Mischbachfall w dolinie Stubai
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Stubai
Wodospady, potężne góry i wieczny lód

Miłośnicy sportu, przyrody i rodziny z dziećmi: każdy znajdzie swoje szczęście w tyrolskiej dolinie Stubaital, z jej alpejskimi cudami natury.

Odwiedzający Dolinę Stuba zanurzają się w świecie wody, skał i lodowców. Otoczona ponad 100 trzytysięcznymi szczytami i górskimi potokami dolina znana jest ze swojego naturalnego piękna. Atrakcje na świeżym powietrzu czekają zarówno latem, jak i zimą - w końcu alpejskie cuda natury są szczególnie łatwo dostępne, kolejki górskie, takie jak Elferbahnen prowadzą prosto w wysokie góry.

Na końcu doliny wznosi się lodowiec Stubai - na którym znajduje się największy w Austrii teren narciarski na lodowcu i który wznosi się na wysokość ponad 3200 metrów. Jego stoki pokryte są śniegiem od października do czerwca.

Fakty i liczby
Położenie:główna dolina Alp pasma Stubaier Alpen w Tyrolu
Trzytysięczniki:107
Koleje górskie w dolinie Stubai:4
Miejscowości wypoczynkowe:5
Najwyższy punkt:3 212 m n.p.m. (stacja górska wyciągu Wildspitz)
Najlepszy czas na podróż
Przez cały rok
Idealnie pasuje dla:
Families, Solo Traveler, Couples i Friends

Karta gościa Stubai Super Card zapewnia bezpłatne bilety na liczne atrakcje: przejazdy kolejkami linowymi Stubai i transportem publicznym, a także wstęp na kryte i odkryte baseny.

Dolina Stubai w kadrze

Najciekawsze

Stubai High Trail: 6000 m przewyższenia w 8 dni

Wodospad Grawa: głęboki oddech bez barier

Kultura w dolinie Stubai: żywa tradycja i rzemiosło

Stubai Sunnenseit'n Trail: 16-kilometrowe wyzwanie biegowe

Lodowiec Stubai: gwarancja śniegu i rodzinna atmosfera

Schlick 2000: centrum narciarskie i turystyczne

Narty biegowe w dolinie Stubai: trasy z gwarancją śniegu

Sanki w dolinie Stubai: największa arena saneczkowa w Tyrolu

Top of Tyrol: platforma widokowa na wysokości 3 210 m n.p.m.

Aktywności w dolinie Stubai

Specjalność regionalnej kuchni

Stubai Kiachl

Stubai Kiachl był niegdyś serwowany przez żony rolników w uroczyste dni, takie jak Święto Dziękczynienia lub święta kościelne. Tradycyjne ciasto drożdżowe, wypiekane zwłaszcza w miesiącach zimowych i na specjalne okazje, cieszyło się popularnością przez wiele pokoleń. Przepis był przekazywany, a Kiachl stał się symbolem regionalnej kultury kulinarnej. Pierwotnie Kiachl był uważany za rarytas - smażenie w gorącym tłuszczu było w przeszłości rzadko możliwe.

Słodkie z cukrem pudrem i żurawiną lub pikantne z ragout z dziczyzny i czerwoną kapustą - Kiachl są obecnie podawane na targach i regionalnych festynach, gdzie podtrzymują historię i smak kuchni tyrolskiej.

Przepis na Kiachl (j. niem.)

Przepisy

Knedle tyrolskie – austriacki przepis z bułki

Tyrolskie knedle to przysmak dobrze znany narciarzom i miłośnikom górskich wędrówek. Dodają energii i są esencją tyrolskiej kuchni. Podajemy je z bulionem lub kapustą.

Knedle tyrolskie – austriacki przepis na knedle z bułki

Kaspressknödel - smażone knedle z bułki

Dla kulinarnej rozkoszy polecamy knedle serowe z kuchni Kössen.

Kaspressknödel - smażone knedle z bułki

Wytrawne racuchy z Zillertalu

Dzięki temu przepisowi tyrolski specjał smakuje i wygląda jak oryginał z Zillertalu. Chrupiące wytrawne racuchy nadziewane szarym serem są przygotowywane w Zillertalu spe

Wytrawne racuchy z Zillertalu

Wyjątkowe zakwaterowanie

Relais & Châteaux Spa Hotel Jagdhof

Alpejski resort spa Stubaierhof

Wellness i relaks w hotelu Milderer Hof

Alpeiner Natur Resort

Informacje o ochronie klimatu

Co sprawia, że hotel jest zrównoważony?

  • Skoncentrowanie na aspektach przyjaznych dla środowiska, społecznych i kulturowych.

  • Nacisk na sezonową, regionalną, ekologiczną żywność.

  • Dobrze przemyślane koncepcje energetyczne.

  • Oszczędzanie zasobów.

  • Oświetlenie o niskim zużyciu energii.

  • Systemy ponownego wykorzystania wody.

  • Zaangażowanie w społeczności regionalne, kulturę i tradycje.

  • Naturalne materiały wykorzystane do budowy i wyposażenia.

  • Harmonizacja potrzeb gości, mieszkańców i przyrody.

Najczęściej zadawane pytania

Neustift na lodowcu Stubai: popularny ośrodek narciarski i alpinistyczny ze szczytami i szlakami turystycznymi, takimi jak Stubai High Trail. Zimą atrakcją jest teren narciarski Elfer z najdłuższym naturalnym torem saneczkowym w Tyrolu.

Fulpmes: gondola Schlick 2000 zabierze Cię do stacji górskiej Kreuzjoch z panoramicznymi widokami, idealnymi do wędrówek, wspinaczki i paralotnictwa latem. W zimie dostępne są tu liczbe trasy narciarskie, śnieżne szlaki turystyczne, tory saneczkowe i trasy narciarstwa biegowego.

Telfes: teren Schlick 2000 oferuje możliwości uprawiania sportów latem i zimą. Zimowe szlaki turystyczne i pobliski teren narciarski przyciągają turystów aż do Wielkanocy. Kolejka Stubaitalbahn łączy Telfes z Innsbruckiem.

Mieders: centralne położenie na górze przygód Serles ze szlakami pieszymi i rowerowymi oraz letnim torem saneczkowym. Zimą idealny terenn do uprawiania sportów zimowych, saneczkarstwa i zimowych wędrówek.

Schönberg: urocza wioska położona na wysokości 1026 m n.p.m. - idealna do uprawiania turystyki pieszej i kolarstwa górskiego. Zimą do wyboru są oświetlone tory saneczkowe i tereny narciarskie, takie jak Hochserles i Schlick 2000.

Pięć wiosek Schönberg, Mieders, Telfes, Fulpmes i Neustift w dolinie Stubaital znajduje się na wysokości około 1000 metrów nad poziomem morza. Zuckerhütl o wysokości 3 507 metrów jest najwyższą górą w regionie.

Dolina Stubai oferuje wiele atrakcji:

Latem

  • Turystyka piesza i wspinaczka górska

  • Jazda na rowerze i kolarstwo górskie

  • Wspinaczka

  • Letni tor saneczkowy

  • Paralotniarstwo

  • Ścieżki przyrodnicze

Zimą

  • Narciarstwo i snowboarding

  • Narciarstwo biegowe

  • Zimowe wędrówki

  • Wędrówki w rakietach śnieżnych

  • Saneczkarstwo na naturalnych torach saneczkowych

  • Jazda na łyżwach

  • Ski touring

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