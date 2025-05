Bóg bólu zęba

Ciekawscy odwiedzający mogą wiele odkryć podczas zwiedzania katedry św. Szczepana. Jeśli przyjrzą się bliżej, znajdą demony wyrzeźbione w kamieniu, zegar słoneczny i zamurowane wzorce miar kupców sukiennych. Ale żaden element nie jest otoczony tyloma legendami, co "Bóg bólu zęba".

Ukryta za katedrą w absydzie półpostać przedstawia cierpiącego Chrystusa z koroną cierniową. Według legendy wstążka, za pomocą której do głowy przymocowano świeży wieniec z kwiatów, pewnego dnia ześlizgnęła się po policzku postaci, co skłoniło trzech studentów do wyśmiewania się z "boskiego bólu zęba". Historia głosi, że sami nagle zostali dotknięci silnym bólem zęba. Dopiero przeproszenie cierpiącego przyniosło im ulgę.