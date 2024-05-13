Biografia Josefa Hoffmanna w skrócie

W burzliwym okresie około 1900 roku w Wiedniu panowała atmosfera wielkiego artystycznego przełomu. Jednym z pionierów architektury i designu był wtedy Josef Hoffmann.

Josef Hoffmann był wizjonerskim architektem i projektantem, który w znaczym stopniu ukształtował koncepcję dzieła sztuki totalnej (Gesamtkunstwerk). Chodziło mu o połączenie różnych dziedzin sztuki — takich jak architektura, design, muzyka i rzemiosło artystyczne — w harmonijną i spójną całość, w której każdy detal jest projektowany w kontekście całego dzieła.

Hoffmann dążył do tego, by sztuka przenikała wszystkie sfery życia. Jako współzałożyciel Wiener Werkstätte realizował tę wizję, tworząc estetyczne i funkcjonalne przedmioty codziennego użytku. Jego projekty świadczą o wysokich standardach dbałości o szczegóły — od architektury i aranżacji ogrodów, przez modę, aż po zastawę stołową i sztućce. Zaangażowanie Hoffmanna w rzemiosło artystyczne oraz jego działalność dydaktyczna ukształtowały całe pokolenia i uczyniły go pionierem nowoczesnego designu w Austrii.