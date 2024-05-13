Baroque oil painting: Nobleman in red cloak with marshal's staff, page with turban behind, battle scene in background.
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Książę Eugeniusz
Wiedeński wizjoner kultury

Poznaj fascynującą historię księcia Eugeniusza, wizjonera, który ukształtował wiedeński krajobraz kulturalny i pozostawił po sobie dziedzictwo, które inspiruje do dziś.

Książę Eugeniusz urodził się w Paryżu w 1663 r. jako syn szlachetnej, ale pozbawionej grosza gałęzi włoskiej rodziny Savoy. Marzył o karierze wojskowej. Ze względu na niski wzrost (1,54 m) i wpływ potężnej matki Francja odmówiła przyjęcia go do służby wojskowej.

W wieku 20 lat postanowił uciec - w przebraniu kobiety, jak głosiła plotka. - Cesarz Austrii Leopold I pilnie potrzebował rekrutów wojskowych i powitał księcia z otwartymi ramionami - wyjaśnia Georg Lechner, kurator obchodów 300-lecia austriackiej Galerii Belwederskiej.

Wkrótce potem książę Eugeniusz wykorzystał swoje umiejętności w służbie austriackiej armii - była to decyzja, która ukształtowała jego życie i historię Europy Środkowej.

Książę Eugeniusz
Data urodzenia:18 października 1663 r.
Data śmierci:21 kwietnia 1736 r.
Funkcja:najbardziej utytułowany habsburski generał
Pełne imię i nazwisko:Książę Eugeniusz Franciszek Sabaudzki-Carignan

Dziedzictwo kulturowe księcia Eugeniusza w skrócie

Wczesne lata księcia Eugeniusza

Wzrost do statusu bohatera

Książę zaciągnął się do austriackiego wojska i dzięki swoim umiejętnościom strategicznym szybko awansował. Wkrótce rozeszła się jego sława bohatera, wyruszającego na wojnę w słusznej, zdaniem cesarzy, sprawie - zbawienia chrześcijaństwa w Europie. - W wojnie z muzułmańskimi Osmanami był stylizowany na 'zbawcę Zachodu' , który po półtora wieku wyzwolił część Europy spod tureckiej okupacji - mówi kurator obchodów 300. rocznicy powstania austriackiej Galerii Belweder.

Urząd świeckiego opata, który otrzymał w wieku 15 lat - czyniąc go patronem dwóch opactw w Sabaudii - przyniósł mu fortunę, ale także celibat. Jego roczny dochód wynosił około trzynastu kilogramów złota. Książę Eugeniusz nigdy się nie ożenił, pozostał bezdzietny, a jego życie prywatne do dziś pozostaje dla wielu tajemnicą. Współcześni nazywali go "Marsem bez Wenus", a plotki o jego homoseksualności nie ustawały. Dziś jest celebrowany przez lokalną społeczność gejowską jako jeden z nich i zajmuje centralne miejsce podczas queerowych wycieczek po Wiedniu.

Książę Eugeniusz Sabaudzki jest uważany za jednego z najważniejszych austriackich mecenasów sztuki. Dla własnej chwały - był uważany za ekscentrycznego i żądnego władzy - kazał wznosić nowatorskie rezydencje i pałace, gdzie gromadził kolekcje sztuki i gdzie odbywały się ekstrawaganckie oficjalne rauty, bale i przyjęcia, których nigdy wcześniej nie widziano w rozdartym wojną Wiedniu.

Jak książę kształtował kulturę

Mały queerowy generał o wielkich wpływach

W przeciwieństwie do życia prywatnego, które utrzymywał w prostocie, jego pragnienie oficjalnego uznania i sławy rosło wraz z sukcesami wojskowymi i rosnącym bogactwem. Coraz częściej obnosił się z władzą.

W ciągu swojego życia zbudował trzy majestatyczne barokowe pałace: letnią rezydencję - Pałac Belwederski, główną rezydencję - Pałac Zimowy (oba znajdują się obecnie w centrum Wiednia) oraz wiejską posiadłość - Schloss Hof - 50 km na wschód od Wiednia. Sumy wydawane na dekorację wnętrz prestiżowych pokoi jego pałaców - z gobelinami, tkaninami, żyrandolami, lustrami i freskami - znacznie przewyższały te wydawane na ich wybudowanie. Ogrody przy pałacach, pełne niezwykłych roślin i z elementami wodnymi, a także menażerie egzotycznych zwierząt dodawały atrakcyjności jego posiadłościom.

Lew

Najlepszy przyjaciel księcia

Wydaje się, że najbliżej prywanego życia księcia był jego ukochany oswojony lew. Zwierzęta te symbolizują władzę i siłę - cechy, które książę Eugeniusz uwielbiał i chętnie wykorzystywał do ozdabiania pałaców i herbu. Swojego oswojonego lwa darzył szczególną sympatią.

Związany z końcem: według relacji dzikie zwierzę ryknęło w godzinie śmierci księcia Eugeniusza, jakby wiedziało, że jego przyjaciel umiera.

