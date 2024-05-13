Miłośnicy sportu, przyrody i rodziny z dziećmi: każdy znajdzie swoje szczęście w tyrolskiej dolinie Stubaital, z jej alpejskimi cudami natury.

Odwiedzający Dolinę Stuba zanurzają się w świecie wody, skał i lodowców. Otoczona ponad 100 trzytysięcznymi szczytami i górskimi potokami dolina znana jest ze swojego naturalnego piękna. Atrakcje na świeżym powietrzu czekają zarówno latem, jak i zimą - w końcu alpejskie cuda natury są szczególnie łatwo dostępne, kolejki górskie, takie jak Elferbahnen prowadzą prosto w wysokie góry.

Na końcu doliny wznosi się lodowiec Stubai - na którym znajduje się największy w Austrii teren narciarski na lodowcu i który wznosi się na wysokość ponad 3200 metrów. Jego stoki pokryte są śniegiem od października do czerwca.