Thomas Bernhard, Wiedeńska kawiarnia Bräunerhof 1988
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Thomas Bernhard
Miejsca mocy niezwykłego i niezależnego ducha

Charakter i twórczość kontrowersyjnego pisarza Thomasa Bernharda fascynują do dziś. Udaj się na poszukiwanie jego miejsc mocy – w naturze i w mieście.

Thomas Bernhard – trudny do uchwycenia outsider, bezlitosny komentator rzeczywistości – był literackim zwierciadłem austriackiej duszy. Jego styl, pełen precyzji i celnych obserwacji, demaskował obłudę i narodowe kompleksy Austriaków. Powtarzające się tyrady nienawiści uczynił formą sztuki: z pasją piętnował głupotę, zakłamanie i obecność dawnych nazistów, gdziekolwiek spojrzał.

Jego bezkompromisowa postawa budziła kontrowersje w kraju, ale jednocześnie zapewniała mu uznanie za granicą. Sztuka Heldenplatz przeszła do historii jako „największy skandal teatralny Drugiej Republiki”. Jej prapremiera odbyła się 4 listopada 1988 roku na scenie wiedeńskiego Burgtheater. Thomas Bernhard, mimo pogarszającego się stanu zdrowia, był tego wieczoru obecny w teatrze – kilka miesięcy później zmarł.

Thomas Bernhard
Data i miejsce urodzenia:9 lutego 1931 r. w Heerlen, Holandia
Data i miejsce śmierci:12 lutego 1989 r. w Gmunden, Górna Austria
Zawód:pisarz (powieści, dramaty, opowiadania)
Dramaty:Komediant, Rodzeństwo, Plac Bohaterów, Der deutsche Mittagstisch
Proza:Suterena: Wyzwolenie, Oddech: Decyzja, Chłód. Izolacja, Przegrany, Wycinka, Wymazywanie. Rozpad

Ulubione miejsca Thomasa Bernharda: natura i miasto

Wiedeńska kawiarnia

Miejsce tworzenia

Obrażanie Austrii i „kalanie własnego gniazda” to tylko część prawdy o budzącym kontrowersje pisarzu. Istniał też inny, łagodniejszy Thomas Bernhard – zwłaszcza wtedy, gdy pracował nad swoimi dramatami, powieściami i opowiadaniami w ulubionej kawiarni Bräunerhof w centrum Wiednia. Kelnerzy wciąż witają tu gości słowami „gnä’ Frau, gnä’ Herr”. Kule lamp, kamienne blaty stołów, drewniane krzesła i tapicerowane ławy nadają temu miejscu niemal domowy charakter.

Niektórzy goście, tak jak dawniej, znikają za stronami międzynarodowych gazet. Obowiązkowo towarzyszy im wiedeńska melange, może kawałek strudla. Klasyczna kultura wiedeńskiej kawiarni – przestrzeń spokoju i skupienia. Wiedzieli o tym artyści z różnych środowisk, którzy równie chętnie odwiedzali Bräunerhof.

Wiedeńska kawiarnia
Muzeum Historii Sztuki w Wiedniu

Miejsce inspiracji

Thomas Bernhard nie potrzebował wiele, by poczuć się dobrze. W wiedeńskim Muzeum Historii Sztuki wystarczała mu ławka przed obrazem „Portret starszego mężczyzny z siwą brodą”. Namalowany około 1570 roku przez Tintoretta portret pojawia się także w powieści Bernharda Dawni mistrzowie. Komedia. Główny bohater, krytyk muzyczny Reger, od ponad 30 lat z niemal religijną regularnością odwiedza muzeum. Od godziny 11:00 do 13:30 ogląda portret starego mężczyzny i rozmyśla o śmieszności sztuki, życiu w ogóle oraz szczególnie o Austrii.

Muzeum Historii Sztuki w Wiedniu
Domy jako źródła siły

Miejsca ucieczki

Miejsca ucieczki miały dla Thomasa Bernharda ogromne znaczenie. Jako „ważny gość” regularnie jadał w gospodzie Klinger w Gaspoltshofen w Hausruckviertel w Górnej Austrii. Jego kulminacją kulinarną była zupa Frittatensuppe, wspomniana w sztuce Komediant.

