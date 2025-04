Kawiarnie są nieodłącznym elementem wiedeńskiego stylu życia. To miejsca o wyjątkowej kulturze, które oferują znacznie więcej niż tylko kawę i ciasto.

Kawiarnia

Trzeba to „przeżyć”, aby naprawdę zrozumieć. Stefan Zweig opisał ją jako „instytucję szczególnego rodzaju, której nie można porównać z żadną inną na świecie”. I rzeczywiście: kawiarnia ma swoje unikalne, niepowtarzalne klimaty, będące pierwotną formą komfortu. Z powodu swojej wyjątkowości i bogactwa historii wiedeńska kultura kawiarniana została w 2011 roku uznana przez UNESCO za niematerialne dziedzictwo kulturowe.

Co wyróżnia wiedeńską kawiarnię?

Nigdzie indziej kawa nie jest serwowana na srebrnej tacy, zawsze z kieliszkiem wody i delikatną łyżeczką do kawy. Wnętrze z dawnych lat – marmurowe stoły, tapicerowane kanapy i krzesła Thonet – to kolejne cechy rozpoznawcze, które można znaleźć w tradycyjnych kawiarniach do dziś.

Oprócz tradycyjnych kawiarni istnieje również nowa fala kawiarni, gdzie głównymi bohaterami są ziarna kawy. Przyciągają one miłośników kawy, dla których napój ten jest czymś więcej niż tylko przyjemnością.