Poznaj fascynującą historię księcia Eugeniusza, wizjonera, który ukształtował wiedeński krajobraz kulturalny i pozostawił po sobie dziedzictwo, które inspiruje do dziś.

Książę Eugeniusz urodził się w Paryżu w 1663 r. jako syn szlachetnej, ale pozbawionej grosza gałęzi włoskiej rodziny Savoy. Marzył o karierze wojskowej. Ze względu na niski wzrost (1,54 m) i wpływ potężnej matki Francja odmówiła przyjęcia go do służby wojskowej.

W wieku 20 lat postanowił uciec - w przebraniu kobiety, jak głosiła plotka. - Cesarz Austrii Leopold I pilnie potrzebował rekrutów wojskowych i powitał księcia z otwartymi ramionami - wyjaśnia Georg Lechner, kurator obchodów 300-lecia austriackiej Galerii Belwederskiej.

Wkrótce potem książę Eugeniusz wykorzystał swoje umiejętności w służbie austriackiej armii - była to decyzja, która ukształtowała jego życie i historię Europy Środkowej.