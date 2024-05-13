Stubai
Wodospady, potężne góry i wieczny lód
Introduction
Odwiedzający Dolinę Stuba zanurzają się w świecie wody, skał i lodowców. Otoczona ponad 100 trzytysięcznymi szczytami i górskimi potokami dolina znana jest ze swojego naturalnego piękna. Atrakcje na świeżym powietrzu czekają zarówno latem, jak i zimą - w końcu alpejskie cuda natury są szczególnie łatwo dostępne, kolejki górskie, takie jak Elferbahnen prowadzą prosto w wysokie góry.
Na końcu doliny wznosi się lodowiec Stubai - na którym znajduje się największy w Austrii teren narciarski na lodowcu i który wznosi się na wysokość ponad 3200 metrów. Jego stoki pokryte są śniegiem od października do czerwca.
Karta gościa Stubai Super Card zapewnia bezpłatne bilety na liczne atrakcje: przejazdy kolejkami linowymi Stubai i transportem publicznym, a także wstęp na kryte i odkryte baseny.
Dolina Stubai w kadrze
Najciekawsze
Stubai Kiachl
Stubai Kiachl był niegdyś serwowany przez żony rolników w uroczyste dni, takie jak Święto Dziękczynienia lub święta kościelne. Tradycyjne ciasto drożdżowe, wypiekane zwłaszcza w miesiącach zimowych i na specjalne okazje, cieszyło się popularnością przez wiele pokoleń. Przepis był przekazywany, a Kiachl stał się symbolem regionalnej kultury kulinarnej. Pierwotnie Kiachl był uważany za rarytas - smażenie w gorącym tłuszczu było w przeszłości rzadko możliwe.
Słodkie z cukrem pudrem i żurawiną lub pikantne z ragout z dziczyzny i czerwoną kapustą - Kiachl są obecnie podawane na targach i regionalnych festynach, gdzie podtrzymują historię i smak kuchni tyrolskiej.
Przepisy
Knedle tyrolskie – austriacki przepis z bułki
Tyrolskie knedle to przysmak dobrze znany narciarzom i miłośnikom górskich wędrówek. Dodają energii i są esencją tyrolskiej kuchni. Podajemy je z bulionem lub kapustą.
Kaspressknödel - smażone knedle z bułki
Dla kulinarnej rozkoszy polecamy knedle serowe z kuchni Kössen.
Wyjątkowe zakwaterowanie
Co sprawia, że hotel jest zrównoważony?
Skoncentrowanie na aspektach przyjaznych dla środowiska, społecznych i kulturowych.
Nacisk na sezonową, regionalną, ekologiczną żywność.
Dobrze przemyślane koncepcje energetyczne.
Oszczędzanie zasobów.
Oświetlenie o niskim zużyciu energii.
Systemy ponownego wykorzystania wody.
Zaangażowanie w społeczności regionalne, kulturę i tradycje.
Naturalne materiały wykorzystane do budowy i wyposażenia.
Harmonizacja potrzeb gości, mieszkańców i przyrody.