Bernhard miał trzy domy, które traktował jak schronienie. Starannie odnowił zrujnowany XIV-wieczny dwór w Ohlsdorf w regionie Traunviertel: „To miejsce istnieje od wieków, leży u podnóża Höllengebirge - w okolicy, którą zawsze uważałem za swoją bliską ojczyznę” – pisał.

Wraz z rosnącą sławą był jednak coraz częściej odwiedzany przez ciekawskich. Dlatego kupił ukryty stare gospodarstwo Krucka koło Gmunden nad jeziorem Traunsee. Niedługo potem jego własnością stał się też dom Quirchtenhaus w Ottnang w Hausruckviertel.

Domy Bernharda (j. niem.)
Przyroda i spacery

Miłość do wędrówek

Thomas Bernhard był za słaby na duży wysiłek fizyczny z powodu choroby płuc, ale uwielbiał spacerować. Krok za krokiem to także ważny motyw jego twórczości. Jego postacie chodzą, by myśleć, i myślą, by chodzić. To założenie osiąga szczyt w opowiadaniu Chodzenie.

Kto chce dosłownie podążać śladami Bernharda, powinien wyruszyć na piechotę – na przykład na jego ulubiony spacer w Grafenhof w Salzburgu. Szlak ma około pięciu kilometrów i jest dziś oznaczony tablicami opisującymi ważne miejsca związane z pisarzem. W Ohlsdorf w Górnej Austrii znajduje się trasa okrężna, która pozwala poznać region inspirujący Bernharda i pojawiający się w jego dziełach. To nie jest typowa „turystyka śladami”, lecz próba przybliżenia idei „chodzenia i myślenia”, tak ważnej dla Bernharda.

Szlak Thomasa Bernharda w PongauSzlak Thomasa Bernharda w Ohlsdorf

Poznaj miejsca mocy Thomasa Bernharda

Region Traunsee-Almtal

Muzeum Historii Sztuki

Pasmo Höllengebirge w regionie Attersee-Attergau (j. niem.)

Gmunden nad jeziorem Traunsee (j. niem.)

Region Hausruckviertel

Szlak Thomasa Bernharda w St. Veit im Pongau

Café Bräunerhof (j. niem.)

Najczęściej zadawane pytania

Fragment najważniejszych dzieł Thomasa Bernharda:

Powieści

  • Zaburzenie

  • Kalkwerk

  • Korekta

  • Autobiografie (Die Ursache. Eine Andeutung)

  • Suterena: Wyzwolenie

  • Oddech: Decyzja

  • Chłód. Izolacja

  • Dziecko

  • Beton

  • Przegrany

  • Wycinka

  • Dawni mistrzowie. Komedia

  • Wymazywanie. Rozpad

Dramaty

  • Ignorant i szaleniec

  • Na polowaniu

  • Portret artysty z czasów starości

  • Der deutsche Mittagstisch

  • Komediant

  • Rodzeństwo

  • Elisabeth II. Keine Komödie

  • Plac Bohaterów

  • Claus Peymann kauft sich eine Hose und geht mit mir essen. Drei Dramolette.

Źródło

  • 1931: urodził się 9 lutego w Heerlen, Holandia

  • 1932: zamieszkanie u dziadków ze strony matki w Wiedniu

  • 1935: przeprowadzka z dziadkami do Seekirchen am Wallersee, Salzburg

  • 1937: przeprowadzka do Traunstein, Górna Bawaria

  • 1944–1945: internat w Salzburgu

  • 1952–1955: Praca jako wolny strzelec w gazecie Demokratisches Volksblatt w Salzburgu

  • 1955–1957: studia w Mozarteum w Salzburgu (muzyka i sztuki sceniczne)

  • 1962: pobyt w Polsce

  • 1965: zakup gospodarstwa rolnego w Ohlsdorf koło Gmunden, Górna Austria

  • 1971: zakup „die Krucka” – małej alpejskiej chaty na Grasbergu koło Gmunden

  • 1972: zakup domu Quirchtenhaus w Ottnang am Hausruck, Górna Austria

  • 1989: zmarł 12 lutego w Gmunden, Górna Austria

Źródło (j. niem.)

Thomas Bernhard został pochowany 16 lutego 1989 roku na cmentarzu Grinzing w Wiedniu.

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