Aż do dziś

Dziedzictwo i wpływ księcia

Pomimo swojej ekscentryczności - a może właśnie z jej powodu - wpływ księcia Eugeniusza na świat sztuki jest niekwestionowany. Po jego śmierci Pałac Belweder został w 1777 roku zrewitalizowany przez cesarzową Marię Teresę i odtąd służył jako galeria dla cesarskich zbiorów sztuki, dzięki czemu stał się jednym z pierwszych muzeów na świecie, otwartych dla publiczności.

Trzy wieki później Belweder w Wiedniu nadal stanowi centralną scenę dla sztuki od średniowiecza po sztukę współczesną. Goście odwiedzają stałą wystawę "Schau! The Belvedere Collection from Cranach to Export" z 400 dziełami z 800 lat historii sztuki i zanurzyć się w największej na świecie kolekcji dzieł Gustava Klimta z kultowym "Pocałunkiem".

Wystawy w Belwederze
Śladami księcia Eugeniusza

Pałac Belweder i jego ogrody

Podróż w czasie do epoki księcia Eugeniusza: odkryj Dolny Belweder - główną rezydencję księcia Eugeniusza w miesiącach letnich - oraz Górny Belweder, gdzie niegdyś odbywały się wspaniałe bale i przyjęcia poza murami miasta.

Oprócz wystaw w Muzeach Belwederu warto również zapoznać się z architektonicznymi atrakcjami z epoki: od wielkich schodów po Salę Marmurową i Złoty Gabinet.

Pragnący relaksu na świeżym powietrzu chętnie spacerują po francuskich ogrodach. Regularnie wystawiane są tu także rzeźby współczesnych artystów.

Wskazówka: podziwiaj panoramiczny widok, znany jako widok Canaletto, na historyczne centrum Wiednia, które jest wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Od Prinz-Eugen-Straße do Heldenplatz

Pałac Zimowy

Idąc wzdłuż Prinz-Eugen-Straße w kierunku centrum miasta, mijasz najpierw ogród Belwederu, następnie Schwarzenbergplatz i przeciąwszy wiedeńską Ringstraße, docierasz do pierwszej dzielnicy. Tam, po kilkuset metrach, docierasz do Pałacu Zimowego księcia Eugeniusza przy Himmelpfortgasse 8.

Obecnie budynek mieści Federalne Ministerstwo Finansów i nie jest już dostępny dla zwiedzających. Barokowa fasada, bogaty portal i wąskie, kręte uliczki wiedeńskiej starówki dają nam wgląd w przeszłość.

Kaplica Księcia Eugeniusza w katedrze św. Szczepana w Wiedniu

Zaledwie dziesięć minut spacerem od Pałacu Zimowego księcia Eugeniusza znajduje się Katedra św. Szczepana. Wiedeński punkt orientacyjny jest miejscem spoczynku wielu Habsburgów i wiedeńskich kardynałów.

Grobowiec księcia Eugeniusza zdobi piramida, rzeźby z brązu i płaskorzeźba przedstawiająca jedną z jego najważniejszych bitew. Mała kaplica księcia Eugeniusza znajduje się na poziomie gruntu po lewej stronie nawy.

Pomnik księcia Eugeniusza

Wykonany z brązu konny pomnik księcia Eugeniusza znajduje się na wiedeńskim Heldenplatz przed Hofburgiem - zaledwie dziesięć minut spacerem od katedry św. Szczepana. Pomnik został odsłonięty przez cesarza Franciszka Józefa I w 1865 roku z okazji 203. urodzin księcia Eugeniusza.

Upamiętnia on jego wybitne osiągnięcia wojskowe. Różne napisy na podstawie pomnika dokumentują jego najważniejsze bitwy i osiągnięcia jako dowódcy wojskowego.

Książę Eugeniusz i botanika

Książę Eugeniusz był nie tylko generałem, ale także zapalonym ogrodnikiem. Książę przy wszystkich swoich czterech pałacach założył fantastyczne barokowe ogrody.

Zamek Niederweiden

Schloss Obersiebenbrunn

Belweder

Schloss Hof

Najczęściej zadawane pytania

Książę Eugeniusz Sabaudzki był jednym z najbardziej utytułowanych generałów Habsburgów, budowniczym, kolekcjonerem i mecenasem sztuki.

Książę Eugeniusz urodził się w Paryżu 18 października 1663 r. jako potomek szlachetnej, ale pozbawionej majątku rodziny, spokrewnionej z włoskią dynastią rządzącą Sabaudią.

Jego grób znajduje się w katedrze św. Szczepana w Wiedniu. Grobowiec zdobi piramida, rzeźby z brązu i płaskorzeźba przedstawiająca jedną z jego najważniejszych bitew. Kaplicę księcia Eugeniusza można zobaczyć po lewej stronie od nawy głównej.

Katedra św. Szczepana

Zbudował dla siebie trzy rezydencje:

  • Pałac Zimowy przy Himmelpfortgasse 8 w centrum Wiednia - jako swoją główną rezydencję,

  • Belweder z Górnym i Dolnym Pałacem - wówczas położony poza murami miasta, dziś w 3. dzielnicy Wiednia - jako swoją letnią rezydencję,

  • Schloss Hof, barokowy pałac myśliwski w Dolnej Austrii - jako rezydencja wiejska.

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