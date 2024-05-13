Charakter i twórczość kontrowersyjnego pisarza Thomasa Bernharda fascynują do dziś. Udaj się na poszukiwanie jego miejsc mocy – w naturze i w mieście.

Thomas Bernhard – trudny do uchwycenia outsider, bezlitosny komentator rzeczywistości – był literackim zwierciadłem austriackiej duszy. Jego styl, pełen precyzji i celnych obserwacji, demaskował obłudę i narodowe kompleksy Austriaków. Powtarzające się tyrady nienawiści uczynił formą sztuki: z pasją piętnował głupotę, zakłamanie i obecność dawnych nazistów, gdziekolwiek spojrzał.

Jego bezkompromisowa postawa budziła kontrowersje w kraju, ale jednocześnie zapewniała mu uznanie za granicą. Sztuka Heldenplatz przeszła do historii jako „największy skandal teatralny Drugiej Republiki”. Jej prapremiera odbyła się 4 listopada 1988 roku na scenie wiedeńskiego Burgtheater. Thomas Bernhard, mimo pogarszającego się stanu zdrowia, był tego wieczoru obecny w teatrze – kilka miesięcy później zmarł.