts & Crafts, który dążył do przenikania sztuki do wszystkich dziedzin życia. Piękne i funkcjonalne przedmioty codziennego użytku miały uczynić życie szerszych warstw społecznych przyjemniejszym i bardziej estetycznym. Młody Josef Hoffmann i jego krąg przyjaciół byli przekonani, że sztuka może nawet „leczyć” ludzką duszę.

Josef Hoffmann (j. niem.)
Architekt Josef Hoffmann

Esteta, który ubierał przestrzeń jak strój

Josef Hoffmann podzielał poglądy wybitnego wiedeńskiego architekta Otto Wagnera, u którego był uczniem na Akademii. Obaj uważali, że rola architekta nie powinna ograniczać się wyłącznie do projektowania budynków – architekt powinien być także projektantem, dbającym o każdy detal, aż po najmniejszy przedmiot. Józef Hoffmann pozostał wierny tej idei przez całe życie.

Nie było dla niego zadań ani zbyt dużych, ani zbyt małych. Do architektonicznych dzieł Josefa Hoffmanna należą m.in. sanatorium Westend w Purkersdorfie pod Wiedniem oraz brukselski pałac Stoclet (wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO) – w obu przypadkach Hoffmann zaprojektował nie tylko budynki, ale też wnętrza i ogrody, dbając o każdy szczegół. Posunął się nawet do refleksji nad garderobą pani domu. Podczas otwarcia pałacu w Brukseli uznał, że jej strój nie współgra z całością i postanowił zająć się również projektowaniem mody. Wszystko musiało być idealnie dopracowane – prawdziwe dzieło sztuki wszechstronnej.

Odkryj architekturę Josefa Hoffmanna w Wiedniu

MAK – Muzeum Sztuki Stosowanej w Wiedniu (j. niem.)

Sanatorium Purkersdorf pod Wiedniem (j. niem.)

Muzeum Leopoldów w Wiedniu

Górny Belweder w Wiedniu

Augarten Wien

Hotel Altstadt Vienna

Design, rzemiosło, innowacja

Wiener Werkstätte

Aby produkować i sprzedawać artystycznie wykonane przedmioty użytkowe, trzeba było stworzyć odpowiednią strukturę. W 1897 roku grupa awangardowych artystów — Gustav Klimt, Koloman Moser, Joseph Maria Olbrich, Carl Moll, Josef Hoffmann i inni — założyła Wiedeńską Secesję jako przeciwwagę dla tradycyjnych środowisk artystycznych.

Josef Hoffmann wraz z przyjacielem Kolomanem Moserem, przy wsparciu finansowym przemysłowca Fritza Waerndorfera, założyli Wiener Werkstätte. Logo WW symbolizowało jakość, proste formy i elegancję w codziennym życiu. Josefa Hoffmanna można uznać za prekursora współczesnego „corporate design”, gdyż idea dzieła sztuki łączącego wszystkie elementy była mu szczególnie bliska. Sam stworzył niezliczone projekty przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych, które do dziś są wytwarzane przez firmy takie jak manufaktura porcelany Augarten.

Przez niemal 30 lat — od 1903 do 1932 roku — ta wspólnota artystów i rzemieślników była wyjątkowym przedsięwzięciem znanym w całej Europie.

Motto Wiener Werkstätte brzmi:
„Wolimy pracować dziesięć dni nad jednym przedmiotem, niż produkować dziesięć przedmiotów w jeden dzień.”

Archiwum Wiener Werkstätte w MAK

Josef Hoffmann w Wiedniu – jednodniowy szlak śladami artysty

Josefa Hoffmanna w Wiedniu – jednodniowy szlak śladami artysty Jednodniowy szlak śladami Josefa Hoffmanna w Wiedniu

Etap 1: MAK – Muzeum Sztuki Stosowanej

Stubenring 5, 1010 Wiedeń

  • Oryginalne meble z sanatorium w Purkersdorfie

  • Srebrne i metalowe wyroby dla Wiener Werkstätte

  • Plany architektoniczne, tapety, wzory tkanin

  • Design Lab: kontekst europejskich nurtów w designie

MAK (j. niem.)

Etap 2: Muzeum Leopoldów

MuseumsQuartier, 1070 Wiedeń

Tutaj można poczuć ducha wiedeńskiego modernizmu – z całościowym dziełem sztuki poświęconym Wiener Werkstätte i ideałom projektowym Hoffmanna:

  • projekty mebli

  • symulacje wnętrz

  • powiązania z Klimtem i Schielem

  • kontrasty z Loosem i innymi

Muzeum Leopoldów

Etap 3: Willa Primavesi (zwiedzanie zewnętrzne)

Gloriettegasse 14-16, 1130 Wiedeń

Reprezentacyjna willa została wybudowana w latach 1913–1915. Ogród w stylu secesyjnym zaprojektowany przez Hoffmanna zachował do dziś swój pierwotny wygląd. Należy do najważniejszych zabytków ogrodowej architektury Austrii.

Willa Primavesi (j. niem.)

Etap 4: Kolonia artystów Hohe Warte (zwiedzanie zewnętrzne)

Hohe Warte, 1190 Wiedeń

Spacer po kompleksie willowym, gdzie Hoffmann i jego współpracownicy, tacy jak Koloman Moser, tworzyli swoje przestrzenie życiowe i pracownicze.

Kolonia artystów Hohe Wart
Zrównoważony rozwój w tradycjach

Rzemiosło i tradycja

Kreatywna grupa wokół Wiener Werkstätte tworzyła estetyczne produkty, łącząc tradycyjne techniki rzemieślnicze z nowoczesnym wzornictwem. Chciano odejść od masowej produkcji przemysłowej – tendencja ta dziś przeżywa renesans dzięki rosnącemu zainteresowaniu zrównoważonym rozwojem i rękodziełem.

Pielęgnacja tradycji i obyczajów w Austrii jest ściśle powiązana z ideą zrównoważonego rozwoju. Zwyczaje takie jak doroczny spęd bydła z alpejskich pastwisk, tradycyjne festiwale oraz lokalne rzemiosło świadczą o głębokim szacunku dla natury i zasobów. Niematerialne dziedzictwo kulturowe honoruje rytuały, obyczaje i umiejętności rzemieślnicze przekazywane z pokolenia na pokolenie.

Rzemiosło w Austrii

Josef Hoffmann - Najczęściej zadawane pytania

Josef Hoffmann (1870–1956) był pionierem modernizmu i współzałożycielem Wiener Werkstätte. Jako architekt, projektant i twórca miał kluczowy wpływ na styl wiedeńskiej moderny. Projektował architekturę, meble, tekstylia i przedmioty codziennego użytku, które traktował jako całościowe dzieło sztuki — funkcjonalne, jasne, wykonane z precyzją rzemieślniczą, a jednocześnie pełne zmysłowości. Budynki Josefa Hoffmanna, takie jak sanatorium w Purkersdorfie czy Willa Primavesi w Wiedniu, reprezentują nowy język form: geometryczny, zredukowany i elegancki. W 1903 roku wraz z Kolomanem Moserem założył Wiener Werkstätte, wizjonerski kolektyw, który przenosił sztukę do codziennego życia — od mebli po szkło i tekstylia. Architekt Josef Hoffmann wykładał na wiedeńskiej Szkole Rzemiosł Artystycznych i wpływał na kolejne pokolenia projektantów. Łączył projektowanie z postawą, kładł nacisk na świadomość materiałów i jakość, tworząc fundamenty nowoczesnego stylu życia, który wykraczał daleko poza granice Austrii.

Josef Hoffmann urodził się 15 grudnia 1870 roku w Pirnitz (wówczas Austro-Węgry, dziś Czechy) i zmarł 7 maja 1956 roku w Wiedniu. Przeżył 85 lat, a jego twórczość miała wpływ na ponad pół wieku historii designu i architektury — od wiedeńskiej secesji, przez Wiener Werkstätte, aż po powojenny wiedeński modernizm. Życie Hoffmanna objęło rozkwit i przemiany monarchii austro-węgierskiej, dwie wojny światowe oraz przejście w nową erę budownictwa i myślenia.

Josef Hoffmann jest pochowany na Cmentarzu Centralnym w Wiedniu (Zentralfriedhof).

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